Пока многочисленные эксперты продолжают гадать, «где начнётся контрнаступление ВСУ», украинское командование не изобретает сложных путей и продолжает раз за разом бросать свои подразделения на одно и то же направление.
Поступают сообщения о том, что очередную атаку ВСУ предприняли в районе населённого пункта Пологи Запорожской области. Судя по всему, командование ВСУ решило использовать «херсонский сценарий», когда раз за разом подразделения бросались в направлении Херсона из Николаевской и Днепропетровской областей. Тогда техника ВСУ горела в полях, войска несли потери, но после следовали новые и новые атаки. А после было принято известное решение об отступлении российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области. Можно предположить, что и теперь украинское командование рассчитывает на то, что уже в Запорожской области получится нечто подобное.
Но пока для противника все его вылазки заканчиваются плачевно. В Пологовском районе ВСУ задействовали несколько подразделений, в том числе из состава 128-й гшб, а также из состава двух бригад ТрО. Попытка прорыва российский укреплений была осуществлена к юго-востока от города Орехов, в районе села Малая Токмачка.
Как только началось движение нескольких бронегрупп ВСУ, оно было «срисовано» российскими беспилотниками, которые и передали координаты ударным подразделениям ВС РФ. Буквально через пару минут после выдвижения противника по нему начали отрабатывать артиллеристы.
По последним данным, в запорожской степи в результате успешного действия артиллерии ВС РФ остались несколько танков и других боевых бронированных машин врага. Потери в личном составе составили до двух взводов. Очередная попытка то ли прорыва, то ли разведки боем завершилась для ВСУ фиаско. Бронегруппы были разбиты.
Предыдущая подобная попытка ВСУ была предпринята в середине недели. Тогда несколько танков и БМП тоже остались гореть на открытом пространстве, за погибшими и ранеными украинские военные решили не возвращаться (отступив с потерями).