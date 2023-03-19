Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в Горячем Ключе состоялись несмотря на противодействие со стороны местных властей

Сегодня утром на кладбище в городе Горячий Ключ (Краснодарский край) состоялась церемония прощания с бойцами ЧВК «Вагнер», отдавшими свою жизнь, сражаясь за Родину в ходе СВО на Украине.
Стоит отметить, что похороны состоялись несмотря на противодействие со стороны местных властей.
Напомним, что вчера, 18 марта, глава частной военной компании Евгений Пригожин сообщил, о запрете со стороны руководителя городской администрации Сергея Белопольского хоронить бойцов Группы Вагнер на кладбище в станице Бакинской. Заявление руководителя ЧВК о противодействии местных властей, а также его официальные обращения к Генпрокурору РФ Игорю Краснову и спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину опубликованы в ТГ-канале «Кепка Пригожина».
В вышеупомянутых обращениях Евгений Викторович подчеркивает, что действия местных властей противоречат Конституции России. Более того, в данном случае они могут расцениваться, как дискредитация участников СВО, которые отдают свои жизни, защищая Родину.
В свою очередь, глава администрации города Горячий Ключ Сергей Белопольский опубликовал пост, где объясняет свою позицию якобы требованием общественности не превращать курорт в место массового захоронения.
В то же время, со слов Евгения Пригожина, на обращение к Белопольскому по поводу захоронения восьмерых бойцов «Вагнера», последний заявил, что такие вопросы решает губернатор региона, подчеркнув, что не знает, когда тот сможет дать ответ.
В итоге, несмотря на противодействие со стороны местных властей, церемония прощания состоялась. Глава Группы Вагнера пригласил на кладбище в Горячем Ключе жителей города и представителей СМИ, которых попросил дать максимальную огласку по поводу происходящего.
Сегодня, на похороны к бойцам ЧВК «Вагнер» пришли, как местные жители, так и журналисты. Евгений Пригожин поблагодарил всех присутствующих за неравнодушие.