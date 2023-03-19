Нэнси Пелоси: Трампу не удастся скрыться от американского правосудия

Этот прокурор позволяет уйти от правосудия настоящим преступникам, зато следует по пути политической мести.

В США идёт активное обсуждение заявлений о том, что во вторник (21 марта) 45-й президент Дональд Трамп может быть арестован. Арестовать Трампа собираются за якобы подкуп актрисы из, так сказать, фильмов для взрослых «за её молчание». Такая перспектива вызвала неодобрение даже среди тех, кто в Республиканской партии выступал против выдвижения Дональда Трампа на президентский пост.Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал уголовное преследование бывшего президента США «вызывающим глубокую тревогу у десятков миллионов американцев». Сам Пенс, как ожидается, выставит свою кандидатуру на выдвижение в президенты США на предварительных выборах в Республиканской партии. На данный момент, судя по итогам опросов, наибольшие шансы на то, чтобы стать кандидатом от этой партии на выборах президента Соединённых Штатов имеют Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис.Примечательно, что рейтинг Трампа даже немного вырос в связи с заявлениями о том, что его собираются арестовать. Аналогичная тенденция в Штатах наблюдалась, когда ФБР проводило обыск в его имении Мар-а-Лаго. Причём гнев американцев тогда был связан ещё и с тем, что Трампа обвинили в хранении секретных документов дома, а когда аналогичные документы нашли в гараже у Байдена, то этому спецслужбы никакого значения не придали.На защиту Трампа стал и спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Он назвал обвинения в адрес 45-го президента США «возмутительным злоупотреблением властью со стороны радикального окружного прокурора».Маккарти:Маккарти поручил соответствующим комитетам Палаты представителей, возглавляемым республиканцами, начать расследование того, не используют ли федеральные органы власти «средства по подрыву демократии и вмешательства в выборы».В свою очередь бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что «Трампу не удастся скрыться от американского правосудия». По её словам, Трамп «ответит за призывы к насилию и за неуважение к выборам».