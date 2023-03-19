Военное обозрение
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Владимир Рогов: город Запорожье наводнён военнослужащими ВСУ и зарубежными наёмниками

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Владимир Рогов: город Запорожье наводнён военнослужащими ВСУ и зарубежными наёмниками

Город Запорожье, столица российского региона, временно находящаяся под контролем киевских властей, наводнен военнослужащими ВСУ и зарубежными наемниками. Он ими буквально кишит.

Об этом агентству РИА Новости рассказал член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области и лидер движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками

- сказал чиновник.

По мнению политика, оккупанты практически превратили городских жителей в своих заложников.

Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов

- считает представитель Запорожской областной администрации.

Он сообщил, что армия Украины и вооруженные иностранцы заняли многие объекты гражданской инфраструктуры, промышленные предприятия Запорожья. Они размещаются в школах, медицинских учреждениях, пансионатах, а также на заводах и административных объектах. Подобных мест размещения боевиков, по утверждению Рогова, насчитывается в городе несколько десятков.


Запорожская область включена в Российскую Федерацию в сентябре прошлого года. Этому предшествовал проведенный в регионе референдум, на котором большинство жителей высказалось за свое будущее в составе России. Киевские власти данное решение, разумеется, не признают. Украинская армия регулярно ведет обстрелы жилых кварталов и инфраструктурных объектов области.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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18 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:08
    +1
    армия Украины и вооруженные иностранцы заняли многие объекты гражданской инфраструктуры, промышленные предприятия Запорожья.
    recourse Запорожский металлургический комбинат под раскатку. request
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 13:21
      -1
      да как обычно лишние и малахольные разбегутся первыми при приближении русских солдат
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:24
      +1
      референдум, на котором большинство жителей высказалось за свое будущее в составе России
      Зачем тогда оставили?
      Вот так и бывает, что политические решения превращается в военную проблему

      Цитата: seregatara1969
      да как обычно лишние и малахольные разбегутся первыми при приближении русских солдат
      а, если не разбегутся, как бывало не раз?
    3. Маз
      Маз Сегодня, 13:50
      0
      Ещё один чиновник знает все, все умеет, соображает как победить врага, но сидит в тылу и балуется интернетом. Так вали на фронт и мочи ждунов в Запорожье и наемников, шо ж ты сидишь не в центре области своей? Орёл ты наш сизокрылый? Это шоб панику посеять? Мол врага много, очень много, тьма врага. Аж солнце закрылось, один интернет и остался в окошке. Ни грамма не военный.
  2. ААК
    ААК Сегодня, 13:08
    +2
    Вот туда-бы и нанести побольше "ударов возмездия"... бандера на том свете "...завжды чекае своих хлопцив - воинив свиту..."
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:05
      0
      Владимир Рогов: город Запорожье наводнён военнослужащими ВСУ и зарубежными наёмниками
      и если они живы,значит это кому то нужно.
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:10
    +2
    А. что мешает наносить массированные удары? Мирные жители сами выбрали с кем они так, что....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:17
      +4
      Там нет мирных жителей (((( есть ждуны и потенциальный кадровый резерв ВСУ. Все население пропитано антироссийским ядом (((
  4. Black_Messiah
    Black_Messiah Сегодня, 13:10
    -1
    Ну хорошо, Рогов знает. А наш Генштаб в курсе?
  5. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 13:10
    0
    Город Запорожье, столица российского региона, временно находящаяся под контролем киевских властей, наводнен военнослужащими ВСУ и зарубежными наемниками. Он ими буквально кишит. Они размещаются в школах, медицинских учреждениях, пансионатах, а также на заводах и административных объектах. Подобных мест размещения боевиков, по утверждению Рогова, насчитывается в городе несколько десятков.

    Так наносите по ним удары, не спите!
    Это нежилые здания - они должны быть уничтожены вместе с гостями ВСУ и НАТО.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 13:15
    +4
    Он сообщил, что армия Украины и вооруженные иностранцы заняли многие объекты гражданской инфраструктуры, промышленные предприятия Запорожья. Они размещаются в школах, медицинских учреждениях, пансионатах, а также на заводах и административных объектах. Подобных мест размещения боевиков, по утверждению Рогова, насчитывается в городе несколько десятков.
    И все они спокойно себе существуют в радиусе поражения нашей реактивной артиллерии. ПОЧЕМУ?
    Да и изначальное имя города на порогах Днепра - Александровск
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:20
    +5
    Кто еще надется в том, что с Украиной можно договориться посмотрите на эти фото, если в условиях боевых действий они экипировались и вооружились по последней моде, то в условиях передышки мы получим реальную вторую армию мира без кавычек. К противнику надо относиться как к врагу, а не искать в нем собеседника для переговоров.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:27
      +1
      Цитата: Silver99
      Кто еще надется в том, что с Украиной можно договориться посмотрите на эти фото, если в условиях боевых действий они вооружились по последней моде, то в условиях передышки мы получим реальную вторую армию мира без кавычек.

      Ваши слова, да в уши нашего ГШ.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:22
    0
    Город Запорожье, столица российского региона, временно находящаяся под контролем киевских властей, наводнен военнослужащими ВСУ и зарубежными наемниками. Он ими буквально кишит.

    А глава региона в изгнании.
    Вот надо было регион сделать российским, что бы теперь регулярно сообщать о наводнении наёмниками. А глава как был, так и есть один и тот же. Сделали бы Российскую Запорожскую область в границах контроля нашего МО, столицу переназначили, что не контролируется - назвали бы территорией противника... Никому в нашем МИДе такое не придумалось? Или так нельзя?
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:27
    +1
    А почему бы им "Дрезден" не устроить, пока не расползлись по позициям?
  10. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 13:53
    0
    Запорожская область включена в Российскую Федерацию в сентябре прошлого года. Этому предшествовал проведенный в регионе референдум, на котором большинство жителей высказалось за свое будущее в составе России.
    да уж, подставили местных жителей конкретно
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:53
    0
    Вот и законная цель для наших Искандеров.
  12. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 13:58
    0
    будет ещё один Мариуполь,хотя лучше ковровыми выбивать