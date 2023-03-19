Нэнси Пелоси: Трампу не удастся скрыться от американского правосудия

В США идёт активное обсуждение заявлений о том, что во вторник (21 марта) 45-й президент Дональд Трамп может быть арестован. Арестовать Трампа собираются за якобы подкуп актрисы из, так сказать, фильмов для взрослых «за её молчание». Такая перспектива вызвала неодобрение даже среди тех, кто в Республиканской партии выступал против выдвижения Дональда Трампа на президентский пост.
Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал уголовное преследование бывшего президента США «вызывающим глубокую тревогу у десятков миллионов американцев». Сам Пенс, как ожидается, выставит свою кандидатуру на выдвижение в президенты США на предварительных выборах в Республиканской партии. На данный момент, судя по итогам опросов, наибольшие шансы на то, чтобы стать кандидатом от этой партии на выборах президента Соединённых Штатов имеют Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис.
Примечательно, что рейтинг Трампа даже немного вырос в связи с заявлениями о том, что его собираются арестовать. Аналогичная тенденция в Штатах наблюдалась, когда ФБР проводило обыск в его имении Мар-а-Лаго. Причём гнев американцев тогда был связан ещё и с тем, что Трампа обвинили в хранении секретных документов дома, а когда аналогичные документы нашли в гараже у Байдена, то этому спецслужбы никакого значения не придали.
На защиту Трампа стал и спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Он назвал обвинения в адрес 45-го президента США «возмутительным злоупотреблением властью со стороны радикального окружного прокурора».
Маккарти:
Этот прокурор позволяет уйти от правосудия настоящим преступникам, зато следует по пути политической мести.
Маккарти поручил соответствующим комитетам Палаты представителей, возглавляемым республиканцами, начать расследование того, не используют ли федеральные органы власти «средства по подрыву демократии и вмешательства в выборы».
В свою очередь бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что «Трампу не удастся скрыться от американского правосудия». По её словам, Трамп «ответит за призывы к насилию и за неуважение к выборам».