Запад делает ставку на сценарий Февраль-2

Павел Рыженко. Прощание с конвоем
Что показывает Запад
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге на своём сайте опубликовал релиз о выдаче ордера на арест Путина. Одновременно в том же направлении готовится ещё один суд, специальный – по преступлениям на территории Украины. И этот суд, в отличие от МУС, который не признают и США, будет организовываться и американцами. В принципе, Байден уже признал решение МУС оправданным.
Можно, конечно, махнуть рукой на это решение, как и на прочие прежние «красные линии» – массовые поставки оружия укрорейху, удар по Крымскому мосту, уничтожение Северных потоков, регулярные обстрелы и удары по губерниям РФ, удары по нашей стратегической авиации, поставки всё более тяжелого вооружения и т. д. Сказать, что нас это не касается.
Главное это то, что показывает коллективный Запад. Уверенность в победе. Поэтому создаются юридические основания для итогов Украинской кампании. Путина определили в очередные Милошевичи, Каддафи, Саддамы. Или если вспомнить историю Российской империи – на роль царя Николая II, который положил кадровую армию в боях с немцами и оказался не готов к тому, что верхушка его просто сольёт.
Запад отрабатывает сценарий постепенной, контролируемой дестабилизации РФ, разрушения всего Русского мира (РФ, Украина, Белая Русь, Приднестровье и прилегающие области). Ставка на раскол и деморализацию бомонда, который не желает по-настоящему воевать с Западом, так как духовно, ментально, физически (капиталы, собственность) является его частью. Сценарий Февраль-2, когда возможные заговорщики попытаются привести к власти человека вроде Керенского, Горбачёва или Навального.
Всё это будет традиционно сопровождаться с погружением страны в смуту. Все накопленные в РФ за 30 с лишним лет противоречия вырвутся наружу. Страну будут снова делить на национальные бантустаны и банановые республики. Перманентная гражданская война. С учётом того, что она уже идёт – на Украинском фронте русские-великороссы рубят русских-малороссов.
В мировом информационном поле РФ уже объявлена «империей зла», «Мордором». У нас общество, ещё погружённое в морок потребления и гедонизма (получения удовольствий, напрочь забыв о цивилизационных, державных и национальных задачах), это ещё не видит. Западное общество накрутили не хуже, чем во время прежних мировых войн. Даже мощнее, с учётом возрастания роли СМИ, появления Интернета и соцсетей. Все ждут голливудского счастливого конца: добрый Дядя Сэм должен наказать плохих «северных варваров». Запад в очередном «крестовом походе» на Восток, а у нас многие этого ещё не поняли. Тем страшнее будет прозрение.
Сценарий Февраль-2
Год противостояния на Русской украйне показывает, что РФ загнали на траекторию Российской империи в ходе Русско-японской и Германской кампаний. Тяжелая позиционная борьба, которая в итоге ведёт к внутренней смуте. Ресурсы, включая кадровую армию, которые могли бы противостоять гнилому бомонду, власовцам-западникам, желающим сохранить Россию в качестве культурной, экономической периферии-колонии западной метрополии, сгорают и перегорают. Происходит деморализация, так как армии часто связывают руки, не дают сделать всё, что она может.
Очевидно, что западники внутри РФ чётко ведут дело к сценарию 1917 года или 1991 года. Так, нет чёткой цели и задач кампании. В результате народ, который сначала поддержал операцию против украинских нацистов, не понимает, зачем всё это. Включая ухудшение качества жизни, падение уровня потребления. Так было и во время Первой мировой войны: сначала ура-патриотизм, затем апатия, раздражение и уже «царица-предательница», «царь-дурак» и т. д. Ведь для основной массы граждан России в 1914-1917 гг. проливы и Галиция ничего не значили, как теперь «хохляндия». Зачем, почему? Чётких целей, ответов нет.
Москва уже более года постоянно идёт на сделки, договорённости, выдаёт нацистов-азовцев, по всем каналам показывает, что готова договориться на минимальных условиях. Что содействует вражеской пропаганде и снова оказывает деморализующее влияние на российскую общественность. Также это показывает слабость Кремля, неуверенность российского бомонда. Отсюда и решение МУС, как прежние «красные линии».
Казённая пропаганда уверяет, что всё идёт по плану и даже с опережением графика. Но верующих всё меньше. Поэтому, когда все официальные мифы РФ рухнут, разочарование и возмущение общества будет очень сильным, что сыграет на руку прозападной «пятой колонне». А казённые платные пропагандисты моментально перекрасятся на лету, снова станут либералами, западниками или националистами (сибирскими, уральскими, дальневосточными и т. д.).
Чтобы на фронте ничего не менялось и шла позиционная рубка, никаких изменений в военном руководстве. Хотя, как мы помним из истории Великой Отечественной войны, Сталин менял, отправлял на тыловые должности, бывало и жёстко наказывал командующих направлениями, фронтами и армиями, когда происходили катастрофы на фронте. При этом тысячи ракет использованы для второстепенных целей, вроде энергетики. Хотя их хватило бы, чтобы разгромить руководящие центры, штабы противника, выбить узловые станции, мосты и тоннели, резко ухудшив снабжение противника. Также не подавлены вражеские ВВС и ПВО, что позволило бы создать ситуацию полного господства в воздухе – и резко изменить ситуацию на передовой в нашу пользу. То есть армия должна стачиваться в позиционной борьбе, как и наиболее понимающая смысл борьбы за Русский мир донбасская пехота, и в момент начала сценария Февраль-2 должна быть выключена из игроков, деморализована «успехами».
Из подготовки февральского сценария вытекают другие проблемы и вопросы: качество мобилизационных мероприятий; год борьбы – где сотни и тысячи русских беспилотников(?); отсутствие перевода промышленности на военные рельсы, начала реальной новой индустриализации; продолжение либеральной политики в сфере финансов и экономики, огромные потери капитала, его вывоз из страны в ещё больших масштабах, чем до спецоперации; утечка золота; сохранение режима мирного времени в приграничных регионах, которые в сущности в прифронтовой зоне; открытые границы, потеря многих тысяч потенциальных солдат; никаких перемен во внутренней политике, нет оздоровления руководящих кадров; усилия волонтеров и энтузиастов тормозят, им мешают… и многое другое.
Ещё один ход к подготовке смуты – формирование различных национальных и региональных подразделений и частей. Они автономны, в первую очередь подчиняются своему руководству. В этом же направлении различные ЧВК – корпоративные, олигархические, региональные. Вспоминая опыт Первой мировой войны – украинизация соединений и частей русской армии, Чехословацкий корпус и т. д., это военная подготовка к последствиям развала на фронте и в тылу. Не надо иллюзий, разного рода национальные и частные дружины – это не для победы над киевским режимом, а подготовка к кровавой внутренней бойне. Олигархам и региональным князькам нужны свои дружины.
Что ещё может сделать Верховный, чтобы не стать новым Николаем Вторым? Опыт Сталина – жёсткая чистка бомонда, руководящей верхушки, прозападных власовцев. Полное обновление кадров. Народ полностью поддержит. Решение проблемы приватизации – возвращение народу и державе стратегических отраслей и предприятий. Опора на народ – вертикаль власти усиливается горизонталью, то есть Советами-земствами, которые берут на себя ответственность за местные дела и направляют своих представителей в губернские, региональные Советы и Общесоюзный Совет.
Коллективному Западу показать, что мы будет стоять насмерть. Снова доказать своё право на существование на Земле. Что Малая Русь – это Русская земля. Была и есть!