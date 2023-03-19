В американской прессе: предстоящая встреча Путина и Си Цзиньпина бросает вызов западному миру

Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций

Предстоящая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина бросает вызов западному миру. То, что первая поездка за границу китайского лидера после своего переизбрания намечена в Москву, свидетельствует о поддержке Пекином российского политического курса, а также проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции.Так рассуждает Эллен Митчелл в своей статье, опубликованной изданием The Hill (США).- пишет Митчелл.По ее мнению, одной из главных целей визита является публичная демонстрация поддержки России и партнерства Москвы и Пекина, вместе противостоящих Западу, который пытается вмешиваться в их дела. Обозреватель также обратила внимание на реакцию политических деятелей из стран Запада, с тревогой ожидающих решений, которые будут приняты в ходе российско-китайских переговоров.В американской прессе делают вывод, что, к каким бы договоренностям ни пришли два лидера на встрече в Москве, переговоры еще более укрепят сотрудничество России и Китая.Си Цзиньпин был избран на должность председателя КНР на третий срок. Его первым официальным визитом в другую страну после переизбрания станет поездка в Москву, где он пробудет с 20 по 22 марта.