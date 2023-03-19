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Канада самолётом Ан-124 «Руслан» отправила на Украину очередную партию военной помощи, включая БРЭМ Bergepanzer 3

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Канада самолётом Ан-124 «Руслан» отправила на Украину очередную партию военной помощи, включая БРЭМ Bergepanzer 3

Власти Канады отчитались об отправке очередной партии военной помощи для ВСУ. В данный пакет, помимо всего прочего, вошла и бронетехника.


О передаче вооружения на Украину на своей странице в соцсети написала глава Минобороны страны Анита Ананд. При этом она прикрепила к посту видео погрузки, переданного Канадой оружия, на транспортник Ан-124 «Руслан».

Касательно самого пакета помощи, среди отправляемого Киеву вооружения - бронемашины Bergepanzer 3. На опубликованном главой канадского военного ведомства ролике видно, как данная машина въезжает в грузовой отсек самолета.



Напомним, что Bergepanzer 3 является совместной разработкой ФРГ и Нидерландов. В основу бронемашины лег танк Leopard 2, а сама она предназначена для эвакуации поврежденной бронетехники с поля боя (фактически речь о натовском варианте БРЭМ).

Выложив видео, министр обороны Канады написала комментарий, в котором говорится, что ее страна готова и дальше поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Стоит отметить, что вышеупомянутая помощь отправляется Оттавой в рамках договоренностей, достигнутых на заседании в «формате Рамштайн», которое состоялось на этой неделе. О том, что союзники приняли решение об отправке очередного пакета вооружений для ВСУ вчера, 18 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



В то же время, сообщается также и о передаче Канадой танков Leopard 2 для ВСУ. Ранее о том, что Оттава может передать Украине пять таких боевых машин писала газета Globe and Mail, ссылаясь на неназванный источник в Минобороны страны.

Как видно, белые кресты уже нанесены на бронетехнику, направляемую для нужд киевского режима.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:47
    0
    Только доставка "Русланом" с Канады этой рем.машины обошлась в кругленькую сумму. Так и Канадцы без штанов останутся.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 15:50
      +8
      Цитата: Колхоз-дело добровольное.
      Только доставка "Русланом" с Канады этой рем.машины обошлась в кругленькую сумму. Так и Канадцы без штанов останутся.

      Считать лучше свои деньги, а не чужие.
    2. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 15:52
      +4
      Для запада деньги что мусор, печатают сколько надо и никто им в этом не указ. На конец вспомните о наших 300 млрд ЗВРа. Так что еще вопрос кто без штанов рискует остаться.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 16:15
      +1
      У меня другой вопрос,почему он смог сесть на Украине, а не спикировать?
  2. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 15:57
    +8
    А почему не сбивают украинские Русланы в международном пространстве?
    А-а, я понял - состояния войны нет. По факту есть, де юро нет. И текут наши ресурсы на Запад, пополняя кошельки "наших" олигархов, а назад идет оружие, которое убивает наших граждан. Одному мне кажется, что это сюрреализм какой то?
    1. стар
      стар Сегодня, 16:10
      0
      А почему не сбивают украинские Русланы в международном пространстве?

      Через зону проведения СВО он же тоже как-то пролетает..
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 16:14
        +1
        Цитата: стар
        Через зону проведения СВО он же тоже как-то пролетает..

        Не, они в Жешуве, у пшеков разгружаются.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:26
    0
    Ich kann mir kaum vorstellen, dass die russischen
    Aufklärungssatteliten den Verlauf von Flügen großer
    Transportmaschinen aus Kanada, oder den USA und auch aus
    England nicht genau verfolgen können...!!?
    Warum werden solche Maschinen nicht bereits kurz vor der Landung als LEGITIME ZIELE der Lieferung von Waffen aus feindlichen Staaten abgeschossen um deren Einsatz gegen Menschen aus Russland zu verhindern...?!?

    Nach dem Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir
    Putin kann es doch nun wirklich keinen Zweifel mehr geben, dass dieses PACK bis zum Äußersten gehen WIRD; also worauf man
    noch warten...?!?
    Müssen wirklich erst noch Truppen aus Nato-Feind-Staaten mit
    großen Transport-Maschinen angelandet werden, damit man erkennt,
    dass die USA mit ihren Verbündeten nicht aufhören werden, bis es so richtig krachen wird...? !?
  4. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 16:42
    0
    Сегодня святой Иосиф. Наилучшие пожелания всем папам. drinks