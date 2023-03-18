Капитализм в каноническом смысле этого слова перестал существовать там, где он в новейшей истории наиболее активно развивался – на Западе. Ведь сложно назвать капитализмом ситуацию, когда для «спасения» частных банков государство выделяет собственные средства, да ещё и методом дополнительной активизации работы печатного станка.
А ровно так и происходит в Соединённых Штатах Америки, где сначала глава Минфина Джанет Йеллен, а затем и президент Джо Байден объявили о фактически прямом вмешательстве государства в частный бизнес, связанный с рухнувшими банками, среди которых Silicon Valley.
Лишним доказательством того, что происходящее к методам классического капитализма не имеет никакого отношения, является заявление Байдена о том, что руководство банков, допустившее обрушение на бирже, «будет наказано». Американская администрация собирается «наказывать» держателей частного капитала за то, что те вели бизнес не так, как того хотелось бы государству. И американская администрация собирается влить в «исправление» свежеотпечатанные доллары, чтобы потом эти суммы вынуть из карманов налогоплательщиков. Это уже ни в какие капиталистические ворота…
То есть, западный мир вступил в новую эпоху, когда к навязываемым «нетрадиционным» ценностям в обществе, культуре и религии, теперь добавляет нетрадиционные ценности для капитализма. Полный переворот, за которым что?.. Экспроприация экспроприаторов? Хотя и это уже есть– например, с «честным» отъёмом в тех же США или Великобритании активов российских олигархов, которые в своё время обогатились не без обмана миллионов россиян и перевели свои средства за рубеж. Фантасмагория.
Кстати, сегодня стало известно о том, что один из наиболее крупных банков Европы, швейцарский Credit Suisse, собираются выводить из кризиса путем поглощения другим банком - тоже швейцарским UBS. Это делается на фоне того, что вкладчики Credit Suisse только за последние 4 суток вывели со счетов в переводе на американскую валюту более 40 млрд долларов.
Размышления представлены и от Михаила Леонтьева в программе «Однако» на «Первом».