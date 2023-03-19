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Президент в Мариуполе оценил ход восстановления города, а в Ростове заслушал доклады о ходе спецоперации

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Президент в Мариуполе оценил ход восстановления города, а в Ростове заслушал доклады о ходе спецоперации

После посещения Крымского полуострова в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент страны прибыл Мариуполь, а затем в Ростовскую область. По последним сведениям, глава государства прилетел в Мариуполь на вертолёте и оценил ход работ по восстановлению города. Сейчас ведётся активная деятельность по строительству социальных объектов, а также жилья. Уже сданы отстроенные фактически с нуля несколько учреждения медицинской и образовательной направленности.


В Мариуполе глава государства осмотрел береговую линию, здание реконструируемого после взрыва местного театра, побывал в гостях у одной из мариупольских семей.

Сообщается о том, что Владимир Путин проехал по сильно пострадавшему в ходе боевых действий городу за рулём автомобиля. О том, как идёт восстановление Мариуполя, президенту докладывал Марат Хуснуллин, зампред правительства России.

Прибыв после посещения Мариуполя в Ростов-на-Дону, Владимир Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции. В частности, с докладом перед верховным главкомом выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Совещание проводилось на командном пункте, расположенном в Ростовской области. На данный момент каких-либо подробностей о проведении оперативного совещания не представлено.
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26 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:10
    +22
    Ах какой удар по Зеле! "Это ж Украина! И как к себе домой!" ))) Это тебе не постановка театральная. А Мариуполь заслуживает такого внимания президента.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 07:13
      +13
      Да, и больше не скажешь, что в бункере сидит и трясется.

      Это явно шаг в правильном направлении. Будем надеяться, что что-то переломилось в нашем царстве-государстве и началось шевеление.
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 07:52
        +7
        Салоеды бьются в истерике, на всех форуфмах «праведный гнев» и вопрос «як жеж так???» laughing они всё перемогу ждут, а получили очередную зраду!
        Сильный ход Президента good
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 08:45
        +5
        Сейчас будет новая статья в Гааге? За незаконное строительство в Мариуполе)
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 07:32
      +7
      Цитата: Егоза
      Ах какой удар по Зеле! "Это ж Украина! И как к себе домой!" ))) Это тебе не постановка театральная. А Мариуполь заслуживает такого внимания президента.



      Зеля его оштрафует за незаконное пересечение границы. Даже не знаю как с таким тяжким грузом ВВП жить будет.
    3. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 08:45
      +1
      Это тебе не постановка театральная.

      Точно, не постановка с разными Бор`исами, шкурдерляйнами и иными разными наглосаксами и отмороженными гейропейцами...
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:13
    +5
    Когда президент РФ В. В. Путин посетит мать городов русских Киев и город-герой Одессу?

    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 07:31
      +7
      Цитата: War_Lord
      Когда президент РФ В. В. Путин посетит мать городов русских Киев и город-герой Одессу?

      Когда ему надо будет, тогда и посетит.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 09:05
      +3
      Цитата: War_Lord
      Когда президент РФ В. В. Путин посетит мать городов русских Киев

      А кто сказал что Киев- Мать, городов русских?
      Утверждение «Киев - мать городов русских» восходит к фрагменту «Повести временных лет» летописца Нестора, датируемому 882 годом: «И седе Олег княжа в Кыеве, и рече Олег: «Се буди мати градом Русьскым». Академик Д. С. Лихачёв предполагал,что данная фраза - результат семантического калькирования соотносимого с греческим словом «метрополия» (от греч. μήτηρ - «мать» и греч. πόλις - «город»)
      Судя по всему чинопочитание, тоже одна из древнейших традиций. Кто-то не до понял указание высшего начальства, и понеслось- МАТЬ,МАТЬ,МАТЬ...
  3. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 07:54
    -3
    Если б он даже посетил Бахмут или Марьинку, мое отношение к нему не изменилось бы. Просто не верю. Вышел кредит доверия весь. Поэтому пусть ездит себе и дальше, главное чтобы СВО не сбавляла, а наращивала темп. Время работает против нас.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:59
      -8
      В Попасной можно показать лишь руины,а Мариуполь интенсивно отстраивается.В отличие от того же Рубежного или Северодонецка.Нет,это правильный шаг,посещать освобожденные районы надо.А так,Вы-правы
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 08:09
        -7
        dmi.pris1, пожалел Безальтернативного, подредактировал свой коммент: Попасную убрал, добавил Марьинку :)
      2. Deon59
        Deon59 Сегодня, 10:30
        0
        А почему Донецк не посетить, подержать жителей во время обстрелов .
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:01
      +1
      Цитата: МБРШБ
      Время работает против нас.

      Да? И в чем же оно работает против?
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 08:06
        -2
        В том, что враги зашевелились с производством боеприпасов и вооружения. Учитывая их превосходящий экономический потенциал, надо бы торопиться.
      2. Пленник
        Пленник Сегодня, 08:10
        -1
        Может он с той стороны? Тогда всё правильно. sad
    3. businessv
      businessv Сегодня, 08:33
      +1
      Михаил, мне кажется, статья не ставила своей целью Вас переубедить. Кредитов не выдаёте, это правильно, самому сгодятся! Наращивать темп СВО затратно в материальном плане, а главное, неоправданно увеличится расходование самого ценного - человеческого ресурса! Вы лично смогли бы долго держать максимально возможный для Вас вес штанги, к примеру? Страна тоже живой организм и чрезмерно напрягать его тоже не стоит, особенно рядом с такими непредсказуемыми соседями, у которых в начальниках и командирах ещё более непредсказуемый запад. На мой взгляд, основная задача сегодня - защитить свои территории и планомерно отвоёвывать остальное, выполняя план демилитаризации и денацификации.
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 09:14
        -2
        Вадим, насчет человеческого ресурса, спору нет -- это самое ценное. Но ведь мы его прямо сейчас теряем весьма значительно. "Наращивать темп" в моем понимании: мобилизовать еще тысяч 400-600, из числа действующих силовиков (как предлагал Кадыров) и перевести экономику на военные рельсы. А когда в правительстве говорят, что ни то, ни другое не планируется, то для меня это звучит как "побеждать не собираемся, готовим договорняк". Да, затратно, очень затратно в материальном плане. А другого выхода-то и нет. Всё для фронта, всё для победы -- иначе никак. Пока по ту сторону не наклепали миллионы снарядов и сотню тысяч беспилотников.
    4. alekkleo
      alekkleo Сегодня, 08:59
      -3
      Интересно, а Президент знает, что вы его кредитор? Вы бы свои глупые комментарии не выставляли, за умного бы сошли, а так обычный пустобрех.
      1. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:09
    +1
    Крепко заряд в дупы свидомых вбил ВВП. Сейчас рвать начнет sad Прямо Михаил Юрьевич вспомнился-"забил заряд я в пушку туго...".
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:28
    0
    Ждите провокацию на укросайтах.Покажут разбитый автомобиль ,как у Президента РФ .И вопли, в России Президент не настоящий! bully
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:46
      0
      Да хорош чепчиком кидаться, мацой подавитесь .Краплеными играл на подставах выигрывал. Лошадушки ии - го -го..Настоящий....))
  7. businessv
    businessv Сегодня, 08:35
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    отстраивается.В отличие от того же Рубежного или Северодонецка.

    Дык туда до сих пор есть прилёты, рановато отстраивать пока!
  8. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:07
    +4
    Идеальный визит: и сам за рулём в прифронтовом городе, о чем даже руководитель региона не знал, не говоря о блокпостах, военных и т.д., и неожидающие чиновники, и общение с народом,и неожиданное приглашение в гости, и инспекция стройки, и доклад по СВО. И все это естественно, экспромтом, без подставных персонажей и стандартного плана, в котором у каждого свои роли.
    Просто идеальный визит. Остаётся только гордится таким Президентом.
    1. ВПП-1
      ВПП-1 Сегодня, 09:19
      +4
      Ну как почему? Все переполнены светлой радостью и восторгом, а также конечно гордостью за это событие, поэтому из за переполняющих чувств не все смогли изложить их здесь! winked
  9. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:02
    +2
    Можете кидать в меня какашками в виде минусов, но это шаг догоняющего, который всего лишь показал, что руководитель приехал туда где не стреляют. А посетить обл. центр России Херсон "товарищ" президент не желает? А то как-то не хорошо, сколько времени прошло как в составе РФ, а он там ещё не был.