Канада самолётом Ан-124 «Руслан» отправила на Украину очередную партию военной помощи, включая БРЭМ Bergepanzer 3

Власти Канады отчитались об отправке очередной партии военной помощи для ВСУ. В данный пакет, помимо всего прочего, вошла и бронетехника.
О передаче вооружения на Украину на своей странице в соцсети написала глава Минобороны страны Анита Ананд. При этом она прикрепила к посту видео погрузки, переданного Канадой оружия, на транспортник Ан-124 «Руслан».
Касательно самого пакета помощи, среди отправляемого Киеву вооружения - бронемашины Bergepanzer 3. На опубликованном главой канадского военного ведомства ролике видно, как данная машина въезжает в грузовой отсек самолета.
Напомним, что Bergepanzer 3 является совместной разработкой ФРГ и Нидерландов. В основу бронемашины лег танк Leopard 2, а сама она предназначена для эвакуации поврежденной бронетехники с поля боя (фактически речь о натовском варианте БРЭМ).
Выложив видео, министр обороны Канады написала комментарий, в котором говорится, что ее страна готова и дальше поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Стоит отметить, что вышеупомянутая помощь отправляется Оттавой в рамках договоренностей, достигнутых на заседании в «формате Рамштайн», которое состоялось на этой неделе. О том, что союзники приняли решение об отправке очередного пакета вооружений для ВСУ вчера, 18 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время, сообщается также и о передаче Канадой танков Leopard 2 для ВСУ. Ранее о том, что Оттава может передать Украине пять таких боевых машин писала газета Globe and Mail, ссылаясь на неназванный источник в Минобороны страны.
Как видно, белые кресты уже нанесены на бронетехнику, направляемую для нужд киевского режима.