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ЧВК «Вагнер» продвинулись к центру Артёмовска с юго-запада, освободив значительную часть района «Квадраты»

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ЧВК «Вагнер» продвинулись к центру Артёмовска с юго-запада, освободив значительную часть района «Квадраты»

В течение минувших суток значительно продвинулись подразделения ЧВК «Вагнер» на юге Артёмовска (Бахмута). Под контроль «Вагнеров» перешла значительная часть района, который в городе носит название «Квадраты».


По последним сведениям, под контролем российских сил к настоящему моменту в этом районе находятся территории от переулка Жуковского до улицы Центральная (до того момента, где она пересекается с улицей Некрасова (переименована киевским режимом в улицу Корсунского).

Продвижение идёт вдоль улицы Корсунского в направлении центральной части города, где остаётся все меньше территории для маневрирования у войск противника. ВСУ в центре Бахмута оборудовали огневые точки практически в каждом из многоэтажных зданий, включая образовательные и медицинские учреждения. Огонь ведётся из ПТРК, миномётов, АГС и другого вооружения.



С этого направления (от перекрёстка улицы Центральная до здания районной администрации) – около полутора километров. С южного направления – не более 800 м. С северо-востока - и того меньше.

Украинские войска выстроили один из мощных рубежей обороны с севера на юг в районе улиц Широкая и Космонавтов, пытаясь не дать ЧВК «Вагнер» прорваться в центр с юго-запада, где сейчас идут наиболее ожесточённые бои в городской черте.

Напомним, что накануне проходили сообщения о росте концентрации сил и средств противника в районе Константиновки. Эти силы и средства украинское командование может бросить на деблокирование своего гарнизона в Бахмуте.
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18 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:40
    -11
    Пригожин сказал , что Вагнер освободит Бахмут в апреле , видимо ещё пройдёт месяц
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:54
      +6
      Удачи аоллективу "музыкантов"Продолжайтп играть в прежнем темпе..От аллегро до виваче
    2. Маз
      Маз Сегодня, 09:21
      +3
      Норман, кауфман, слава салу, подтверждают , что Вагнер группа самое эффективное подразделение сво. Оно пытается нас разубедить в этом. Значит Пригожин все правильно делает, когда дожимает артемовск именно таким образом. А вот Герасимов на встрече с Путиным суетится, похудел, дергается, не улыбается, Суровикина оперативным дежурным держит, явно морда в пуху. А вот оркестр уверенно идёт вперёд. ....К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в подразделениях на тридцать тысяч — Евгений Пригожин. Респект музыкантам, виват Пригожину!
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:43
    +6
    Цитата: kaufman
    Пригожин сказал , что Вагнер освободит Бахмут в апреле , видимо ещё пройдёт месяц

    Да апрель-то не за горами, если что.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 08:04
      -4
      Да. Ежедневно знаете ли смотрю на карту и календарь. Продвижение ВС РФ можно увидеть если очень сильно увеличить , широкооо так развести пальцами карту.
      Не в укор бойцам, отдавая должное и ВС РФ в Бахмуте и ЧВК Вагнеру. Не возможно не замечать факт подготовки всу к контрнаступлению.
      Боюсь , что даже 90% контроль над этим городком через месяц - полтора уже не будет иметь значения.
      1. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:14
        +10
        Будет: там, как мельнице перемалывают людские резервы ВСУ, убитый под Артёмовском украинец, не придёт убивать наших детей в Запорожье. Классика Мольтке Старшего.
        1. kaufman
          kaufman Сегодня, 08:48
          -3
          Возможно, через месяц - полтора увидим.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 09:06
          +2
          Цитата: Иезекиль 25-17
          Будет: там, как мельнице перемалывают людские резервы ВСУ, убитый под Артёмовском украинец, не придёт убивать наших детей в Запорожье.
          Верно. Вопросы безопасности и стабильности логистики (снабжения, резервов, медицины... плюс сезонное бездорожье) очень важны пока у противника не перемолоты основные боеспособные подразделения (тем более сосредоточен ударный кулак для контрнаступления).

          Цитата: Иезекиль 25-17
          Классика Мольтке Старшего.
          Да, Хельмут Мольке-старший образец настоящего военного аналитика обладавшего инициативой, наряду со скромностью и при отсутствии кумовства.
          Именно ему принадлежит заслуга создания "мозга армии" - Генштаба современного типа. А, его "Инструкция для высших офицеров" вообще шедевр. Именно в ней он написал "Никогда нельзя сражаться, не имея определенной цели..."
      2. SlavaS
        SlavaS Сегодня, 08:24
        +1
        Правильней писать, что линия фронта проход через Артёмовск уже год.
      3. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 09:27
        0
        Цитата: kaufman
        Да. Ежедневно знаете ли смотрю на карту и календарь. Продвижение ВС РФ можно увидеть если очень сильно увеличить , широкооо так развести пальцами карту.

        Умный такой ЦИПСОшник. Только забыл рассказать что и Сталинград НАШИ солдаты от ваших хозяев не за неделю очистили.
        Цитата: kaufman
        Не в укор бойцам, отдавая должное и ВС РФ в Бахмуте и ЧВК Вагнеру. Не возможно не замечать факт подготовки всу к контрнаступлению.
        Умный но слегка безграмотный. Ну это мелочи. Просто интересно, с чего ЦИПСО взяло что факт подготовки не замечают? Есть явные подтверждения вашему утверждению?
        Цитата: kaufman
        Боюсь , что даже 90% контроль над этим городком через месяц - полтора уже не будет иметь значения.
        А почему? Меня не интересует почему вы боитесь. Почему вы думаете что контроль над городом ,в котором уничтожена не одна тысяча нацистов, не будет иметь значения? Хотя, если следовать вашей жовто-блакитной логике то да. Крым вернулся в Россию, а он был не нужен Украине, только деньги тратили на этот не нужный регион. Донбасс ушёл- а он ни имел ни какого значения для промышленности Украины. Стало Азовское море внутренним российским морем, а оно Украине не нужно, мелкое, малорыбное... Освободят Николаев от бандеровцев- да кому он нужен, верфи стоят, заводы не работают, чистый убыток... Ну и так далее...
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:45
    +1
    Где то кто-то недоговаривает, иначе бы ситуация складывалась по другому.
  4. Normann
    Normann Сегодня, 07:50
    -4
    Как в старом анекдоте про самую широкую улицу, которую несколько месяцев переходили(
  5. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 08:41
    -1
    Вряд ли получится на деблокирование огромный риск встречных ударов.Под арту и авиацию покинув укрепы в голой степи.Сомневаюсь.Да ещё как анонсируют с пяти направлений молниеносно!.Распылив силы .Какая то атака мертвецов!Не то у них сейчас положение .Уже не Харьков образца 22.Маневрировать на лёгкой броне по проселкам обходя укрепы не прокатит . Да и Вагнер это не Минобороны как не горько это осознавать. Воюют грамотно инициатива приветствуется.Нет огромной пропасти между принятием решения и исполнением.
  6. businessv
    businessv Сегодня, 08:45
    +1
    (до того момента, где она пересекается с улицей Некрасова (переименована киевским режимом в улицу Корсунского).
    Не путайте народ, обе улицы до сих пор живы, улица Корсунского и улица Юбилейная образуют острый угол, на котором и находился памятник "Самолёт", это условный юг города, а ул. Некрасова находится за речкой Бахмуткой, это условный восток. На западе дороги к Часову Яру, за которые ведутся бои, на севере - завод АЗОМ.
    1. НСВ
      НСВ Сегодня, 09:14
      +2
      Острый угол с самолётом образуют Корсунского и Чайковского с самолётом в основании этого угла.Юбилейная там же,но чуть в стороне. Это запад города,Западный микрорайон,так и называется.Юг,это Опытная,дамба...
  7. НСВ
    НСВ Сегодня, 09:06
    +3
    Автор!!!!Второй раз поясняю!!!Ул.Корсунского это не переименованная Некрасова!!!Это две разные улицы в разных частях города!!!!!Да и фото ....это что за район Артёмовска????Просветите,пожалуйста человека когда-то жившего в этом городе!!!
    1. syabroleonid
      syabroleonid Сегодня, 10:26
      +1
      Наверное это часть ул. Некрасова и шк. №10 . Хотя я из Адлера никуда не перезжал с 1966 года.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:08
    +2
    Места дислокации ВСУ постоянно обрабатываются всем чем можно.На окраины Константиновки прилетают наши РСЗО ,уже скинувшие БЧ ,там где надо.