Столкновения на самых разных направлениях в зоне проведения специальной военной операции продолжают ужесточаться. ВСУ совершают попытки изменить ситуацию, подвозя всё новые резервы, что им мало помогает.
Очередные действия на фронте ВСУ были сорваны российскими военными на Купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского, здесь украинские военные попытались совершить разведку боем, а также перебросить подкрепление, передают РИА Новости.
Зыбинский сообщил, что в течение дня были сорваны эти попытки ВСУ в районе населённых пунктов Гряниковка и Першетравневое (Первомайское), что в Харьковской области.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» также добавил, что ВС России с помощью самоходных гаубиц «Мста-С» и самоходных пушек «Гиацинт» были ликвидированы три разведывательно-диверсионные группы противника у сёл Грениковка, Орлянское и Артемовка, которые также находятся в Харьковской области.
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки на Купянском направлении (линия фронта на стыке ЛНР и Харьковской области) артиллерией группы «Запад» уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля противника.