Высокопоставленный чиновник НАТО: Пришло время, когда в странах альянса тратить на оборону 2% ВВП – мало

Также в Вильнюсе будут обсуждаться вопросы о том, сможет ли НАТО перебросить больше своих военнослужащих на восточный фланг. При этом есть риск того, что не все страны альянса готовы поддержать эти планы, а также планы по оказанию военной помощи Украине.

Но ряд стран не спешит. Например, Германия, которая заявляла о создании крупного военного фонда в 100 млрд долларов, пока не потратила из него ни единого цента.

Западная пресса пишет о том, что намеченный на лето саммит НАТО, который пройдёт в Литве, «многое определит в дальнейшей стратегии альянса».Издание Politico публикует статью, где говорится, что на саммите в Вильнюсе страны альянса решат, «смогут ли они значительно нарастить расходы на оборону».Из материала:Авторы, ссылаясь на планы командования НАТО, пишут о том, что альянс планирует перестроить систему «безопасности Европы», для чего перебазировать около 300 тысяч своих военнослужащих. Фактически речь идёт о продолжении наращивания военной составляющей НАТО у границ России. Только в складывающейся ситуации нельзя исключать и того факта, что в НАТО могут решиться на переброску своих подразделений и на территорию Украины. В Киеве такой вариант будет воспринят с воодушевлением, несмотря на то, что это будет окончательный переход как минимум части Украины под натовскую оккупацию. Лозунг только один: «Лишь бы не с Россией» - им вполне могут оперировать у Зеленского.Ещё один вопрос для обсуждения на грядущем саммите – рост расходов стран НАТО на оборону. Как пишут в Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, «пришло такое время, когда тратить на оборону в странах альянса 2 процентов ВВП – мало». То есть, из правительств на саммите в Вильнюсе будут сознательно выбивать решения по значительному росту военных расходов.Politico пишет, что без этого не получится восполнить истощившиеся арсеналы:Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля.