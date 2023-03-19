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Под Херсоном российскими военными ликвидирован десант спецгруппы ВСУ

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Под Херсоном российскими военными ликвидирован десант спецгруппы ВСУ

В зоне СВО украинская диверсионно-разведывательная группа провела высадку на один из островов на Днепре неподалеку от Херсона. В этом районе идут позиционные бои между противоборствующими сторонами.


Видео того, что произошло с высадившимися на берег украинскими военнослужащими, было опубликовано в интернет.

На нем можно наблюдать, как специальная группа украинских военных на нескольких лодках прибыла к острову на Днепре и высадилась там, а также как здесь, под Херсоном, российскими военными был ликвидирован десант спецгруппы ВСУ.

Вслед за моментом прибытия диверсантов, снятым с беспилотника, на видео показан момент, как украинские военные размещаются в домах, расположенных на острове. Похоже, они не подозревали, что с момента высадки находились под наблюдением крымских разведчиков. Поэтому удар российской артиллерии, которая получила координаты целей от нашей разведки, оказался для боевиков ВСУ полной неожиданностью. И хотя на остров прибыло несколько лодок, для эвакуации уцелевших украинских военнослужащих хватило одной.

Хотя разведчики наблюдали за ДРГ противника еще до их высадки на остров, по какой-то причине по ней не открывали огонь, пока она еще плыла на лодках. Наверное, наши военные планировали не отогнать десант обратно на свой берег, а полностью его уничтожить, что было проще сделать уже на берегу, в домах, где разместились боевики ВСУ. Можно лишь строить догадки, с какой целью они прибыли.

И хотя часть вражеской спецгруппы уцелела, в целом крымская разведка сработала очень эффективно.

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34 комментария
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 11:27
    +6
    Эти хорошо пристрелянные острова на Днепре - отличная ловушка для смертников ВСУ и НАТО.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:50
      +3
      Это хорошо, значит оборона надёжная, мышь не проскочит, птичка не пролетит, змея не проползет.
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 11:58
        0
        Ну что лезут и их мочат и мочат !
        Уже скоро разбегаться начнут и как зайцев их гонять авиацией начнем ..Это уже однозначно
      2. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 12:04
        0
        И некошерные свиньи из ВСУ не подкопаются!
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:32
    +1
    Отличная новость, берегите себя парни и хороните нацистов hi
  3. sopot
    sopot Сегодня, 11:33
    +1
    Почему дали уйти той самой, единственной лодке? ...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:38
      +4
      Не факт,может эвакуировали раненных.Кто то засел из уцелевших.Нет,безусловно земля им стекловатой
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 11:54
        +1
        dmi pris 1 hi, к самому видео тоже вопросы, видим три лодки, удар артилерии и уход одной лодки, вопросы а зачистка была наши проверили ушли украинцы или закрепились? Может лодка и с ранеными ушла а может за Б. К. отправили. Тут вопросов много можно задать.
    2. poquello
      poquello Сегодня, 11:47
      +1
      Цитата: sopot
      Почему дали уйти той самой, единственной лодке? ...

      потому что наших там нет, а если и есть то вскрываться из-за лодки не будут, а так вэлком - приплывайте ещё
    3. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:48
      +8
      Не все так просто. Я с этого острова вернулся на "большую землю" 10 дней назад. На этом направлении у нас очень бедненько с артой. Часто используем танки, в т.ч. Т-62. Иногда ждём нашу ответку больше 2ч. Эвакуация тоже дело не простое. Из двух 300, пока пришла лодка один стал 200. Когда моя группа ротировалась, лодка пришла наполовину заполненная водой. Пришлось ждать другую, а то в бронике далеко не уплывешь... Ротация небольшой группы заняла почти час! Нам сильно повезло что небыло птичек. Обычно в таком деле нас прикрывают глушилки, но у них есть аппараты и посерьёзнее, могут наблюдать издалека.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:53
        0
        Цитата: URAL72
        На этом направлении у нас очень бедненько с артой. Часто используем танки, в т.ч. Т-62.

        Т-62 наверное с закрытых позиций работают по корректировке с дронов?
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 12:37
          +4
          У нас всё с закрытой позиции работает по наводке БПЛА. Прямой наводкой острова не дают работать.
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 12:14
        -5
        Цитата: URAL72
        На этом направлении у нас очень бедненько с артой.

        А где богато то? Везде с артой проблемы.
        Вопрос лично к вам - вы долгое время с оптимизмом защищали нашу систему власти. После начала СВО (а по факту войны) взгляды изменились?
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 12:44
          +5
          Нет. Но пришло глубокое разочарование в компетентности разведслужб и в подготовке личного состава. В ДНР мы думали русские контрабасы на голову лучше нас, но 126 бригада в которой я служу уже 10 месяцев меня просто шокировала. 5 бригада ДНР (Оплот) подготовлена гораздо лучше
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 13:01
            0
            Цитата: URAL72
            Но пришло глубокое разочарование в компетентности разведслужб и в подготовке личного состава.

            А они плоть от плоти системы власти, Олег. Но я вас понимаю. Наша психика устроена так, что мы все до последнего цепляемся за конструкции, которые создали сами или при помощи пропаганды. Прошел год войны, а воз и ныне там. Связь, медицина, коптеры, теплаки, амуниция - все это в основном держится на волонтерах типа Володи Грубника. Наступила весна, все ждут контрнаступления, а людей на передке не хватает, вам ли не знать. Подготовленных людей. Срочно необходима вторая волна мобилизации, и 2-3 месяца подготовки. Как раз к июню-июлю будут готовы. Но наши руководители опять чего то ждут. request
            И да, несмотря на разногласия во взглядах, удачи вам там.
            П.С. Не знаю, в курсе вы уже, но наш МИД опозорился на весь мир с зерновой сделкой. Из той же оперы про компетентность.
            1. URAL72
              URAL72 Сегодня, 13:45
              0
              На самом деле, мне никогда не нравилась, эта система власти, в России нужно иметь сильную власть, или она развалится. Система в общем не главное, союз развалили при другой системе. Я поддерживаю лично Путина, а не систему которая сложилась до него, он только взял её под контроль, хотя порядок навести так и не может. На самом деле Россия Путина и Россия 90х, это большая разница. Тогда против таких санкций мы бы не устояли. Значит было сделано много и тихо, мы просто не вникаем глубоко
      3. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:42
        -2
        На этом направлении у нас очень бедненько с артой. Часто используем танки, в т.ч. Т-62. Иногда ждём нашу ответку больше 2ч.

        Жуть! Это же Первая мировая.(((
        Вам бы по штук 5 Ланцетов на брата, был бы совсем другой коленкор.
        Водные мотоциклы не используете? Скорость приличная и менёвренность в него хрен попадёшь.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 13:06
          +1
          Ланцетов у нас вообще нет, похоже они есть только у десантуры. Водных мотоциклов вообще не видел, есть моторки и малые катера на 4-5 мест. Крайний раз на таком уходили, влезло 9 человек, 3 на носу, а то встаёт как свечка
    4. ААК
      ААК Сегодня, 12:08
      +2
      А пробовали попадать непрямой наводкой в малую движущуюся цель?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:38
        -1
        А пробовали попадать непрямой наводкой в малую движущуюся цель?

        Не помню фамилию. Он вспоминал битву за ДАП. На одну неподвижную пулемётную точку ушло 2 (два!) пакета Града.
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 12:59
        0
        Цитата: ААК
        А пробовали попадать непрямой наводкой в малую движущуюся цель?

        Да не было там прямой наводки. Так, коптер настучал, передали, повычисляли, но не видали, через остров. request
    5. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:56
      +1
      Цитата: sopot
      Почему дали уйти той самой, единственной лодке? ...

      Головку то включи. Не ВМВ, не прямой наводкой, через остров стреляли, да еще за ...цать км от берега.. Лодку из пушки глушили. Дрон координаты дает, обработки-передачи....а лодочка и тю-тю. request
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:38
    +4
    Надеюсь это не домыслы журналюг. В сети полно видео, как дома в щепки разносятся, а из развалин потом выходят, не выползают, а выходят что орки что наши бойцы, таким статьям вообще доверия никакого, один плацдарм на ингульце чего стоит сколько мы его утюжили, утюжили а орки потом с него пошли в наступление.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:51
      +2
      Вы правы. Попадание в дом не гарантирует уничтожение тех кто там был. украинцы не высаживали десант, они там постоянно сидят. Пол острова за ними. Привезли десятки собак, снимать растяжки. Мы их стреляем. Катера просто привезли что то - кого то, но должны были уйти все. Наверное остальные потопили - повредили.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    +1
    Под Херсоном российскими военными ликвидирован десант спецгруппы ВСУ
    . Они лезут, их ровняют с грунтом... они все равно лезут.
    Что очевидное, а что нет?
    Очевидное - они лезут!
    Не очевидное - а это с какой стороны посмотреть?
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:48
    +1
    А наставить мин и прочих сюрпризов нее, к чему рисковать?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:09
      +2
      Цитата: Ропот 55
      А наставить мин и прочих сюрпризов нее, к чему рисковать?

      Тех же российских «Лепестков» (ПФМ-1С) с самоликвидатором...Даже ходить-минировать не нужно, - есть:
      Мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования (например: ПКМ-1, УМЗ и тому подобное). Одним из средств дистанционного минирования является авиационная кассета КМГУ, в каждой кассете уложено 64 мины. Штурмовик Су-25 способен нести до 6 кассет, фронтовой бомбардировщик Су-24 до 7 кассет. При применении артиллерией, в том числе реактивной — используются кассеты КСФ
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:56
    +1
    Что то я начинаю сомневаться в квалификации обучающих десантников ВСУ,всяких тюленей и морских котиков.А с развёрнутыми знамёнами не пробовали.Это Россия детка,а не берег с пламенем мумбу - юмбу.Отличная работа наших спецов.
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 12:02
      -2
      все у африканцев норм)))мумбы и юмбы хонки у арабов а батальон буйволов юаровский и констебли куфут гоняли по Анголе и кубинский спецназ
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:03
    0
    И хотя часть вражеской спецгруппы уцелела, в целом крымская разведка сработала очень эффективно.

    Да эти острова должны быть пристреляны на «зашибись»...
    Только кто зашевелился или обозначил движение - бить РСЗО...На то и вооружение такое имеется.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:35
      0
      Только кто зашевелился или обозначил движение - бить РСЗО

      Вся обычная арта, миномёты, авиационные НУРСы и РСЗО для площадных, целей здесь нужны БПЛА камикадзе.
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 12:23
    0
    Вот только не понял, что такое "крымская разведка"? Что за структура такая?
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:33
    0
    часть вражеской спецгруппы уцелела
    ((((
    Эх, было бы достаточно Ланцетов ЗАЛА - никто бы не уцелел.
  11. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 13:38
    0
    Под Херсоном российскими военными ликвидирован десант спецгруппы ВСУ
    из этого видео не разу не очевидно что он ликвидирован