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Бывший глава Еврокомиссии: Я не вижу ни одного варианта скорого принятия Украины в ЕС

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Бывший глава Еврокомиссии: Я не вижу ни одного варианта скорого принятия Украины в ЕС

Экс-глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сделал заявление по поводу «европейского будущего» Украины. В интервью изданию Luxemburger Post Юнкер прямо заявил о том, что он раздосадован фактами «необдуманного обещания Киеву членства в ЕС некоторыми европейскими политиками».


Экс-глава ЕК:

Конечно, по ряду причин Украина нуждается в перспективах вступления в Евросоюз. Но делать необдуманные заявления о том, что её туда скоро примут, нельзя.

По словам Юнкера, он не видит ни одного варианта, когда Украину смогли бы в скором времени принять в состав Европейского союза.

Также экс-глава Еврокомиссии заявил о том, что в любом случае Евросоюзу нужно вести переговоры с Россией.

Юнкер:

Реалистичным выглядит только один сценарий: Украина может надеяться вступить в ЕС только после окончания войны и после проведения всего спектра реформ. И это длительный период. Пока Украина не может продемонстрировать свою волю к реформам.

По заявлению Юнкера, Брюсселю нельзя отказываться от контактов с Россией и Китаем:

Нужно подавать сигналы о готовности к переговорам. Но и Украину к переговорам принуждать нельзя, пока президент России не проявляет заинтересованности в переговорном процессе.

Юнкер заявил, что в отношении Украина «несправедливость была и пока остаётся».
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17 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:30
    +3
    Самое оптимальное место Украины- в Африке. Принять ее в состав Зимбабве, на правах, колонии. И уровень жизни, поднимется, и независимость, от газа. Там тепло…)
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:46
      +3
      Самое лучшее это чтоб её, Украины, вообще не было на карте Европы.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:08
        +2
        Цитата: Маз
        Самое лучшее это чтоб её, Украины, вообще не было на карте Европы.

        Ну как то до 1992 года не было такого государства на карте Европы, и мир обходился без неё, и сейчас обойдётся.
      2. Fizik13
        Fizik13 Сегодня, 13:23
        0
        Ага сейчас примут Украину в ЕС, ждите....
        Просто европейская политическая элита, как змей Горыныч - одна голова говорит одно, другая другое, а третья третье....
  2. DenD
    DenD Сегодня, 11:30
    +2
    В этой новости, прекрасно всё. Экс глава, дал интервью, прессе Люксембурга!!! ЛЮКСЕМБУРГА!!! Кто сможет найти Люксембург на карте?
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 11:33
      0
      Я не вижу ни одного варианта скорого принятия Украины

      слепой штоли?
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 11:37
        +1
        Почти вся Украина и так в результате СВО переехала в ЕС.
        Считай что вступила.
    2. Керенский
      Керенский Сегодня, 12:27
      0
      Экс глава, дал интервью, прессе Люксембурга!!!

      Продолжу мысль: Кто-то мониторит прессу Люксембурга, чтобы сформировать новость на ВО. Сколько комментариев набрала новость у люксембуржцев?
  3. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:31
    +1
    Да оркам суицидникам в окопах пофиг ЕС и кружевные трусики, это Гуляйполе нафиг никому не нужно, капельшную Молдавию скорее Румыния поглотит чем в ЕС вступит. Да и ЕС сейчас не флагман мировой экономики а аутсайдер, набравший на борт воды (нахлебников из восточной Европы), не выдерживает маневрирования с азиатскими быстроходными кораблями без баластов.
  4. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 11:33
    +2
    Это треп Европы, для Украинцев. Жалко что повелись украинцы на этот треп. Тут уж что ни говори, но евреи или еще кто всех чубатых обманули. Да еще как! Целое государство обманули!
    Придумали слово то "ассоциация с ЕС" Ни с одной страной, кроме тех кого хотят обдурить, таких договоров не подписывалось, я так думаю!
    Только бы убивали друг друга.
    Жалко что жители Окраины так и не понимают того что их всех обвели, жестоко при том.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:30
      +1
      Цитата: sagitovich
      Жалко что повелись украинцы на этот треп. Тут уж что ни говори, но евреи или еще кто всех чубатых обманули. Да еще как! Целое государство обманули!

      Ну как тут не поведёшься, когда рагуле, у которого туалет "до кукурузы", вдруг обещают хотель 5 звёзд, каву в постелю, много грошив и не надо работать, да на каждом углу кричат - " это вы, а не иудеи избранный народ" . Вот и снесло голову так, что пришлось на неё кастрюлю надевать, чтобы последнее не растерять.
      А вспоминаю когда жили при Союзе, так неплохие мужики и даже тётки были, и работали, и смеялись, и водку пили вместе, и детей в один садик в одну школу мы водили. Капитализм калечит людей, делает из них животных.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 11:33
    +2
    Под "реформами",надо полагать,Юнкер подразумевает полное восстановление Украины за счёт России....
    Такую обузу как Украина ЕС явно не хочет вешать себе на шею......дурных ищет-вот когда восстановите-тогда примем,может быть в ЕС....
  6. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 11:34
    0
    По словам Юнкера, он не видит ни одного варианта, когда когда Украину могли бы в скором времени принять в состав ЕС

    Членство в ЕС - морковка для идиотов.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:37
    +1
    Бывший глава Еврокомиссии: Я не вижу ни одного варианта скорого принятия Украины в ЕС
    . Нам то пофиг, а у скакуасов и так мозги набекрень, ещё и это, в вдогонку.
  8. Falx
    Falx Сегодня, 11:39
    +3
    Юнкер был в своё время на редкость трезвомыслящим европейским политиком, несмотря на то, что много пил.. или по этому?
    вместо него теперь фон дер Ляйн. дегенерация идёт полным ходом. уже только по этому ЕC в нынешнем виде - не жилец.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:53
    +1
    Годы идут и все те же сладкие речи... только сотня тысяч погибших погибших шаровар так и доживших до кружевных труселей.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:59
    0
    Бывшие много чего говорят и всегда бывшие говорят )