Военное обозрение
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Запад делает ставку на сценарий Февраль-2

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Запад делает ставку на сценарий Февраль-2
Павел Рыженко. Прощание с конвоем



Что показывает Запад


Международный уголовный суд (МУС) в Гааге на своём сайте опубликовал релиз о выдаче ордера на арест Путина. Одновременно в том же направлении готовится ещё один суд, специальный – по преступлениям на территории Украины. И этот суд, в отличие от МУС, который не признают и США, будет организовываться и американцами. В принципе, Байден уже признал решение МУС оправданным.

Можно, конечно, махнуть рукой на это решение, как и на прочие прежние «красные линии» – массовые поставки оружия укрорейху, удар по Крымскому мосту, уничтожение Северных потоков, регулярные обстрелы и удары по губерниям РФ, удары по нашей стратегической авиации, поставки всё более тяжелого вооружения и т. д. Сказать, что нас это не касается.

Главное это то, что показывает коллективный Запад. Уверенность в победе. Поэтому создаются юридические основания для итогов Украинской кампании. Путина определили в очередные Милошевичи, Каддафи, Саддамы. Или если вспомнить историю Российской империи – на роль царя Николая II, который положил кадровую армию в боях с немцами и оказался не готов к тому, что верхушка его просто сольёт.

Запад отрабатывает сценарий постепенной, контролируемой дестабилизации РФ, разрушения всего Русского мира (РФ, Украина, Белая Русь, Приднестровье и прилегающие области). Ставка на раскол и деморализацию бомонда, который не желает по-настоящему воевать с Западом, так как духовно, ментально, физически (капиталы, собственность) является его частью. Сценарий Февраль-2, когда возможные заговорщики попытаются привести к власти человека вроде Керенского, Горбачёва или Навального.

Всё это будет традиционно сопровождаться с погружением страны в смуту. Все накопленные в РФ за 30 с лишним лет противоречия вырвутся наружу. Страну будут снова делить на национальные бантустаны и банановые республики. Перманентная гражданская война. С учётом того, что она уже идёт – на Украинском фронте русские-великороссы рубят русских-малороссов.

В мировом информационном поле РФ уже объявлена «империей зла», «Мордором». У нас общество, ещё погружённое в морок потребления и гедонизма (получения удовольствий, напрочь забыв о цивилизационных, державных и национальных задачах), это ещё не видит. Западное общество накрутили не хуже, чем во время прежних мировых войн. Даже мощнее, с учётом возрастания роли СМИ, появления Интернета и соцсетей. Все ждут голливудского счастливого конца: добрый Дядя Сэм должен наказать плохих «северных варваров». Запад в очередном «крестовом походе» на Восток, а у нас многие этого ещё не поняли. Тем страшнее будет прозрение.

Сценарий Февраль-2


Год противостояния на Русской украйне показывает, что РФ загнали на траекторию Российской империи в ходе Русско-японской и Германской кампаний. Тяжелая позиционная борьба, которая в итоге ведёт к внутренней смуте. Ресурсы, включая кадровую армию, которые могли бы противостоять гнилому бомонду, власовцам-западникам, желающим сохранить Россию в качестве культурной, экономической периферии-колонии западной метрополии, сгорают и перегорают. Происходит деморализация, так как армии часто связывают руки, не дают сделать всё, что она может.

Очевидно, что западники внутри РФ чётко ведут дело к сценарию 1917 года или 1991 года. Так, нет чёткой цели и задач кампании. В результате народ, который сначала поддержал операцию против украинских нацистов, не понимает, зачем всё это. Включая ухудшение качества жизни, падение уровня потребления. Так было и во время Первой мировой войны: сначала ура-патриотизм, затем апатия, раздражение и уже «царица-предательница», «царь-дурак» и т. д. Ведь для основной массы граждан России в 1914-1917 гг. проливы и Галиция ничего не значили, как теперь «хохляндия». Зачем, почему? Чётких целей, ответов нет.

Москва уже более года постоянно идёт на сделки, договорённости, выдаёт нацистов-азовцев, по всем каналам показывает, что готова договориться на минимальных условиях. Что содействует вражеской пропаганде и снова оказывает деморализующее влияние на российскую общественность. Также это показывает слабость Кремля, неуверенность российского бомонда. Отсюда и решение МУС, как прежние «красные линии».

Казённая пропаганда уверяет, что всё идёт по плану и даже с опережением графика. Но верующих всё меньше. Поэтому, когда все официальные мифы РФ рухнут, разочарование и возмущение общества будет очень сильным, что сыграет на руку прозападной «пятой колонне». А казённые платные пропагандисты моментально перекрасятся на лету, снова станут либералами, западниками или националистами (сибирскими, уральскими, дальневосточными и т. д.).

Чтобы на фронте ничего не менялось и шла позиционная рубка, никаких изменений в военном руководстве. Хотя, как мы помним из истории Великой Отечественной войны, Сталин менял, отправлял на тыловые должности, бывало и жёстко наказывал командующих направлениями, фронтами и армиями, когда происходили катастрофы на фронте. При этом тысячи ракет использованы для второстепенных целей, вроде энергетики. Хотя их хватило бы, чтобы разгромить руководящие центры, штабы противника, выбить узловые станции, мосты и тоннели, резко ухудшив снабжение противника. Также не подавлены вражеские ВВС и ПВО, что позволило бы создать ситуацию полного господства в воздухе – и резко изменить ситуацию на передовой в нашу пользу. То есть армия должна стачиваться в позиционной борьбе, как и наиболее понимающая смысл борьбы за Русский мир донбасская пехота, и в момент начала сценария Февраль-2 должна быть выключена из игроков, деморализована «успехами».

Из подготовки февральского сценария вытекают другие проблемы и вопросы: качество мобилизационных мероприятий; год борьбы – где сотни и тысячи русских беспилотников(?); отсутствие перевода промышленности на военные рельсы, начала реальной новой индустриализации; продолжение либеральной политики в сфере финансов и экономики, огромные потери капитала, его вывоз из страны в ещё больших масштабах, чем до спецоперации; утечка золота; сохранение режима мирного времени в приграничных регионах, которые в сущности в прифронтовой зоне; открытые границы, потеря многих тысяч потенциальных солдат; никаких перемен во внутренней политике, нет оздоровления руководящих кадров; усилия волонтеров и энтузиастов тормозят, им мешают… и многое другое.

Ещё один ход к подготовке смуты – формирование различных национальных и региональных подразделений и частей. Они автономны, в первую очередь подчиняются своему руководству. В этом же направлении различные ЧВК – корпоративные, олигархические, региональные. Вспоминая опыт Первой мировой войны – украинизация соединений и частей русской армии, Чехословацкий корпус и т. д., это военная подготовка к последствиям развала на фронте и в тылу. Не надо иллюзий, разного рода национальные и частные дружины – это не для победы над киевским режимом, а подготовка к кровавой внутренней бойне. Олигархам и региональным князькам нужны свои дружины.

Что ещё может сделать Верховный, чтобы не стать новым Николаем Вторым? Опыт Сталина – жёсткая чистка бомонда, руководящей верхушки, прозападных власовцев. Полное обновление кадров. Народ полностью поддержит. Решение проблемы приватизации – возвращение народу и державе стратегических отраслей и предприятий. Опора на народ – вертикаль власти усиливается горизонталью, то есть Советами-земствами, которые берут на себя ответственность за местные дела и направляют своих представителей в губернские, региональные Советы и Общесоюзный Совет.

Коллективному Западу показать, что мы будет стоять насмерть. Снова доказать своё право на существование на Земле. Что Малая Русь – это Русская земля. Была и есть!
Автор:
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29 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 05:16
    -2
    Запад живёт в своём параллельном мире,где он побеждает.После послания миру от Путина В.В и Си Дзинпиня перед встречей сегодня ,которые совсем не входят в те предсказания Запада о будущей встрече. Запад или выйдет из своего кокона лжи или скорее всего там и останется.Просто проигнорирует встречу,как будто её и не было.Западу так удобнее.Падение БПЛА показало,что США боится прямого столкновения с нами,их устроило- ваши пилоты хулиганы и не умеют летать.Инцендет исчерпан.И не надо не каких революций ,это не 1917 а 2023 год,только у нас начнётся брожение в стране,сразу прилетит по полной.Побеждать надо на том заделе что у нас есть.Хорошо хоть дали провести частичную мобилизацию ,,посчитав что на Украине мы проигрываем.Ну и пусть так дальше считают.Вот интересно откуда у нас взялись комплектующие для производства БПЛА ,не Иран же их поставляет.Надо опасаться американского варианта Б,Натанияху оказался ручным щенком.Вроде произошёл размер,сейчас закончатся манифестации в Израиле,просто США прекратит их финансировать,а Натанияху за это отдаст приказ ударить по Ирану.Такой союз Саудовской Аравии и Ирана США не нужен.Байден старичок злопямятный.Так что смотрим два дня и наслаждаемся встречей.И ждём визгов с запада,которых может и не быть .Украина в нашей совместной с КНР геополитикой находится отнюдь не на первом месте.На счёт Польши вчера.Поляки в своём репертуаре - провокаторы,это сигнал для НАТО,вы готовы нас поддержать если Россия будет выигрывать,а то у 5 статьи формулировка ,какая-то мутноватая.Так что посмотрим,что будет дальше.Но подозреваю ,что США открестится от идеи Польши ,как чёрт от ладана.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:15
      +5
      Не понял Вашего тезиса.."Хороло,что ДАЛИ провести частичную мобилизацию..."То есть мы никак не выйдем из под внешнего управления?И да,инциндент с БПЛА не исчерпан.На следующий день туда же полетел еще один,правда с включенным транспондером.Встреча с Синем?Посмотрим ,что они скажут после встречи.Хотя там ,понятно будут вещи не публичные и совсем для нас нелицеприятные.Судя по последнему предложению Китая о "мире".Все зависит от нашего руководства его твердой и бескомпромисной позиции.И да,в руководстве МО,ГШ есть засидевшиеся..
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 08:15
        +1
        1. Николай 2 Кровавый сделал все, чтобы случился февраль 1917 и неотвратимый октябрь 1917.
        2. То что происходит сегодня, это в том числе результат олигархического капитализма. Отсутствие внятной привлекательной социально-экономической идеи. Если хотите "русской мечты".
        3. Что характерно, и Запад и власти апеллируют к олигархату.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:48
        0
        dmi.pris 1.Мобилизацию, всегда маскиркют,мы воспользовавшись результатами наших жестов и передилокаций,её под это замаскировали.Официально мобилизованно п о докладу верховному 317 тысяч.Это официально. hi
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:16
    +8
    отсутствие перевода промышленности на военные рельсы
     А если отсутствует промышленность, то что переводить?Три винзавода, рыбоконсервный,швейная фабрика,завод точных и механических изделий,два судоремонтных завода и предприятия пищевой промышленности,почили в лету, в нашем уездном городке.Что переводить на военные рельсы?И самый главный вопрос.Вот пропала вся промышленность,в городке,чьих рук дело? Пятой колоны,да? Вы авторы ,уже не знаете ,что писать, пятая колона, военные рельсы, нет идеологии..Вы сами верите в то, что пишите?
  3. Derbes19
    Derbes19 Сегодня, 05:16
    +13
    Какой опыт Сталина? Какая жесткая чистка? Ни чего этого не будет. Ни кто не будет "чистить" самого себя.
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:38
    +4
    Я бы не сравнивал прошлые войны с нынешней ситуацией.Все это идет от ленности ума. От нежелания определить новый виток истории.Поменьше страха опускать на общество.Даже из безвыходной ситуации всегда есть выход.Все это происходит от того,что у нас на первом рубеже пропаганды находятся лозунговые люди.Не имеющие никаких аргументов в пользу изменения обстановки.После гражданской войны положение было более критическим. В Генуе нам предъявили долг за Первую Мировую Войну.Непомерный долг.В ответ наша делегация предъявила долг западу за ущерб в гражданской войне.Аналитически думающие люди сумели переломить ситуацию.Вот таких людей нам очень не хватает.А опустить руки легче всего.И причитать-"Все пропало."
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:14
    +12
    Простите , но кто не даёт армии воевать и связывает ей постоянно руки ? У кого есть такие полномочия ? Правильно , верховный главнокомандующий президент Путин. Кто не ставит ясных и четких целей сво ? Путин. Любая собака знает что цель сво это исчезновение недогосударсва Украина с политической карты мира , но почему то Путин боится произнести это. Т.е. в том что Россия на огромной скорости летит точно по рельсам 1914-1916 года к катастрофе виноват президент и никто больше. И больше чем уверен что придет время и его сольют и передадут свои же шойги/мантуровы/набиулины. Люди ждут от него другого , жесткого и уверенного управления страной и войной. А не жевания соплей и красных линий . Замахнулся - надо бить. И кулаком , что б юшка во все стороны. А не ладошкой по попи хлопать
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:33
      +7
      Люди ждут от него другого , жесткого и уверенного управления страной и войной.
       Вот, простые люди,"железную руку" и жёсткое управление на себе почувствуют..
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 06:40
        +3
        Да? А можно узнать когда это произойдет ? Ну хотя бы примерно
        1. Gromit
          Gromit Сегодня, 07:56
          +5
          Когда вас потащат в подвал и посадят на швабру, за нагнетание паники и сомнения в гениальности Владимира Владимировича, а ваши родственники будут публично от вас отрекаться.
          Вот тогда и поймёте, что такое железная рука и уверенное управление.

          Рыба то может и гниёт с головы, только чистить её начинают с хвоста. (Какой-то деятель эпохи железной руки, сгнивший за эту шутку в лагерях).
    2. Самолет_Юнкерс
      Самолет_Юнкерс Сегодня, 07:28
      +3
      вы что, главнокомандующий ни в чем не виноват, виноваты все остальные кто водил его за нос восемь лет, виноваты плохие бояре, все вокруг виновато один он ни за что не отвечает
    3. Boris55
      Boris55 Сегодня, 07:45
      -4
      Вся власть советам!

      Цитата: FoBoss_VM
      Правильно , верховный главнокомандующий президент Путин.

      Неправильно. Путин с самого начала сказал, что он академий ген.штаба не заканчивал и война - это дело профессионалов. Когда политик, Зеленский, влезает в дела армии, то идёт перемалывание народа. Вы хотите что бы это было и у нас? Фиг вам по всему фейсу!

      Цитата: FoBoss_VM
      Любая собака знает что цель сво это исчезновение недогосударсва Украина с политической карты мира

      Это вы о себе? laughing
      Я вот предполагаю, что цель СВО - это смена политического руководства страны и установления там про российской власти. Украина будет. В каких границах - этот вопрос пока открыт.

      Цитата: FoBoss_VM
      Россия на огромной скорости летит точно по рельсам 1914-1916 года к катастрофе виноват президент и никто больше.

      И какие признаки этого говорят об этом? То, что у нас безработица на минимуме, то что у нас инфляция 4%, а в Германии больше 10%? По подробнее изложите.

      Можно создать структуру по борьбе с саботажниками и врагами. Только вот остановить её будет весьма трудно. Опыт имеется... Как только кончатся настоящие враги, то врагом станет каждый...
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 08:09
        +2
        Сталин тоже академий Генштаба не заканчивал, однако получилось хорошо.
        Не забывайте что только Путин принимает решение качать газ через Украину, только Путин заключал зерновую сделку, только он назначал Абрамовича, как минимум первый жесть доброй воли исходил тоже от него...
        1. Boris55
          Boris55 Сегодня, 08:20
          0
          Вся власть советам!

          Цитата: Гардамир
          Сталин тоже академий Генштаба не заканчивал, однако получилось хорошо.

          Сталин имел непосредственный жизненный опыт гражданской войны.

          Цитата: Гардамир
          Путин принимает решение качать газ через Украину, только Путин заключал зерновую сделку

          Вы считаете, что Путин вмешивается в хозяйственную деятельность страны? Номера Указов Путина, по вашей предьяве, можете предоставить? Нет? Тогда о чём базар?

          Цитата: Гардамир
          только он назначал Абрамовича

          "Абрамовичей" назначали представители США по принципу кто больше ненавидит Россию, тому слаще кусок народной собственности. Путина и близко не было.
    4. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 08:13
      +3
      Люди ждут от него другого
      В вашей жизни часто бывало, чтобы человек менялся на 180 градусов? Он всегда был такой, какой есть. Разные деятели приписывали ему то на что он не способен. Да хотя бы вспомните приезд бухгалтера в 14том. Вот и сейчас, Путину нужно изо всех сл заключить мир до выборов...
    5. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:16
      +1
      Люди ждут от него другого

      Просто видимо истинные цели СВО - несколько, мягко говоря, отличаются от публично декларируемых.. Ибо ничем иным происходящее - я лично объяснить не могу.
  6. Shiva83483
    Shiva83483 Сегодня, 07:13
    +1
    а что вы хотелт от этого коллективного "оно"? сборище наркоманов, извращенцев, и прочая....АУ...пора приводить к общему знаменателю сиих утырков-иначе сия "каша" будет ещё долго
  7. Boris55
    Boris55 Сегодня, 07:30
    -3
    Вся власть советам!

    Цитата: А.Самсонов
    Полное обновление кадров. Народ полностью поддержит.

    " Кадры решают всё" Народ то поддержит. Вопрос в другом - где эти кадры, которые должны заменить нынешних? ВШЫ - созданная американцами и полностью ими контролируемая, готовит прозападные кадры управленцев... Дети управленцев, начиная с 90-х, учатся заграницей и впитывают Западную идеологию... Вот и возникает вопрос: как бы не было хуже...



    ps
    Я уже выкладывал этот отрывок из книги. Напомню коротко.
    Рабов из Африки перевозили на корабле в Америку. Они устроили бунт и выбросили всех белых за борт. Не долго радовались. Ни кто из них не умел управлять кораблём. В результате к моменту когда этот корабль был найден другим кораблём, на нём выжил остался только один, вождь племени...
    Не хотелось бы, что бы с Россией произошло нечто подобное...
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:11
      +1
      где эти кадры, которые должны заменить нынешних

      Большевики тоже не были профессиональными манагерами с дипломами.. И было их - всего-то ничего на всю Россию. Но - как-то ведь справились? А мы, обладая их опытом - нет? Неужели настолько тупее предков?
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:35
        0
        Вся власть советам!

        Цитата: paul3390
        Большевики тоже не были профессиональными манагерами с дипломами.. И было их - всего-то ничего на всю Россию. Но - как-то ведь справились?

        Обратите внимание на график ниже:



        Сколько было большевиков до революции и сколько в партии большевиков стало народу после революции. В партию влились: троцкисты, эсеры, бундовцы и пр.. Большевикам не хватало кадров. Они были вынуждены сотрудничать с другими париями, привлекать старые кадры.

        Троцкистов было подавляющее большинство. Прикрываясь партийными белетами большевиков, они устроили геноцид русского народа... Напомню, что все партийные решения принимаются большинством голосов (это неправильно, но это другая тема), а большинство было у троцкистов.

        Так что вопрос крестьянина Чапаю: "Вы за большевиков али за коммунистов", это не безграмотность крестьянина - это ту суть которую народ тогда понимал, и то что сегодня это не до всех доходит...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:19
      0
      Ваш тезис никак не вяжется с Вашими убеждениями.Или Вы-меньшевик?Правительство Ленина начало справляться с задачами,в том числе и с привлечение "старых кадров"
  8. Alex66
    Alex66 Сегодня, 07:33
    +3
    А во всем ли Запад виноват, разве не шла Россия в ногу со всеми странами до СВО? Повысила пенсионный возраст, изменила конституцию, принуждала граждан к вакцинации, сейчас вместе со всеми вводит цифровую валюту, заоны об эвакуации и захоронениях очень вовремя приняли. Мне вот не кажется, что у нас конфронтация с западом, газ идет амиак качаем через Украину, санкции обходим. так что если Россия развалится это не от коварства Запада, а от действий нашей власти, чиновников, элитки.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 08:10
      +5
      если Россия развалится это не от коварства Запада, а от действий нашей власти, чиновников, элитки.
       Мне порой думается,что наши власти и Запад,заодно.Кто мы для них? Рабочая скотинка.
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 08:20
        +1
        А мне уже давным давно такие мысли в голову приходят. Больше ничем не объяснить фактов происходящего
  9. Комментарий был удален.
  10. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:07
    +1
    Ведь для основной массы граждан России в 1914-1917 гг. проливы и Галиция ничего не значили
     Не значили,так как воевали за "братушек"-сербов. Когда Сербия потерпела поражение в 1915,идея закончилась.Дать свободу Галиции,никогда не было лозунгом.О проливах заговорили,с приходом Временного правительства.
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 08:48
    0
    а всё так обнадёживающее началось ...Военный трибунал в Донбассе , пленные нацисты , кара за их преступления , показательные на вес мир решения военного Нюрнберга-2.Но через пол года вырисовывается уже перспектива сначала для самой России Февраль-2 , а потом для её и Нюрнберг-2?
    И Запад может это организовать при двух обстоятельств . Если Россия будет оттягивать с Победой на Украине и если эта Победа будет ограничиваться только Победой в границах четырёх регионов вернувшихся в состав России.
    Трудно парадно- биатлонную армию превратить в победоносные войска ? Да трудно , учитывая то , что одному оленеводу эти биатлоны были его изобретённым детищем . А эта установка при объявлении начала СВО , что бы не трогать солдат и офицеров ВСУ, это, дескать, братья русским . Так даже бесхребетный Николай Второй до такого не додумался бы... Вот интересна вдруг заикание тогда наследника конторы Фитина . Возможно главный внешний разведчик понимал , что с биатлонной армией против неделимой на нацистов и ВСУ армии, будет не так то просто , тем более , если их самим солдатам России начать сепарировать , вместо нажатия на спусковой курок автомата .
    Кто ждёт Февраля-2 в самой России ? Их больше , чем Вы представляете . Во первых , Февраля-2ждут коммунисты-зюгановцы . Ждут "спящие" сепаратисты в национальных республиках. Ждут пророссийскими патриотами прикинувшиеся Киркоровы , Басковы , Бабкины да Любки Успенские . Ждут Эрнсту подобия , пускающие в телеэфир Киркорову- Успенской-Учителю подобных . А Соловьёв на телевидение орёт , дайте мне , я возглавлю СМЕРШ. А как он этот СМЕРШ возглавит , если вокруг все свои...
  12. Million
    Million Сегодня, 08:50
    +1
    Что ещё может сделать Верховный, чтобы не стать новым Николаем Вторым? Опыт Сталина – жёсткая чистка бомонда, руководящей верхушки, прозападных власовцев.

    Народ поддержит,но Верховный не потянет.
    Хорошо,если я ошибаюсь.
  13. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:53
    +1
    С уважением к автору и комментаторам:
    Опасность повторения краха империи по образцу 1917 года была очевидна ещё год назад.
    Схожесть сохраняется, но есть и отличия:
    ЕС сейчас больше напоминает предреволюционную Германию, а США Австро-Венгрию с престарелым монархом. Недаром Польша так активизировалась.

    У нас:
    Что есть позитивного:
    - Компрадорская "элита" способна на сливы и договорняки, но это не организаторы, не пассионарии. Это не Морозовы, не Путиловы, не Милюковы.
    - отсутствует пассионарный социальный класс "кухаркиных детей", не имеющий шансов изменить свою жизнь в рамках существующей системы. Границы открыты, эмиграция не преследуется.
    - в окопах сидит не миллионная армия. Общество устойчиво к минимальным потерям. При мобилизации больших масс социальное брожение начинается автоматически.
    - нет забастовок на транспорте, отсутствуют призывы поражения в войне, нет большевиков, эсеров, анархистов, кадетов.

    Что плохого:
    - сохраняется технологическое отставание.
    Тем не менее, наше технологическое отставание от поляков в период первой Смуты не стало решающим фактором. Минин и Пожарский изгнали поляков и без технологического перевооружения. Преодоление внутреннего разлада (социальных противоречий) оказалось более важным. Безусловно, строить технологическую независимость нужно, но паниковать всё же не стоит.
    - проблемы социальных лифтов. Да, "у маршала тоже есть внуки". Да, "эффективные менеджеры" превратились в социальный балласт, паразитический класс. От паразитов избавляться необходимо, но сначала эту социальную проблему нужно осмыслить, и выдвинуть пути решения, не ведущие к распаду государства. Не стоит избавляться от глистов методом взрыва.
    - отсутствие идеологии. На мой взгляд, первично отсутствие честности. На мой взгляд, когда телевизионный актер играет турбо патриота, но от иностранной собственности не избавился, это не идеология. Это демагогия. Демагогия нас не спасет. Так что уж лучше честно анализировать ситуацию, намечать цели и пути решения.

    Теперь, "что делать":
    1. Мы находимся в центре мирового конфликта между дряхлеюшей "Современной Австро-Венгрией" и странами бывшего второго и третьего мира.
    Этот конфликт более опасен внутренним социальным взрывом, чем потерей некоторых территорий. Более того, США делают ставку на победу именно методом подкупа элит, экспорта революции.
    Поэтому логичной кажется политика минимизации военного конфликта, укрепление продовольственной безопасности, развитие экономики и технологий, предотвращение социального недовольства.
    2. Наиболее эффективным средством противостояния негативным явлениям в обществе является честная информационная политика. Поэтому так важна роль военкоров, независимых экспертов, открытое обсуждение проблем.
    3. Западный мир перешёл в эпоху нулевой терпимости к людским потерям. Благо для него, что нашлась страна со сниженным уровнем критического мышления, готовая поставлять пушечное мясо для достижения его глобальных целей.
    Наша задача ликвидировать технологическое превосходство стран запада, избавиться от роли сырьевого придатка. И учиться воевать не числом, а уменьем.

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    Попытка осторожного прогноза:
    1. Западный мир погружается в финансовый, интеллектуальный и производственный кризис. Он не сможет длительное время бороться за сохранение своего мирового доминирования силовым путем. Временной промежуток осознания этого - около года, когда встанет вопрос о невозможности перезапуска тяжёлой промышленности, тяжёлой металлургии в условиях конфронтации с Россией.
    2. Украина перенапряжена. Пока идёт идеологическая накачка, раздувание истерии, чувства превосходства, надежда на неизбежную победу под патронажем Великого Белого Человека ("ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?"). Но такая накачка не может поддерживаться вечно.
    Ориентировочно, после неудачи летнего наступления, наступит психологический откат. Какие формы он примет, пока невозможно прогнозировать. Но к осени мы возмодно увидим массовое дезертирство и переход на сторону России.
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    Это осторожный позитивный прогноз, основным условием его выполнения является низкая стремление воевать с опорой на современные технологии ведения боевых действий, сотрудничество между властью и обществом внутри России.