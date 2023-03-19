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Япония заявила протест против очередного пуска северокорейских ракет

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Япония заявила протест против очередного пуска северокорейских ракет

Ситуация вокруг Корейского полуострова продолжает оставаться напряженной. Япония и Южная Корея обвиняют в этом Пхеньян, который в последнее время совершает постоянные пуски ракет. В КНДР же отмечают, что это является ответом на угрозу со стороны соседей и США, которые стали часто проводить совместные военные учения.


Об очередном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи сегодня заявило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на военных страны. Как сообщается, ракету запустили с территории северокорейского полигона Тончханни в сторону Японского моря.

Токио, обеспокоенный постоянными пусками КНДР ракет в свою сторону, заявил Пхеньяну протест по дипломатическим каналам в связи с последними пусками ракет. Так как между странами нет дипотношений, протест был заявлен через посольство в Пекине. По словам замглавы Минобороны Японии Тосиро Ино, эти запуски представляют угрозу для безопасности региона.

Продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи представляют собой угрозу безопасности… и являются абсолютно неприемлемыми

— отметил Ино.

В предыдущий раз КНДР запустила ракету несколько дней назад. Это была межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», запущенная из района аэропорта Сунан в Пхеньяне.

В КНДР подчёркивают, что государство будет совершенствовать ту составляющая, которая является гарантией безопасности.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Falx
    Falx Сегодня, 09:25
    +2
    единственная угроза для безопасности в регионе - это штатовские ВС. они проблема и проклятье для всего региона...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:29
      +4
      Япония заявила протест...

      Попробуйте еще заявление на... отпуск написать, может прокатит what
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 10:06
        +1
        Цитата: Теренин
        Япония заявила протест...

        Попробуйте еще заявление на... отпуск написать, может прокатит what

        На япону маму пора бы уж запустить пару ракет..Сбрасывают радиоактивную воду в океан и течение ее разносит по всему миру заражая все и всех
        А ведь рыбные места там Охотское море и т.д.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 09:39
      +1
      Цитата: Falx
      единственная угроза для безопасности в регионе - это штатовские ВС. они проблема и проклятье для всего региона...

      Вы забыли про их цепных псов в этом регионе. Которые хотя и кажутся добрыми и пушистыми, но на самом деле такими не были ни разу.
      1. Falx
        Falx Сегодня, 10:10
        0
        да нет, не забыл.
        просто без штатовской крыши все эти "псы" мало что значат. прежде всего японцы например, я уверен, что они займут куда более конструктивную позицию по всем спорным вопросам, если сумеют избавится от амерской опеки...
  2. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 09:27
    +5
    ЫН знатно кошмарит япошек laughing ....ну а куда ему ещё шмалять для ТТХ и их усовершенствия в будущем wassat
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 09:46
      +1
      Можно на Украине им полигончик выделить... feel
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 10:12
      +1
      Цитата: Владислав_2
      ЫН знатно кошмарит япошек laughing ....ну а куда ему ещё шмалять для ТТХ и их усовершенствия в будущем wassat

      Уже до сша добивает )))))
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:28
    +2
    Протест Японии сбит лично на границе Ыном из ДШК,сбивать постоянно мешала дочка:Пап ,дай я тоже по японскому протесту стрельну,я уже взрослая.Ракету ,же я запускала.А то истерику закачу,я же девочка! : bully ( перевод брехливых свободных СМИ ЮК)
  4. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 09:32
    +1
    А почему на Кунашире и Итурупе нет наших гиперзвуковых ракет с ядерной БЧ для сдерживания Японии и США от агрессии?!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:42
      0
      Провокационный вопрос задаёте ,кто ж вам на него ответит!? bully
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 09:47
        0
        Не провокационный, а логичный и насущный - Япония имеет агрессивные планы на эту часть территории России, озвучивает это публично и необходимо, чтобы японцы спали с широко открытыми глазами.
        1. Попуас
          Попуас Сегодня, 09:52
          +1
          А зачем эти вооружения на островах размещать? request ...дальности хватает и издалека пустить кого чего hi
          1. War_Lord
            War_Lord Сегодня, 10:01
            0
            А чтобы они в случае агрессии и моргнуть глазом не успели, как попали на встречу в Богом.
            1. a.s.zzz888
              a.s.zzz888 Сегодня, 10:09
              +1
              War_Lord (Alexander)
              Сегодня, 10:01
              НОВЫЙ

              0
              А чтобы они в случае агрессии и моргнуть глазом не успели, как попали на встречу в Богом.
              И с материка полетит, всё равно не успеют к Будде обратится. Пару, тройку лишних секунд ничего для ипенца не решают.
              1. War_Lord
                War_Lord Сегодня, 10:28
                0
                Не думай о секундах свысока.
                Hаступит время - сам поймешь, наверное:
                Свистят они, как пули у виска, -
                Мгновения, мгновения, мгновения.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:36
    +4
    Япония заявила протест против очередного пуска северокорейских ракет
    На регулярные пуски ракет северян, ипенцы ставили бы уже "по умолчанию". laughing
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:41
    +4
    Ну, если заявила! Теперь Ын точно забоится!
  7. faiver
    faiver Сегодня, 09:47
    +1
    Должно выглядеть так - Япония заявила очередной протест против очередного пуска северокорейских ракет.
    Всем собственно давно пофиг и на запуски ракет КНДР и на протесты Японии...
  8. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:26
    0
    Пуск северокорейских ракет это плохо.
    Слив в океан ядерных отходов это хорошо.
    Ушлые японцы, сразу видно чьи уши за ихними спинами торчат!