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ВВС США проводят исследование по использованию искусственного интеллекта в боевой авиации

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ВВС США проводят исследование по использованию искусственного интеллекта в боевой авиации

Благодаря успешным испытаниям боевых самолетов, управляемых искусственным интеллектом (ИИ), пилоты американских ВВС рискуют потерять работу, пишет американский журнал Wired.


1 декабря прошлого года модифицированный американский истребитель F-16, получивший кодовое имя VISTA X-62A, совершил испытательный полет, который можно было бы считать обычным, если бы не одно но. Данным истребителем управлял не лётчик, а мощный искусственный интеллект, что стало первым историческим опытом такого рода, отмечает Wired.

Это был не единственный полёт F-16, управляемого ИИ. В течение декабря 2022 года VISTA X-62A налетал более 17 часов, совершив 12 полётов.

Испытания VISTA X-62A проводились в рамках программы ВВС США Vanguard, целью которой является разработка боевых самолётов, управляемых при помощи ИИ. Как пишет Wired, испытательные полёты продолжатся в течение этого года, а к концу 2023 года будет создан прототип.

Издание также напоминает, что в ноябре 2022 года был испытан американский боевой вертолет Black Hawk, управляемый на основе ИИ, а в 2020 году ИИ успешно был применен на американских самолетах-разведчиках.

В СМИ уже обсуждается, когда ВВС полностью откажутся от пилотов. Однако по словам Кристофера Коттинга, который руководит научно-исследовательскими работами Школы летчиков-испытателей ВВС США, они

вовсе не пытаются заменить летчика, а хотят всего лишь его дополнить, вооружив вспомогательным оборудованием
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Использованы фотографии:
Википедия/Service Depicted: Air ForceCamera Operator: R.L. HOUSE
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19 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 14:53
    +3
    Да , если получится то допустимые перегрузки можно повысить вдвое, а летать будет гораздо быстрее, не говоря о процессе принятия решения и скорости реакции. Фантастика в реале.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:56
      +2
      Цитата: Маз
      Да если получится то перегрузки можно повысить вдвое

      Не только, дальность возрастёт и радар можно мощнее установить, так как больше не надо будет экранировать кабину лётчика, да и само оборудование жизнеобеспечения очень много весит.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 15:06
        +1
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        , да и само оборудование жизнеобеспечения очень много весит.

        А если еще учесть что фонарь, штурвал, приборы и педали не нужны, то точно 1000-1500 кг можно скинуть. Ну и естественно перегрузки с 7-8G можно до 15G поднять.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:38
          +1
          Система спасения (кресло-катапульта) и ее автоматика - тоже не потребуются. Это тоже всё массу имеет....
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:05
    +1
    В принципе рабочий вариант развития авиации, тем более на высоких скоростях и с соответствующей информационно спутниковой обвязкой. Вопрос только как от глюков обезопасить систему, а то сама палить начнет.
    1. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Сегодня, 15:22
      +1
      Предсказания из х/ф Терминатор все ближе...
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:09
    -2
    Да пусть останутся без пилотов. Защиты от вирусов нет ни у людей ни у искусственного интеллекта. Лётчики умрут на земле от ковида, и самолёты грохнутся от кривой программы ИИ.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:13
    +1
    Что же еще американцам делать, как не создавать искусственный интеллект, Ведь с естественным интеллектом, начиная от президента Джо и его "черенькой" пресс-лесбиянки, адмирала кирби и престарелой Нэнси &Co. большие проблемы. wassat
    1. Fantazer911
      Fantazer911 Сегодня, 16:15
      -1
      Ии для американцев панацея от работы, осталось всё модифицировать, и останется им только жрать гамбургеры и грется на солнышке, вот их элита и будет жиреть, а остольных нахлебников в утиль на удобрения, я считаю, что Америка, её руководители связь с реальностью совсем потеряли, что Джо, что камала, и им подобные, может ИИ в США решат проблему с мозгами, раз своих у правительства нет, и не БУДЕТ!
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 15:20
    +1
    Не думаю что это ближайшее будущее, несколько десятков лет пилоты будут нужны. В названии ИИ кроется подвох это не интеллект, это машина с огромной памятью, в которую вложены различные варианты действий, в той или иной ситуации, соответственно он имеет свободу маневра только в диапазоне вложенных в него вариантов, а жизнедеятельность особенно её военный аспект все не предусмотреть. Поэтому человека и в частности лётчика рано списывать. Развиваться скорее всего будет симбиоз человека и ИИ. Ведь автопилоты, используемые уже пару десятилетий, тоже можно назвать ИИ. Вот идея, самолёта "матки" с пилотом человеком и самолётами с ИИ в связке, кажется мне перспективной (как пример испытания СУ 57 с БПЛА).
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:30
      -1
      "это машина с огромной памятью, в ..."///
      ---
      Неверно.
      Современные ИИ системы - самообучающиеся. В память грузят минимум инфы. В процессе полета ИИ дописывает код в соответствии с "опытом" полета.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 16:03
        0
        Самообучение ИИ это мантра для обывателей. Пока самообучение ИИ ограничено жёсткими рамками и сравниться с самообучением человека близко не может.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 16:26
          0
          Цитата: Аркадич
          Самообучение ИИ это мантра для обывателей. Пока самообучение ИИ ограничено жёсткими рамками и сравниться с самообучением человека близко не может.

          Оно не настолько эффективно на единицу информации, зато радикально эффективнее на единицу времени. Специалист с десятками дипломов за пару часов обучения, это уже текущие реалии GPT-4
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:21
    -4
    Гонка за создание авиационного военного ИИ между Китаем и США уже идет. В условиях равной симуляции (без возможных преимуществ беспилотного варианта ЛА) ИИ в схватке 1 на 1 в сухую побеждает лучших пилотов. По крайней мере в воздухе человек со временем просто "устареет".
    1. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 15:26
      +1
      Со временем человек "устареет" везде....если не опомнится и не примет радикальных мер в ограничении рамок ИИ для ИИ
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:26
    +1
    Я бы хотел спросить у здесь присутствующих - что такое ИИ? Это то что само может принимать решения? Не взирая на то что заложили в него программисты? Или это просто робот который действует по заложенным в него алгоритмам? Что такое ИИ в вашем понимании?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:16
      -1
      "Не взирая на то что заложили в него программисты?"///
      ---
      Именно так. Программисты, заложившие базовый код, понятие не имеют, что будет выдавать ИИ в процессе работы.
      Это принципиальное отличие ИИ от алгоритмического ПО.
      Т.е. некая логика у ИИ всегда есть, но она уже "нечеловеческая". :)))
  8. Sith
    Sith Сегодня, 15:27
    0
    Цитата: Дилетант
    Что же еще американцам делать, как не создавать искусственный интеллект, Ведь с естественным интеллектом, начиная от президента Джо и его "черенькой" пресс-лесбиянки, адмирала кирби и престарелой Нэнси &Co. большие проблемы. wassat

    А вдруг это уже андройд на современном ИИ ... что чёрный , что дряхлый)
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:08
    0
    ВВС США проводят исследование по использованию искусственного интеллекта в боевой авиации
    . Вопрос... а кто такие исследования не проводит из тех, у кого с боевой авиацией все норм, т. е. она есть, как в количестве ном, так и в качественном объёме.