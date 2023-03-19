Военное обозрение
Войти Регистрация

Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в Горячем Ключе состоялись несмотря на противодействие со стороны местных властей

51
Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в Горячем Ключе состоялись несмотря на противодействие со стороны местных властей

Сегодня утром на кладбище в городе Горячий Ключ (Краснодарский край) состоялась церемония прощания с бойцами ЧВК «Вагнер», отдавшими свою жизнь, сражаясь за Родину в ходе СВО на Украине.


Стоит отметить, что похороны состоялись несмотря на противодействие со стороны местных властей.

Напомним, что вчера, 18 марта, глава частной военной компании Евгений Пригожин сообщил, о запрете со стороны руководителя городской администрации Сергея Белопольского хоронить бойцов Группы Вагнер на кладбище в станице Бакинской. Заявление руководителя ЧВК о противодействии местных властей, а также его официальные обращения к Генпрокурору РФ Игорю Краснову и спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину опубликованы в ТГ-канале «Кепка Пригожина».

В вышеупомянутых обращениях Евгений Викторович подчеркивает, что действия местных властей противоречат Конституции России. Более того, в данном случае они могут расцениваться, как дискредитация участников СВО, которые отдают свои жизни, защищая Родину.

В свою очередь, глава администрации города Горячий Ключ Сергей Белопольский опубликовал пост, где объясняет свою позицию якобы требованием общественности не превращать курорт в место массового захоронения.

В то же время, со слов Евгения Пригожина, на обращение к Белопольскому по поводу захоронения восьмерых бойцов «Вагнера», последний заявил, что такие вопросы решает губернатор региона, подчеркнув, что не знает, когда тот сможет дать ответ.

В итоге, несмотря на противодействие со стороны местных властей, церемония прощания состоялась. Глава Группы Вагнера пригласил на кладбище в Горячем Ключе жителей города и представителей СМИ, которых попросил дать максимальную огласку по поводу происходящего.

Сегодня, на похороны к бойцам ЧВК «Вагнер» пришли, как местные жители, так и журналисты. Евгений Пригожин поблагодарил всех присутствующих за неравнодушие.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
51 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. poquello
    poquello Сегодня, 12:40
    +37
    "Сергей Белопольский опубликовал пост, где объясняет свою позицию якобы требованием общественности не превращать курорт в место массового захоронения."
    это что там у Белопольского за "общественность" ещё надо разобраться, народ шел и нёс цветы
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 12:49
      +8
      Мало били белополяков в гражданскую ! Не добили ! Завершить бы дело дедов !
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:16
        +7
        Да, ещё вопрос, где опаснее враг, снаружи или внутри?
      2. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 13:23
        +1
        Этот сергей скорее еврей,чем поляк "Это для больше букв"
      3. frruc
        frruc Сегодня, 13:51
        +1
        Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в Горячем Ключе состоялись.......

        Усматриваю, что решение г-на Сергея Белопольского ( его администрации) безнравственное и не по христиански это.
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 12:54
      +11
      Цитата: poquello
      "Сергей Белопольский опубликовал пост, где объясняет свою позицию якобы требованием общественности не превращать курорт в место массового захоронения."
      это что там у Белопольского за "общественность" ещё надо разобраться, народ шел и нёс цветы

      Да черт поганный .Что еще можно сказать ?
      Видать кто то по телефону ему кое что сказал и началось
      Сегодня, на похороны к бойцам ЧВК «Вагнер» пришли, как местные жители, так и журналисты. Евгений Пригожин поблагодарил всех присутствующих за неравнодушие.

      Вот суть всего ..Падлы чиновник ,все трясуться как бы чего не вышло И у нас нет потерь
      Парни воевали за нас с вами Вечная им память и поклон всей России провинциальной и т.д. hi
      Вечная память мужикам .На таких Россия держалась ,держится и будет держаться .. soldier
    3. mark1
      mark1 Сегодня, 12:57
      +12
      Цитата: poquello
      это что там у Белопольского за "общественность"

      Дык какая у Белопольского общественность? - БЕЛО - ПОЛЬСКАЯ!
      А в это время где то в Карелии, возможно, живет и трудится г-н Белофинский )))
      1. Artunis
        Artunis Сегодня, 13:18
        +3
        И псевдоним у этого белофинского БЕГЛОВ.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:01
      +3
      Цитата: poquello
      это что там у Белопольского за "общественность" ещё надо разобраться, народ шел и нёс цветы

      Не знаю кто этот Белопольский, но одна фамилия ( не то польская, не то украинская ) сама говорит за себя, И почему молчит центральная власть в Москве, когда издеваются на погибшими бойцами и их семьями.
      1. certero
        certero Сегодня, 13:16
        +2
        Цитата: carpenter
        Не знаю кто этот Белопольский, но одна фамилия ( не то польская, не то украинская ) сама говорит за себя,

        Писец, начинаете уже людей по фамилиям судить? Дальше что, форма носа цвет лица, невосторженный образ мыслей?
        Человек конечно делает глупость а может и нечто большее, но какое к его действиям имеет отношение его фамилия? Чтобы её приводить в пример?
    5. ААК
      ААК Сегодня, 13:05
      +7
      Для начала надо-бы очень убедительно предложить г-ну Белопольскому вместе с "сочувствующими" представителями администрации вручную выкопать на кладбище для погибших бойцов хотя-бы пару десятков могил, да под телесъёмку...
    6. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 13:11
      +2
      да там по ходу "все цивильные места" уже расапределены и выкуплены!...и то,что с "великим чинушем и или родственником" рядом будет захоронен боец ЧВК.....да боже упоси! wassat
    7. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:32
      +3
      Большое спасибо жителям Горячего Ключа,вся Россия хоронила сегодня своих героев ЧВК Вагнер.


      Склоним головы над павшим, на поле боя.
    8. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:45
      +3
      Главой города-курорта Горячий Ключ стал бывший первый заместитель министра труда и соцразвития Краснодарского края Сергей Белопольский, его кандидатуру поддержали депутаты городского Совета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края (2021).

      Как я понимаю, на должность рекомендовал губер, а голосовали депутаты горсосвета.. среди депутатов большинство от ЕР.. а из граждан его никто не выбирал, так что его "общественность" понятна..
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:42
    +17
    Идиотизм власти... причем тут курортное место? Это все вдали от курортных троп...
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 12:57
      +3
      Цитата: Buyan
      Идиотизм власти... причем тут курортное место? Это все вдали от курортных троп...

      Да эти чинуши трясутся и в случае чего орать на коленях будут слава и т.д. Когда Россию начнем зачищать от таких мужики ?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:58
      +4
      Как выгодро опираться на "мненип общественности".Местых либерастов "экологов" и просто деревенских д у р а ч к о в
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:04
      +5
      Цитата: Buyan
      Идиотизм власти... причем тут курортное место?

      Кощунство и ненависть к защитникам России. И как добрым словом не вспомнить товарища Сталина, борца с космополитами.
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 13:31
        0
        Цитата: carpenter
        И как добрым словом не вспомнить товарища Сталина, борца с космополитами.

        Мягкотелость нынешнего кормчего к добру точно не приведет!
        Народ уже истосковался по крепкой руке, наводящей порядок в стране. Прокурорские только с пинка берутся за "неденежные" дела. Куда смотрит Генеральный? не понятно!
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 13:50
          0
          не знаю, кто о чем истосковался, а по мне достаточно, чтобы законы были для всех едины и исполнялись как положено- этого, думаю, будет достаточно..
        2. Sadok
          Sadok Сегодня, 13:58
          0
          предыдущий курит сигары у себя в поместье, панует и не парится. закон "чурики, я в домике" действует
  3. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 12:44
    +6
    Царство небесное. Немотря но вопросы к командованию и к концепции в целом к СВО, именно такие ребята вытаскивают все тактические победы на своих плечах. А бюрократы с мохнатой и липкой лапой уже давно лишнее живут.
  4. ArtPilot
    ArtPilot Сегодня, 12:45
    +16
    Градоначальник Белопольский пошел против народа. Значит, засиделся на своём месте.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:45
    +6
    Вечная Слава павшим!!! Долгих лет ныне живущим!!!
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:47
    +3
    Земля пухом и вечная слава!
    противодействие со стороны местных властей

    Местные власти расстрелять 3 раза на 10 лет без права переписки и потом пожизненно по рогам!
  7. DenD
    DenD Сегодня, 12:47
    +5
    Вечная память, бойцам. А чинушам... Забвение. Парни воевали за них, чаще им это нужно напоминать. Окоп, это не мягкое кресло. Если кто забыл
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:47
    +6
    Слава героям!Пригожин своё слово держит.За захоронениями следит ЧВК Вагнер.Все очень достойно.Пока там не был ,но видео слезу вышибает.Так и хочется сказать: Ни кто не забыт и ни что не забыто.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:00
      +3
      Неделю назад заезжал.Специально с сыновьями,по дороге из Геленджика.Очень достойный мемориал.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:48
    +10
    Превышение должностных обязанностей,дискредитация участников войны,нарушение Конституции РФ.Все разговор закончен.Губернатор должен обьясниться как минимум и принести извинения публично и каждому из членов семей погибшим.Впреть такие или схожие случаи должны жестко наказываться,со всеми вытекающими для должностных и причастных лиц.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 13:05
      0
      Цитата: Михаил Маслов
      Превышение должностных обязанностей,дискредитация участников войны,нарушение Конституции РФ.Все разговор закончен.Губернатор должен обьясниться как минимум и принести извинения публично и каждому из членов семей погибшим.Впреть такие или схожие случаи должны жестко наказываться,со всеми вытекающими для должностных и причастных лиц.

      Я присоединяюсь к этому . hi
      Это все должно быть наказано вплоть до уголовной ответственности ..Падлы чинуши
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:11
      +1
      Цитата: Михаил Маслов
      .Губернатор должен обьясниться как минимум и принести извинения публично и каждому из членов семей погибшим.

      Губернатор должен сесть в тюрьму на 15 лет за содеянное, чтобы каждая вошь знала, что наказание неизбежно. Если этого не последует, значит Россия проиграла войну.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:48
    +8
    глава администрации города Горячий Ключ Сергей Белопольский опубликовал пост,

    Знаете, что самое поганое - это то, что этот чинуша до сих пор занимает свой пост.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:55
      +1
      Знаете, что самое поганое - это то, что этот чинуша до сих пор занимает свой пост.

      Это не самое поганое, это следствие из самого поганого - политическая и социальная инертность населения в России такова, что народ (который и есть власть - если верить Конституции) не поднялся с дрекольем и не объяснил зарвавшемуся чинуше, как правильно репку чистить. И чинуше бояться нечего - он же НИЧЕГО не сделал. А народ терпит. И вот эта извечная многотерпимость, вся формула которой укладывается в две фразы - ты чё, самый умный? те чё, больше всех надо? это и есть самое-самое поганое.
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 13:12
        +3
        Тут за кидание стаканчика в полицейскогодо 7 лет грозит ,вы к чему призывайте .
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 13:46
        +1
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        И чинуше бояться нечего - он же НИЧЕГО не сделал.

        Пара нюансов.
        1. Вопрос в том, КАК этот глава избирался на пост. Если выбором народа -- то это одно, а если его избрали из состава Совета депутатов кучкой преданных прихлебателей -- то это совсем другое дело и "Большая разница" -- как ранее говорили на одесском привозе...
        2. Есть такая должность -- Представитель президента по Южному федеральному округу... Полагаю, этот вопрос должен его заинтересовать самым непосредственным образом... Или у него тоже "руки не доходят" до надзорной деятельности, как и Прокурора области (края) ???
  11. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 12:49
    +8
    Белопольский - враг однозначно. Сколько таких никто точно не знает, но вреда наносят не мерено. Представьте себе как украинцы радуются слыша об этом. Кстати пишут что он появился на похоронах.
  12. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 12:49
    +9
    Белопольскому и губернатору башку снести и назначить на должности правильных людей!
  13. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:50
    +4
    Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в Горячем Ключе состоялись несмотря на противодействие со стороны местных властей

    Настало время для местных властей понять как своё место, так и то, кто сейчас власть и в России в целом, и на местах в частности. А кто не поймёт, того не жалко.
  14. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 12:51
    +8
    Сергея Белопольского направить в Бахмут, чтоб курортные мысли вылетели из головы. Вместе с обеспокоенными курортникам. Совсем берега попутал.
  15. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:55
    +3
    Белопольский похоже за историческую родину переживает возможно гадит намеренно вообще это больше вопросы к местной правоохране глянул его профиль кстати он 84 года рождения как раз возраст просто отличный исправить ошибки вступив в армию
  16. Комментарий был удален.
  17. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 12:57
    +1
    Корежит от таких новостей, где то бойцы кровью покупают нашу победу в войне за существование России, а потом где то из за ссаных туристов их не дают похоронить. Мол не мешайте своей ненужной войной нам жить и веселится, жопы свои греть и тушку печь на солнце! Тьфу. А ведь этот единорос все сделал аки партия велит! Вся страна в празднованиях и дискотеках, так и тут.
  18. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 12:59
    +2
    Ну вот и слава богу. Белопольский идиот, если я вдруг поеду отдыхать в их край, то прежде всего отдам дань памяти бойцам Вагнера.
  19. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:59
    +8
    Что-то видится мне, что таймер этого белопольского уже запущен. У Вагнера ведь не только боевые отряды, но и контрразведка имеется. изучат этого мэра да и вывернут наружу все его гнилые дела. Такое прощать нельзя.
  20. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 13:03
    +1
    действия местных властей противоречат Конституции России. Более того, в данном случае они могут расцениваться, как дискредитация участников СВО, которые отдают свои жизни, защищая Родину.

    Однозначно, глава местной администрации должен публично, на всю Россию присесть на 15 лет.
    И подумать.
  21. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:04
    +2
    Эххх... хорошо бы Владимиру Владимировичу по пути из Мариуполя залететь в Горячий Ключ и глядя со скамьи гос. обвинителя спросить : а собственно говоря, почему вы., городские власти, против ?!
    Почему , во время СВО вам туристические шашлыки с дискотеками , важнее памяти, уважения, горя и сожаления ...???
    А опосля тихо добавить : Я через пол года собираюсь с инспекцией на Колыму...так что, свидимся ! Непременно , свидимся !!!!
  22. Falx
    Falx Сегодня, 13:05
    +5
    вечная память героям.
    а поведение местных властей понять сложно. что это? непроходимейшая глупость или просто голимейшее предательство?
  23. 77alex77
    77alex77 Сегодня, 13:23
    0
    В феврале 2022 года жители Горячего Ключа начали собирать подписи и выходить в пикеты против строительства мусорного полигона на 73 га и мусоросжигательного завода в черте города
  24. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:25
    0
    Осталось устроить "похороны" главе администрации г. Горячий Ключ и поставить на вид губеру. Пусть за своими белопольскими следит и гоняет их так что бы они русскими стали!
  25. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:29
    -1
    В то же время, со слов Евгения Пригожина, на обращение к Белопольскому по поводу захоронения восьмерых бойцов «Вагнера», последний заявил, что такие вопросы решает губернатор региона, подчеркнув, что не знает, когда тот сможет дать ответ.

    Так чего на Белопольского бочку катить, если такие вопросы губер решает. А Губернатор вначале себя со всех сторон ответами на запросы должен прикрыть. Что бы не оказаться экс...
    СМИшная гаубица Пригожина против рогатки мэра города с населением в 35 тыс человек.

    А сколько погибших хоронили? Может местное кладбище мало для этого?
  26. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:46
    0
    Скорее связано с захоронением осуждённых. Хотя все знают чьи памятники и целые композиции в человеческий рост стоят у входов гладбищь по всей России, но те вроде как "уважаемые люди" а эти простые бойцы. Короче как обычно каждый князек местный любит под своим контролем что б делалась, а не зависимо от него
  27. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 13:58
    0
    Занятся царьками такими надо,тем кому этим положено заниматся.