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В США могут рассмотреть вопрос об ограничении деятельности ЧВК «Вагнер» в мире

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В США могут рассмотреть вопрос об ограничении деятельности ЧВК «Вагнер» в мире

Американским конгрессменам предлагается тщательно проработать вопрос об ограничении деятельности ЧВК «Вагнер» в мире. С данной инициативой к парламентариям обратились члены исследовательской службы конгресса, предоставив доклад о деятельности российской частной военной компании.


В вышеупомянутой службе считают, что Группа Вагнера используется Москвой, как некий неофициальный инструмент, позволяющий достигать геополитических целей силовым путем. Поэтому конгрессменам предлагается тщательно изучить деятельность российской ЧВК и выработать меры противодействия расширению ее влияния в разных странах мира, пишут журналисты издания RT, ознакомившиеся с документом.

В частности, инициаторы «борьбы» с Группой Вагнера предлагают парламентариям вспомнить об уже внесенных на рассмотрение законопроектах, в которых содержатся требования к Госдепу США признать российскую ЧВК террористической организацией.

Между тем эксперты считают, что подобный шаг мог бы навредить взаимоотношениям США с Россией и теми странами, которые пользуются услугами ЧВК «Вагнер». Впрочем, в докладе от исследовательской службы конгресса говорится, что есть и другие стратегии, которые после тщательного изучения американскими законодателями могли бы быть применены для ограничения российской частной военной компании.

Стоит отметить, что услугами организации Евгения Пригожина сегодня пользуются многие страны мира. В частности, африканские, лидеры которых подчеркивают, что бойцы ЧВК «Вагнер» за три года смогли сделать больше, чем европейские страны и ООН за тридцать.

В итоге, прекрасно осознавая потерю своего влияния в Африке, коллективный Запад развернул целую кампанию против российской ЧВК. Буквально в феврале в Госдепе США заявили, что те страны, которые пользуются услугами российской частной военной компании, «теряют свой суверенитет и становятся менее защищенными».
Автор:
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48 комментариев
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  1. Falx
    Falx Сегодня, 10:42
    +34
    более высокой оценки деятельности Евгения Пригожина представить себе трудно.
    1. boris ivanov
      boris ivanov Сегодня, 10:49
      +17
      Я думаю и деятельность ЧВК америки должны быть оценены и нами .. через наш МИД. для проформы!
      1. poquello
        poquello Сегодня, 10:57
        +6
        Цитата: boris ivanov
        Я думаю и деятельность ЧВК америки должны быть оценены и нами .. через наш МИД. для проформы!

        уж от Пригожина алаверды американцам точно не заржавеет
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 11:00
          +5
          Цитата: poquello
          уж от Пригожина алаверды американцам точно не заржавеет

          У них сирийский должок перед ЧВК...После этой СВО нужно будет отдохнуть, перевооружиться и отдать сполна...
      2. иван2022
        иван2022 Сегодня, 11:11
        -12
        Цитата: boris ivanov
        Я думаю и деятельность ЧВК америки должны быть оценены и нами .. через наш МИД. для проформы!

        Думать - не вредно, только американские ЧВК - частные компании , покупают оружие и боеприпасы частным образом. За свои собственные деньги и на самом деле. И поэтому на все оценки всех МИДов накакать хотели. ..... в отличие от Вагнера- они с министерствами никаких дел не имеют laughing
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 12:16
          +4
          Американские ЧВК покупают за свои и не имеют отношения к госдепу?... не слышал смешнее шутки.
        2. Сарбоз
          Сарбоз Сегодня, 12:22
          +1
          Цитата: иван2022
          Цитата: boris ivanov
          Я думаю и деятельность ЧВК америки должны быть оценены и нами .. через наш МИД. для проформы!

          Думать - не вредно, только американские ЧВК - частные компании , покупают оружие и боеприпасы частным образом. За свои собственные деньги и на самом деле. И поэтому на все оценки всех МИДов накакать хотели. ..... в отличие от Вагнера- они с министерствами никаких дел не имеют laughing

          Чрезвычайно глубокомысленно! А кто финансирует деятельность этих частных компаний? Благотворители-патриоты?
          Основной доход бойцов Academi получают от участия в различных вооруженных конфликтах, около 90% прибыли фирмы получает по контрактам с правительством США. Каждый день один наемник из Academi стоит штату США $1200 (для сравнения: солдат регулярной армии — всего $150–190).

          Это та же Армия США, только обходится налогоплательщикам чуть не на порядок дороже.
      3. Reklastik
        Reklastik Сегодня, 11:52
        -5
        деятельность ЧВК америки должны быть оценены и нами .. через наш МИД. для проформы!
        - к сожалению, у нас в МИДе работают выпускницы института благородных девиц, они всё делают по правилам, а характер проявляют и пар выпускают только при сплаве по рекам. Сказать что-то, как говаривал Песков, "по-мужицки" - у них кишка тонка.
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 10:49
      +7
      Цитата: Falx
      более высокой оценки деятельности Евгения Пригожина представить себе трудно.

      Это высшая похвала работы "Музыкантов" во всем мире и особенно в СВО !
      Если англы что то или кого то ругают почем зря ,заначит верной дорогой идут и все правильно делают ..
      Вечная память парням павшим в борьбе против нечисти мировой . hi Стоя не чекаясь drinks
      И храни Бог живых парней !!!
      Они показали всему миру ,что такое Русские в боевых действиях и высшию степень надежности и выполнения задачи . soldier

      И черт нам не брат ..Работайте братья !
      1. р_у_с_с_к_и_й
        р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 11:22
        0
        Стиль один в один как у Гонсалеса)
        Только регистрация пораньше на сайте.
        Странно request
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:01
          -3
          Цитата: р_у_с_с_к_и_й
          Стиль один в один как у Гонсалеса)
          Только регистрация пораньше на сайте.
          Странно

          Похоже от одной конторы аккаунты.
          Возможно, от Лахта-центра.
          Одинаковы и стиль и уровень грамотности и завершающая фраза как печать шараги. hi
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Falx
      более высокой оценки деятельности Евгения Пригожина представить себе трудно.

      Вот только российское руководство и особенно МО, этого стараются не заметить, у них музыканты из ".Вагнера", что Золушка.
    4. Маз
      Маз Сегодня, 11:28
      +1
      Лучшей рекламы для чвк Вагнера и не придумать специально. Пригожин заявил , что до конца мая численность оркестра будет увеличена на 30 000 человек. Это три дивизии между прочим, получается армия с тем что есть. Это сила с которой придётся считаться. И Америка их уже боится. Молодец Пригожин и его оркестранты! Респект и Виват! Видимо будет у нас и министерство для обороны - у шойгу и министерство для наступления - Пригожина. Главное чтоб эффективно вместе работали и в обороне, и в наступлении.
    5. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 12:47
      0
      А что,ихняя ANB в шоке и ничего не может сопоставить wassat .....так прикройте её!!! и жизнь на шарике зацветёт yes
  2. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:44
    +18
    Хорошо бы еще Волгу запретить или заставить течь на Север! Тогда Иран останется без Каспия, Путин без черной икры, а бойцы ЧВК "Вагнер" - без воблы к пиву !!!
    Удивительная нация -Самоуверенные и тупыыыые !!!!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:02
      +3
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Удивительная нация -Самоуверенные и тупыыыые !!!!

      Наглые, но трусливые...
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:05
      -2
      Ну, а если скажем их ударные возможности начнут работать в ЦАР не по игиловским бабахам из местного течения Боко Харам, а по Вагнеру? Жечь конвои, бить по базам и т.п. В ЦАР сбивать стратегические БПЛА нечем. И доставить оперативно туда что-то проблемно (разрешение на пролет нужно получить, а тот же Египет десять раз подумает, в текущих условиях). Аналогично и в Мали.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 11:18
        +2
        Цитата: donavi49
        В ЦАР сбивать стратегические БПЛА нечем. И доставить оперативно туда что-то проблемно

        этт территория суверенных стран, доставят и собьют, не переживайте
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 11:25
          0
          Сербия тоже суверенная страна, а что ей доставлять решают соседи. На карту посмотрите.
  3. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 10:47
    +7
    На все препоны для "Музыкантов" со стороны сша, запросто можно ответить элементарным "созданием" ЧОП "АЙВАЗОВСКИЙ", например, с переводом в него сотрудников, без прерывания стажа...
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: Александр Х
      На все препоны для "Музыкантов" со стороны сша, запросто можно ответить элементарным "созданием" ЧОП "АЙВАЗОВСКИЙ", например, с переводом в него сотрудников, без прерывания стажа...

      Как в свое время преобразовали Blackwater
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:48
    +1
    В США могут рассмотреть вопрос об ограничении деятельности ЧВК «Вагнер» в мире
    . Они могут попробовать... в средствах и методах, они, себя не ограничивают.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:06
      +2
      Цитата: rocket757
      Они могут попробовать... в средствах и методах, они, себя не ограничивают.

      Но фантазии у них не шибко много.
      инициаторы «борьбы» с Группой Вагнера предлагают парламентариям вспомнить об уже внесенных на рассмотрение законопроектах, в которых содержатся требования к Госдепу США признать российскую ЧВК террористической организацией.

      Могут начать финансировать например. То бишь попытаться перекупить.
      Нет в мире террористических организаций которые бы не спонсировались явно или тайно полосатыми.
  5. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 10:52
    +1
    От у них поперло с запретами и арестами. А все почему,а все потому что позволяем. Как мальчики для битья. СССР один раз бы огрызнулся,у тех бы массовый падеж с окна небоскребов начался.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:11
      +3
      Цитата: Dizel200
      СССР один раз бы огрызнулся,у тех бы массовый падеж с окна небоскребов начался.

      Падёж падежом, но СССР таки им убить удалось.
      Главное - правильные выводы сделать..
      1. Себастьян Аристархович Перейра
        Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 11:32
        +1
        Ну.если честно, то к его смерти и мы,народ, тоже руки приложили !
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:08
          0
          Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
          Ну.если честно, то к его смерти и мы,народ, тоже руки приложили !

          К сожалению, да.
          И голосовательной пассивностью большинства продолжаем его закапывать всё глубже.
      2. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 12:06
        0
        точно. особенно с нашей помощью. вспомните, как алкашу аплодировали. а юродивого с меткой на лбу- в зад...цу целовали. Одна его марфушка чего стоила?! Тэтчер её бортанула - но впрок не пошло. Рулить страной захотелось, как своим мужем-комбайнёром(не хочу комбайнеров обидеть). А мы аплодировали. Аплодировали... Аплодировали... Колы и джинсовки нам очень хотелось. А сколько повыезжало?... Все вдруг немцами стали. И теперь: "еду я на Родину"?. Группа "Центр" продолжает жить.
  6. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 10:56
    +2
    Почему бы руководству РФ не обрести наконец то необходимые в войне железные яйца и не объявить федеральным законом США преступной, террористической организацией?
  7. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 10:59
    0
    Да пусть запрещают! Пусть до кучи ещё и АК запретят, т-75,80,90, Сармат, Вршавянку и т п. Сильно изменится что то? Вообще уже давно надо было объявить террористической и запретить полностью все ВС РФ и флот! Вот как только они до сих пор не додумались то?! Сразу "финал" бы случился!))) laughing
  8. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 11:00
    -1
    У них в америке точно все неумные люди,как они могут запретить.
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:02
    +3
    Мож Пригожин заплатил конгрессменам? За такую рекламу. Что видит потенциальный заказчик?, онлайн соревнование на окраине по крутости чвк, с заметным превосходством побеждает Вагнер. Проблема америкосов, в отсутствие понимания, что в Африке что в других странах западный капитал замещается китайским и ежу понятно что китайские что русские вложения будут охранять не западные силовые структуры. А пиления долларового на котором держится гегемон, приводит к уходу финансовых схем из санкционной юрисдикции америкосов. Мир изменился, мододеж развивающих стран (как наша в 90 годы) готовых продаться за жвачку, и увидеть Париж и умереть стремительно исчезает, и появляется новая ненавидящая все американское. Мы это проходили когда в республиках СССР дети лузеров отцов, дедов не выдерживших конкуренцию с образованными русскими специалистами, выгоняли русских, пока незаняли их места. То же самое ждёт и Америку.
  10. Luminman
    Luminman Сегодня, 11:02
    0
    Чтобы раз и навсегда с этим покончить - надо США и их прихлебателей тоже объявить террористами. И есть за что...
  11. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 11:03
    0
    Да вот таких людей надо выставлять на пост президента или министра обороны,он точно сопли жевать не будет.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 11:05
    +1
    Всеми этими "запретами","арестами президента","санкционными списками"частных лиц, запад ставит себя не превыше всех на планете,а в заведомо глупое положение....похоже,на госдеп штатов скоро в Мире будут смотреть как на престарелых сельских дурачков,у которых только "махорки" полно...
    Пока это на западе не поняли,а когда поймут-будет уже поздно...для них сейчас:"имидж -ничто,жажда -всё!"...
  13. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:11
    0
    В США могут рассмотреть вопрос об ограничении деятельности ЧВК «Вагнер» в мире

    Ну просто писец - США мировой полицейский!
    Да когда они уже развалятся?!
    1. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 11:45
      0
      А вот когда каждая страна забьет на санкции США,тогда и развалятся !
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:21
    +1
    В США могут рассмотреть вопрос об ограничении деятельности ЧВК «Вагнер» в мире

    fool
    В ЧВК «Вагнер» могут рассмотреть вопрос об ограничении деятельности US ARMY в мире и сокращении этого воинственного контингента...
  15. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 11:21
    +1
    Представьте сценарий:
    Конгресс США выработал гениальные стратегию и тактику для противоборства "музыкантам". И им теперь - ну ваще никак! :)

    Грустный Пригожин делится с любовницей своими проблемами.
    На следующий день все "музыканты" увольняются и устраиваются в новую ЧВК, открытую ей. На те же должности. С теми же результатами.

    Ну а передача дел и опыта теперь происходят в койке! :)

    Есть и другие способы обойти любые санкции и ограничения. И большинство из них не требуют ни особых усилий ни особых расходов. В конце концов, "музыканты" оказывают качественные услуги по сходной цене. И перебить это крайне сложно.

    В общем, "матрацы" просто страдают фигнёй! :)
  16. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:28
    +1
    Не нравится однако Вагнер, видимо хорошо по сопатке то досталось!
  17. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 11:32
    0
    Да уж, они озаботились судьбой бедных африканских стран... У коллективного Запада колониальные фантомные боли.
  18. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:34
    +2
    Чем хороша ЧВК ,сначала в точку работы доставляются оружие интересными бортами , а потом туда приезжают специалисты в гражданском по " компьютерной безопасности",используя все законные и не законные способы.Как шикарно была проведена операция Вагнеровцев под Триполи в Ливии.2000 человек участвовали в ней,как впоследствии выяснилось.И они кому-то надрали задницу,бой был тяжёлый.С нашей стороны были потери.Но задачу они выполнили..Об этой операции только в прошлом году от Пригожина узнали.Как там: Вы можете познокомится с интересными людьми ,а потом убить их!?- слоган в американском журнале " Солдаты Удачи".Теперь американцы не монополисты,пусть теперь дрожат в любои регионе мира.За всякую гадость против нас ,они получат ответку от неизвестных лиц.Мы вернулись и на долго.У амеров должок перед нами за Дер эс Зор.И они нам его вернут Обратили внимание,о наёмниках тишина,ни фото документов,ни частей тела или трупов ,ни пленных.Информация о потерях наёмников только из западных СМИ И это правильно.
  19. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 12:09
    +1
    Россияне так же могут рассмотреть вопрос об ограничении ЧВК стран НАТО в мире и прировнять их к террористам !
  20. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:20
    0
    Еще бы не зашевелится. Наши в отличии от некоторых полосатых, делают то за чем нанимали, а не бабло и бизнес собственный крышуют. А потом полосатые еще удивляются что наши делают больше чем они за 30лет.
  21. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:35
    0
    Слезы и сопли пен дос ов прямо как знак качества на деятельности ЧВК Вагнер. Ноют из-за того, что появился серьезный конкурент. В СВО принимают участие самолеты и пилоты, которых относят к оркестрантам, а это уже хороший знак. Некоторые ушлепки, которых наши руководители все еще называют партнерами, нервно ерзают на стульях.
  22. point
    point Сегодня, 13:09
    0
    Полезные идиоты вашингтонска всё четче показывают империалистическое нутро глобализации. Трудно будет латиносам и шнобелям разных вероисповеданий не понять зачем надо поддерживать альтернативу в виде Азии. А в мягкой форме Азия - это добрый бурый мишка.
  23. Kirill Prozorovski
    Kirill Prozorovski Сегодня, 13:43
    0
    Китайским самолётам запретят летать над Россией. Российской чвк работать по миру. Президенту России выезжать за границу. А в космос запускать нам запретят?
  24. Roust
    Roust Сегодня, 13:52
    0
    Боятся матрасники. И Это правильно.