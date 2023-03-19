Город Запорожье, столица российского региона, временно находящаяся под контролем киевских властей, наводнен военнослужащими ВСУ и зарубежными наемниками. Он ими буквально кишит.
Об этом агентству РИА Новости рассказал член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области и лидер движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками
- сказал чиновник.
По мнению политика, оккупанты практически превратили городских жителей в своих заложников.
Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов
- считает представитель Запорожской областной администрации.
Он сообщил, что армия Украины и вооруженные иностранцы заняли многие объекты гражданской инфраструктуры, промышленные предприятия Запорожья. Они размещаются в школах, медицинских учреждениях, пансионатах, а также на заводах и административных объектах. Подобных мест размещения боевиков, по утверждению Рогова, насчитывается в городе несколько десятков.
Запорожская область включена в Российскую Федерацию в сентябре прошлого года. Этому предшествовал проведенный в регионе референдум, на котором большинство жителей высказалось за свое будущее в составе России. Киевские власти данное решение, разумеется, не признают. Украинская армия регулярно ведет обстрелы жилых кварталов и инфраструктурных объектов области.