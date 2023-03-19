Министр юстиции ФРГ: «Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован»

А если на территорию Германии вступит не нога Путина, а российские или китайские танки ?..

Я не понял: МУС не увидел ничего предосудительного в действиях российской армии на Украине, а увидел только незаконное перемещение Путиным украинских детей? Это театр абсурда.

Интересно, наш министр камеру с ключами уже подготовил? Не пришлось ли ему для этого выселить семью украинских беженцев