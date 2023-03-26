Три эпохи и шесть периодов в истории рыцарского вооружения

«Вестминстерский турнирный свиток» 1511 года. Иллюстрация, показывающая, как Генрих VIII сражается на турнире на глазах своей супруги Екатерины Арагонской. Томас Риотесли (1460–1534). Коллекция «Геральдического колледжа»
«Он сменяет времена и эпохи; Он возводит царей и низлагает. Он дает мудрость мудрым и знание разумным.»
Книга пророка Даниила, 2:21
Книга пророка Даниила, 2:21
Проблемы исторической науки. Говорят, что на свете всё развивается и, в общем-то, всё, что ни случается – всё к лучшему. Вот, например, учебники истории… Средних веков. Читаем учебник 1969 года (Агибалова, Е.В. История средних веков: Учебник для 6-го класса/Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, М.: Просвещение, 1969. С. 33) и вот что там находим:
«Нелегко было одолеть крестьянам даже одного феодала. Конный воин – рыцарь – был вооружен тяжелым мечом и длинным копьем. Большим щитом он мог прикрыться с головы до ног. Тело рыцаря защищала кольчуга – рубашка, сплетённая из железных колец. Позднее кольчугу сменили латы – доспехи из железных пластин.
Сражались рыцари на сильных, выносливых конях, которые также были защищены доспехами. Вооружение рыцаря было очень тяжёлым: оно весило до 50 килограммов. Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж. Если всадника сбрасывали с коня, он не мог подняться без посторонней помощи и обычно попадал в плен. Чтобы сражаться на коне в тяжелых доспехах, нужна была долгая выучка, феодалы готовились к военной службе с детства. Они постоянно упражнялись в фехтовании, верховой езде, борьбе, плавании, метании копья.
Боевой конь и рыцарское вооружение стоили очень дорого: за всё это нужно было отдать целое стадо – 45 коров! Нести рыцарскую службу мог землевладелец, на которого работали крестьяне. Поэтому военное дело стало занятием почти исключительно феодалов.»
Сражались рыцари на сильных, выносливых конях, которые также были защищены доспехами. Вооружение рыцаря было очень тяжёлым: оно весило до 50 килограммов. Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж. Если всадника сбрасывали с коня, он не мог подняться без посторонней помощи и обычно попадал в плен. Чтобы сражаться на коне в тяжелых доспехах, нужна была долгая выучка, феодалы готовились к военной службе с детства. Они постоянно упражнялись в фехтовании, верховой езде, борьбе, плавании, метании копья.
Боевой конь и рыцарское вооружение стоили очень дорого: за всё это нужно было отдать целое стадо – 45 коров! Нести рыцарскую службу мог землевладелец, на которого работали крестьяне. Поэтому военное дело стало занятием почти исключительно феодалов.»
Прошли годы и содержание учебника сильно изменилось к лучшему. В третьем издании учебника «История средних веков» для VΙ класса средней школы В.А. Ведюшкина, вышедшем в 2002 г., описание рыцарского вооружения стало несколько более продуманным:
«Сначала рыцаря защищали щит, шлем и кольчуга. Затем наиболее ранимые части тела стали прятать за металлическими пластинами, а с ХΙV века кольчуга окончательно сменяется сплошным доспехом. Боевой доспех весил до 30 кг, поэтому для сражения рыцари выбирали выносливых коней, также защищённых доспехами.
Основным наступательным вооружением рыцаря были меч и длинное (до 3,5 м) тяжелое копье. Применять рыцарское вооружение позволяли стремена, которые в Западной Европе переняли с Востока в раннее Средневековье. Когда рыцарь, с головы до ног защищённый доспехами, на боевом коне с копьем наперевес мчался в атаку, казалось, нет силы, способной выдержать его удар.»
Основным наступательным вооружением рыцаря были меч и длинное (до 3,5 м) тяжелое копье. Применять рыцарское вооружение позволяли стремена, которые в Западной Европе переняли с Востока в раннее Средневековье. Когда рыцарь, с головы до ног защищённый доспехами, на боевом коне с копьем наперевес мчался в атаку, казалось, нет силы, способной выдержать его удар.»
Но, может быть, стоило бы тем, кто создаёт подобные учебники, немного подумать. Может быть, стоило бы вместо того, чтобы делать из исторических сведений настоящий винегрет, дать стройную периодизацию такого важного и интересного явления в истории человечества, как рыцарство, а заодно и развести по векам и их доспехи и вооружение. Опираться при этом есть на что – к нашим услугам более 6000 эффигий и многие тысячи манускриптов, витражи и фрески, не говоря уже про артефакты доспехов и оружия, сохраняющиеся в музеях и замках. И тогда у нас хронология будет такая: в самом начале эпоха «тёмных веков» – доспехи и вооружение с 476 по 1066 год. До нашего времени их сохранилось немного, но всё-таки кое-что есть, причём кроме артефактов, найденных археологами, имеются и миниатюры в книгах той эпохи, по которым как раз и можно судить, как они выглядели.
Типичные рыцарские доспехи примерно 1400-1450 гг., изготовленные в Италии – один из наиболее редких образцов европейских доспехов этого времени из коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Собраны и отреставрированы в 1920-е годы с использованием отдельных элементов, обнаруженных в руинах венецианской крепости Халкида на греческом острове Эвбея, захваченного турками в 1470 году. Цель реставрации состояла в том, чтобы представить полный доспех, который носили около 1400 года, то есть периода, от которого не сохранилось полных доспехов. Отличительной чертой его является ранняя форма панциря (бригандина) с двумя большими нагрудными половинками и латунными каймами по краям выступающих пластин. Шлем бацинет типа бундхугель с забралом. Бархатное покрытие панциря датируется началом XX века. Высота доспеха – 168,9 см, вес – 18,6 кг. Мемориальная коллекция Башфорда Дина, подарок Хелен Фанесток Хаббард, в память о её отце, Харрисе С. Фанестоке, 1929 г.
«Тёмные века» сменила «эпоха кольчуги», продолжавшаяся с 1066 по 1250 год. Разумеется, доспехами в это время являлась не только кольчуга, но она, как и говорится в учебнике истории Средних веков для шестого класса, являлась в то время самым главным средством защиты. Ну и ещё большой щит, постоянно уменьшающийся в размерах, и шлем, сначала оставлявший лицо открытым, а затем «горшковидный» (топфхельм), полностью закрывающий уже не только голову, но и лицо воина.
С 1250 по 1330 год имел место так называемый «переходный период» в истории доспехов. В это время произошло распространение кольчужно-пластинчатой брони, то есть к самой кольчуге начали прикреплять усиливающие её металлические пластинки. В период 1330 по 1410 год металлические пластины всё больше и больше вытесняют кольчугу, так что к 1410 года она если и используется, то только там, где пластинами тело можно было защитить с трудом, под мышками, в паху. Также из кольчуги по-прежнему делали на шлемы бармицы – кольчужные «подвески», защищавшие шею между металлическими латами на груди и плечах и металлическим шлемом на голове. А сохранялась она так долго именно в этом месте потому, что… была гибкой и давала возможность рыцарю поворачивать голову в разные стороны!
Этот же доспех из музея Метрополитен. Вид сзади
Но наверняка и рыцари, и оружейники тогда понимали, что наконечник копья, ударив в цельнометаллические детали такого доспеха, может запросто соскользнуть на кольчужное плетение бармицы (не говоря уже о том, что кто-то мог и специально нацелить свой удар именно в шею своему противнику) и зацепить его и даже разорвать. Вот почему в это же время от кольчужных бармиц отказываются в пользу цельнометаллических горловых прикрытий, устроенных так, чтобы и с ними рыцарь мог бы поворачивать голову в разные стороны.
Шлем бундхугель (из-за своего характерного выступающего вперёд забрала такие шлемы и получили своё название бундхугель или «собачий шлем»)
Зарубежные историки называют время с 1410 по 1500 год «великим периодом» рыцарей в «белых доспехах». В это время рыцарские доспехи никак не украшались. Они были сугубо функциональны и достаточно просты. Главная цель, которую в то время ставили перед собой их создатели, заключалась в том, чтобы обеспечить их владельцу максимально возможную защиту. Понятно, что им было не до украшений, да и технология обработки металла в то время ещё не достигла надлежащей высоты.
Металлические пластины таких доспехов – наручи, защищавшие руки от ударов, имели вид настоящих труб (их так «трубами» и называли), с выступающими полушариями налокотников. В Англии их называли ванбрас
Доспехи либо полировали, и тогда они в самом деле были «белыми» и ярко сверкали на солнце, или же подвергали воронению, и тогда они были чёрными – вот, собственно, и вся отделка, которая в это время была известна доспешным мастерам. Доспехи этого времени получили название готических, поскольку многие их части имели остроконечные очертания, в чём-то схожие с очертаниями архитектурных деталей готических соборов того времени.
«Кюис», или набедренник (в данном случае левый), дополнялся прикреплённым к нему наколенником, который по итальянской моде имел боковое «крылышко» и «ламе», полоски вверху и внизу, которые помогали сгибать ногу, не опасаясь открыть какую-то часть для удара. «Грив» – поножа или наголенник, соединялась ремешками с пряжками с внутренней стороны голени
Теперь обратим внимание, что Средневековье как таковое закончилось в 1492 году. Понятно, что дата эта носит довольно условный характер, однако выбор её вполне обоснован. Дело в том, что именно в этом году (3 августа 1492 года) Христофор Колумб открыл Америку. И именно это событие сильнейшим образом повлияло в Европе на всё – на экономику, политику и прежде всего на духовную жизнь общества, которая уже никогда после этого к прежнему не возвращалась. Широкое распространение получило также книгопечатание, годом изобретения которого считается 1445 год. И вот где-то в это время и началось так называемое Новое время, началом которого в качестве исходного рубежа называют и события, связанные с Реформацией (1517), и открытие испанцами в 1492 году Нового Света, и даже падение Константинополя в 1453 году. В любом случае, его начало связано с эпохальными событиями на рубеже XV–XVI вв.
Латная рукавица без пальцев. Вид снаружи
Латная рукавица без пальцев. Вид изнутри
Однако ни само рыцарство, ни рыцарские доспехи даже после всех этих событий никуда не исчезли. Напротив, они продолжали какое-то время ещё развиваться и совершенствоваться, и продолжали существовать и после 1500 года. То есть они «перекочевали» в Новое время. И находились там ещё в течение двух веков, ведь если судить по портретам исторических персонажей, они носили их даже в 1700 году. И вот именно доспехи этого периода стали и наиболее совершенными из всего того, что было создано до этого, и… самыми красивыми, о чём, к большому сожалению, те же школьные, да и вузовские учебники абсолютно ничего не сообщают.
Доспех из Метрополитен-музея представляет собой бригандину, покрытую снаружи тёмно-красным бархатом. Этот вид доспеха начал распространяться в Европе с 1400 года, но уже к 1500-му из моды начал выходить из-за совершенствования огнестрельного оружия, хотя отдельные образцы использовались ещё очень и очень долго. Вот эта бригандина была изготовлена около 1570-1580 гг. Вполне возможно, что это самый поздний образец подобного доспеха. Вес: 10 625 г. Художественный музей Филадельфии, Пенсильвания, США
Эта же бригандина. Вид изнутри
И поскольку Средневековье как раз и закончилось в 1492 году, то «остаток» рыцарского вооружения пришёлся уже на Новое время – с 1500 по 1700 год! Причём следует отметить, что сначала, а именно с 1500 по 1600 год, они как раз и достигли своего рода пика в развитии. То есть этот века стал временем их расцвета. А вот уже после 1600 года они начали понемногу утрачивать своё значение и исчезать из дворянского обихода, хотя полностью своего значения воинское защитное снаряжение не потеряло и в последующие века, и применялось и в годы Первой мировой войны, и в годы Второй мировой войны, и в последующее время, причём опять-таки – постоянно совершенствуется. Вот только к рыцарям оно уже не имело и не имеет абсолютно никакого отношения. Их время в прошлое ушло навсегда!
Ну а в целом мы можем выделить в истории рыцарского вооружения целых три эпохи и шесть периодов. Первая – «эпоха кольчуги», затем «эпоха смешанной кольчужно-пластинчатой брони» и, наконец, «эпоха пластинчатых доспехов». И в каждой из них насчитывается по два периода: 1-ая эпоха: 476-1066 гг.; 1066-1250 гг.; 2-ая: 1250-1330 гг.; 1330-1410 гг.; 3-ая: 1410-1500 гг., и 1500-1700 гг. Как видите, всё очень просто и никакой путаницы!