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ВС РФ при помощи беспилотника поймали украинского наводчика

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ВС РФ при помощи беспилотника поймали украинского наводчика

В зоне ответственности 9-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ был задержан наводчик боевиков киевского режима. Наводчика, передвигавшегося на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимавшего военную технику и укрепления на камеру мобильного телефона, удалось выявить при помощи беспилотника. Сначала его "вели" вдоль дороги, а затем уже оперативная группа задержала злоумышленника.



Ранее в Херсонской области был задержан наводчик, пересылавший боевикам киевского режима данные о расположении частей российской армии. Задержанный информатор через мессенджеры пересылал своим украинским кураторам данные о российских войсках, а также грозился "убивать русских".

После задержания правоохранителями наводчик раскаялся в содеянном, попросил прощения за свои действия, а также под надзором сотрудников полиции связался со своими кураторами.

Также выяснилось, что наводчик так и не получил обещанного за предоставленные данные вознаграждения, а по переданным им координатам не наносилось артиллерийских ударов.

Ранее один из задержанных информаторов ВСУ заявил, что украинская артиллерия нанесла удар по его местоположению непосредственно сразу после передачи данных о дислокации блокпоста ВС РФ.

Изначально он согласился предоставлять украинским боевикам интересующую их информацию под влиянием пропаганды, однако после того, как понял, что для украинских военных является всего лишь "расходным материалом", кардинально переменил свою позицию и начал активно сотрудничать со следствием.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:51
    +17
    Втт кому срок до гроба,а лучше кончить на месте.А не за критику
    1. Наган
      Наган Сегодня, 20:01
      +16
      Ваще-то шпионов, одетых по гражданке, в соответствии с международно признанными законами, допустимо вешать на месте без суда.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 20:31
        +2
        Кстати о чирикающих птичках..
        Путину выписали ордер, а макрону, шулцу, байдену наши могут ответить "задержать, препроводить для дачи показаний о не соблюдении ухрией конвенций о в/плен и тп. И отказе влиять на бандеровских извергов" . "Морально и уголовно ответственны" .
        Найти из вдв обмененных в/пленных, они напишут заяву на троицу и вперед юристы-проеуроры.
        Карнавал, он такой, везде. Для всех.
      2. Архитектор
        Архитектор Сегодня, 20:35
        0
        Тем более он и тапки белые заранее одел.
      3. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 20:50
        +3
        Осудить и в Норильск- на никелевое производство. Он и до УДО не доживет.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:04
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      срок до гроба,

      Могут обменять на очередного Медведчука
      Цитата: dmi.pris1
      лучше кончить на месте

      Вот это надежнее, чем потом его кормить и обеспечивать реализацию его прав.
  2. Гималайский
    Гималайский Сегодня, 19:52
    +6
    Совершенно безграмотное задержание . Даже руки не связали или не надели наручники . Вези он бомбу в рюкзаке ?
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:57
    +4
    Сажать на всю катушку раз смертной казни нет. Надеяться на исправление глупо. Это не дети и прекрасно понимают на что идут.
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:02
      +4
      Цитата: Лешак
      Сажать на всю катушку раз смертной казни нет.
      "Убит при попытке к бегству." - вот и всё.
      sad
      1. gsev
        gsev Сегодня, 20:19
        +1
        Вражеских шпионов во время военных действий пойманных и при перевербовке не нанесших вред противнику который их изначально завербовал полезно казнить и оповещать об этом максимально широкие круги населения тем самым предостерегая других шпионить на противника.
      2. Irokez
        Irokez Сегодня, 20:25
        0
        Цитата: котик-русич
        "Убит при попытке к бегству." - вот и всё.

        Ой какой Вы кровожадный котик. Любая жизнь важна и даже негров в штатах. А вдруг начнёт сотрудничать и дезу передавать будет и украинцы своих будут отстреливать по наводке. Надо по максимуму использовать расходный материал. Глядишь за большие заслуги даже наградят.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 20:03
      +9
      Да, да, сажать! Пожизненно! И правильнее всего на кол. Из посаженных на кол еще никто не выходил на волю по условно-досрочному или амнистии.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 21:01
        0
        Это вы правильно написали, всё же есть чему поучиться там у вас за акияном hi
    3. Добрый
      Добрый Сегодня, 20:25
      +2
      Это не дети и прекрасно понимают на что идут.

      Сажать на кол, осиновый
  4. ArtPilot
    ArtPilot Сегодня, 20:17
    0
    Даже лечебный пендель не дали... С такими надо пожестче.
    1. Arisaka
      Arisaka Сегодня, 20:24
      +1
      Без камеры и пендель и оладушек выпишут.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:18
    +2
    ВС РФ при помощи беспилотника поймали украинского наводчика
    . Каждый выбор делает сам... и отвечать будет сам.
  6. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 20:22
    0
    Цитата: Наган
    Ваще-то шпионов, одетых по гражданке, в соответствии с международно признанными законами, допустимо вешать на месте без суда.

    К сожалению, противоправные действия он совершал на территории РФ. А у нас действуют не "международно принятые", а российские законы. Которые воспрещают линчевание.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:25
    0
    Цитата: Гималайский
    Совершенно безграмотное задержание . Даже руки не связали или не надели наручники . Вези он бомбу в рюкзаке ?

    Он не самоубийца, а наводчик. Об этом было известно, судя по информации. Ну тутошним спецам виднее.
  8. Mraka
    Mraka Сегодня, 20:41
    +1
    Их надо как в демократической украине.
    Уничтожать!
    А то раскаялись))))
  9. Русский Парень
    Русский Парень Сегодня, 21:01
    0
    Повесьте еврофашиста на высокой осине, чтоб остальным врагам неповадно было.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:06
    0
    Особенно умилило- "После задержания правоохранителями наводчик раскаялся в содеянном, попросил прощения за свои действия..." sad Завалить бы прямо на месте. Ясно же этот скотиняка даже для своих расходник. Что с ним возится?
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 21:07
    0
    По верхнему фото- ну мог же пальчик на крючке дрогнуть. Вроде колену была бы хана.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:09
    0
    А дезу сливать через него никак?
    Креатиане надо быть.