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Экс-президент США Трамп призвал американцев начать протесты в случае его ареста

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Экс-президент США Трамп призвал американцев начать протесты в случае его ареста

Бывший президент США Дональд Трамп распространил в социальных сетях обращение к американским гражданам в связи со своим предполагаемым арестом. Ранее стало известно, что Трампа якобы собираются арестовать 21 марта по поручению прокуратуры Нью-Йорка.


Сам Трамп явно не собирается смиряться со своим арестом. Он призвал граждан США начать массовые протесты в том случае, если его задержат правоохранительные органы.

Наша нация сейчас - третий мир и умирает. Американская мечта мертва! Радикальные левые анархисты украли наш выбор президента, и с этим - сердце нашей страны. Американских патриотов арестовывают и держат в заключении как зверей, в то время как преступникам и левакам разрешают бесчинствовать на улицах

- написал Дональд Трамп в своем обращении.

Он опять напомнил, что из-за провальной миграционной политики действующей администрации через южные границы США проникают миллионы нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки. Это, по мнению Трампа, приводит к росту преступности. Свой предстоящий арест Дональд Трамп связал с происками миллиардера Джорджа Сороса, который якобы финансирует нью-йоркскую прокуратуру, которая и должна вынести решение об аресте политика.

Республиканский кандидат и бывший президент США будет арестован во вторник на этой неделе. Протестуйте, станем вновь нацией!

- обратился Трамп к гражданам США.

Между тем, миллиардер Илон Маск, известный сторонник Республиканской партии, написал в социальной сети, что если Трамп будет арестован, то он почти гарантированно победит на предстоящих президентских выборах.

Действующее американское руководство пытается воспрепятствовать возможному участию Дональда Трампа в президентских выборах. С ним связывают перспективы полного изменения политического курса страны, возможно – привлечение к ответственности за злоупотребления чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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35 комментариев
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  1. Замира
    Замира Сегодня, 16:54
    +3
    Протестуйте, станем вновь нацией!

    Да уже давно пора попротестовать. Уж не знаю, станут ли "нацией" (как-то мне не очень понятно, что такое "американская нация"), но, может, хотя бы нормальными людьми станут (и то бы хорошо)...
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:58
      +1
      давно пора попротестовать

      а протесты уже были - просто их выставили в клоунском свете... но перемены не случились и протесты обязательно повторятся...
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 18:13
        +2
        Какая гражданская в полицейском государстве? Они протесты разгонят демократически, а самых рьяных просто застрелят.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 17:20
      +1
      Гражданская война в Америке? Интересно! Демократия в действии
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:28
        +1
        Кролика Яценюка надо позвать.Он завопит все на Майдан.Трампу волю.И если пуля в лоб,то пуля в лоб.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:04
      +1
      Донни, мы тебя если что вырвем из лап международных бандитов из США, держись.
  2. Попуас
    Попуас Сегодня, 16:55
    +4
    Давай Дони..... lol Ты сможешь.... laughing ......
  3. denplot
    denplot Сегодня, 16:56
    +6
    США на грани Гражданской войны? В интересное время живём..
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:59
      +3
      США на грани Гражданской войны?

      именно так..
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:23
        -2
        Цитата: ivan_nkl
        США на грани Гражданской войны?

        именно так..

        Гражданская война, когда бедных больше, чем богатых, но США это уже после 1917 года продумали. Так что не надейтесь, там негр пособие пособие по безработице, получает больше вашей зарплаты.
        Какая война ?
        1. poquello
          poquello Сегодня, 17:30
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Так что не надейтесь, там негр пособие пособие по безработице, получает больше вашей зарплаты.

          так вы вроде писали что вы гуран а не негр?
        2. denplot
          denplot Сегодня, 17:36
          +1
          Там все гораздо сложнее, чем пособие негра
        3. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 17:42
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Какая война ?

          Не гражданская, не воцна, а всего лишь очередная крысинная бойня среди капиталистических кланов...
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:56
    -8
    Чтот на фейк вброс смахивает. Чтоб осторожный трамп так себе подставил, да ему моментально впаяют призыв к свержению и заговор против власти. Чтот неверю чтоб он так себя повел.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 17:18
      +2
      Чтот на фейк вброс смахивает.

      Да нет не фейк. Вот прямо с CNN заголовок: "Trump says he expects to be arrested Tuesday as New York law enforcement prepares for possible indictment".

      Трамп грит что ожидает ареста во вторник потому что Нью-Йоркские менты ему дело конкретно шьют.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:56
      +1
      Цитата: evgen1221
      Чтот на фейк вброс смахивает. Чтоб осторожный трамп так себе подставил


      Его призыв к протесту в ответ на потенциальный арест перекликается с его последними днями пребывания в должности, когда он неоднократно призывал своих сторонников отвергнуть результаты президентских выборов 2020 года, кульминацией которых стало смертельное нападение на Капитолий США 6 января 2021 года.
      https://edition.cnn.com/2023/03/18/politics/donald-trump-manhattan-da-arrest-protests/index.html
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 17:03
    -3
    Эти богатые люди думают, что до них это никогда не дойдет. Если он неправ, у Трампа будет суд, адвокаты, эксперты и только в конце, если виновен, — обвинительный приговор. В этот момент либо он окажется в какой-нибудь богатой тюрьме, либо откроет для себя радости однополой любви в обычной тюрьме. Пока он виновен. Но лучше тебе помолчать. negative
  6. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 17:04
    0
    ..возможно – привлечение к ответственности за злоупотребления чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена. .

    Жаль не получится по вполне естественным причинам. И причин-то всего две : или психушка или уход из мира.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 17:10
    0
    Каждый нормальный революционер должен посидеть в тюрьме и пожить в ссылке.....не переживай,Дони,политических сидельцев в штатах любят и уважают........или только чужих???
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:14
    +1
    Наша нация сейчас - третий мир и умирает. Американская мечта мертва!

    Ох как он прав, искусственно созданная нация, должна распасться. НЕТ такой нации как "штатовская", а американская нация сиди в резервациях.
  9. Damien_C
    Damien_C Сегодня, 17:34
    +2
    A fat balloon that thinks poor people are created to line his pocket and the pockets of his family. A brutal landlord that has used brutal tactics against poor people and pensioners.
    This lying clown was never a President, hell even the election that was awarded to him he actually lost by 3 million votes to an evil old bitch.
    This thief merely occupied the Oval office and played lots and lots of golf while lining the pockets of the billionaires and filling the SWAMP to overflow

    A brain dead lying thief who has bankrupted every business he was ever involved with through corruption and stupidity, only his fathers created wealth has protected by him with lawyers
  10. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 17:36
    +2
    Отличное шоу для нации прародителей шоу !!!
    Для России ,по моему, ничего особо не изменится, был уже Доня истинным американцем "Намбр уан" - если ему выгодно будет , готов развязать любую войну ,при чем без разницы , своими или чужими руками
    Бизнес и - ни чего личного...
    А Доня не то что акула, мегалодон по добыче бабла )))
    Как-то так думаю , хоть экспертом себя не считаю
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:37
    +1
    Наша нация сейчас - третий мир и умирает. Американская мечта мертва! Радикальные левые анархисты украли наш выбор президента, и с этим - сердце нашей страны. Американских патриотов арестовывают и держат в заключении как зверей, в то время как преступникам и левакам разрешают бесчинствовать на улицах

    - написал Дональд Трамп в своем обращении.
    Республиканский кандидат и бывший президент США будет арестован во вторник на этой неделе. Протестуйте, станем вновь нацией!

    - обратился Трамп к гражданам США.
    Намечаются тараканьи бега в лице демократично настроенного чёрнокожего населения. Ждём вторника...
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:52
    +1
    "чума на оба ваших дома"
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:57
    +2
    Экс-президент США Трамп призвал американцев начать протесты в случае его ареста
    . Шоу должно продолжатся, а уж в каком виде оно будет, это им самим решать.
  14. Paradox163
    Paradox163 Сегодня, 18:00
    +2
    Предлагаю поддержать протестующих раздачей пирожков и печенья!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:11
      0
      Да ладно, у них печеньки бойскауты раздают, традиционно... хотя нет, продают все-таки....
      Не будем вмешиваются, отправлять туда пионеров тимуровцев.... пусть дома добрые дела вершат, а полосатики справятся и сами...
  15. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 18:17
    +2
    Не будет там протестов - посольства США нет, Нуланд пирожки не привезёт...
  16. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:24
    0
    может трампистам подкинуть лесовоз калашей в виде помощи? what не?
  17. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 18:29
    0
    Финансовая система США может не дожить до выборов в 24 году (когда будет включен режим форс мажора в связи с гражданской войной). Неужели решили запустить "программу" раньше? Эта ситуация в штатах для тех юзеров сайта, которые были уверены в том, что пинтоссы в шоколаде от европейских дел.
    В любом случае, если мы хотим ЭТО остановить, требуется усилить экономическое давление на США через Европу. Пусть все европейские деньги и производства бегут в штаты. Только на финансовом поле мы сможем перетерпеть все это...
  18. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:31
    0
    Дональд, не боись! Если даже и заметут - тебя на Навального поменяют.
    1. ArtPilot
      ArtPilot Сегодня, 18:54
      0
      Навальный никому не нужен, он отработанный материал.
  19. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 18:32
    +2
    Он призвал граждан США начать массовые протесты в том случае, если его задержат правоохранительные органы.

    Вали, Дональд Иванович, поганые США!
    Пора им вспомнить с 1861 года снова, что такое гражданская война!
  20. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:34
    +1
    У каждого третьего гражданина США, есть огнестрел. Всего более 600 млн ед.оружия на руках у гражданского населения. Владение огнестрелом, закреплено в конституции США. Если там что-то вспыхнет (в теории), их местный аналог росгвардии, снесут тараном и придется подтягивать армию. laughing
  21. ArtPilot
    ArtPilot Сегодня, 18:53
    0
    Трамп сам виноват. Когда у него украли переворы, фальсифицировав всё, что только можно, он ничего не расследовал, никого не посадил и сам себя слил.