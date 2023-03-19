Япония заявила протест против очередного пуска северокорейских ракет

Продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи представляют собой угрозу безопасности… и являются абсолютно неприемлемыми

Ситуация вокруг Корейского полуострова продолжает оставаться напряженной. Япония и Южная Корея обвиняют в этом Пхеньян, который в последнее время совершает постоянные пуски ракет. В КНДР же отмечают, что это является ответом на угрозу со стороны соседей и США, которые стали часто проводить совместные военные учения.Об очередном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи сегодня заявило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на военных страны. Как сообщается, ракету запустили с территории северокорейского полигона Тончханни в сторону Японского моря.Токио, обеспокоенный постоянными пусками КНДР ракет в свою сторону, заявил Пхеньяну протест по дипломатическим каналам в связи с последними пусками ракет. Так как между странами нет дипотношений, протест был заявлен через посольство в Пекине. По словам замглавы Минобороны Японии Тосиро Ино, эти запуски представляют угрозу для безопасности региона.— отметил Ино.В предыдущий раз КНДР запустила ракету несколько дней назад. Это была межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», запущенная из района аэропорта Сунан в Пхеньяне.В КНДР подчёркивают, что государство будет совершенствовать ту составляющая, которая является гарантией безопасности.