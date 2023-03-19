Военное обозрение
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Высокопоставленный чиновник НАТО: Пришло время, когда в странах альянса тратить на оборону 2% ВВП – мало

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Высокопоставленный чиновник НАТО: Пришло время, когда в странах альянса тратить на оборону 2% ВВП – мало

Западная пресса пишет о том, что намеченный на лето саммит НАТО, который пройдёт в Литве, «многое определит в дальнейшей стратегии альянса».


Издание Politico публикует статью, где говорится, что на саммите в Вильнюсе страны альянса решат, «смогут ли они значительно нарастить расходы на оборону».

Из материала:

Также в Вильнюсе будут обсуждаться вопросы о том, сможет ли НАТО перебросить больше своих военнослужащих на восточный фланг. При этом есть риск того, что не все страны альянса готовы поддержать эти планы, а также планы по оказанию военной помощи Украине.

Авторы, ссылаясь на планы командования НАТО, пишут о том, что альянс планирует перестроить систему «безопасности Европы», для чего перебазировать около 300 тысяч своих военнослужащих. Фактически речь идёт о продолжении наращивания военной составляющей НАТО у границ России. Только в складывающейся ситуации нельзя исключать и того факта, что в НАТО могут решиться на переброску своих подразделений и на территорию Украины. В Киеве такой вариант будет воспринят с воодушевлением, несмотря на то, что это будет окончательный переход как минимум части Украины под натовскую оккупацию. Лозунг только один: «Лишь бы не с Россией» - им вполне могут оперировать у Зеленского.

Ещё один вопрос для обсуждения на грядущем саммите – рост расходов стран НАТО на оборону. Как пишут в Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, «пришло такое время, когда тратить на оборону в странах альянса 2 процентов ВВП – мало». То есть, из правительств на саммите в Вильнюсе будут сознательно выбивать решения по значительному росту военных расходов.

Politico пишет, что без этого не получится восполнить истощившиеся арсеналы:

Но ряд стран не спешит. Например, Германия, которая заявляла о создании крупного военного фонда в 100 млрд долларов, пока не потратила из него ни единого цента.

Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля.
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16 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:15
    +9
    "- Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить?
    - Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!"(с) Почему- то вспомнился. Хотя анекдоты я запоминаю плохо. sad
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:23
      +2
      Насчет "есть меньше"..Ну,так никто в пути не обещал кормить.Заложники политики полосатого дяди
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 08:39
        0
        Так они активно вывозят зерно сейчас с украины. Им и не придется голодать. Вхождение войск надо, это прямое участие со всеми прилетающими поганками. Больше войск вооружение европы, танки надо продавать а кому? Рабы безмолвны их удел исполнять волю хозяина.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 09:17
          +2
          в Вильнюсе будут обсуждаться вопросы о том, сможет ли НАТО перебросить больше своих военнослужащих на восточный фланг. <...> а также планы по оказанию военной помощи Украине.

          Американский полковник Дуглас Макгрегор в конце февраля 2023 года уже предупредил страны "Вашингтонского обкома", что увеличение поставок натовского оружия на Украину может привести к тому, что непосредственной стороной конфликта станут Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

          И что, если коалиция стран, желающих поддержать киевский режим, введут свои войска на территорию Западной Украины или начнут запуск ракет со своей территории по российской армии, то Россия получит законные основания для ОТВЕТНОГО удара.

          И прежде всего это касается именно Польши.

          См.подробно - https://ria.ru/20230222/ukraina-1853766353.html?in=t
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 09:40
            -1
            Со всем уважением..Но ссылаться на мнение Макгрегора,это все равно,что верить передачам Рен Тв про инопланптян..Он или гонит лажу неосуществимую,либо раскрывает секрет Полишинеля
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 10:08
              0
              Цитата: dmi.pris1
              Он или гонит лажу неосуществимую,либо раскрывает секрет Полишинеля. Но ссылаться на мнение Макгрегора,это все равно,что верить передачам Рен Тв про инопланптян..
              Ссылаться, смотря в чём.

              Во-первых. Если это, как Вы говорите, "секрет Полишинеля", то причём тогда "лажа"? Тогда "лажа" уже совершенно не причём.
              Нужно всё-таки отделять зёрна от плевел и не выплёскивать из ванночки вместе с грязной водой и ребёнка.

              А во-вторых. В том-то и дело, что военные США - в лице того же полковника США Дугласа Макгрегора - НЕБЕЗРАЗЛИЧНО прекрасно понимают, что их Вашингтон и Пентагон в мире творит и какой бедой это всё в мире может закончиться!
              А это уже никак не на пользу Киевскому режиму!

              Вот поэтому я считаю такую адекватно ОСОЗНАННУЮ персональную информацию от американского военного политически в глобалистском плане сейчас очень важной.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:15
    +4
    Высокопоставленный чиновник НАТО: Пришло время, когда в странах альянса тратить на оборону 2 процентов ВВП – мало
    Понятно, производители оружия и хенералы хотят больше и ещё больше...
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 08:41
      +2
      2 процентов ВВП – мало

      Конечно мало. Пусть тратят 50-100% от ВВП и объясняют своим гражданам, что это - Путин все бабки у них отнял. Пусть свой народ зрелищами кормят.. Боюсь, что скоро нам придется сухпайки для гейропы готовить. Наглосаксы на это точно не подвяжутся, даже за ножки буша..
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:50
        0
        Раньше гейропа могла обеспечить себя базовым, необходимым набором продуктов питания, но, дорговизна энергетических и прочих ресурсов необходимых для ведения интенсивного и РЕНТАБЕЛЬНОГО сельского хозяйства, это ещё одна их проблема.
        Народу много, прокормить не могут....
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:50
        0
        Цитата: Правдодел
        Боюсь, что скоро нам придется сухпайки для гейропы готовить.

        А может хватит Европу кормить? Даже сейчас фуры с овощами едут туда и стоимость продукции ниже европейской. Лучше бы в РФ цены на овощи снизили, чем Европу (поляков в частности) кормить. Прибыль прибылью, но и гордость свою иметь надо!!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:44
    +1
    Страны НАТО ,сейчас пришли в состояние ,когда они могут себе позволить увеличение трат на оборону ,но при этом им надо от чего то отказаться.Вот Польша напрягает,похоже она кредиты отдавать не будет,для этого есть только один вариант.Вот совсем не жалко Варшаву и особенно Познань.
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 09:26
      +1
      История повторяется - европейцы надеются возместить все свои потери, нанеся поражение армии РФ на Украине и развалив вследствие этого Россию, захватить её природные богатства, репарации за войну с Украиной.
      Руководство РФ объявляют преступниками, войну с Россией - священной войной за "демократию".
  4. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 09:20
    +1
    из правительств на саммите в Вильнюсе будут сознательно выбивать решения по значительному росту военных расходов.

    Вассалы США в Европе не могут отказать своему суверену - заокеанской метрополии в переводе экономики ЕС на военные рельсы.
    Третья мировая война на носу, она абсолютно неизбежна между США и КНР, а Европа должна в это время держать фронт против РФ, открытый на Украине.

  5. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 09:24
    +1
    Люди платят налоги, живут за гроши некоторые люди/страны - и как бездарно тратятся деньги
  6. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 09:28
    +2
    Повышение расходов на военные нужды и укрепление блока НАТО является закономерным следствием происходящих событий. А "переживать" о снижении жизненного уровня европейцев даже не смешно, нам о себе надо думать...
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:06
    0
    Правильно, нужно 50%, кстати для поддержания нынешнего уровня расходов нужно скоро будет процентов 10.