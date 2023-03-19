Украинские эксперты разных уровней и мастей пытаются проанализировать будущие итоги будущего визита в Москву председателя КНР. Визит начнётся завтра, а после него Си Цзиньпин планирует провести телефонные переговоры с главой киевского режима Зеленским.Основной посыл украинских медиа по этому поводу состоит в том, что власти КНР могут выступить с предложением о немедленном и безоговорочным прекращении сторонами конфликта огня фактически с фиксацией существующей линии разграничения. При этом отмечено, что «пока неизвестно, как к этому отнесётся Москва».И если украинские «ястребы» настроены на то, что Киев должен непременно отвергнуть все китайские инициативы, то есть на Украине и те, кто считает необходимым прислушаться к инициативам Си Цзиньпина. В издании «Страна» напомнили, что к февралю 2022 года Китай стал главным внешним торговым партнёром Украины, обогнав в товарообороте США, страны ЕС и Россию.В связи с этим рассматривается ситуация, при которой Киеву рано или поздно придётся расплачиваться по кредитам с Западом. Но сделать это можно будет лишь в двух случаях, один из которых заведомо тупиковый: расплачиваться с Западом новыми кредитными средствами от Запада. Второй вариант – реальное развитие украинской экономики. И вот тут уже без международного партнёрства, включая партнёрство с тем же Китаем, обойтись практически невозможно. При учёте того, что европейский рынок явно не готов распахнуть свои двери перед украинскими товарами, и при учёте того, что возможности Украины по производству товаров значительно снизились, Киеву придётся смотреть не только на Запад в поисках инвестиций.Теперь отдельные украинские эксперты считают, что Китай может предложить Украине инвестиции в «обмен на отказ от боевых действий». Если Украина откажется, то всё упрётся в успех или неуспех анонсируемого контрнаступления. При его провале Киев может потерять как очередные территории, так и значительную поддержку со стороны Запада.