Экс-посол США в РФ Майкл Макфол сделал заявление, которое во всей красе демонстрирует исключительно «русофобский» настрой западного мира.Рассуждая о конфликте на Украине, дипломат на своей странице в соцсети обвинил в происходящем всех россиян.Со слов Макфола, было бы неверно говорить о том, что войну «развязали» власти РФ. Как он выразился, президент Владимир Путин принял решение о начале СВО. При этом поддерживают конфликт простые россияне и не только те, кто непосредственно участвует в боевых действиях.Экс-посол США в России подчеркнул, что, платя налоги в государственный бюджет, граждане РФ тем самым «спонсируют» конфликт на Украине.Напоследок Макфол добавил, что есть в России и те, кто выступил против СВО, но таких крайне мало.Выходит, что бывший представитель американской дипломатии предлагает считать врагами «цивилизованного мира» всех россиян. Просто сделав «изгоями» по национальному признаку.Здесь стоит напомнить, что тот самый Макфол занимал свою должность с 2012 по 2014 годы. Следовательно, он прекрасно осведомлен о том, с чего начался российско-украинский конфликт, кто его активно разжигал и что вынудило нашего президента начать СВО, ключевую роль в затягивании которой, к слову, играют американцы.