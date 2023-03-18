Военное обозрение
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Ни в какие капиталистические ворота

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Ни в какие капиталистические ворота

Капитализм в каноническом смысле этого слова перестал существовать там, где он в новейшей истории наиболее активно развивался – на Западе. Ведь сложно назвать капитализмом ситуацию, когда для «спасения» частных банков государство выделяет собственные средства, да ещё и методом дополнительной активизации работы печатного станка.


А ровно так и происходит в Соединённых Штатах Америки, где сначала глава Минфина Джанет Йеллен, а затем и президент Джо Байден объявили о фактически прямом вмешательстве государства в частный бизнес, связанный с рухнувшими банками, среди которых Silicon Valley.

Лишним доказательством того, что происходящее к методам классического капитализма не имеет никакого отношения, является заявление Байдена о том, что руководство банков, допустившее обрушение на бирже, «будет наказано». Американская администрация собирается «наказывать» держателей частного капитала за то, что те вели бизнес не так, как того хотелось бы государству. И американская администрация собирается влить в «исправление» свежеотпечатанные доллары, чтобы потом эти суммы вынуть из карманов налогоплательщиков. Это уже ни в какие капиталистические ворота…

То есть, западный мир вступил в новую эпоху, когда к навязываемым «нетрадиционным» ценностям в обществе, культуре и религии, теперь добавляет нетрадиционные ценности для капитализма. Полный переворот, за которым что?.. Экспроприация экспроприаторов? Хотя и это уже есть– например, с «честным» отъёмом в тех же США или Великобритании активов российских олигархов, которые в своё время обогатились не без обмана миллионов россиян и перевели свои средства за рубеж. Фантасмагория.

Кстати, сегодня стало известно о том, что один из наиболее крупных банков Европы, швейцарский Credit Suisse, собираются выводить из кризиса путем поглощения другим банком - тоже швейцарским UBS. Это делается на фоне того, что вкладчики Credit Suisse только за последние 4 суток вывели со счетов в переводе на американскую валюту более 40 млрд долларов.

Размышления представлены и от Михаила Леонтьева в программе «Однако» на «Первом».
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12 комментариев
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  1. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 22:01
    +10
    "нетрадиционные" отношения на Западе.. плавно перешли , в " нетрадиционный " капитализм)
  2. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 22:05
    -5
    Это только сейчас подействовал яд, который впрыснул СССР перед своим обрушением. У них власть стала более левацкой, чем даже в свое время наше Политбюро, долго мы их к этому готовили laughing
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 22:18
      +2
      У них власть стала более левацкой

      Там нет абсолютно ничего типа левацкого.. Те же буржуи, только подход к извлечению прибыли из планеты у них отличается от оппонентов..
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 22:07
    +6
    Капитализм в каноническом смысле этого слова перестал существовать...
    давным давно, и эта стадия называется империализм feel bully hi
  4. Комментарий был удален.
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 22:12
    +6
    Ведь сложно назвать капитализмом ситуацию, когда для «спасения» частных банков государство выделяет собственные средства, да ещё и методом дополнительной активизации работы печатного станка.

    Садитесь, двойка. Это совершенно нормально при капитализме.
    Лишним доказательством того, что происходящее к методам классического капитализма не имеет никакого отношения, является заявление Байдена о том, что руководство банков, допустившее обрушение на бирже, «будет наказано».

    И правильно. Это только у нас не 37 год и Набиуллина неприкосновенна
    То есть, западный мир вступил в новую эпоху, когда к навязываемым «нетрадиционным» ценностям в обществе, культуре и религии, теперь добавляет нетрадиционные ценности для капитализм

    Автор путает модель российского капитализма, считая ее классической, и классическую модель капитализма (кейнсианство), к которой сейчас возвращаются США.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 22:29
      +3
      классическую модель капитализма (кейнсианство), к которой сейчас возвращаются США.

      Что значит - возвращаются? Да они уже лет 20 пытаются прям по нему типа стимулировать экономику вливаниями.. Но фишка-то в том, что Кейнс - писал свой труд для производящей промышленной экономики. А вовсе не для нонешней спекулятивно-финансовой. И как логичное развитие - любой вброс денег приводит к их немедленному либо отсасыванию на биржи, либо на закупку товаров в том же Китае.. А отнюдь не к стимуляции собственной промышленности. Кому это сейчас надо - возится с производством, когда бабло - можно делать прямо из воздуха? Последствия очевидны.. Не работает классик-то в нонешних условиях.. Становится только хуже от его рецептов.

      Зато вот китайская планово-рыночная - цветёт и пахнет как персиковое дерево над Янцзы весной.. Гы..
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 23:00
      +1
      С последним не совсем могу согласиться. Классическая модель - это все таки Смит и Риккардо. Кейнс - это уже трансформация более социальной модели Европы.
      Но в смысле написанного, вы правы. Даже более того, с учётом крайне популярных в США левых движений, американский капитализм, думается, очень сильно скоро мигрирует в направлении европейской социальной модели.
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 22:12
    +5
    Вобщето выделения денег банкам практиковал и Кремль ,и европа , и ранее Вашингтон.
    Делать удивленное лицо - значит просто обманывать людей
  7. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 22:36
    +2
    западный мир вступил в новую эпоху, когда к навязываемым «нетрадиционным» ценностям в обществе, культуре и религии, теперь добавляет нетрадиционные ценности для капитализма. Полный переворот, за которым что?.. Экспроприация экспроприаторов?

    Странный, детский вопрос автора статьи.
    Нужно читать работы классиков политэкономии.
    Государственный монополистический капитализм как последнюю стадию перед установлением социализма описывал ещё в начале ХХ века В. И. Ленин

  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:46
    0
    От Михаила Леонтьева на Военное Обозрение не надо тексты перебрасывать. Оф Пред Нор Никеля ничего объективного тут не скажет.
    Как человек и корреспондент Леонтьев, имхо, хорош. Но сейчас он работает на Потанина. Не на государство. И пишет то, что нужно платино-палладиево-никелевому королю.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 23:00
      +1
      Но сейчас он работает на Потанина.


      Как это так?
      Должность (вице-президент и директор департамента информации) занимает в Роснефти у Сечина, свою громадную зарплату получает у Сечина, Сечин ему даже орден в 2019 выхлопотал (за большой вклад в развитие ТЭК!), а теперь оказывается он работает на Потанина?!
  9. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 22:51
    0
    Ну что за чушь несёт автор? США так же проводили государственное вмешательство в ипотечный кризис инвест банков в 2008. И политика смягчения вводилась, и гос.управление, и национализация (фактически, правда, на время) этих банков.
    Ощущение, что автор, все писал только ради политес в стиле "нетрадиционных ценностей в обществе", а не ради анализа экономических проблем, с учётом того, что совершенно не знает совсем недавней предыстории экономического мирового кризиса.
    Ну хочешь написать об изменении политического курса - пиши о лидерах BLM с портретами Маркса, о том, как левое движение набирает силу, как вноыь со времён Вьетнама в студенчестве популярна социалистическая и даже марксистская идеология, о стремительно левеющей Калифорнии, которою в США уже часто Комнифорнией называют, пиши о том, как Байден и демократы не с первой попытки сумели сожрать Сандерса, который фактически социалист...
    Но нет, вместо этого бред неуча, ничего не понимающего в особенностях ни экономики, ни политики в США.