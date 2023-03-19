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Министр юстиции ФРГ: «Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован»

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Министр юстиции ФРГ: «Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован»

Новость о беспрецедентном решении Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, стала, вероятно, самой обсуждаемой в мировых СМИ в последнее время.


На этот счёт уже прозвучала реакция официальных лиц России. В западных же странах звучат заявления о готовности исполнить решение МУС. Так, как пишет немецкая газета Die Zeit, такое мнение высказал министр юстиции Германии Марко Бушман. По его словам, если «нога Путина ступит на территорию Германии», он будет арестован, согласно решению МУС.

Министр отметил, что для выполнения своего решения МУС обратится в Интерпол и государствам-участникам, которые должны будут исполнить требования суда.

МУС объявил о выдаче ордера на арест президента РФ 17 марта. При этом главу Российского государства обвиняют в странном преступлении – «незаконной депортации украинских детей в Россию». Одновременно с этим никаких претензий к российской армии у МУС нет...

МУС находится в Гааге и начал свою работу 1 июля 2002 года. Россия участвовала в работе суда в качестве наблюдателя, но в 2016 году вышла из состава МУС, в ответ на признание им оккупации Крыма.

Примечательно же то, что ярым противником этого суда являются США, которые отказались к нему присоединиться.

Хотелось бы спросить у судей МУС, когда они выдадут ордера на арест западных политиков, которые отдавали приказы о бомбёжки и военные операции в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, в результате которых погибли тысячи невиновных людей.

Да и заявление Бушмана весьма оригинально. Видимо, немецкий ретивый чиновник не учёл того, что если «нога Путина ступит на территорию Германии», то арестован может оказаться уже сам Бушман...

Несколько комментариев от читателей немецкой прессы:

А если на территорию Германии вступит не нога Путина, а российские или китайские танки?..

Я не понял: МУС не увидел ничего предосудительного в действиях российской армии на Украине, а увидел только незаконное перемещение Путиным украинских детей? Это театр абсурда.

Интересно, наш министр камеру с ключами уже подготовил? Не пришлось ли ему для этого выселить семью украинских беженцев
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30 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:14
    +5
    Владимир Владимирович появится в Берлине только в одном случае - как Победитель,на танке.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:20
      +2
      Про этого Бушмана можно сказать только одно: ложное умозаключение не поддающееся коррекции, или, по простому - бред.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 10:27
        +2
        ложное умозаключение не поддающееся коррекции, или, по простому - бред
        Просто очередное подтверждение уровня интеллекта и проф. компетенции представителя западных властных структур.
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 10:33
          0
          Цитата: ИВЗ
          Просто очередное подтверждение уровня интеллекта и проф. компетенции представителя западных властных структур.

          Любое из государств подписантов МУС будут руками и ногами отбрыкиваться от визита Путина laughing Ведь прийдётся что то делать..
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:30
      0
      как Победитель

      Это точно, вот только от Германии уже ничего не останется, впрочем, как и от всей Европы.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 10:32
      +1
      министр юстиции Германии Марко Бушман......если «нога Путина ступит на территорию Германии», он будет арестован

      Министр юстиции, а полный идиот. Впрочем, ни чем не отличается от своих коллег по кабинету министров. hi
    4. Маз
      Маз Сегодня, 10:38
      0
      Да кто этого клоуна спрашивать будет? Шойгу тоже хотели арестовать на украине, теперь шось не трогают.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:14
    +3
    Так, как пишет немецкая газета Die Zeit, такое мнение высказал министр юстиции Германии Марко Бушман.
    Это который из скоропортящих? босота западная, прошедшая вымуштровку в мерикатосии, да наглии. laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:25
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Так, как пишет немецкая газета Die Zeit, такое мнение высказал министр юстиции Германии Марко Бушман.
      Это который из скоропортящих? босота западная, прошедшая вымуштровку в мерикатосии, да наглии. laughing

      Да, это один из запевал русофобского хора под управлением англосакских дирижёров. Сейчас с галерки подпевки пойдут, и не дай Бог, кто-то возьмёт не ту ноту, сразу вычеркнут вместе с банковскими счетами, недвижимостью, активами и... прочими перспективами yes
  3. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 10:17
    +1
    Политический маразм на Западе крепчает с каждым днём, создаётся впечатление что в руководстве Европы остались исключительно больные на голову персонажи, один тупее другого.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:29
      +1
      Цитата: sgrabik
      Политический маразм на Западе крепчает с каждым днём, создаётся впечатление что в руководстве Европы остались исключительно больные на голову персонажи, один тупее другого.

      Весь их маразм заключается в желании безнаказанно грабить по всему миру.
  4. Falx
    Falx Сегодня, 10:17
    +2
    в европейском политическом классе остались одни дегенераты. прямое следствие отсутствия суверенитета. не нужно бороться или о чём то серьезном думать.
  5. 22 dmdc
    22 dmdc Сегодня, 10:19
    +1
    Шлемазо Бушман совсем нюх потерял, но Петров и Баширов уже где - то рядом.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:27
      0
      Если бы это было на самом делп..Впрочем,не против,что бы этому додику что нибудь да оторвало
  6. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:20
    +4
    Министр юстиции ФРГ: «Если нога Путина ступит...

    Пора нам начать бить по змеиному клубку на Украине, когда туда прибывают с визитами разные штраймастеры, бор`исы, бордельеры и разные иные гейропейские деятели. А то повадились ездить на Украину, как медведи на пасеку...
  7. Yang Yangov
    Yang Yangov Сегодня, 10:20
    +2
    Почему наш Басманный суд .. еще выдал ордер на арест канцлера Германии!!
  8. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 10:21
    0
    У Путина достаточно стран в мире, отмеченных красным на карте, куда он сможет поехать.
    И все же это сигнал Запада о том, что договариваться с Россией, лично с Путиным о мире на Украине никто не будет, никаких "мирных переговоров без предварительных условий", о которых заявляет Лавров, по Украине не будет - будет война с Россией до последнего украинца, до тех пор, пока существует государство Украина.
  9. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 10:23
    0
    Все у Навального у Ксюши Явлинского ну короче у всех господ либерально анальных взглядов дикий оргазм! НаВВП Саурона нашлась карающая ✋!!! В лицеМУС оно же братство кольца!!! Сказочные идиоты!
  10. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 10:25
    +1
    Как они себе это представляют?По ходу кукушка совсем слетела....
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:29
    +1
    Министр юстиции ФРГ: «Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован»
    . Так русские правители в Европу "ходили" не в одиночку, обычно... те которые по настоящему правили страной, а не те, которые рядом проходили...
  12. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:29
    +3
    Гитлер помнится тоже собирался повесить Сталина !
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:30
    0
    Вот т-ва-рь лгбтешная. Наверняка действует. ВВП в Германии делать уже нечего, пан к чужим холопам в гости не ходит. Так что фриц может тяфкать сколько угодно, пока не лопнет
  14. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:32
    0
    Умеют же фотографировать кизяк во всей красе и где таких берут. Когда начались проблемы с ремонтом в Канаде турбины для потока, стало понятно о стратегическом разрыве запада с Россией, точнее подготовка для разрыва с Китаем. Мы как не печально всего лишь ступенька к дому (Китай). Поэтому Китай всеми силами (бизнес) дистанцируется от нас, что б не потерять несколько сот миллиардный рынок сбыта Европы. Но сейчас и Китаю приходит понимание что гейевропе готова отказаться не только от дешовых энергоресурсов из России но и от дешовых китайских товаров, пока начали с отказа больших инфраструктурных проектов китайских. Пока не победим, у Путина вряд-ли будет необходимость ехать в Европу, поэтому можно западным шестеркам изгаляться над арестом которого не будет.
  15. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:33
    +1
    Поэтому Шольцу (или кто там после него будет) придётся самому ехать в Москву. На ковёр к Темнейшему.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:33
    +1
    А теперь самое время и России пошутить, благо 1-е апреля еще не наступило, может и задумаются: на Высшем официальном уровне объявить: 1) о внесении изменений в Доктрину РФ о применении ЯО; в редакции: "...в случае ареста гражданина РФ по ордеру МУС по стране, осуществившей этот арест наносится ПРЕВЕНТИВНЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР СИЛАМИ СЯС..." . 2) Данные изменения в Доктрину должны быть приняты ГД РФ немедленно, по представлению Верховного Главнокомандуещего, Президента РФ.
  17. АК74
    АК74 Сегодня, 10:34
    +1
    В России должен быть закон о том, что посягательство на главу государства России органами власти другого государства или международными организациями, в которых не участвует Россия является актом агрессии против России и поводом для применения ее военной силы, в том числе в отношении государства исполнивший предписание международного органа.
  18. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 10:35
    0
    Лично я считаю, что посла России в германии после таких заявлений необходимо отозвать в Москву на неопределённый срок.
  19. Snay
    Snay Сегодня, 10:35
    0
    Я думал немецкий оф лица поумнее будут..
  20. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 10:37
    0
    И наэтом закончится существование германии,Аминь.
  21. рус-5819
    рус-5819 Сегодня, 10:37
    0
    МУС объявил о выдаче ордера на арест президента РФ

    если «нога Путина ступит на территорию Германии»

    Вот же зрада! Я и предположить не мог, что шизофрения передаётся воздушно-капельным и половым путями