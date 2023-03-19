Президент в Мариуполе оценил ход восстановления города, а в Ростове заслушал доклады о ходе спецоперации

После посещения Крымского полуострова в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент страны прибыл Мариуполь, а затем в Ростовскую область. По последним сведениям, глава государства прилетел в Мариуполь на вертолёте и оценил ход работ по восстановлению города. Сейчас ведётся активная деятельность по строительству социальных объектов, а также жилья. Уже сданы отстроенные фактически с нуля несколько учреждения медицинской и образовательной направленности.В Мариуполе глава государства осмотрел береговую линию, здание реконструируемого после взрыва местного театра, побывал в гостях у одной из мариупольских семей.Сообщается о том, что Владимир Путин проехал по сильно пострадавшему в ходе боевых действий городу за рулём автомобиля. О том, как идёт восстановление Мариуполя, президенту докладывал Марат Хуснуллин, зампред правительства России.Прибыв после посещения Мариуполя в Ростов-на-Дону, Владимир Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции. В частности, с докладом перед верховным главкомом выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Совещание проводилось на командном пункте, расположенном в Ростовской области. На данный момент каких-либо подробностей о проведении оперативного совещания не представлено.