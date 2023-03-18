ВС РФ при помощи беспилотника поймали украинского наводчика

В зоне ответственности 9-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ был задержан наводчик боевиков киевского режима. Наводчика, передвигавшегося на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимавшего военную технику и укрепления на камеру мобильного телефона, удалось выявить при помощи беспилотника. Сначала его "вели" вдоль дороги, а затем уже оперативная группа задержала злоумышленника.
Ранее в Херсонской области был задержан наводчик, пересылавший боевикам киевского режима данные о расположении частей российской армии. Задержанный информатор через мессенджеры пересылал своим украинским кураторам данные о российских войсках, а также грозился "убивать русских".
После задержания правоохранителями наводчик раскаялся в содеянном, попросил прощения за свои действия, а также под надзором сотрудников полиции связался со своими кураторами.
Также выяснилось, что наводчик так и не получил обещанного за предоставленные данные вознаграждения, а по переданным им координатам не наносилось артиллерийских ударов.
Ранее один из задержанных информаторов ВСУ заявил, что украинская артиллерия нанесла удар по его местоположению непосредственно сразу после передачи данных о дислокации блокпоста ВС РФ.
Изначально он согласился предоставлять украинским боевикам интересующую их информацию под влиянием пропаганды, однако после того, как понял, что для украинских военных является всего лишь "расходным материалом", кардинально переменил свою позицию и начал активно сотрудничать со следствием.