Клиентские офисы Сбербанка вскоре начнут функционировать на Крымском полуострове

В дни очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией для жителей полуострова появилась ещё одна хорошая новость – здесь начнут работу офисы крупнейшего российского банка.
По словам полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова, в Республике Крым и Севастополе вскоре откроются клиентские офисы Сбербанка. Об этом Устинов сказал в интервью изданию ТАСС.
Полпред отметил, что первые офисы должны начать функционировать на территории полуострова до конца первого полугодия 2023 года.
В течение 2023 года банк откроет свои представительства во всех крупных городах Крыма
- сказал Устинов.
С приходом такого крупного игрока как «Сбербанк» качество и удобства предоставляемых банковских услуг для жителей Крыма и Севастополя, а также для гостей этих регионов станет, безусловно, лучше, считает полпред президента в ЮФО. Это также станет сигналом для многих крупных компаний и торговых сетей в плане привлечения их к деятельности на территории полуострова, добавил Устинов.
В январе этого года «Сбербанк» объявил о начале работы на Крымском полуострове. Однако остаётся неясным, почему крупнейший российский банк вспомнил о Крыме только через девять лет после его воссоединения с Россией.