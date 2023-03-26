Три эпохи и шесть периодов в истории рыцарского вооружения



«Вестминстерский турнирный свиток» 1511 года. Иллюстрация, показывающая, как Генрих VIII сражается на турнире на глазах своей супруги Екатерины Арагонской. Томас Риотесли (1460–1534). Коллекция «Геральдического колледжа»

«Он сменяет времена и эпохи; Он возводит царей и низлагает. Он дает мудрость мудрым и знание разумным.»

Книга пророка Даниила, 2:21

«Нелегко было одолеть крестьянам даже одного феодала. Конный воин – рыцарь – был вооружен тяжелым мечом и длинным копьем. Большим щитом он мог прикрыться с головы до ног. Тело рыцаря защищала кольчуга – рубашка, сплетённая из железных колец. Позднее кольчугу сменили латы – доспехи из железных пластин.



Сражались рыцари на сильных, выносливых конях, которые также были защищены доспехами. Вооружение рыцаря было очень тяжёлым: оно весило до 50 килограммов. Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж. Если всадника сбрасывали с коня, он не мог подняться без посторонней помощи и обычно попадал в плен. Чтобы сражаться на коне в тяжелых доспехах, нужна была долгая выучка, феодалы готовились к военной службе с детства. Они постоянно упражнялись в фехтовании, верховой езде, борьбе, плавании, метании копья.



Боевой конь и рыцарское вооружение стоили очень дорого: за всё это нужно было отдать целое стадо – 45 коров! Нести рыцарскую службу мог землевладелец, на которого работали крестьяне. Поэтому военное дело стало занятием почти исключительно феодалов.»

«Сначала рыцаря защищали щит, шлем и кольчуга. Затем наиболее ранимые части тела стали прятать за металлическими пластинами, а с ХΙV века кольчуга окончательно сменяется сплошным доспехом. Боевой доспех весил до 30 кг, поэтому для сражения рыцари выбирали выносливых коней, также защищённых доспехами.



Основным наступательным вооружением рыцаря были меч и длинное (до 3,5 м) тяжелое копье. Применять рыцарское вооружение позволяли стремена, которые в Западной Европе переняли с Востока в раннее Средневековье. Когда рыцарь, с головы до ног защищённый доспехами, на боевом коне с копьем наперевес мчался в атаку, казалось, нет силы, способной выдержать его удар.»



Типичные рыцарские доспехи примерно 1400-1450 гг., изготовленные в Италии – один из наиболее редких образцов европейских доспехов этого времени из коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Собраны и отреставрированы в 1920-е годы с использованием отдельных элементов, обнаруженных в руинах венецианской крепости Халкида на греческом острове Эвбея, захваченного турками в 1470 году. Цель реставрации состояла в том, чтобы представить полный доспех, который носили около 1400 года, то есть периода, от которого не сохранилось полных доспехов. Отличительной чертой его является ранняя форма панциря (бригандина) с двумя большими нагрудными половинками и латунными каймами по краям выступающих пластин. Шлем бацинет типа бундхугель с забралом. Бархатное покрытие панциря датируется началом XX века. Высота доспеха – 168,9 см, вес – 18,6 кг. Мемориальная коллекция Башфорда Дина, подарок Хелен Фанесток Хаббард, в память о её отце, Харрисе С. Фанестоке, 1929 г.



Этот же доспех из музея Метрополитен. Вид сзади



Шлем бундхугель (из-за своего характерного выступающего вперёд забрала такие шлемы и получили своё название бундхугель или «собачий шлем»)



Металлические пластины таких доспехов – наручи, защищавшие руки от ударов, имели вид настоящих труб (их так «трубами» и называли), с выступающими полушариями налокотников. В Англии их называли ванбрас



«Кюис», или набедренник (в данном случае левый), дополнялся прикреплённым к нему наколенником, который по итальянской моде имел боковое «крылышко» и «ламе», полоски вверху и внизу, которые помогали сгибать ногу, не опасаясь открыть какую-то часть для удара. «Грив» – поножа или наголенник, соединялась ремешками с пряжками с внутренней стороны голени



Латная рукавица без пальцев. Вид снаружи



Латная рукавица без пальцев. Вид изнутри



Доспех из Метрополитен-музея представляет собой бригандину, покрытую снаружи тёмно-красным бархатом. Этот вид доспеха начал распространяться в Европе с 1400 года, но уже к 1500-му из моды начал выходить из-за совершенствования огнестрельного оружия, хотя отдельные образцы использовались ещё очень и очень долго. Вот эта бригандина была изготовлена около 1570-1580 гг. Вполне возможно, что это самый поздний образец подобного доспеха. Вес: 10 625 г. Художественный музей Филадельфии, Пенсильвания, США



Эта же бригандина. Вид изнутри