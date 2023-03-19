Американским конгрессменам предлагается тщательно проработать вопрос об ограничении деятельности ЧВК «Вагнер» в мире. С данной инициативой к парламентариям обратились члены исследовательской службы конгресса, предоставив доклад о деятельности российской частной военной компании.
В вышеупомянутой службе считают, что Группа Вагнера используется Москвой, как некий неофициальный инструмент, позволяющий достигать геополитических целей силовым путем. Поэтому конгрессменам предлагается тщательно изучить деятельность российской ЧВК и выработать меры противодействия расширению ее влияния в разных странах мира, пишут журналисты издания RT, ознакомившиеся с документом.
В частности, инициаторы «борьбы» с Группой Вагнера предлагают парламентариям вспомнить об уже внесенных на рассмотрение законопроектах, в которых содержатся требования к Госдепу США признать российскую ЧВК террористической организацией.
Между тем эксперты считают, что подобный шаг мог бы навредить взаимоотношениям США с Россией и теми странами, которые пользуются услугами ЧВК «Вагнер». Впрочем, в докладе от исследовательской службы конгресса говорится, что есть и другие стратегии, которые после тщательного изучения американскими законодателями могли бы быть применены для ограничения российской частной военной компании.
Стоит отметить, что услугами организации Евгения Пригожина сегодня пользуются многие страны мира. В частности, африканские, лидеры которых подчеркивают, что бойцы ЧВК «Вагнер» за три года смогли сделать больше, чем европейские страны и ООН за тридцать.
В итоге, прекрасно осознавая потерю своего влияния в Африке, коллективный Запад развернул целую кампанию против российской ЧВК. Буквально в феврале в Госдепе США заявили, что те страны, которые пользуются услугами российской частной военной компании, «теряют свой суверенитет и становятся менее защищенными».