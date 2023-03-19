Под Херсоном российскими военными ликвидирован десант спецгруппы ВСУ

В зоне СВО украинская диверсионно-разведывательная группа провела высадку на один из островов на Днепре неподалеку от Херсона. В этом районе идут позиционные бои между противоборствующими сторонами.
Видео того, что произошло с высадившимися на берег украинскими военнослужащими, было опубликовано в интернет.
На нем можно наблюдать, как специальная группа украинских военных на нескольких лодках прибыла к острову на Днепре и высадилась там, а также как здесь, под Херсоном, российскими военными был ликвидирован десант спецгруппы ВСУ.
Вслед за моментом прибытия диверсантов, снятым с беспилотника, на видео показан момент, как украинские военные размещаются в домах, расположенных на острове. Похоже, они не подозревали, что с момента высадки находились под наблюдением крымских разведчиков. Поэтому удар российской артиллерии, которая получила координаты целей от нашей разведки, оказался для боевиков ВСУ полной неожиданностью. И хотя на остров прибыло несколько лодок, для эвакуации уцелевших украинских военнослужащих хватило одной.
Хотя разведчики наблюдали за ДРГ противника еще до их высадки на остров, по какой-то причине по ней не открывали огонь, пока она еще плыла на лодках. Наверное, наши военные планировали не отогнать десант обратно на свой берег, а полностью его уничтожить, что было проще сделать уже на берегу, в домах, где разместились боевики ВСУ. Можно лишь строить догадки, с какой целью они прибыли.
И хотя часть вражеской спецгруппы уцелела, в целом крымская разведка сработала очень эффективно.