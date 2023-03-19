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В американской прессе: предстоящая встреча Путина и Си Цзиньпина бросает вызов западному миру

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В американской прессе: предстоящая встреча Путина и Си Цзиньпина бросает вызов западному миру

Предстоящая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина бросает вызов западному миру. То, что первая поездка за границу китайского лидера после своего переизбрания намечена в Москву, свидетельствует о поддержке Пекином российского политического курса, а также проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции.

Так рассуждает Эллен Митчелл в своей статье, опубликованной изданием The Hill (США).

Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций

- пишет Митчелл.

По ее мнению, одной из главных целей визита является публичная демонстрация поддержки России и партнерства Москвы и Пекина, вместе противостоящих Западу, который пытается вмешиваться в их дела. Обозреватель также обратила внимание на реакцию политических деятелей из стран Запада, с тревогой ожидающих решений, которые будут приняты в ходе российско-китайских переговоров.

В американской прессе делают вывод, что, к каким бы договоренностям ни пришли два лидера на встрече в Москве, переговоры еще более укрепят сотрудничество России и Китая.

Си Цзиньпин был избран на должность председателя КНР на третий срок. Его первым официальным визитом в другую страну после переизбрания станет поездка в Москву, где он пробудет с 20 по 22 марта.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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26 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:34
    +4
    Так рассуждает Эллен Митчелл в своей статье, опубликованной изданием The Hill (США).

    Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций

    - пишет Митчелл
    Ну, не в мерикатосию же ему ехать, после избрания его СНОВА председателем КНР! bully
    Он уже 2+! good
    1. boris ivanov
      boris ivanov Сегодня, 09:36
      +11
      У "цивилизованного"мира пукан рвет? Как же так, а мы?
      1. dorz
        dorz Сегодня, 09:46
        -5
        Широкоглазые друзья запретили продавать дроны, с маркетплейсов, о какой угрозе идёт речь? Санкции во всей красе.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:03
          +4
          А откуда у нас появились комплектующие для сборки дронов в России ,в промышленных масштабах?
    2. Маз
      Маз Сегодня, 09:50
      +7
      Дай бог шоб там всё у Путина и Си срослось и получилось. И нашим парням в СВО легче будет.
    3. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:53
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      Ну, не в мерикатосию же ему ехать, после избрания его СНОВА председателем КНР! bully
      Он уже 2+!

      Привет Шериф ! Все так Си знает ,что делать и министр обороны в КНР назначен соответствующий ..Будем валить наглосаксов .совместно
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:59
        +3

        Дед Пихто
        Сегодня, 09:53
        НОВЫЙ

        +1
        Цитата: a.s.zzz888
        Ну, не в мерикатосию же ему ехать, после избрания его СНОВА председателем КНР! bully
        Он уже 2+!

        Привет Шериф ! Все так Си знает ,что делать и министр обороны в КНР назначен соответствующий ..Будем валить наглосаксов .совместно

        Привет, старина hi ! Совершенно верно. Товарищ Си подобрал себе аппарат, который верен ему, и правящей партии КНР. При наступлении негативных обстоятельств для КНР, они не будут буксовать)), и сомневаться. Будут исполнять его приказы.
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Сегодня, 10:17
          +1
          Цитата: a.s.zzz888
          Товарищ Си подобрал себе аппарат, который верен ему, и правящей партии КНР. При наступлении негативных обстоятельств для КНР, они не будут буксовать)), и сомневаться. Будут исполнять его приказы.

          Сейчас шанс для Китая стать мировой державой ,если США подвинуть при помощи России. Надеюсь китайцы не забудут кому они всем этим обязаны (начиная со Сталина и т.д. ) Наши гибнут ,а у китайцев переизбыток населения hi
          Пора бы и им включится или надеются все скупить ? Не получится ..Англосаксы уже пытались Но есть идея и вера ,акромя жратвы и т.д.
  2. Falx
    Falx Сегодня, 09:37
    +7
    поздно беспокоится. об этом амерам лет десять назад думать нужно было, сейчас поздно. Рубикон давно пройден.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:38
    +1
    На западе политикам пора запасаться туалетной бумагой и средствами от диареи и успокоительными(За успокоительными обращаться к еврею- " не фашисту",работает круглосуточно)
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: tralflot1832
      На западе политикам пора запасаться туалетной бумагой и средствами от диареи и успокоительными(За успокоительными обращаться к еврею- " не фашисту",работает круглосуточно)

      Скоро опять из окон выпрыгивать начнут с истерией "!Русские идут ".. negative
      А мы придем уже скоро ,за справедливостью и своими деньгами
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:00
        +3
        А проценты ,как проценты?Да и компенсации за подорванные потоки?
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Сегодня, 10:35
          0
          Цитата: tralflot1832
          А проценты ,как проценты?Да и компенсации за подорванные потоки?

          Тут главное моральный ущерб ,а он деньгами не компенсируется .То что они сотворили с Советским Союзом и народами Тут трудно очень степень оценки в деньгах оценить .Мировой СУД если только над англосаксами и т.д. сможет частично нас удовлетворить .. hi
  4. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 09:41
    +3
    первая поездка за границу китайского лидера после своего переизбрания намечена в Москву, свидетельствует о поддержке Пекином российского политического курса, а также проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции.

    Поездка сама по себе ни о чем не свидетельствует.
    Вот если бы в ходе этой встречи в Москве Китай объявил, что в ответ на поставки оружия США на Тайвань он начинает поставки оружия РФ - тогда это была бы реальная поддержка СВО на Украине.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:48
      -1
      Цитата: War_Lord
      в ответ на поставки оружия США на Тайвань он начинает поставки оружия РФ - тогда это была бы реальная поддержка СВО на Украине.

      Так Си после Москвы в Киев собирался. Интересно(если поездка состоится) как встретят, чем угостят и как проводят. )))
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 10:29
        +1
        Цитата: Егоза
        Так Си после Москвы в Киев собирался. Интересно(если поездка состоится) как встретят, чем угостят и как проводят. )))

        Нет Елена в Киев он не поедет ,не тот статус у клоуна ..Вроде по виде с ним хочет пообщаться ..Но думаю это все бесполезно Украина это разработка ЦРУ и прочих ..Против России .! Тут только зачищать ..!!!
        Надеюсь Си ультиматум поставит Киеву -Госдепу Или ,или и жетский .!
    2. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 10:00
      +2
      Вот если бы в ходе этой встречи в Москве Китай объявил, что в ответ на поставки оружия США на Тайвань он начинает поставки оружия РФ - тогда это была бы реальная поддержка СВО на Украине.

      А зачем? Если договорятся о совместной обоюдно полезной работе, то зачем это озвучивать. Можно, по результатам встречи, пару дежурных фраз - и всё. Пусть по реальным делам те, кому положено, оценивают. Пусть супостат нервничает и строит теории "Как оно там дальше будет?".
    3. Dizel200
      Dizel200 Сегодня, 10:25
      +1
      А у нас оружия не хватает? Ничего себе wassat доруководилися,все пропало
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:46
    +2
    Ждём обещанных статей от Путина и Си Дзинпина в Китайских и Российских СМИ .Надеюсь они выйдут до визита.Интригует.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:03
      +3

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 09:46
      НОВЫЙ
      +1
      Ждём обещанных статей от Путина и Си Дзинпина в Китайских и Российских СМИ .Надеюсь они выйдут до визита.Интригует.
      Песков аккуратно анонсировал их длительное выступление для прессы, и конечно для всех в РФ и КНР. запад начинает заранее лихорадить, и у них наступает "окопная болезнь". wink
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:08
        +2
        Это та болезнь ,которую у нас называют ещё " медвежьей"? feel
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 10:16
          +2

          tralflot1832 (Андрей С.)
          Сегодня, 10:08
          НОВЫЙ

          0
          Это та болезнь ,которую у нас называют ещё " медвежьей"? feel
          Сов. точно! wink
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:56
    +2
    Конечно они переживают. После прошлой встречи Си и Путина всё и завертелось.

    Если это действительно Китайско - Американская прокси война, то теперь может вспыхнуть Корея как второй фронт для штатов. Она разоружит Южную Корею и Японию, ну и опять частично Штаты. Не зря же северокорейцы пополнили армию на 800 000 человек.

    А может бахнет в Иране или Сирии.

    Потом можно ждать финальный аккорд с Тайванем.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:06
    +2
    И Шо? Пусть выразят озабоченность. Теперь их очередь.
  8. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:12
    +2
    В американской прессе: ... вызов западному миру

    Так это и понятно: все, кто не хочет иметь дело с наглосаксонской демократией, бросают вызов этому наглосаксонскому миру.
    Россия и КНР - не Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан и т.д., здесь демократизация наглосаксов не прокатывает. Поэтому и натравили русских на русских... Ничего, справимся, вычистим наглосаксонское бандеровское отребье с нашей земли.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:30
    0
    В американской прессе: предстоящая встреча Путина и Си Цзиньпина бросает вызов западному миру
    . Ну так западный мир, это ещё не весь мир... пора это понять!