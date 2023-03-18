Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране

Не отрицайте, что вы постоянно ссоритесь

Лидер крупнейшей из немецких оппозиционных партий Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц утратил связь с реальностью. К такому выводу Мерц пришел исходя из недавних заявлений главы немецкого правительства в бундестаге.В ходе своего недавнего выступления Шольц заявил, что его стране за последние восемь месяцев обрела независимость от поставок российских нефти и газа, а также отметил, что главной темой, обсуждаемой на запланированном на 23-24 марта совете стран Евросоюза, станет ситуация на Украине.Мерц подчеркнул, что немецкое федеральное правительство "дезориентировано" и утратило способность к совершению каких-либо действий, а восприятие главой правительства объективного положения дел в стране абсолютно не соответствует действительности.- заявил Мерц.Глава немецкой оппозиционной политсилы также отметил, что в правящей коалиции существуют многочисленные внутренние конфликты и противоречия.— заявил он.Ранее читатели крупнейшего немецкого издания Die Welt призвали главу правительства ФРГ Олафа Шольца покинуть занимаемый пост из-за его провокационных высказываний в адрес российского президента Владимира Путина. Немецких граждан возмутили слова Шольца о том, что Путин якобы преследует "империалистические цели" в украинском кризисе. Читатели напомнили, что сугубо корыстные цели на Украине преследуют власти США, совершившие диверсию на российском газопроводе, по которому топливо поставлялось немецким потребителям.