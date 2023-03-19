ЧВК «Вагнер» продвинулись к центру Артёмовска с юго-запада, освободив значительную часть района «Квадраты»

В течение минувших суток значительно продвинулись подразделения ЧВК «Вагнер» на юге Артёмовска (Бахмута). Под контроль «Вагнеров» перешла значительная часть района, который в городе носит название «Квадраты».По последним сведениям, под контролем российских сил к настоящему моменту в этом районе находятся территории от переулка Жуковского до улицы Центральная (до того момента, где она пересекается с улицей Некрасова (переименована киевским режимом в улицу Корсунского).Продвижение идёт вдоль улицы Корсунского в направлении центральной части города, где остаётся все меньше территории для маневрирования у войск противника. ВСУ в центре Бахмута оборудовали огневые точки практически в каждом из многоэтажных зданий, включая образовательные и медицинские учреждения. Огонь ведётся из ПТРК, миномётов, АГС и другого вооружения.С этого направления (от перекрёстка улицы Центральная до здания районной администрации) – около полутора километров. С южного направления – не более 800 м. С северо-востока - и того меньше.Украинские войска выстроили один из мощных рубежей обороны с севера на юг в районе улиц Широкая и Космонавтов, пытаясь не дать ЧВК «Вагнер» прорваться в центр с юго-запада, где сейчас идут наиболее ожесточённые бои в городской черте.Напомним, что накануне проходили сообщения о росте концентрации сил и средств противника в районе Константиновки. Эти силы и средства украинское командование может бросить на деблокирование своего гарнизона в Бахмуте.