Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер Камбоджи: Россия является крупнейшей ядерной державой, поэтому угрозы арестом её лидеру могут привести к самым негативным последствиям

16
Премьер Камбоджи: Россия является крупнейшей ядерной державой, поэтому угрозы арестом её лидеру могут привести к самым негативным последствиям

Недавнее решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина вызвало недоумение у большинства здравомыслящих мировых политиков.


В частности, премьер Камбоджи Хун Сен и вовсе назвал происходящее «шокирующим политическим событием», которое может привести к весьма серьезным последствиям. Об этом министр написал у себя в ТГ-канале.

Со слов главы правительства Камбоджи, обвинения МУС в адрес российского лидера, в первую очередь, крайне негативно отразятся на ходе украинского конфликта. По сути, действия международного органа, как выразился политик, лишь «подливают масла в огонь» и делают затруднительным посредничество Китая в данном конфликте, которое вероятно предложит председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву.

Как российский лидер сможет вести дипломатические переговоры, если другая сторона угрожает ему арестом

- пишет министр.

Кроме того, Хун Сен подчеркнул, что ордер на «арест» Владимира Путина еще сильнее разобщит и без того не отличающееся сплоченностью мировое сообщество. Ведь, из-за решения МУС Россия автоматически «выпадает» из многих проектов.

Наконец, премьер Камбоджи напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой, поэтому угрозы «арестом» ее лидеру могут привести к самым негативным последствиям, в том числе, спровоцировать ядерную войну.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:31
    +3
    А почему не вынесены приговоры тем, кто бомбил Югославию, Ирак, Ливию?.... wassat
    1. Маз
      Маз Сегодня, 13:23
      0
      Как говорит Песков, эту проблему мы можем решить только военным путем.
  2. ААК
    ААК Сегодня, 12:33
    +6
    Своим решением МУС низвёл Владимира Владимировича практически до Милошевича, ну и подал сигнал "буратинам", "... теперь Его тоже можно"..., даже наградят бочкой варенья и корзиной печенья... а должного ответа сос тороны российского руководства я, увы, не услышал...
  3. poquello
    poquello Сегодня, 12:34
    +2
    "В частности, премьер Камбоджи Хун Сен и вовсе назвал происходящее «шокирующим политическим событием»"
    тем кто под признанием действий этого МУСа подписывался надо подпись отзывать, а то может нехорошо для них получиться
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:35
    +2
    Премьер Камбоджи: Россия является крупнейшей ядерной державой, поэтому угрозы арестом её лидеру могут привести к самым негативным последствиям
    Мдя, конечно, но он именно потому что, понимает что то и является премьером Камбоджи, а не Франции. request
  5. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 12:35
    +1
    Какие умные речи глаголет, а когда голосовала Камбоджа в ООН против "вторжения кровожадной" России в 404 чего не воздержались хотя бы? А сейчас ядерной войны испужались подиж ты
  6. Sith
    Sith Сегодня, 12:36
    +2
    Цитата: Buyan
    А почему не вынесены приговоры тем, кто бомбил Югославию, Ирак, Ливию?.... wassat

    А потому , что кто бомбил вместе с США ... уже ушли на гражданку и работают в этом суде ...
    И руководствуются принципами ... кто первый тапки надел тот и доктор
  7. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:38
    +1
    обвинения МУС в адрес российского лидера, в первую очередь, крайне негативно отразятся на ходе украинского конфликта.

    Совсем не уверен - зерновая сделка продлена РФ ещё на 60 дней, Зеленский, Залужный свободно и безопасно гуляют с гостями из США и ЕС по Киеву, удары по энергосистеме Украины практически прекратились.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:39
    0
    Вот например ,самоходный Джо завтра арестован всевышним,власть переходит к Камиле Харрис,которая ржёт как лошадь по поводу и без повода.Мир станет безопаснее?При аресте Призедента Ядерной страны ,сначала делается предупреждение ,а потом наносится удар всеми средствами ,по месту принятия решения об аресте.Места подсказать.И они это знают.Но дипломатически нам это не выгодно озвучить.
  9. Булат
    Булат Сегодня, 12:42
    +1
    Просто у всех этих судей громогласно аннулировать все их дипломы за некомпетентность и невежество
  10. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:45
    -1
    E' piu' intelligente il primo ministro della Cambogia, di tanti primi ministri e politici europei, questo vi fa capire come siamo messi male qui in Europa.
  11. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 13:01
    +1
    могут привести к самым негативным последствиям

    Могут, но не приведут.
    Ну, вытерли ноги о страну, в первый раз, что ли.
  12. faiver
    faiver Сегодня, 13:04
    +1
    необходимо выдать ордера на арест всех судей МУС, объявить их в международный розыск, и обратиться в Интерпол.
  13. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 13:23
    +1
    если гипотетически Путин наперекор появится в германии и его арестуют перебив всю охрану...а охрана его добровольно не отдаст то это будет означать прямое нападение на Россию и автоматическое объявление войны германией России. Потом последует ультиматум Шойгу. С каждым просроченным днем Россия будет отрезать \ уничтожать по одному городу на выбор германии ударом тактическим ЯО. День просрочен - нет мюнхена. Еще один день просрочен нет баварии...и т..д.
  14. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:29
    0
    Азиаты были всегда мудрее негров, а в США в политической элите много потомков негров.
  15. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 13:54
    0
    ну хоть Премьер Камбоджи за нас вступился