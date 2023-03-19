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Украинские эксперты считают, что Китай может предложить Украине инвестиции в «обмен на отказ от боевых действий»

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Украинские эксперты считают, что Китай может предложить Украине инвестиции в «обмен на отказ от боевых действий»

Украинские эксперты разных уровней и мастей пытаются проанализировать будущие итоги будущего визита в Москву председателя КНР. Визит начнётся завтра, а после него Си Цзиньпин планирует провести телефонные переговоры с главой киевского режима Зеленским.


Основной посыл украинских медиа по этому поводу состоит в том, что власти КНР могут выступить с предложением о немедленном и безоговорочным прекращении сторонами конфликта огня фактически с фиксацией существующей линии разграничения. При этом отмечено, что «пока неизвестно, как к этому отнесётся Москва».

И если украинские «ястребы» настроены на то, что Киев должен непременно отвергнуть все китайские инициативы, то есть на Украине и те, кто считает необходимым прислушаться к инициативам Си Цзиньпина. В издании «Страна» напомнили, что к февралю 2022 года Китай стал главным внешним торговым партнёром Украины, обогнав в товарообороте США, страны ЕС и Россию.

В связи с этим рассматривается ситуация, при которой Киеву рано или поздно придётся расплачиваться по кредитам с Западом. Но сделать это можно будет лишь в двух случаях, один из которых заведомо тупиковый: расплачиваться с Западом новыми кредитными средствами от Запада. Второй вариант – реальное развитие украинской экономики. И вот тут уже без международного партнёрства, включая партнёрство с тем же Китаем, обойтись практически невозможно. При учёте того, что европейский рынок явно не готов распахнуть свои двери перед украинскими товарами, и при учёте того, что возможности Украины по производству товаров значительно снизились, Киеву придётся смотреть не только на Запад в поисках инвестиций.

Теперь отдельные украинские эксперты считают, что Китай может предложить Украине инвестиции в «обмен на отказ от боевых действий». Если Украина откажется, то всё упрётся в успех или неуспех анонсируемого контрнаступления. При его провале Киев может потерять как очередные территории, так и значительную поддержку со стороны Запада.
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15 комментариев
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 10:23
    +6
    отдельные украинские эксперты считают, что Китай может предложить Украине инвестиции в «обмен на отказ от боевых действий»

    Украинские эксперты = британские учёные.
    Какие могут быть китайские инвестиции в Украину после истории с Мотор-Сич?
  2. Эдик
    Эдик Сегодня, 10:26
    +3
    Они там на Украине реально все с ума посходили!Какие могут быть инвестиции в государство банкрот,которое всем должно и не когда не сможет расплатиться?В гостях у сказки Украины.
  3. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 10:26
    +3
    Кто о чем,а эти о халяве опять. Вот так менталитет у народца
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:27
    +4
    Украинские эксперты считают, что Китай может предложить Украине инвестиции в «обмен на отказ от боевых действий»
    . Это они серьёзно? Первое апреля ещё не наступило, а их на шутки пробило, заранее...
  5. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:28
    +1
    Все правильно ,молодцы ! Китайцы до сих пор радостно пожинают плоды инвестиций в укроавиацию....
    Вложились,так вложились....Нихао !
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:28
    +2
    winked Ага. Слюни утрите и губу закатайте.
  7. PVV66
    PVV66 Сегодня, 10:29
    +3
    Китай уже один раз инвестировал в незалежную. 3 лярда в моторсичь вложили... Я думаю больше в этот лохотрон они не полезут ни за какие коврижки. Пусть на западе ищут своих инвесторов.
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:29
    +1
    Ну тупые! Путин же им предлагал инвестиции ещё в 2014 году, до всяких боевых действий!
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:30
    +1
    Чтоб после всего, еще опять укротовары у нас покупать-да ну нафиг. Мне кривущей наглухо бракованной укроплитки кафельной хватило в 18 году.
  10. Falx
    Falx Сегодня, 10:30
    +3
    я так думаю, что обеим лидерам и без бывшей УССР есть что обсудить. тем более, что ликвидация бандеровского режима обсуждению не подлежит.
  11. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 10:33
    0
    Где то и в чем-то кармане громко орнули китайские инвестиции в Мотор-Сич...
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:35
    0
    Блин, плохо жмём, раз бандера планы строит.
  13. Маз
    Маз Сегодня, 10:35
    0
    Это после скандала с мотор сич? Инвестиции?
  14. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:36
    0
    Неугомонную hohlo- предприимчивость исправит только могила. Не прав был Гоголь - евреи отдыхают.
  15. Essex62
    Essex62 Сегодня, 10:38
    0
    Тут сразу два ложных посыла. Во первых -РФ на немедленную остановку БД согласиться не может, ибо как минимум,не возвращены области принятые в её состав,а во вторых- где селюки и где развитие экономики? Не те хлопцы рулят окраиной.