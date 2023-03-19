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Клиентские офисы Сбербанка вскоре начнут функционировать на Крымском полуострове

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Клиентские офисы Сбербанка вскоре начнут функционировать на Крымском полуострове

В дни очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией для жителей полуострова появилась ещё одна хорошая новость – здесь начнут работу офисы крупнейшего российского банка.


По словам полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова, в Республике Крым и Севастополе вскоре откроются клиентские офисы Сбербанка. Об этом Устинов сказал в интервью изданию ТАСС.

Полпред отметил, что первые офисы должны начать функционировать на территории полуострова до конца первого полугодия 2023 года.

В течение 2023 года банк откроет свои представительства во всех крупных городах Крыма

- сказал Устинов.

С приходом такого крупного игрока как «Сбербанк» качество и удобства предоставляемых банковских услуг для жителей Крыма и Севастополя, а также для гостей этих регионов станет, безусловно, лучше, считает полпред президента в ЮФО. Это также станет сигналом для многих крупных компаний и торговых сетей в плане привлечения их к деятельности на территории полуострова, добавил Устинов.

В январе этого года «Сбербанк» объявил о начале работы на Крымском полуострове. Однако остаётся неясным, почему крупнейший российский банк вспомнил о Крыме только через девять лет после его воссоединения с Россией.
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Использованы фотографии:
Википедия/Florstein (WikiPhotoSpace)
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12 комментариев
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  1. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 12:27
    +12
    Не прошло и 10 лет(Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации)
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 12:31
      +6
      Цитата: Батько_Махно
      Не прошло и 10 лет

      С языка сняли! Да уж, банкиры это одни из наших главных "патриотов".)))
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:22
      0
      Давно пора, а то Крым наш 8 лет, а сбербанк боится зайти на территорию
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:28
    -1
    Это теперь Крымчанам решать,в каком банке деньги хранить и получать зарплату по карточке.У нас банковского рабства нет.Свобода выбора.
  3. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 12:29
    0
    Зачем, РНКБ справляется с обслуживанием населения. Для кредитования предпринимателей он также не нужен. У нас либо бизнес с материка, либо местный небольшой, которому РНКБ хватает.
  4. ААК
    ААК Сегодня, 12:30
    +6
    Да на кой нам крымчанам этот "Сбер" во главе с первым в российском рейтинге "эконом-банкинг-геем"... Греф до последнего не вылезал со своим банком из украины, он полностью обсосанный матрацами либераст, давосский завсегдатай... некоторые особо "умные" выезжали из Крыма на материк и даже открывали счета в "Сбере", вот только потом начиналась веселуха...
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:30
    +1
    Клиентские офисы Сбербанка вскоре начнут функционировать на Крымском полуострове
    Шо, интересы бизнеса выше интересов народа? И как их земля держит.?... recourseили народ терпит? angry
  6. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 12:37
    +6
    Дьявол кроется в деталях, сбер уже оправдался мол никаких кредитов и депозитов они в этих НЕДОтделениях выдавать населению не будут.
  7. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:41
    +3
    Однако остаётся неясным, почему крупнейший российский банк вспомнил о Крыме только через девять лет после его воссоединения с Россией.

    А когда ПАО Сбербанк начнёт работать в других субъектах РФ - в Херсонской и Запорожской областях, в ЛНР и ДНР?
  8. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:25
    0
    Клиентские офисы Сбербанка вскоре начнут функционировать на Крымском полуострове

    А на стальных вновь принятых территориях?
    Как и в Крыму, на 10-й год после принятия в состав России?
  9. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 13:37
    0
    "По словам полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова, в Республике Крым и Севастополе вскоре откроются клиентские офисы Сбербанка. Об этом Устинов сказал в интервью изданию ТАСС."

    А когда в Крыму заработают наши "общероссийские" операторы связи МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ2 - не сказал!
  10. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 13:38
    0
    грефа давно пора на мыло, первейший пособник "партнеров"