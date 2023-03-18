Тренировки украинской ПВО на собственном вертолете попали в кадр

Боевики киевского режима проводят тренировки обращению с американскими ЗРК AN/TWQ-1 Avenger в "максимально приближенных к боевым условиях", используя для этого собственный вертолет. На кадрах видно, как оператор ЗРК сопровождает цель, в качестве которой используется украинский вертолет.О поставках украинской армии ЗРК AN/TWQ-1 Avenger американские власти впервые объявили осенью прошлого года. Этими ЗРК планируется усилить уже имеющиеся в распоряжении Киева западные системы ПВО NASAMS и IRIS-T. Комплексы AN/TWQ-1 Avenger отличаются высокой мобильностью и возможностью интеграции с другими системами ПВО. Всего Украине передано четыре подобных установки.AN/TWQ-1 Avenger был разработан в 1980-х годах и состоит на вооружении армий США, Бахрейна, Египта, Тайваня и Чили. Главное вооружение представляет собой две ракетные установки FIM-92 Stinger, а второстепенное представлено 12,7-мм пулеметом Browning M2.Комплекс также оснащен собственной радиолокационной станцией, инфракрасной камерой, оптическим прицелом и лазерным дальномером. Avenger способен поражать цели на высоте 0,5-3,8 км и дальности 0,5-5,5 км, при этом может перемещаться навстречу или в направлении движения цели.Предполагается, что поставки Киеву западных систем ПВО вряд ли ограничатся AN/TWQ-1. Вполне вероятно, что в скором будущем на Украину будут поставлены американские ЗРК MIM-104 Patriot, а также другая военная техника, уже прибывшая в немецкий порт Бремерхафен.