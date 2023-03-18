Экс-президент США Трамп призвал американцев начать протесты в случае его ареста

Наша нация сейчас - третий мир и умирает. Американская мечта мертва! Радикальные левые анархисты украли наш выбор президента, и с этим - сердце нашей страны. Американских патриотов арестовывают и держат в заключении как зверей, в то время как преступникам и левакам разрешают бесчинствовать на улицах

Республиканский кандидат и бывший президент США будет арестован во вторник на этой неделе. Протестуйте, станем вновь нацией!

Бывший президент США Дональд Трамп распространил в социальных сетях обращение к американским гражданам в связи со своим предполагаемым арестом. Ранее стало известно, что Трампа якобы собираются арестовать 21 марта по поручению прокуратуры Нью-Йорка.Сам Трамп явно не собирается смиряться со своим арестом. Он призвал граждан США начать массовые протесты в том случае, если его задержат правоохранительные органы.- написал Дональд Трамп в своем обращении.Он опять напомнил, что из-за провальной миграционной политики действующей администрации через южные границы США проникают миллионы нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки. Это, по мнению Трампа, приводит к росту преступности. Свой предстоящий арест Дональд Трамп связал с происками миллиардера Джорджа Сороса, который якобы финансирует нью-йоркскую прокуратуру, которая и должна вынести решение об аресте политика.- обратился Трамп к гражданам США.Между тем, миллиардер Илон Маск, известный сторонник Республиканской партии, написал в социальной сети, что если Трамп будет арестован, то он почти гарантированно победит на предстоящих президентских выборах.Действующее американское руководство пытается воспрепятствовать возможному участию Дональда Трампа в президентских выборах. С ним связывают перспективы полного изменения политического курса страны, возможно – привлечение к ответственности за злоупотребления чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена.