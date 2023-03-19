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Новый армейский бронетранспортер заменит в армии США бронемашины эпохи вьетнамской войны

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Новый армейский бронетранспортер заменит в армии США бронемашины эпохи вьетнамской войны

По данным американской прессы, армия США пополнится армейскими бронетранспортёрами AMPV, которые придут на смену бронемашинам эпохи вьетнамской войны. Издание отмечает, что старые бронетранспортёры составляют треть гусеничных машин в подразделениях тяжелой бронетехники.


На прошлой неделе около 20 новых машин были доставлены в боевую группу 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, пишет Military.com.

Бронированная многоцелевая машина представляет собой гусеничную бронированную машину с таким же приводом и подвеской, как и боевая машина M2 Bradley, 60 единиц которых направляются на Украину.

AMPV заменяет M113, бронемашину, которая более 60 лет была частью гусеничного корпуса армии. По данным Military.com, в течение следующих 20 лет в американскую армию поступит около 3000 новых бронетранспортёров.

AMPV был разработан компанией BAE Systems, получившей контракт в 2014 году. Первая машина была готова через два года. Однако серийное производство и поставки несколько раз откладывались, в том числе из-за пандемии COVID-19.

Устаревшие машины М113 десятилетиями были основой в боевой группе бронетанковой бригады - главном бронетанковом соединении армии. С недавних пор десятки этих бронемашин были поставлены в интересах киевского режима. До 70% поставленной Украине техники такого плана уничтожено или выведено из строя.
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Использованы фотографии:
Википедия/Maj. Carson Petry
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11 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 12:38
    0
    "До 70% поставленной Украине техники такого плана уничтожено или выведено из строя."
    статистика вещь неумолимая
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:51
      -2
      До 70% - это сколько? 50% под данное определение попадает? Или 10%? Согласитесь, фраза "уничтожено не менее 40%" звучит уже более конкретно и обязательно. А данной формулировке это выглядит как пустой пропагандистский лозунг.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:31
      0
      На машинах семейства AMPV предусмотрена возможность монтажа системы активной защиты Iron Fist Light или Trophy, элементы которой устанавливаются непосредственно на корпусе бронемашины. Обе системы – израильской разработки (фирм Israel Military Industries и Rafael соответственно).
      При переделке в машины семейства AMPV с БМП М2 (или БРМ М3) демонтируется башня и устанавливается сменный модуль крыши в кормовой части корпуса — обычной высоты (для БТР и самоходного миномёта) или увеличенной (для КШМ и обоих вариантов медицинской машины). Разработчики гарантируют возможность замены модуля крыши обычной высоты на увеличенный (или обратно) в течение одного дня, благодаря чему можно быстро переоборудовать AMPV из одного варианта в другой.

      Второй блок доработок связан с модернизацией силовой установки и ходовой части. AMPV получает усиленную подвеску, а также силовую установку, соответствующую стандарту М2А3, — дизельный двигатель «Камминз» мощностью 600 л.с. в блоке с трансмиссией НМРТ-500. Наконец, третьим существенным блоком доработок стал комплекс мер, направленный на повышение защищённости машины и её экипажа. Внутренние топливные баки заменены внешними бронированными, расположенными в кормовой части машины, — это решение не только повышает безопасность экипажа, но и способствует увеличению внутреннего объёма корпуса. Алюминиевое бронирование корпуса усилено накладками из стальной брони. Предусмотрена возможность установки блоков динамической защиты. Для усиления противоминной защиты днище AMPV также усилено стальной бронёй, кроме того, внедрена разработанная корпорацией ВАЕ Systems инновационная система «подвесного пола» (floating floor). В навесном блоке в задней части корпуса установлен кондиционер. Большинство вариантов AMPV снабжено системой защиты от оружия массового поражения. Исключением является самоходный миномёт – оборудование его системой защиты от оружия массового поражения сочли бессмысленным, поскольку в боевом положении у него открыт верхний люк. В наличии имеется 2000 машин на хранении для переделки
      В настоящее время семейство AMPV включает пять вариантов, предназначающихся для бронетанковых бригад. Бронетранспортёр общего назначения (General Purpose Vehicle – GPV) М1283 предназначен для транспортировки двух членов экипажа и шести десантников (в случае необходимости три сиденья десантников можно заменить одними носилками). Предусмотрена возможность вооружения БТР пулемётом на бронированной турели или дистанционно управляемой стрелковой установкой. Планируется приобретение 522 таких машин, которые заменят БТР М113А3. Их намерены использовать для эскортирования колонн снабжения, подвоза боеприпасов в условиях огневого воздействия противника, эвакуации раненых с поля боя и сопровождения медицинских машин.
      Медико-эвакуационная машина (Armored Medical Evacuation Vehicle – AMEV) М1284 придёт на смену БТР M113 AMEV. Она способна вместить трёх членов экипажа и шесть сидячих раненых либо четырёх – на носилках (или трёх сидячих и двух носилочных). Увеличенная по сравнению с БТР высота корпуса позволяет размещать носилки в два яруса – одни над другими. М1284 предназначена для эвакуации раненых от места ранения до медпункта. Американская армия заказала 790 таких машин.
      Наиболее массовым представителем семейства является командно-штабная машина (Mission Command – MCmd) М1286. Для бронетанковых бригад заказано 993 таких КШМ, призванных заменить очередной вариант М113 – М1068А3. Как и медицинские машины, М1286 имеет увеличенную высоту корпуса, а по аналогии с БТР на ней можно смонтировать вооружение для самообороны. Экипаж М1286 состоит из двух человек, внутри корпуса имеются рабочие места для ещё двух операторов средств связи и систем управления. Подробности о составе оборудования М1286 пока не опубликованы. Ещё машина под миномёт, и машина медпункта.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:40
    0
    Новый армейский бронетранспортер заменит в армии США бронемашины эпохи вьетнамской войны
    Согласен морда страшная и Ж..па толстая. Национальный стиль, однако. request Но и Пук выйдет в национальном стиле. feel
    Бронированная многоцелевая машина
    Это как? Прекрасная цель для всех желающих, всех систем поражения? feel
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 12:46
    +1
    ..."которая более 60 лет была частью гусеничного корпуса армии"...
    А что за такой корпус в армии США?
    1. Stena
      Stena Сегодня, 12:49
      +2
      Цитата: Кот Александрович
      "которая более 60 лет была частью гусеничного корпуса армии"...
      А что за такой корпус в армии США?

      Это которые на гусеницах (до окукливания) передвигались - последователи Вупсеня и Пупсеня wink
    2. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 13:06
      -1
      Корпус это основа армии США.Всего 6 корпусов.5 и 7 Европа,1и 3 стратегический резерв могут действовать по всему миру.9 находится в Японии .
    3. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 13:13
      +1
      Скорее всего имеется ввиду некая совокупность всей бронетанковой техники. На самом деле в оригинале тоже непонятно, потому что буквально:
      The AMPV is replacing the M113, a vehicle that has been a part of the Army's tracked corps for more than 60 years.

      Но судить источник не берусь, может быть это такой термин в кругах американской военщины. Что-то типа "F-15E fleet". Хотя "fleet", очевидно, более распространенный и общепринятый термин для совокупности (парка) самолетов определенного типа.
      Переводить буквально такое, конечно, нельзя.
      Наверное нужно было перевести как "частью парка бронетранспортеров в Армии США".
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:58
    -1
    А не слишком ли много всякой обвески?
    Небольшой попадание рядом даже маленьким Куб-БЛА ЗАЛА сметёт её к какой-то матери и машина ослепнет? Типа как на Леклерке.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 13:00
    0
    Что за статья?Что за бмп или бтр?А между тем изминения существенные топливные баки вынесены и бронированны для увеличения обьема,бронирование усиленно стальной плитой с возможным дооснашением,днище так же усиленно стальной плитой.Получается такая "усиленная" БМП "Бредли".План по замене расчитан на 10 лет.
  6. point
    point Сегодня, 13:21
    0
    Бронированная многоцелевая машина представляет собой гусеничную бронированную машину с таким же приводом и подвеской, как и боевая машина M2 Bradley, 60 единиц которых направляются на Украину.

    Вопрект первоначальным предложениям BAE Systems об использовании для производства AMPV шасси находящихся на хранении БМП М2 Bradley, фактически все машины AMPV изготавливаются полностью новыми. Машины AMPV имеют аналогичное БМП модификации М2А3 моторно-трансмиссионное отделение, включающее 600-сильный дизельный двигатель Cummins, совмещенный с трансмиссией L-3 Combat Propulsion Systems HMPT-500, а также модернизированную подвеску. По ению с конструкцией БМП М2, с целью повышения живучести и увеличения полезного объема корпуса внутренние топливные баки заменены бронированными внешними в кормовой части машины. Также устанавливаются система защиты от ОМП и кондиционер во внешней установке в задней части корпуса. Алюминиевое бронирование корпуса усилено дополнительной стальной броней, и возможна также установка дополнительных модулей динамической защиты. С целью усиления противоминной защиты конструкция днища корпуса полностью переработана с использованием стальной брони и внедрением разработанной BAE Systems системы "подвесного пола" ("floating floor").

    - (c) bmpd, 2\09\20
    Вот и пойди пойми, тов.Бехкан, что в результате на чернозем выкинут?