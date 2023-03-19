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Депутат Госдумы на парламентской конференции «Россия-Африка»: африканцы прекрасно понимают цели СВО

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Депутат Госдумы на парламентской конференции «Россия-Африка»: африканцы прекрасно понимают цели СВО

Участие своих делегаций во Второй международной парламентской конференции «Россия-Африка», которая сегодня началась в столице нашей страны, подтвердили сорок африканских государств. В их числе 14 спикеров парламентов. В общей сложности на конференцию в Москву приглашено 200 депутатов и экспертов из России и африканских стран, представители органов исполнительной власти. Она продлится два дня – 19 и 20 марта.

Среди российских парламентариев на конференции присутствуют депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, главы местных законодательных органов.

Мероприятие предшествует другому крупному событию, касающемуся отношений между РФ и государствами Африки. Это саммит «Россия-Африка», который предполагается провести этим летом в Санкт-Петербурге.

Один из российских участников международной встречи в Москве, депутат Госдумы РФ Николай Новичков, побеседовал с журналистами, присутствующими на парламентской конференции «Россия-Африка». В ходе беседы он заявил, что африканцы прекрасно понимают цели нашей СВО. Им не приходится объяснять, что в значительной степени она направлена на то, чтобы любая страна имела право проводить собственную независимую политику, не подчиняясь давлению Запада.

Специальная военная операция на Украине началась в феврале прошлого года. Среди ее основных целей российский лидер назвал защиту жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
Использованы фотографии:
Государственная Дума РФ
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:31
    +3
    Африканцы прекрасно понимвют,что несут обьятия "коллективного Запада".
  2. Falx
    Falx Сегодня, 15:31
    +3
    я этому ничуть не удивляюсь.
    в Африке (и не только) прекрасно помнят колониальную эру. и многое чего еще. они точно знают, с кем мы имеем дело. поэтому им не нужно ничего объяснять.
  3. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:34
    +2
    Вторая "шоколадка" справа в трениках и шлёпанцах ... Сразу чувствуется уровень "парламентской конференции" )))
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 15:40
      +4
      Ну надо же с чего-то начинать, пусть это будут треники и шлепанцы. А вы хотели увидеть там джентльменов на мерседесах? Это смешно.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 16:06
      +2
      Зеля ходит в грязных майках и свитерах на всевозможные международные мероприятия и даже на официальные визиты и приёмы глав других государств, цеевропейцу можно, а африканцу нельзя? Потом это официальная фотография, или просто фото на память? Может его из номера в гостинице позвали
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:44
    -2
    африканцы прекрасно понимают цели СВО

    Плохо, что про наше население такого не скажешь. Всё надеются отсидеться за печкой.
    1. marat2016
      marat2016 Сегодня, 16:21
      +2
      Так цели СВО секретные и не однократно озвучивались совершенно разные намерения. Про Африку.... У них одна цель: побольше халявы, так было всегда, за очень редким исключением, не зависимо от имени источника сей помощи.