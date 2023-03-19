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Нэнси Пелоси: Трампу не удастся скрыться от американского правосудия

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Нэнси Пелоси: Трампу не удастся скрыться от американского правосудия

В США идёт активное обсуждение заявлений о том, что во вторник (21 марта) 45-й президент Дональд Трамп может быть арестован. Арестовать Трампа собираются за якобы подкуп актрисы из, так сказать, фильмов для взрослых «за её молчание». Такая перспектива вызвала неодобрение даже среди тех, кто в Республиканской партии выступал против выдвижения Дональда Трампа на президентский пост.


Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал уголовное преследование бывшего президента США «вызывающим глубокую тревогу у десятков миллионов американцев». Сам Пенс, как ожидается, выставит свою кандидатуру на выдвижение в президенты США на предварительных выборах в Республиканской партии. На данный момент, судя по итогам опросов, наибольшие шансы на то, чтобы стать кандидатом от этой партии на выборах президента Соединённых Штатов имеют Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис.

Примечательно, что рейтинг Трампа даже немного вырос в связи с заявлениями о том, что его собираются арестовать. Аналогичная тенденция в Штатах наблюдалась, когда ФБР проводило обыск в его имении Мар-а-Лаго. Причём гнев американцев тогда был связан ещё и с тем, что Трампа обвинили в хранении секретных документов дома, а когда аналогичные документы нашли в гараже у Байдена, то этому спецслужбы никакого значения не придали.

На защиту Трампа стал и спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Он назвал обвинения в адрес 45-го президента США «возмутительным злоупотреблением властью со стороны радикального окружного прокурора».

Маккарти:

Этот прокурор позволяет уйти от правосудия настоящим преступникам, зато следует по пути политической мести.

Маккарти поручил соответствующим комитетам Палаты представителей, возглавляемым республиканцами, начать расследование того, не используют ли федеральные органы власти «средства по подрыву демократии и вмешательства в выборы».

В свою очередь бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что «Трампу не удастся скрыться от американского правосудия». По её словам, Трамп «ответит за призывы к насилию и за неуважение к выборам».
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52 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:50
    +3
    Мало её муженёк по харе молотком получил ,при очень странных обстоятельствах.У Пелосси соседи Республиканцы есть?Лучше бы не вякала.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:13
      +4
      Нэнси Пелоси: Трампу не удастся скрыться от американского правосудия

      Видится мне, winked что вам обоим не скрыться от "Палаты № 6"
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:50
        +3
        .....используют......средства для подрыва демократии.....

        Вот что сказал Маккартни! good Класс! То штатники себя борцами за демократию назвали, а теперь сами у себя стали, демократию, покрывать!
        Посмотрим, чем это кончится...Хорошо, если бы смутой и бардаком! tongue lol Вооружённым!!!
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 08:53
    +8
    Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Трамп победил американский империализм в новой гражданской войне в США!
    Старая ведьма не одолеет героя новой гражданской войны в США!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:06
      +2
      Руки прочь от Трампа, не позволим над ним измываться американским империалистам. Если он сделает пластику перед выборами и станет афроамериканцем можно еще расизм тут прикрутить.
      1. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 09:40
        0
        Цитата: Silver99
        Руки прочь от Трампа,

        да пускай они дерутся между собой.......СДД - сожрите друг друга!
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:13
      -1
      где такую галиматью с формой насобирали??? пагоны старшего офицерского состава (два просвета), и 4 генеральские звезды. пагоны образца 43 года а кокарда - солдатская и из 1975х годов. гимнастерка из 1940х. хрень какая то....
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 09:16
        +4
        Это карикатура на Трампа. Во время выборов 2016 года в США демократы говорили, что он - агент Кремля.
        В каком то отношении они были правы.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:18
          +2
          да я понимаю что это карикатура. изголяются то над нашей формой....
          1. Alex Nevs
            Alex Nevs Сегодня, 10:19
            0
            Карикатура и в Африке карикатура. Хай разбираться попробуют - авось что то серьезное в своих архивах "нароют".
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 09:23
        +6
        Цитата: Nexcom
        где такую галиматью с формой насобирали??? пагоны старшего офицерского состава (два просвета), и 4 генеральские звезды. пагоны образца 43 года а кокарда - солдатская и из 1975х годов. гимнастерка из 1940х. хрень какая то....

        Ну во первых не пАгоны, а пОгоны, во вторых в такой гимнастерке служили и в 60-х, и в третьих учите русский язык! laughing
        1. Kosta153
          Kosta153 Сегодня, 10:05
          +2
          Писать правильно не умеют,но тиснуть надо.В вечернюю школу шагом марш.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:37
        +3
        "Пагоны"(улыбнуло за претензию к форме)?Форма не та?Зато взгляд каков.. laughing
      4. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:43
        0
        Цитата: Nexcom
        где такую галиматью с формой насобирали???

        Насобирал фотошопер первое что под руку попалось, дорисовал что вздрямилось.
        Вы ещё к нарукавной нашивке присмотритесь.
        Какой с мазил спрос?
        Глазуновыми таким не стать. hi
        1. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 10:21
          0
          Туда бы еще шеврончик Вагнера притулить...незаметный. А вообще знатный троллинг (издёвка).
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:18
      +3
      Цитата: War_Lord
      Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Трамп победил американский империализм в новой гражданской войне в США!

      вообще-то нам нужно, что бы они все проиграли, для нас трамп такой же враг как и бидон
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:21
        +2
        именно так. я ничуть не сомневаюсь что он по нам зашлет "эти красивые и чертовски умные ракеты" (с) если потребуется им, пен до сам.
      2. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 09:38
        -2
        А я разве не это написал?
        В гражданской войне всегда проигрывает страна в целом.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 10:10
          -1
          Цитата: War_Lord
          В гражданской войне всегда проигрывает страна в целом.

          в перспективе не обязательно, гражданская война вполне может дать импульс развития
    4. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:32
      +1
      Правильно! Пусть победит в гражданской войне! А потом... А потом мы ему припишем какой-нибудь уклон и расстреляем!
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 09:56
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Правильно! Пусть победит в гражданской войне! А потом... А потом мы ему припишем какой-нибудь уклон и расстреляем!

        А вы, батенька, правильно мыслите. hi
    5. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 09:37
      +3
      Такая лажа эта картинка. Художнику реально только рассказали как выглядела форма Советской армии. Даже ушатаные "дембеля" того времени, не додумались бы на погоны старшего офицера, налепить 4 звёзды генерала армии. Ну, а уж про кокарду с парадной фуражки рядового и сержантского состава, на головном уборе " генерала", даже уже полковники шапку имели каракулевую... В общем не советский генерал Трамп, а коллега - комик украинского президента.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 10:07
        +1
        О чём спор??? laughing Это же просто альтернативный фантастический мир! Автор же наверняка читал полные собрания сочинений Роберта Шекли, Гарри Гаррисона, Майкла Муркока! Ведь у них Русские присутствуют, иногда незримо, а иногда и явно! hi
      2. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 10:24
        0
        Я бы Шесть нарисовал, но думаю они бы тогда заметили мою под(издёвку).
    6. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:54
      0
      Судя по погонам, он работает еще и на китайцев.
  3. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 08:56
    +5
    Так всех мужиков пересажать можно, за то что влюблен был в школе, с третьего класса, в одноклассницу и далее со всеми все более тяжкими попытками добиться взаимности laughing
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:04
      +1
      Цитата: sagitovich
      Так всех мужиков пересажать можно, за то что влюблен был в школе, с третьего класса, в одноклассницу и далее со всеми все более тяжкими

      В точку. good
      1. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 09:11
        -1
        Не простят что не был влюблен в одноклассника!
  4. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 09:01
    +1
    Странно судить за то что заплатил девушке за то ,, чем она обычно зарабатывает,, Пусть небольшая надбавка за конфеденциальность! Судят за то что мужик оказался мужиком! Петушинные головы и трансгендеров задницы! Театр абсурда!
  5. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 09:01
    +9
    И вот это позорище мировой "демократии", призывает всех брать с них пример?
    Оин чувствуют , что земля уходит у них из под ног.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:04
    +2
    Нэнси Пелоси: Трампу не удастся скрыться от американского правосудия
    . Шоу должно продолжатся! Вперёд Нэси, флаг меж булок и с песней/лозунгом, только вперёд!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:07
      +3
      Бабушке просто завидно что она перестала быть интересной мужчинам ввиду своего древнего возраста. Вот она и ей подобные и мстят тем кто натуральной естественной ориентации.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:18
        +3
        Цитата: Nexcom
        Бабушке просто завидно что она перестала быть интересной мужчинам ввиду своего древнего возраста.

        В молодости по утрам ты надеваешь штаны и чистишь зубы. В старости по утрам ты надеваешь зубы и чистишь штаны. winked
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:15
      +1
      Нэнси Пелоси......
      Одна из старых злобных демониц в западной политике. Кто-то уже окочурился! А эта всё ядом плюётся.
      По давнему Русскому обычаю, ей бы в вывороченном тулупе на свинье разъезжать, + перегаром на всех дышать
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:28
      0
      Цитата: rocket757
      Нэнси Пелоси: Трампу не удастся скрыться от американского правосудия
      . Шоу должно продолжатся! Вперёд Нэси, флаг меж булок и с песней/лозунгом, только вперёд!

      Чем ближе выборы, тем очевиднее становится мочилово в матрасном паучатнике.
  7. General_Hammel1
    General_Hammel1 Сегодня, 09:08
    +1
    Не в защиту Дональда Ивановича, но вроде как в Беларуси такая практика постоянная в год выборов. Но Трамп не , если не виноват, нечего скрываться.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:38
      0
      С ихой юристпруденцией никогда нельзя быть уверенным в собственной невиновности! angry
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:09
    -1
    Арестуйте Трампа 21го, побольше людей на улицы, пусть повторится "black lifes matter".
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 09:17
      0
      Пора нам организовать движение в США "Trump live matter"
  9. Falx
    Falx Сегодня, 09:13
    +3
    в Штатах без пяти минут гражданская война. параллелей к событиям 1860 - 1861 года очень много. скорей бы они уже перегрызлись бы!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:16
      +1
      И нигаварите! Сам с нетерпением жду когда они там друг другу в глотки вцепятся со стрельбой и беспорядками на улице
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:13
    +2
    Где Дмитрий Анатольевич?Где его умопамрачительное заявление.Зачем надо было полковника Трампа палить
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 09:20
      +2
      Не проснулся еще wink ща обожжи...как напишет напишет....уууу...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:23
        +2
        у ДАМа айфон пока ещё заряжается, обождите....
  11. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 09:18
    +1
    А был бы он негром или ЛГБТой, то даже и не вякнули.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:52
      -1
      Цитата: Анальгин
      А был бы он негром или ЛГБТой, то даже и не вякнули.

      Срочно по дипканалам гуталин с вазелином вручить. laughing
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:21
      0
      Цитата: Анальгин
      А был бы он негром или ЛГБТой, то даже и не вякнули.

      Непременно бы продвигали! Одели бы в радужные одежды!
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:37
    0
    Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал уголовное преследование бывшего президента США «вызывающим глубокую тревогу у десятков миллионов американцев». Сам Пенс, как ожидается, выставит свою кандидатуру на выдвижение в президенты США на предварительных выборах в Республиканской партии.
    Выборы на костях. bully
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:05
    0
    Завидовать семейному положению четы Трамп у демократов получается лучше всего.
  14. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:14
    0
    Un pays qui emprisonne ses opposants et qui veut être le chantre de la "démocratie" ...il n'y aurait il pas un hiatus ?
    Certes Platon aurait dit, comme d'autres philosophes Grecs : "la démocratie est juste avant la tyrannie"...

    Страна, которая сажает в тюрьмы своих противников и которая хочет быть певцом "демократии" ...не было бы перерыва ?
    Конечно, Платон, как и другие греческие философы, сказал бы: "демократия стоит прямо перед тиранией"...
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:18
    0
    А не пора ли Пелоси усыпить? Старая, тяфкает, и гадит где попало.
  16. Sadok
    Sadok Сегодня, 10:25
    0
    Трамп глупый совсем что ли? Нам такие не нужны. Вон, ЕБН Темнейшего попросил указ "чурики, я в домике" издать и живет его семейка, перебиваясь с икры на вискарь, спокойно до сих пор.