Премьер Камбоджи: Россия является крупнейшей ядерной державой, поэтому угрозы арестом её лидеру могут привести к самым негативным последствиям

Как российский лидер сможет вести дипломатические переговоры, если другая сторона угрожает ему арестом

Недавнее решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина вызвало недоумение у большинства здравомыслящих мировых политиков.В частности, премьер Камбоджи Хун Сен и вовсе назвал происходящее «шокирующим политическим событием», которое может привести к весьма серьезным последствиям. Об этом министр написал у себя в ТГ-канале.Со слов главы правительства Камбоджи, обвинения МУС в адрес российского лидера, в первую очередь, крайне негативно отразятся на ходе украинского конфликта. По сути, действия международного органа, как выразился политик, лишь «подливают масла в огонь» и делают затруднительным посредничество Китая в данном конфликте, которое вероятно предложит председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву.- пишет министр.Кроме того, Хун Сен подчеркнул, что ордер на «арест» Владимира Путина еще сильнее разобщит и без того не отличающееся сплоченностью мировое сообщество. Ведь, из-за решения МУС Россия автоматически «выпадает» из многих проектов.Наконец, премьер Камбоджи напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой, поэтому угрозы «арестом» ее лидеру могут привести к самым негативным последствиям, в том числе, спровоцировать ядерную войну.