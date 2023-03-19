Сегодня День моряка-подводника

В 1996 году приказом Главкома ВМФ РФ 19 марта была установлена праздничная дата профессионального праздника военнослужащих и гражданского персонала подводных сил военно-морского флота России.
Мало кто знает, но подводный флот в России официально был создан еще в 1906 году. Тогда на боевое дежурство заступили сразу десять субмарин, первая из которых, получившая название «Дельфин», была построена на Балтийском заводе в 1904 году. Новый разряд кораблей, названных подводными лодками, был включен в классификацию судов военного флота по указу императора Николая II. Указ был подписан 19 марта (6 марта по старому стилю).
Боевое крещение российские подводные суда получили в русско-японской войне 1904-1905 годов. Это было первое в истории морских сражений применение военных субмарин, на тот момент официально не признанных, но уже сумевших создать противнику множество проблем.
В 1911 году была сформирована первая бригада подлодок в составе Балтийского флота. Соединение базировалось в Либаве, в него входили уже одиннадцать субмарин и две плавучие базы «Европа» и «Хабаровск».
Уже в годы Первой мировой войны подводные лодки широко использовались в морских сражениях. К моменту завершения войны подводный флот России был полностью сформирован в самостоятельный род сил ВМФ, способный решать разнообразные тактические и оперативные задачи.
За период с 1930 по 1939 год для флота СССР было построено более 20 больших, 80 средних, 60 малых подводных лодок и 20 подводных минных заградителей. К началу Великой Отечественной войны в составе четырех флотов имелось 212 подводных лодок, которые выполняли порою невозможные задачи в поиске и уничтожении немецких кораблей на полях морских сражений.
Начиная с 1950-х годов советский Морфлот разработал и начал строить подводные лодки с ядерными энергетическими установками. Это стало переломным моментом в истории существования всего подводного флота СССР. Уже к 1961 году на вооружении советского Военно-морского флота состояли девять атомных подлодок — четыре ракетных и пять торпедных.
Всего Советский Союз построил 243 атомные подводные лодки различных классов и, с учетом царской России, свыше 1000 дизельных подводных лодок.
В настоящее время для ВМФ России создана группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми ракетами, которая способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей, в том числе авианосных соединений. На вооружении подводного флота России состоят вооружения, не имеющие аналогов в мире, в том числе уникальный беспилотный аппарат «Посейдон» 2М39, оснащенный ядерной энергоустановкой.
Традиционно в этот день проводятся торжественные вечера, собрания, концерты, митинги и встречи с подводниками. Главнокомандующий ВМФ России направляет поздравление подводникам флотов и ветеранам-подводникам.
Редакция «Военного обозрения» присоединяется ко всем, кто поздравляет доблестных военнослужащих, несущих вахту на подводных кораблях и охраняющих нашу Родину, в том числе далеко за пределами морских границ России. Счастья и благополучия желаем всем ветеранам подводного флота СССР и Российской Федерации.