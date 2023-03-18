Военное обозрение
Войти Регистрация

Германская оппозиция заявила о потере канцлером ФРГ Олафом Шольцем связи с реальностью

15
Германская оппозиция заявила о потере канцлером ФРГ Олафом Шольцем связи с реальностью

Лидер крупнейшей из немецких оппозиционных партий Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц утратил связь с реальностью. К такому выводу Мерц пришел исходя из недавних заявлений главы немецкого правительства в бундестаге.


В ходе своего недавнего выступления Шольц заявил, что его стране за последние восемь месяцев обрела независимость от поставок российских нефти и газа, а также отметил, что главной темой, обсуждаемой на запланированном на 23-24 марта совете стран Евросоюза, станет ситуация на Украине.

Мерц подчеркнул, что немецкое федеральное правительство "дезориентировано" и утратило способность к совершению каких-либо действий, а восприятие главой правительства объективного положения дел в стране абсолютно не соответствует действительности.

Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране

- заявил Мерц.

Глава немецкой оппозиционной политсилы также отметил, что в правящей коалиции существуют многочисленные внутренние конфликты и противоречия.

Не отрицайте, что вы постоянно ссоритесь

— заявил он.

Ранее читатели крупнейшего немецкого издания Die Welt призвали главу правительства ФРГ Олафа Шольца покинуть занимаемый пост из-за его провокационных высказываний в адрес российского президента Владимира Путина. Немецких граждан возмутили слова Шольца о том, что Путин якобы преследует "империалистические цели" в украинском кризисе. Читатели напомнили, что сугубо корыстные цели на Украине преследуют власти США, совершившие диверсию на российском газопроводе, по которому топливо поставлялось немецким потребителям.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 17:31
    +1
    Старый русофоб Мерц как будто вёл бы себя по другому в желании поставить на кон свю экономику, что бы задавить Россию.)))
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:34
      0
      Долго же они это соображали, наверно очень мучительно думали в холоде и дороговизне продуктов
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:23
        +1
        Германская оппозиция заявила о потере канцлером ФРГ Олафом Шольцем связи с реальностью

        Ещё бы канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не потерять связь с реальностью, когда даже укронацист-русофоб посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в наглую манипулятивно постоянно своим враньём про Москву и Киев выворачивал мозги канцлеру Германии на 180 градусов - задом наперёд - да ещё и при этом назвал его "обиженной ливерной колбасой"! (Сарказм.)
        А как канцлера назовёшь таким он в политике и поплавёт, если у него собственного ума мало!

        И теперь Шольц на мир смотрит такими вот выкрученными ему Мельником мозгами и пытается всем доказать, что он, если и "колбаса", но только не "ливерная".

        А само прозвище "ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА" так за кнцлером Германии Олафом Шольцем прочно и закрепилась - из-за действительной потери у него связи с реальностью!

        Посол Украины назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой"
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:35
      0
      Да ему давно пора надеть на голову шляпу из фольги, и отправиться в определенное место. Их заставили это сделать, госпожа канцлер потому и свалила, не зотела остаться в истории той что все развалила.
    3. poquello
      poquello Сегодня, 17:53
      +2
      Цитата: aleksr2005
      Старый русофоб Мерц как будто вёл бы себя по другому в желании поставить на кон свю экономику, что бы задавить Россию.)))

      ага, прикольно от него слышать, по ходу решили перевезти растущий протест обывателей в переходящий русофобский вымпел, то бишь сменить на такого же но в другой рубашке
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 18:52
        0
        оппозиция заявила о потере канцлером ФРГ Олафом Шольцем связи с реальностью

        ооочень странная политика у немцев - взорвали газовую трубу, на которой сидели (с их молчаливого согласия))) и не только лиь это...
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 17:32
    -2
    Ну я думаю не все знают,что Олаф шольц является внуком фриц фон Шольц группенфюрер СС.Ну Я думаю в этом причина.
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 18:12
      +1
      Внук за деда не ответчик.
      Тут все сложней. В политике.
      США придумали в Европе такой мифический орган как европарламент и европравительство.
      Чтобы ослабить национальные правительства и парламенты. И конечно их лидеров.
      И стали подбирать на роль лидеров совсем не лидеров, а гутаперчивых марионеток. Так из грязи в князи. Чтобы получить полный контроль на европейскими странами как главный рычаг к мировому господству.
      И макрон и шольц прекрасно понимают свое унижение, но нравится не нравится, соси моя красавица. Назвался груздем, полезай в кузов.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 18:54
        0
        Внук за деда не ответчик

        но дедову ССовскую форму наверняка примерял...
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:38
    +4
    Всё, как всегда.
    Все, кто рвётся во власть, в кресло повыше, всегда и во всём будут критиковать текущего владельца кресла.
    Ничего нового
    1. hohohol
      hohohol Сегодня, 17:58
      +2
      К вершинам власти путь, скажу я Вам,
      Нелегок, хоть по-разному бывает:
      Кто лезет живо вверх по головам,
      А кто, смердя и булькая, всплывает.
  4. sifgame
    sifgame Сегодня, 17:47
    +1
    Только дошло что ли? Этот дядечка сразу был похож на шизофреника и полностью подтвердил своими действиями, не поставлять наступательное вооружение-поставил, не поставлять танки-поставил налицо два голоса в его мозгу.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:00
    +1
    Германская оппозиция заявила о потере канцлером ФРГ Олафом Шольцем связи с реальностью
    . Главное, у ливерной колбасы есть связь с дядей Джо!!!
  6. SSR
    SSR Сегодня, 18:20
    +1
    Цитата: Маз
    очень мучительно думали в холоде

    Зима в этом году у них была на редкость тёплой и засушливой. ))
  7. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 18:35
    +1
    страна за последние восемь месяцев обрела независимость от поставок российских нефти и газа, а также отметил, что главной темой, обсуждаемой на запланированном на 23-24 марта совете стран Евросоюза, станет ситуация на Украине.

    Почему нас в РФ должно волновать то, что происходит в правительстве и экономике фашистской Германии?

    Чем хуже у них - тем лучше для нас, ибо немцы веками были, есть и останутся всегда нашими врагами, война на Украине это доказала яснее ясного.