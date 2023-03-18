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В преддверии наступления ВСУ против России готовится массированная кибератака

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В преддверии наступления ВСУ против России готовится массированная кибератака

Союзники Киева торопятся снабдить ВСУ не только новыми партиями вооружений, включая тяжелую бронетехнику, но и готовы оказать помощь в киберпространстве, дабы ничего не мешало столь долгожданному весеннему наступлению украинской армии.


Сало известно, что США и их союзники планируют кибератаки на российские информационные сети в преддверии наступления ВСУ с привлечением в том числе украинских хакеров и даже российских IT-специалистов, уехавших после начала СВО в бывшие советские республики. Главным организатором войны в киберпространстве РФ станет специальное подразделение Cyber National Mission Force (CNMF), входящее в структуру Киберкомандования США.

При этом американцы намерены осуществлять хакерские действия из дата-центров, расположенных в основном в европейских странах и на Украине. За собой Вашингтон оставляет роль основного планировщика и координатора кибервойны. Для усиления ИТ-подразделений войск связи и 72 Центра ИПсО ССО ВСУ Штаты направят на Украину 300 высококвалифицированных кадровых офицеров CNMF, ВМС и Корпуса морской пехоты.

Целью хакерских атак должны стать российские структуры и организации, обслуживающие перемещение вооружений и передвижение войск, логистические операторы и крупные транспортные узлы в Курской, Орловской и Белгородской областях. Кроме того, планируется взламывать сети и осуществлять DDoS-атаки на ресурсы, принадлежащие госорганам и медицинским учреждениям, прежде всего военным госпиталям.

Дестабилизировать общественность в приграничных с Украиной регионах РФ и на новых территориях планируется выведением из строя информационных систем предприятий энергетики, водораспределения и газоснабжения. Западные айтишники попытаются нарушить работу и социально значимых учреждений.

Проникновение в защищенные сети государственных ведомств и стратегических предприятий предполагается осуществлять с задействованием программных закладок и агентуры. Предполагается, что из-за нехватки специалистов информационные подразделения данных предприятий и учреждений будут вынуждены отдать часть задач на аутсорсинг. Вот здесь и включатся завербованные ранее программисты, сбежавшие после начала СВО в Грузию, Армению, Казахстан и Молдавию.

Кроме того, специалисты АНБ планируют скрытно установить на персональные мобильные телефоны российских должностных лиц госорганов и сотрудников частных организаций шпионский софт, аналогичный израильскому ПО Pegasus. Данная программа может быть инсталлирована удаленно на смартфоны и другие устройства, работающие под управлением некоторых версий мобильных операционных систем Apple iOS и Android.
Использованы фотографии:
Christiaan Colen/flickr.com
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29 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:51
    +3
    предупрежден значит вооружен.. хотелось бы более решительных действий от властьимущих
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:03
      +1
      Надо рвать трансатлантический кабель !!!!!!!!! Сегодня без сожаления выкину смартфон и вернусь на старый добрый кнопочник с ОС "симбиан" , который держит заряд 28 дней, вот вам мой ответ.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 18:27
        0
        Да вы то кому нужны со своим смартфоном? А вот должностным лицам, высоким чинам и людям, работающими с ними от андроида и айос нужно было уже давно отказаться. Нужна полностью отечественная аппаратура, в которой исключена вероятность программных закладок. А то все поголовно ведь с айфонами ходят, а это уже чревато потерей конфиденциальных сведений. Даже держать их рядом во время переговоров категорически недопустимо, я уже молчу о том, чтобы напрямую по телефону что либо передавать. Это же касается и компов.
      2. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 18:28
        0
        Цитата: Silver99
        Надо рвать трансатлантический кабель !!!!!!!!! Сегодня без сожаления выкину смартфон и вернусь на старый добрый кнопочник с ОС "симбиан" , который держит заряд 28 дней, вот вам мой ответ.

        Компьютер тоже выкинете? Или уже на линукс перешли?))) Роутер тоже ведь не отечественный?
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:01
        0
        В преддверии наступления ВСУ против России готовится массированная кибератака

        Вот эта статья уже и есть первый симптом психологической кибератаки winked

        Кстати, winked ранее на просторах России растворялись подразделения покрупнее чем
        72 Центр ИПсО ССО ВСУ и 300 высококвалифицированных кадровых офицеров CNMF, ВМС и Корпус морской пехоты США.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 18:05
      -2
      А кто сказал , что будет легко, сказал майор Улько?
    3. мерцание
      мерцание Сегодня, 18:09
      0
      предупрежден значит вооружен.. хотелось бы более решительных действий от властьимущих
      Это да. И хорошо бы заняться "ольгинскими троллями", которые частенько как "рой" перемещается по всем соцсетям и продвигают антироссийский контент.
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 18:29
        +3
        Цитата: мерцание
        И хорошо бы заняться "ольгинскими троллями", которые частенько как "рой" перемещается по всем соцсетям и продвигают антироссийский контент.

        "Ольгинские тролли" как раз продвигают прокремлевский контент, если вы не в курсе.
    4. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 18:28
      +1
      Цитата: incoggnoto
      предупрежден значит вооружен..

      Ну, как бы у нас всегда наоборот получается... Пока гром не грянет... или жареный петух... yes
    5. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:33
      +1
      предупрежден значит вооружен

      вооружен и в безопасности, если не используешь Apple iOS и Android...
    6. Галеон
      Галеон Сегодня, 18:55
      0
      Цитата: incoggnoto
      предупрежден значит вооружен.. хотелось бы более решительных действий от властьимущих

      Это как раз тот случай, когда предупрежден не значит вооружен. Только предупрежден.
  2. divan
    divan Сегодня, 17:53
    +2
    сейчас нам необходимо главное не проспать эту заразу и вовремя среагировать на неё . На Руси говорят; на каждую хитрую Ж..пу всегда найдётся "что то" с винтом!
    1. Альф
      Альф Сегодня, 18:04
      +7
      Цитата: divan
      главное не проспать эту заразу и вовремя среагировать на неё .

      Вовремя ? Это не наш метод.
      Цитата: divan
      На Руси говорят; на каждую хитрую Ж..пу всегда найдётся "что то" с винтом!

      А сейчас говорят-Ну кто ж ожидал-то ?
  3. _просто
    _просто Сегодня, 17:54
    +2
    Свои же плакальщики сыграют скрипку... Ждём-с.
  4. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 18:01
    +1
    Фамилии ответственных государственных лиц, если фронт будет вдруг прорван врагом, есть?
    Не только в МО, но и в правительстве, включая госкорпорации.
    Или держать фронт любой ценой, бабы ещё нарожают?
    Война это не только бой бойцами на передовой. Война это организация государства и экономики.
    И пусть сейчас это не война, а СВО, но это ничего не меняет в подходах к этому вопросу.
    Назвать можно по разному, в детстве мы играли в войнушку. Доигрались.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:02
    0
    Что то с далека заходят , а ведь могут все проще сделать.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:34
      0
      а ведь могут все проще сделать

      отключить Интернет или мобильную связь... вряд ли американцы на это пойдут...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:02
    +1
    В преддверии наступления ВСУ против России готовится массированная кибератака
    . Следует ожидать, что воздействие будет комплексный...
    Что у них получится/не получится, будем посмотреть.
  7. Альф
    Альф Сегодня, 18:02
    +1
    Проникновение в защищенные сети государственных ведомств и стратегических предприятий предполагается осуществлять с задействованием программных закладок и агентуры.

    Только одна надежда на Касперыча..
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:15
      -1
      Лучшая защита, установить файервол Comodo для "окна", а еще лучше поставить ОС "Линукс" второй системой для Инета, какая никакая а защита, к Касперычу полного доверия у меня нет, похоже он находит только то, что сам пишет.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 18:17
        +2
        Цитата: Silver99
        Лучшая защита, установить файервол Comodo для "окна", а еще лучше поставить ОС "Линукс", какая никакая а защита, к Касперычу полного доверия у меня нет, похоже он находит только то, что сам пишет.

        С 2006-го года у меня к Касперу претензий нет.
      2. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 18:35
        +2
        Цитата: Silver99
        а еще лучше поставить ОС "Линукс" второй системой для Инета, какая никакая а защита,

        Лучше единственной. Ну нифига себе "какая никакая защита".))) Ставьте iptables, настраивайте и пользуйтесь, лучше него я ничего не знаю. И платить всяким вебам-касперским не надо.)))
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:21
    +2
    блоггеры повесятся - их ВК, Инста и прочая хрень плохо работать станет из-за сбоев тырнета....
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:36
      +1
      блоггеры повесятся

      некоторых, типа Некоглая, ни разу не жалко...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:41
        +1
        И типа милохина - тоже. Их и имел ввиду.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:22
    +1
    Насколько я понимаю, противник вряд ли станет рассказывать о настоящих целях.
    Поэтому, полагаю, вот такие вбросы имеют задачу, во-первых, внести некоторую сумятицу, и, во-вторых, отвлечь от истинных направлений воздействия
    А кибератаки совершались, совершаются и буду ещё совершаться, уверен. Даже, если закончатся военные действия
  10. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 18:24
    0
    Зная качество наших айтишников, трудно исполниться оптимизма.
    Использовать вражескую продукцию на всех уровнях - верх идиотизма.
    Даже сейчас нам ухитряются создавать проблемы, а ведь ещё и не начинали всерьёз, только готовятся.
    Причём чешут частым гребнем, ломают потихоньку всё, что плохо защищено, получают доступ и складывают в копилку для будущего использования.
  11. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 18:37
    +2
    Так может нам первыми начать атаку на их серверы по всему миру.
  12. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 18:37
    +1
    против России готовится массированная кибератака

    на войне как на войне...