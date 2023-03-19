ВВС США проводят исследование по использованию искусственного интеллекта в боевой авиации

Благодаря успешным испытаниям боевых самолетов, управляемых искусственным интеллектом (ИИ), пилоты американских ВВС рискуют потерять работу, пишет американский журнал Wired.
1 декабря прошлого года модифицированный американский истребитель F-16, получивший кодовое имя VISTA X-62A, совершил испытательный полет, который можно было бы считать обычным, если бы не одно но. Данным истребителем управлял не лётчик, а мощный искусственный интеллект, что стало первым историческим опытом такого рода, отмечает Wired.
Это был не единственный полёт F-16, управляемого ИИ. В течение декабря 2022 года VISTA X-62A налетал более 17 часов, совершив 12 полётов.
Испытания VISTA X-62A проводились в рамках программы ВВС США Vanguard, целью которой является разработка боевых самолётов, управляемых при помощи ИИ. Как пишет Wired, испытательные полёты продолжатся в течение этого года, а к концу 2023 года будет создан прототип.
Издание также напоминает, что в ноябре 2022 года был испытан американский боевой вертолет Black Hawk, управляемый на основе ИИ, а в 2020 году ИИ успешно был применен на американских самолетах-разведчиках.
В СМИ уже обсуждается, когда ВВС полностью откажутся от пилотов. Однако по словам Кристофера Коттинга, который руководит научно-исследовательскими работами Школы летчиков-испытателей ВВС США, они
вовсе не пытаются заменить летчика, а хотят всего лишь его дополнить, вооружив вспомогательным оборудованием