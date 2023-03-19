Министр юстиции ФРГ: «Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован»

Новость о беспрецедентном решении Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, стала, вероятно, самой обсуждаемой в мировых СМИ в последнее время.
На этот счёт уже прозвучала реакция официальных лиц России. В западных же странах звучат заявления о готовности исполнить решение МУС. Так, как пишет немецкая газета Die Zeit, такое мнение высказал министр юстиции Германии Марко Бушман. По его словам, если «нога Путина ступит на территорию Германии», он будет арестован, согласно решению МУС.
Министр отметил, что для выполнения своего решения МУС обратится в Интерпол и государствам-участникам, которые должны будут исполнить требования суда.
МУС объявил о выдаче ордера на арест президента РФ 17 марта. При этом главу Российского государства обвиняют в странном преступлении – «незаконной депортации украинских детей в Россию». Одновременно с этим никаких претензий к российской армии у МУС нет...
МУС находится в Гааге и начал свою работу 1 июля 2002 года. Россия участвовала в работе суда в качестве наблюдателя, но в 2016 году вышла из состава МУС, в ответ на признание им оккупации Крыма.
Примечательно же то, что ярым противником этого суда являются США, которые отказались к нему присоединиться.
Хотелось бы спросить у судей МУС, когда они выдадут ордера на арест западных политиков, которые отдавали приказы о бомбёжки и военные операции в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, в результате которых погибли тысячи невиновных людей.
Да и заявление Бушмана весьма оригинально. Видимо, немецкий ретивый чиновник не учёл того, что если «нога Путина ступит на территорию Германии», то арестован может оказаться уже сам Бушман...
Несколько комментариев от читателей немецкой прессы:
А если на территорию Германии вступит не нога Путина, а российские или китайские танки?..
Я не понял: МУС не увидел ничего предосудительного в действиях российской армии на Украине, а увидел только незаконное перемещение Путиным украинских детей? Это театр абсурда.
Интересно, наш министр камеру с ключами уже подготовил? Не пришлось ли ему для этого выселить семью украинских беженцев