CNN: НАТО нецелесообразно отправлять Украине новейшие самолёты

Споры в СМИ и среди экспертов на Западе о целесообразности отправки на Украину боевых самолётов и особенно последних поколений продолжаются.Как отмечает американский телеканал CNN, если в НАТО решат поставить Киеву самолёты, это будет сопровождаться целым рядом проблем и поэтому, скорее всего, альянс не будет отправлять на Украину, по крайней мере, более совершенные самолеты.По мнению ведущих и экспертов телеканала, потребуется месяцы, чтобы провести переобучение украинских пилотов управлению новейшими самолётами. Кроме того, на Украине наблюдается дефицит самих лётчиков.По словам американского генерала Марка Хертлинга, украинцы довольно быстро освоили западную технику, например, Himars, но самолеты на вроде F-16, это совсем другое. Эти самолёты слишком сильно отличаются от тех, что использует Украина, начиная от деталей двигателя и заканчивая системами управления огнем, отметил генерал.Хертлинг также добавил, что ожидаемые поставки польских и словацких МиГов Киеву не окажут существенного влияния на ход конфликта.CNN заключает, что, с одной стороны, без новейших самолётов невозможно получить превосходство в воздухе, а с другой – их поставки требуют огромной нагрузки по обучению.