Участие своих делегаций во Второй международной парламентской конференции «Россия-Африка», которая сегодня началась в столице нашей страны, подтвердили сорок африканских государств. В их числе 14 спикеров парламентов. В общей сложности на конференцию в Москву приглашено 200 депутатов и экспертов из России и африканских стран, представители органов исполнительной власти. Она продлится два дня – 19 и 20 марта.Среди российских парламентариев на конференции присутствуют депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, главы местных законодательных органов.Мероприятие предшествует другому крупному событию, касающемуся отношений между РФ и государствами Африки. Это саммит «Россия-Африка», который предполагается провести этим летом в Санкт-Петербурге.Один из российских участников международной встречи в Москве, депутат Госдумы РФ Николай Новичков, побеседовал с журналистами, присутствующими на парламентской конференции «Россия-Африка». В ходе беседы он заявил, что африканцы прекрасно понимают цели нашей СВО. Им не приходится объяснять, что в значительной степени она направлена на то, чтобы любая страна имела право проводить собственную независимую политику, не подчиняясь давлению Запада.Специальная военная операция на Украине началась в феврале прошлого года. Среди ее основных целей российский лидер назвал защиту жителей Донбасса от агрессии киевского режима.