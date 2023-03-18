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Тренировки украинской ПВО на собственном вертолете попали в кадр

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Тренировки украинской ПВО на собственном вертолете попали в кадр

Боевики киевского режима проводят тренировки обращению с американскими ЗРК AN/TWQ-1 Avenger в "максимально приближенных к боевым условиях", используя для этого собственный вертолет. На кадрах видно, как оператор ЗРК сопровождает цель, в качестве которой используется украинский вертолет.



О поставках украинской армии ЗРК AN/TWQ-1 Avenger американские власти впервые объявили осенью прошлого года. Этими ЗРК планируется усилить уже имеющиеся в распоряжении Киева западные системы ПВО NASAMS и IRIS-T. Комплексы AN/TWQ-1 Avenger отличаются высокой мобильностью и возможностью интеграции с другими системами ПВО. Всего Украине передано четыре подобных установки.

AN/TWQ-1 Avenger был разработан в 1980-х годах и состоит на вооружении армий США, Бахрейна, Египта, Тайваня и Чили. Главное вооружение представляет собой две ракетные установки FIM-92 Stinger, а второстепенное представлено 12,7-мм пулеметом Browning M2.

Комплекс также оснащен собственной радиолокационной станцией, инфракрасной камерой, оптическим прицелом и лазерным дальномером. Avenger способен поражать цели на высоте 0,5-3,8 км и дальности 0,5-5,5 км, при этом может перемещаться навстречу или в направлении движения цели.

Предполагается, что поставки Киеву западных систем ПВО вряд ли ограничатся AN/TWQ-1. Вполне вероятно, что в скором будущем на Украину будут поставлены американские ЗРК MIM-104 Patriot, а также другая военная техника, уже прибывшая в немецкий порт Бремерхафен.
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:46
    0
    ну надо было и стрелять тренироваться, а не только сопровождать. чего половинить то?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 18:49
      0
      Цитата: Nexcom
      ну надо было и стрелять тренироваться, а не только сопровождать

      Точно, до последней секунды ролика надеялся увидеть пуск ракеты по гвинтокрылу.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:51
      0
      Цитата: Nexcom
      ну надо было и стрелять тренироваться, а не только сопровождать. чего половинить то?

      А вертолету показать высший пилотаж - уворачиваться от выстрелов!! )))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:54
        0
        Конечно, Елена! Заодно бы и летунов гвинтокрыла потренировали. lol
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:53
      +1
      украинской ПВО на собственном вертолете

      Какой собственный? Собственные кончились. Это все западные подачки.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:50
    0
    Я тока не понял, а что необычного в таких тренировках? О чём тогда вообще новость?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:52
      0
      Смею предположить чтобы показать что они всё-таки тренируются а не тупо бацают по кнопкам и щелкают переключателями.
  3. Наган
    Наган Сегодня, 18:55
    0
    Еще в советские времена в качестве тренировки операторов ручного сопровождения и офицеров наведения, как минимум С-125, использовали в качестве учебных целей пролетающие мимо гражданские самолеты. Брали их на сопровождение, и даже не оповещали, у них свои задачи, у нас свои. Ессно без пусков реальных ракет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:58
      0
      ну шароварные умудрялись гражданский Туполев на учениях завалить - было же дело при Кучме. Если не ошибаюсь - АК Сибирь, рейс из Тель-Авива. Сбит борт был над Черным морем.
  4. север 2
    север 2 Сегодня, 18:57
    +1
    как я понял , статьёй хотели лишь прорекламировать песню из видеоролика про ...навеки живую Украину.
    Вот это новость!