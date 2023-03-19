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ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на Купянское направление

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ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на Купянское направление

Столкновения на самых разных направлениях в зоне проведения специальной военной операции продолжают ужесточаться. ВСУ совершают попытки изменить ситуацию, подвозя всё новые резервы, что им мало помогает.


Очередные действия на фронте ВСУ были сорваны российскими военными на Купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского, здесь украинские военные попытались совершить разведку боем, а также перебросить подкрепление, передают РИА Новости.

Зыбинский сообщил, что в течение дня были сорваны эти попытки ВСУ в районе населённых пунктов Гряниковка и Першетравневое (Первомайское), что в Харьковской области.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» также добавил, что ВС России с помощью самоходных гаубиц «Мста-С» и самоходных пушек «Гиацинт» были ликвидированы три разведывательно-диверсионные группы противника у сёл Грениковка, Орлянское и Артемовка, которые также находятся в Харьковской области.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки на Купянском направлении (линия фронта на стыке ЛНР и Харьковской области) артиллерией группы «Запад» уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля противника.
Автор:
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10 комментариев
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 13:26
    +5
    Почему до сих пор не уничтожены все подстанции мощностью 750 и 330 кВ по всей Украине?
    Почему не уничтожены все 40 основных депо Украины с тепловозами и с подвижным составом?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:31
      +3
      Цитата: War_Lord
      Почему не уничтожены все подстанции


      Цитата: War_Lord
      Почему не уничтожены все 40 основных депо Украины

      Ответ на вопрос: - По приказу нашего ГШ.
    2. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 13:37
      0
      Почему до сих пор не уничтожены

      Кулуарные договорённости: у противника и западных партнёров тоже есть рычаги влияния, начиная с Калининграда, Приднестровья и т.д.
    3. Бигль
      Бигль Сегодня, 13:39
      +2
      Как почему? А зерно как возить в Одессу? Уже ведь очередная зерновая сделка заключена.. Да и как мы без электр.энергии в Украине собираемся начать качать аммиак в ту же Одессу.. Так что это,война войной,а бизнес бизнесом ..
    4. Маз
      Маз Сегодня, 13:55
      +1
      Потому шо мо рф превратилось в импотента показушника. Очень прискорбно это осознавать. Вперёд не идут , сидят в обороне шестой месяц, ну мы так будем до следующей зимы ждать наступлениев от наших парадных генералов герасимовых.
  2. Бигль
    Бигль Сегодня, 13:26
    +3
    Такой громкий заголовок статьи... А по факту....
  3. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 13:28
    -4
    Эх всу ..Разбегаться вам уже нужно ! Уж ваши натовцы признали ваши потери под 200 тыс ..Сколько вашим мамкам еще нужно ? Нацики они сленяют барбоссы ,а вот мальчики скакающие уже трясутся и мама кричат в окопах ..А их мочат и мочат из арты и т.д. За Зеленского и Коломойского и госдеп за океаном Ну ну
    Заметьте ,мы в России не раз предупреждали .,что начнем денацификацию ..НЕ ВЕРИЛИ !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:39
      +3
      Потери несем ,к сожалению и мы.Причем заметил,потери были в начале операции и за последний месяц..Судя по тому,как нам в район на Кубани стали приходить гробы за последние несколько дней.Это война,и к великому сожаленю потери неизбежны
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:28
    0
    уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля противника.
    По 20 чел. на машине....
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:51
      0
      Это к чему? Зачем солдат делить на машины?