Союзники Киева торопятся снабдить ВСУ не только новыми партиями вооружений, включая тяжелую бронетехнику, но и готовы оказать помощь в киберпространстве, дабы ничего не мешало столь долгожданному весеннему наступлению украинской армии.Сало известно, что США и их союзники планируют кибератаки на российские информационные сети в преддверии наступления ВСУ с привлечением в том числе украинских хакеров и даже российских IT-специалистов, уехавших после начала СВО в бывшие советские республики. Главным организатором войны в киберпространстве РФ станет специальное подразделение Cyber National Mission Force (CNMF), входящее в структуру Киберкомандования США.При этом американцы намерены осуществлять хакерские действия из дата-центров, расположенных в основном в европейских странах и на Украине. За собой Вашингтон оставляет роль основного планировщика и координатора кибервойны. Для усиления ИТ-подразделений войск связи и 72 Центра ИПсО ССО ВСУ Штаты направят на Украину 300 высококвалифицированных кадровых офицеров CNMF, ВМС и Корпуса морской пехоты.Целью хакерских атак должны стать российские структуры и организации, обслуживающие перемещение вооружений и передвижение войск, логистические операторы и крупные транспортные узлы в Курской, Орловской и Белгородской областях. Кроме того, планируется взламывать сети и осуществлять DDoS-атаки на ресурсы, принадлежащие госорганам и медицинским учреждениям, прежде всего военным госпиталям.Дестабилизировать общественность в приграничных с Украиной регионах РФ и на новых территориях планируется выведением из строя информационных систем предприятий энергетики, водораспределения и газоснабжения. Западные айтишники попытаются нарушить работу и социально значимых учреждений.Проникновение в защищенные сети государственных ведомств и стратегических предприятий предполагается осуществлять с задействованием программных закладок и агентуры. Предполагается, что из-за нехватки специалистов информационные подразделения данных предприятий и учреждений будут вынуждены отдать часть задач на аутсорсинг. Вот здесь и включатся завербованные ранее программисты, сбежавшие после начала СВО в Грузию, Армению, Казахстан и Молдавию.Кроме того, специалисты АНБ планируют скрытно установить на персональные мобильные телефоны российских должностных лиц госорганов и сотрудников частных организаций шпионский софт, аналогичный израильскому ПО Pegasus. Данная программа может быть инсталлирована удаленно на смартфоны и другие устройства, работающие под управлением некоторых версий мобильных операционных систем Apple iOS и Android.