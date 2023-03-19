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Экс-посол США в России обвинил простых россиян в поддержке конфликта на Украине

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Экс-посол США в России обвинил простых россиян в поддержке конфликта на Украине

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол сделал заявление, которое во всей красе демонстрирует исключительно «русофобский» настрой западного мира.


Рассуждая о конфликте на Украине, дипломат на своей странице в соцсети обвинил в происходящем всех россиян.

Со слов Макфола, было бы неверно говорить о том, что войну «развязали» власти РФ. Как он выразился, президент Владимир Путин принял решение о начале СВО. При этом поддерживают конфликт простые россияне и не только те, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

Экс-посол США в России подчеркнул, что, платя налоги в государственный бюджет, граждане РФ тем самым «спонсируют» конфликт на Украине.

Напоследок Макфол добавил, что есть в России и те, кто выступил против СВО, но таких крайне мало.

Выходит, что бывший представитель американской дипломатии предлагает считать врагами «цивилизованного мира» всех россиян. Просто сделав «изгоями» по национальному признаку.

Здесь стоит напомнить, что тот самый Макфол занимал свою должность с 2012 по 2014 годы. Следовательно, он прекрасно осведомлен о том, с чего начался российско-украинский конфликт, кто его активно разжигал и что вынудило нашего президента начать СВО, ключевую роль в затягивании которой, к слову, играют американцы.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Юрий ВО
    Юрий ВО Сегодня, 13:46
    +1
    Больше он никогда не будет послом в России
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:48
      +1
      От твкого вывода он что,должен зарыдать?Я что то не помню,как экс послы США возвращались на свои прежние места в Москву
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:52
      +2
      Это хорошо, шо он на нас гавкает, значит всё правильно , шо поддерживаем сво.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:46
    +4
    Он что совсем кукухой сьехал?А кого мы должны поддерживать,как не своих людей?Вот уж народец русский,какой негодный..Никак под заштатников не ляжет..
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:46
    +2
    У Макфола с головой совсем плохо стало, что бы обвинять россиян в поддержке собственной армии. Это клиника... fool
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:47
    +2
    заявление, которое во всей красе демонстрирует исключительно «русофобский» настрой западного мира.
    Мы долго ещё будем кавычки ставить?
  5. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 13:47
    0
    войну «развязали» власти РФ
    Войну развязали власти США и их сателлитов, но надо на кого-то свалить -
    поддерживают конфликт простые россияне
    - виновные найдены!
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 13:48
    +1
    То есть в случае поражения каждый, плативший налоги в федеральный бюджет, будет объявлен преступником?
    Ничего нового, "пусть проигравший плачет", но было бы полезно донести эту информацию до всех и каждого.
    А для начала стоит начать называть войну войной.
  7. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:52
    0
    При этом поддерживают конфликт простые россияне и не только те, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

    Мало того, мы ещё на ваших костях спляшем, когда вас заслуженная карма за наши девяностые настигнет.
    Отложили на тридцать лет свой крах? Отложили. Поржали над развалом Советского блока? Поржали и потанцевали. Ну, вот теперь наша очередь смеяться пришла.
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:54
    0
    президент Владимир Путин принял решение о начале СВО. При этом поддерживают конфликт простые россияне и не только те, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

    Напоследок Макфол добавил, что есть в России и те, кто выступил против СВО, но таких крайне мало.

    Ну и что такого? Чувак всё сказал абсолютно правильно. Вот только по причине своей безмозглости он считает, что это ПЛОХО. Но мы-то в отличии от него люди разумные и ТОЧНО ЗНАЕМ, что это ХОРОШО.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:56
    +1
    Надо будет и твой расстрел поддержим, скотиняка ты матрасная.
  10. Roust
    Roust Сегодня, 13:58
    0
    Мы все - один народ России , и все хотим жить в мире, со всеми, только не лезьте к нам грязными лапами своими, иначе, можно остаться и без лап, и без тупой безбожной башки.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:59
    0
    Экс-посол США в России подчеркнул, что, платя налоги в государственный бюджет, граждане РФ тем самым «спонсируют» конфликт на Украине.
    Ну а почему бы Майкл Макфол не подчеркнул, что налогоплательщики США которые не все знают где находится Украина, заплатили своих кровных более 100 лярдов, что намного больше чем заплатили россияне. Вот за что страдают граждане США, когда их правительство и вот такие "макфолы" поддерживают возрождение фашизма, хотя всё время склоняюсь к мысли, что фашизм придумали ни Муссолини, ни Гитлер, а ребята из за лужи.
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:00
    0
    Из этого заявления можно сделать вывод, что экс послом сшп в России был .