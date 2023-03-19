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Несколько пытавшихся наступать украинских бронегрупп разбиты артиллерией ВС РФ к юго-западу от Орехова Запорожской области

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Несколько пытавшихся наступать украинских бронегрупп разбиты артиллерией ВС РФ к юго-западу от Орехова Запорожской области

Пока многочисленные эксперты продолжают гадать, «где начнётся контрнаступление ВСУ», украинское командование не изобретает сложных путей и продолжает раз за разом бросать свои подразделения на одно и то же направление.


Поступают сообщения о том, что очередную атаку ВСУ предприняли в районе населённого пункта Пологи Запорожской области. Судя по всему, командование ВСУ решило использовать «херсонский сценарий», когда раз за разом подразделения бросались в направлении Херсона из Николаевской и Днепропетровской областей. Тогда техника ВСУ горела в полях, войска несли потери, но после следовали новые и новые атаки. А после было принято известное решение об отступлении российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области. Можно предположить, что и теперь украинское командование рассчитывает на то, что уже в Запорожской области получится нечто подобное.

Но пока для противника все его вылазки заканчиваются плачевно. В Пологовском районе ВСУ задействовали несколько подразделений, в том числе из состава 128-й гшб, а также из состава двух бригад ТрО. Попытка прорыва российский укреплений была осуществлена к юго-востока от города Орехов, в районе села Малая Токмачка.



Как только началось движение нескольких бронегрупп ВСУ, оно было «срисовано» российскими беспилотниками, которые и передали координаты ударным подразделениям ВС РФ. Буквально через пару минут после выдвижения противника по нему начали отрабатывать артиллеристы.

По последним данным, в запорожской степи в результате успешного действия артиллерии ВС РФ остались несколько танков и других боевых бронированных машин врага. Потери в личном составе составили до двух взводов. Очередная попытка то ли прорыва, то ли разведки боем завершилась для ВСУ фиаско. Бронегруппы были разбиты.

Предыдущая подобная попытка ВСУ была предпринята в середине недели. Тогда несколько танков и БМП тоже остались гореть на открытом пространстве, за погибшими и ранеными украинские военные решили не возвращаться (отступив с потерями).
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15 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:00
    -7
    Опять артиллерия?((((
    Когда наконец Ланцеты пойдут в массовое пр-во?????
    1. Chimp
      Chimp Сегодня, 13:08
      0
      Ну с одной стороны да. А с другой стороны, у ланцета нужно придумывать наверное какое-то тандемное действие так как укропитеки могут теперь везде ставить защиту сетку рабицы.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 13:12
      +3
      Цитата: Румaтa
      Опять артиллерия?((((

      Снаряды дешевле.
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 13:01
    0
    в результате успешного действия артиллерии ВС РФ остались несколько танков и других боевых бронированных машин врага. Потери в личном составе составили до двух взводов. Очередная попытка то ли прорыва, то ли разведки боем завершилась для ВСУ фиаско. Бронегруппы были разбиты.

    В степях наступающим трудно укрыться от вражеского огня.
    Надеюсь, плотности огня в армии РФ на Запорожском направлении хватит, чтобы перемолоть куда большие силы врага.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:02
    +1
    Надеются они... Как говорил один литературный персонаж - надежда - глупое чувство. На войне нужен только трезвый и точный расчёт. А для этого нужны мозги. Но кастрюля на голове и боевая химия внутри головы превращают мозги в сопли. А на соплях много не навоюешь...
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 13:14
      0
      На войне одних мозгов мало - нужна ВОЛЯ к победе.
      А она пока через год после начала СВО в руководстве РФ плохо просматривается.
  4. Falx
    Falx Сегодня, 13:03
    +4
    разведка боем в одном и том же месте? странно... а рассчитывать на "Херсонский сценарий" вообще глупо, ситуация ведь совсем иная.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 13:20
      +2
      Цитата: Falx
      разведка боем в одном и том же месте? странно... а рассчитывать на "Херсонский сценарий" вообще глупо, ситуация ведь совсем иная.

      всё достаточно примитивно, но логично, сейчас укропы выявляют огневые точки нашей обороны, способ мониторинга их активности для дальнейшей атаки, здесь кто-кого переиграет
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: Falx
      разведка боем в одном и том же месте? странно..

      Возможна и разведка боем, самое опасное направление - Запорожская область с выходом к Мелитополю и Бердянску с последующими ударами по крымскому мосту. Этот сценарий станет логистическим адом для российской армии с переброской войск через Крым в обход сухопутного коридора.
      При этом прорыв должен иметь 40 км по фронту минимум, иначе будет уязвим для удара с флангов. И тут стоит уделить внимание вероятным узлам обороны ВС РФ в Бильмаке, Пологах и Мелитополе.      voenhronika.ru
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:07
    +9
    Большое спасибо жителям Горячего Ключа ,что вы проявили гражданскую сознательность и пришли на похороны.Мы похоронили Героев отдавших жизнь за Нашу Россию.



    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 13:35
      0
      Поддерживаю.Низкий поклон воинам.Спасибо жителям.
    2. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 13:54
      0
      Наводит на мысль, что среди чиновников имеется "пятая колонна".
      Вот у нас губернатор Куйвашев, например. С Пригожиным поцапаться не забыл, а про то что в эти же дни был юбилей Уральского добровольческого танкового корпуса, самого прославленного воинского соединения в Свердловской области - забыл. Про юбилей смерти нашего земляка, разведчика Николая Кузнецова - забыл.
      Сегодня открываю прогубернаторский сайт ura.ru. На первой странице статья - почему не надо ходить по повестке в военкомат.
      Чистить кадры надо.
  6. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 13:29
    +2
    Стандартная разведка боем..Кто учился в военных училищах должны знать о том что бывает после таких действий.и как на них реагировать.
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 13:30
    0
    Только что просматривал телеграмм.Бандерлоги сами вылаживают видео с техникой идущей на Запорожье,самое главное днем,колонны по несколько киллометров,без маскировки.Чего там только нет на одном ролике в основном "Мастифы и Хамви",на другом европейская "Динго и не смог определить что за броневики."Тяжелая поступить не посредственно перед ударом.Почему не бьем,по колоннам?
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:33
    0
    Не просто же так они долбятся. Наверняка пытаются нащупать слабое место. Разведку боем никто не отменял