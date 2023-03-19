Военное обозрение
Войти Регистрация

CNN: НАТО нецелесообразно отправлять Украине новейшие самолёты

25
CNN: НАТО нецелесообразно отправлять Украине новейшие самолёты

Споры в СМИ и среди экспертов на Западе о целесообразности отправки на Украину боевых самолётов и особенно последних поколений продолжаются.


Как отмечает американский телеканал CNN, если в НАТО решат поставить Киеву самолёты, это будет сопровождаться целым рядом проблем и поэтому, скорее всего, альянс не будет отправлять на Украину, по крайней мере, более совершенные самолеты.

По мнению ведущих и экспертов телеканала, потребуется месяцы, чтобы провести переобучение украинских пилотов управлению новейшими самолётами. Кроме того, на Украине наблюдается дефицит самих лётчиков.

По словам американского генерала Марка Хертлинга, украинцы довольно быстро освоили западную технику, например, Himars, но самолеты на вроде F-16, это совсем другое. Эти самолёты слишком сильно отличаются от тех, что использует Украина, начиная от деталей двигателя и заканчивая системами управления огнем, отметил генерал.

Хертлинг также добавил, что ожидаемые поставки польских и словацких МиГов Киеву не окажут существенного влияния на ход конфликта.

CNN заключает, что, с одной стороны, без новейших самолётов невозможно получить превосходство в воздухе, а с другой – их поставки требуют огромной нагрузки по обучению.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Master Sgt. Andy Dunaway
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 11:08
    +3
    Спитфайеры и Мессершмиты вполне подойдут
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:20
      -1
      Прямо сейчас передают кошерные натовские миги.
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 11:20
      +6
      НАТО нецелесообразно отправлять Украине новейшие самолёты

      Походу визит Си в Россию многих на западе отрезвит и Ассад еще приезжал ( ой вэй)))
      Долговременный конфликт на окраине по ходу отменяется хоспода ..Что то намечается и очень серьезное .Киев примолк в последнее время и не просто так
      1. poquello
        poquello Сегодня, 11:26
        +3
        Цитата: Дед Пихто
        НАТО нецелесообразно отправлять Украине новейшие самолёты

        Походу визит Си в Россию многих на западе отрезвит и Ассад еще приезжал ( ой вэй)))
        Долговременный конфликт на окраине по ходу отменяется хоспода ..Что то намечается и очень серьезное .Киев примолк в последнее время и не просто так

        конфликт элементарно решается в течение месяца парой миллионов китайских миротворцев
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Сегодня, 11:46
          +4
          Цитата: poquello
          онфликт элементарно решается в течение месяца парой миллионов китайских миротворцев

          Ну уж лучше северкорейцев ,они очень злы на США и их холопов ..Очень дисциплинированы и так же под санкциями ..Строители из них неплохие ,все по честному будет hi И еще главное ,они помнят ,как их Советские летчики и пвошник защищали от агрессии наглосаксов и сколько там погибло наших всех .И все же отстояли..
          Там у КНДР боепрпасов много советских стандартов .Нам бы они не помешали в обмен на защиту и замену на новые современные ..
          1. poquello
            poquello Сегодня, 12:28
            0
            Цитата: Дед Пихто
            Цитата: poquello
            онфликт элементарно решается в течение месяца парой миллионов китайских миротворцев

            Ну уж лучше северкорейцев ,они очень злы на США и их холопов

            "это не то пальто", северокорейцы, и ещё куча желающих участвовать, могут быть нужны в случае затруднений у ВС РФ
            1. Дед Пихто
              Дед Пихто Сегодня, 12:45
              +1
              Цитата: poquello
              "это не то пальто", северокорейцы, и ещё куча желающих участвовать, могут быть нужны в случае затруднений у ВС РФ

              В Африке много желающих ..В Сирии прям батальоны готовы слаженные идти со своим вооружением и т.д. В Иране не мало ,таже Хесболла (наших летчиков спасали и потери понесли ) Даже ,есл натовцы вступят в конфликт прямой hi
              Но это нельзя допустить !! Это война все же с "братьями" И мы их сами должны наказать и жестко За их предательство памяти предков
    3. Маз
      Маз Сегодня, 11:43
      +5
      Самолёт братьев Уайт вполне подходит, лёгок в управлении, прост в освоении , на раз можно отремонтируют из подручных материалов, короткая ВПП, без проблем догонит и сопроводит любой иранский беспилотник, экономичен, имеет малый размер, стоимость и любому доступен, кто окончил хотя бы гимназию
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 11:55
        +1
        Цитата: Маз
        Самолёт братьев Уайт вполне подходит

        Смешно, но не совсем правильно:
        Wright Flyer
        Братья Уи́лбер и О́рвилл Райт — американцы, за которыми в большинстве стран мира признаётся приоритет конструирования и постройки первого в мире самолёта...

        * * *
        Wrangler
        Американская компания - торговая марка джинсов и иной продукции лёгкой промышленности, с 1986 года принадлежащая американской текстильной корпорации VF Corporation.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:09
    +2
    Что и требовалось доказать... шиш вам, а не самолеты wassat
    1. General_Hammel1
      General_Hammel1 Сегодня, 11:10
      +2
      Да что тут доказывать, не сегодня так завтра все равно передадут. США и их сателлиты так не отступят просто
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 11:52
        +2
        Цитата: General_Hammel1
        Да что тут доказывать, не сегодня так завтра все равно передадут. США и их сателлиты так не отступят просто

        Может и передадут на словах ..А вот провокации с АЭС ту реально опасно .Если уж трубы подорвали ,то почему и АЭС не взорвать ?
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 11:10
    +2
    Они все сбиты будут это первое. Ну возможно они смогут пустить ракеты. Самолеты как известно не дешевое удовольствие. Даже Россия над Украиной не пускает свои самолеты. У России системы С-300, ни там решили на низкой высоте летать что ли?
    Если западные самолеты посбивают их никто не будет покупать.
  4. Falx
    Falx Сегодня, 11:12
    +2
    CNN заключает, что, с одной стороны, без новейших самолётов невозможно получить превосходство в воздухе, а с другой – их поставки требуют огромной нагрузки по обучению.
    это F-16 новейший? ну разве можна так тупо врать
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 12:16
      0
      Ну естественно новейшие - это F-35 и F-22. Просто это у них традиция такая: делать информационные вбросы и, таким образом, прощупывать реакцию: будет ли ответный ход или можно дальше безнаказанно творить всякие гадости. При всей никчемности заявлений этих "экспертов" (от их мнения абсолютно ничего не зависит), ситуацию нельзя назвать простой: заявишь о том, что они собираются поставлять новейшее оружие террористам - получится что вроде как их боишься; никак не отреагируешь - получится, что вроде как и не возражаешь, заявишь о "красных линиях" - покажешь свою слабость. Вот и выходит, что на пустопорожний трёп реакция должна быть не словесной, а действием. Вопрос лишь в том, каким конкретно...
  5. B44
    B44 Сегодня, 11:14
    -2
    Довольно очевидно, можно купить старые Миг-29, их еще немного в нескольких странах, потом наверняка пришлют уже снятые с вооружения Миражи, несколько летчиков-пенсионеров тоже с удовольствием прибавят к пенсии. У них есть несколько вариантов, не затрагивающих собственные запасы, которые еще могут пригодиться в войне с Китаем.
  6. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 11:16
    +7
    Farman будут наиболее доступны этим ребятам.да и обучение на пол-дня хватит вполне!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:23
    +1
    CNN: НАТО нецелесообразно отправлять Украине новейшие самолёты
    . Так отправят не новейшие... мало у них старья, что ли, хранится.
    Хотя, проблем обслуживания, старья, будет ещё больше, чем с более менее новой техникой... разве что одноразовые применение, но это тоже дорого.
    В общем, все упирается в финансы и... вопрос времени, подготовка всего необходимого, по быстрому, это надо придумать что то особенное.
  8. poquello
    poquello Сегодня, 11:23
    0
    "украинцы довольно быстро освоили западную технику, например, Himars"
    дык наши её тоже освоили, и самолёты их освоят - вот это им и нецелесообразно
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:25
    +1
    Это когда запад свою бедность прикрывает всякой ахиней про сложность техники. Да с улицы не посадишь в кресло пилота или к обслуживанию оборудования самолёта. Но на окраине ещё полно инженеров советской школы, обслуживание электронных блоков, гидросистемы идентичны и т.д. в мире также полно летчиков умеющих летать на тех же ф-16, согласных подзаработать на пенсии и сменить фамилию на орковскую. Проблема в одном в ДЕНЬГАХ!!! Это не джавелин, выстрелил и забыл. Пару десятков погоды не сделают, а сотни это уже огромные деньги. Другие страны видят это бессилие и делают выводы, пока в головах, потом будет в делах.
  10. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 11:25
    -4
    Отправят, значит, старые самолеты. Для ковровых бомбардировок Крыма. Фиг с ним с Крымом этим. Лишь бы Москву бомбить не стали. А то нашему МИДу придется выразить глубокую озабоченность..
  11. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:44
    +1
    Освоить пилотирование F-16 не так сложно. Взлет-посадка на нем относительно простые.
    Высший пилотаж не обязателен.
    При использовании, как ударник летчику надо освоить полет на малой высоте , горку и противоракетный маневр.
    Точные боеприпасы пускают с горки. Дальше они летят сами.
    А летчику надо увернуться от ЗУР и вернуться на базу.
  12. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:54
    0
    L-39 с возможностью нести планирующие бомбы был бы оптимальный для позиционной войны.
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:07
    0
    Отправят , просто не до самолётов сейчас.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:30
    0
    Майверик, не летал на Ф16 в Топ Гане.Голивуд тему знает,за деньги конечно .