Конечно, по ряду причин Украина нуждается в перспективах вступления в Евросоюз. Но делать необдуманные заявления о том, что её туда скоро примут, нельзя.

Реалистичным выглядит только один сценарий: Украина может надеяться вступить в ЕС только после окончания войны и после проведения всего спектра реформ. И это длительный период. Пока Украина не может продемонстрировать свою волю к реформам.

Нужно подавать сигналы о готовности к переговорам. Но и Украину к переговорам принуждать нельзя, пока президент России не проявляет заинтересованности в переговорном процессе.

Экс-глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сделал заявление по поводу «европейского будущего» Украины. В интервью изданию Luxemburger Post Юнкер прямо заявил о том, что он раздосадован фактами «необдуманного обещания Киеву членства в ЕС некоторыми европейскими политиками».Экс-глава ЕК:По словам Юнкера, он не видит ни одного варианта, когда Украину смогли бы в скором времени принять в состав Европейского союза.Также экс-глава Еврокомиссии заявил о том, что в любом случае Евросоюзу нужно вести переговоры с Россией.Юнкер:По заявлению Юнкера, Брюсселю нельзя отказываться от контактов с Россией и Китаем:Юнкер заявил, что в отношении Украина «несправедливость была и пока остаётся».