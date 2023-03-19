Как Володька в Гаагу за перемогой ходил

Как все-таки полезно дружить с Европой и иметь там партнеров! Даже если эти партнеры предпочитают все делать за спиной. Сзади, так сказать. Зато им можно поныть и поклянчить всяких полезных вещей. Самолетов, вертолетов, танков, снарядов…
Ну или вот такой реальной перемоги, как ордер на арест. Ну точно не зря Володька даже кинофестивалями не брезговал, хоть кое-где слова ему не дали (на «Оскара» припереться в збройной кухлянке – это все-таки перебор), видимо, с кем надо он все-таки пообщался и наныл.
Есть пословица «не мытьем, так катанием», а тут налицо «не нытьем, так вымоганием». Прямо вот во плоти.
Зачем все это – разберемся в самом конце, а начать вообще стоит с того, чтобы посмотреть, а что вообще может дать этот ордер, и свидетелями чего мы являемся: фарса или трагедии?
Тут надо понимать, что МУС, он же Международный уголовный суд что в Гааге и Международный суд при ООН, которые тоже в Гааге – это есть две большие разницы, как говаривали в одном большом южном городе.
Международный суд при ООН – понятно, что это организация высшего порядка, один из шести главных органов ООН, утвержденный Уставом ООН. А вот МУС – это нечто иное. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.
То есть: реальные пацаны на районе собрались в кучу и решили, что будут строить тех, кто не с ними. С одной стороны – нормально, почему нет, с другой – соседнему району на это очень, мягко говоря, все равно.
Стоит сказать, что Путин совсем не первый глава государства, на которого МУС выдавал ордер на арест. Вопрос в том, что из того вышло?
Первый. Омар аль-Башир, президент Судана в течение 26 лет. Пришел президентствовать через военный переворот и слетел таким же образом. Свергли и отдали в распоряжении МУС. Сейчас там все варится.
Второй. Муаммар Каддафи. Ливия. Чем все закончилось, всем известно, Каддафи убили, но МУС никаким боком и ничего не сделал. Лезть в ТУ Ливию – это, знаете, не все могли себе позволить.
Третий. Лоран Гбагбо. Президент Кот-д'Ивуар. В 2004 начал гражданскую войну, в процессе которой погибло приличное количество иностранных миротворцев. Его, кстати, потом арестовали, судили в стенах МУС и… ОПРАВДАЛИ! А жене вкатили 20 лет.
Судан, Ливия, Кот-д'Ивуар (бывший Берег слоновой кости, если кто не знает). Просто шикарная компания для президента России. Тот случай, когда даже за такую державу, но обидно.
Но тут есть секретик, о котором знает только тот, кто сам в разборках квартала на квартал или района на район в девяностые жил.
Можно ли «покатить бочку» на «смотрящего» соседнего района, за которым в три раза больше бригад, чем на твоем? Запросто. В своей тесной компании, под пивко на расслабоне – да почему нет? Свои не сдадут, так что можно пройтись по соседям от всей души. А даже если и сдадут – ну кто за такие мелочи глотки резать пойдет?
Вот все в точности, как в обычной жизни. Понятно, что Россия сегодня не то, что было, но тем не менее, не Кот д Ивуар. Но ведь никто ничего там, в Гааге, делать и не собирался!
Тут, в коротком историческом экскурсе, показан весь убогий уровень этого МУСа. Уровень Кот-д'Ивуара. Армию которого (5 танков Т-55, два десятка БМП и прочее с миру по франку) расколотить можно очень быстро и без особых проблем. Что, собственно, и вышло, после чего, взяв президента под микитки, можно болезного тащить в ту же Гаагу и там судить столько, сколько душе угодно.
У себя на районе все сильны. Факт! А вообще на районе кто? Точнее, кого там нет?
В мире есть страны, которые не то что не признают МУС и его Римский статут, но и посылают куда подальше.
Как вы думаете, кто в списке тех, кто видел всю деятельность МУС далеко за поворотом? Китай. Индия. Израиль. Иран. Вьетнам. Пакистан. Турция. Азербайджан. Объединенные арабские эмираты. Саудовская Аравия.
Из 193 государств-членов ООН ратифицировали только 121, в 31 стране подписали, но не ратифицировали, а 41 — вовсе не подписали.
Ну и вишенка на тортике – это подписавшие в пьяном 2000-м году США и Россия, потом свои подписи отозвавшие.
И самый ярый противник деятельности МУС не поверите - США. Правительство США подписало Римский статут в 2000 году, но уже в 2002 году отозвало свою подпись. Тут много вопросов к Биллу Клинтону, в каком он состоянии подписывал, что так срочно пришлось подпись отзывать и принимать Закон, согласно которому если какой-то не в меру ретивый деятель из МУС рискнет арестовать гражданина США, то он получит по рогам от армии и флота США. А что будет со страной, на территории которой произойдет такое безобразие, пусть сами думают, но желательно не на ночь.
Кроме того, США заключили двусторонние соглашения с рядом стран, в которых обязали их не выдавать подозреваемых американских граждан Международному уголовному суду, а в случае нарушения этих договорённостей США прекратят оказывать им военную помощь и любую иную поддержку. В худшем случае – сами понимаете, что будет.
В общем, этот МУС действует только там, где можно изображать из себя крутых, не боясь получить от США по сусалам.
Всего сидящие в Гааге члены МУС получили жалобы о предполагаемых преступлениях по крайней мере в 139 странах, однако в настоящее время прокурором суда возбуждено расследование только в отношении девяти ситуаций. Восемь из них происходили в Африке:
- в Демократической Республике Конго;
- в Уганде;
- в Центральноафриканской Республике;
- в регионе Дарфур Судана,
- в Кении;
- в Ливии;
- в Кот-д'Ивуаре;
- в Мали.
Девятой добавилась Украина, сильно украсив список.
Теперь все могут нормально оценить реальную крутость пацанов из Гааги. Понятно, что если зайти на сайт этого образования, там можно найти много интересного. Например, Карима Хана, который, собственно, выдал «рецепт» на арест Путина и Львовой-Беловой.
«На основе доказательств, собранных и проанализированных моей Канцелярией в ходе ее независимых расследований, Палата предварительного производства подтвердила наличие разумных оснований полагать, что президент Путин и г-жа Львова-Белова несут уголовную ответственность за незаконную депортацию и передачу украинских детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию в нарушение статьи 8(2)(a)(VII) и статьи 8(2)(b)(VIII) Римского статута».
Нет, ну реальный пацан, на районе все по струнке ходят. В Африке вообще всех построил, сами приходят и дань… ну вы поняли, показания дают. С максимальной степенью раскаяния. Берут там, в Африке всех, кого захотят и никто ему ничего поперек не скажет. Потому что – реальный, да.
Но Россия – она на другом районе. Потому что решил Карим Хан у себя – оно вот совсем не значит ничего в том районе. Там свои как бы сидят и по понятиям все раскладывают. И Карима слушать ну никак не могут. И не потому, что из вредности, а потому что так выходит – всяк сверчок знай свой шесток, если перевести на литературный язык.
В общем, если реально по понятиям раскладывать, то Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Соответственно, все, что придумают на том районе, у нас ну совершенно не обязательно к восприятию.
Если же вдумчиво посмотреть на то, какие страны являются членами этого Римского статута, то кроме подписавшей в полном составе Европы, Британии, Австралии, Канады и Японии, остальные навроде наших «союзников» из Венесуэлы и Бразилии особого веса и не имеют.
Потому с одной стороны, нанося визиты в такие страны, стоит соблюдать максимальную осторожность в передвижениях, но путин и так особо никуда и не выезжает. Но и в случае прибытия на территорию страны, ратифицировавшей Римский статут, не факт, что против главы государства будет применена процедура ареста с последующей передачей представителям МУСа. Тот же президент Судана Омар аль-Башир посещал ратифицировавшие Римский статут Танзанию и ЮАР, но не был арестован.
И вообще, в плане непредвзятости к МУС очень много вопросов. По Ливии, Афганистану, Ираку. Где преступлений было – вагон и маленькая тележка, но почему-то крутые парни из МУС предпочитают туда не совать свои интересы. Потому что тут же придут очевидно более бравые парни из США и сделают больно, обидно и неприятно.
И получается, что вместо борцов за справедливость и торжество закона у нас на районе групешник беспредельщиков, которые всего-то и могут, как таскать из Африки разных борцов за интересы да шкурить их по-своему.
Интересно, но у Путина и Львовой-Беловой уже стоит статус «скрывается от правосудия». Смехота, да и только. Так и представляется Владимир Владимирович с приклеенными усами и в парике, за рулем «Волги» ГАЗ-21, мчащийся куда-то в глубь России. А тем временем лихие парни из МУС разбивают руки, колотясь в дверь его кабинета в Кремле.
Вот уж точно «дас ист фантастиш». И по смыслу, и по содержанию.
Но было бы интересно посмотреть за развитием событий. Как вообще все это будет происходить – арест Путина.
Кстати, нормальные в Украине тоже просто угорают над переможным спектаклем, но вообще так без злобы, ибо признают, что Зеленский неплохо так возбудит на районе в Европе всех подряд. Не факт, что всех, кто может это с пользой сделать, но шороху навел. Все-таки уметь в шоу – это полезно.
А вот на месте Владимира Владимировича я бы обиделся. В такой ряд поставить… Нет, Каддафи был довольно своеобразным человеком, но лидером своей страны. Причем, сражавшимся до конца. Остальная парочка – ну так себе. Несколько не та компания, конечно.
Но тут уже ничего не поделать, спектакль уже идет. Менять роли и актеров поздно.
Другой вопрос, что через пару-тройку недель все уже и забудут об этом, потому что и так ясно и понятно: больше никто ничего делать в этом направлении не станет. Шум есть, бумага испачкана, господин Хан пропиарился дальше некуда и в историю, скорее всего, войдет. Хотя бы как прокурор, выдавший ордер на арест президента России.
А исполнять это никто не станет. У кого ума хватит не позориться, у кого инстинкт самосохранения сработает.
И снова на районе будет тишина и спокойствие. Ну, вы почти все, помните, как бывало, не так ли?
Так что вот так Володька Зеленский в Гаагу сходил. Перемоги принес, всех порадовал перспективой. Кого повеселил, кого ободрил у себя там. Молодец, реально хорошо репризу отработал, не отнять, умеет.
Но у нас тут будни накатывают…