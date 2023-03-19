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Steigan: Британские пропагандистские центры годами настраивают население Норвегии против России

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Steigan: Британские пропагандистские центры годами настраивают население Норвегии против России

На Западе давно привыкли направлять общественное мнение в нужное им русло, особенно если это касается вопросов, связанных с Россией.


Как пишет норвежское издание Steigan, британские пропагандистские центры годами вели обработку населения Норвегии, чтобы настроить его против России и им удалось сильно изменить общественное мнение в стране.

За последние пять лет отношение жителей Норвегии к России изменились до неузнаваемости, отмечает издание. Steigan напоминает, что в Норвегии, несмотря на членство в НАТО, всегда были сильны позиции сторонников мира. Двадцать лет назад в стране проходили многотысячные митинги против войны в Ираке, а сегодня норвежцы поддерживают поставки оружия Киеву, пишет Steigan. По данным издания, жители Норвегии настолько оболванены иностранной пропагандой, что 9 из 10 выступают за военную помощь Украине. К сравнению, в США в феврале менее половины опрошенных поддержали эту идею.

Воинственную риторику поддерживают даже традиционно занимавшие антиимпериалистические и миролюбивые позиции левые политики Норвегии, отмечает с сожалением Steigan.

По мнению авторов Steigan, такое сильное изменение настроения как обычных норвежцев, так и политиков, безусловно, связано с внешним воздействием.

Как пишет издание, стало известно, что уже на протяжении нескольких лет британское правительство ведёт грязную политику в самых разных странах, включая и Норвегию, чтобы склонить общественное мнение к нужному им вектору. Для этого через определённые рычаги идёт воздействие на СМИ, политические партии и организации этих стран, чтобы они заняли, в данном случае, более воинственную и антироссийскую позицию.
Автор:
Использованы фотографии:
flagi.in.ua
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21 комментарий
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  1. Million
    Million Сегодня, 15:47
    +6
    За то наши ничего не предпринимают в этом направлении.
    Слабая власть и ленивая.А может и еще какие нибудь причины есть.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 15:53
      -3
      Цитата: Million
      За то наши ничего не предпринимают в этом направлении.
      Слабая власть и ленивая.А может и еще какие нибудь причины есть.

      Иногда лучше промолчать, чем выглядеть полным профаном. Погуглите например про канал RT (Russia Today).
      1. Million
        Million Сегодня, 15:59
        +1
        Капля в море.Результат налицо.То,что вы этого не понимате- не удивлен.
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 16:28
        +1
        А что RT ?
        Этот канал ведет вещание на дальнее зарубежье. Даже на русском языке его нет. Безусловно мнение западного обывателя очень важно для нас, и его тоже надо направлять в нужное нам русло. Но хотелось бы большей активности в зарубежье ближнем. Не знаю, что там вещает в странах СНГ с позиции России, но результат на лицо - почти все смотрят в сторону Запада. Значит российская информационная пропаганда с 90-х годов либо вообще не велась, либо велась не так. А иначе бы и СВО не надо было проводить, если бы вся Украина по братски относилась бы к России.
        А может просто нам нечего сказать?
      3. Mitos
        Mitos Сегодня, 16:53
        0
        Британцы мстят Норвежцам, подталкивая их против России, за разграбления островов их предками) это был стеб. Англичане всех всегда стравливают такая у них политика и горе тому, кто послушал лстивые речи англосакса.
  2. Falx
    Falx Сегодня, 15:50
    +2
    началось всё раньше. уже со времен литвиненко островитяне ведут против России информационную войну. вспомним integrety initiative, операция по оказыванию влияния на общественное мнение в Европе, естественно в анти-российском ключе, проще говоря раздувание русофобии.
    1. стар
      стар Сегодня, 16:21
      +2
      началось всё раньше. уже со времен литвиненко островитяне ведут против России информационную войну.

      Информационная война с Россией началась тогда, когда Англия стала именовать себя объединенным королевством
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:23
      +1
      Falx hi, есть мнение что началось всё ГОРАЗДО раньше, и что бриты ещё Ионна который Грозный оболгали и назначили кровавым диктатором. В то время когда европейские лидеры людей гробили за дело и просто так, они (европейцы) были капец как "цивилизованные" а вот Грозный был тиран да по мнению этих самых "светлых" ещё какой. Да и войну в Крыму англичане забыть не могут, фантомные боли.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 16:30
        +2
        Грозный был тиран да по мнению этих самых "светлых"

        Интернета ещё не было, но информационные войны уже велись во всю
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 16:46
          0
          ivan1979nkl hi, так чем подъметные письма того времени и летописи, отличаются от этих как их фейк ньюс и Википедии?! wink
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:54
    0
    А что мне эта Норвегия? Вообще ничего.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 16:13
      +1
      "И чего нам Антарктика с Арктикой,
      И чего нам Албания с Польшей".
  4. Sergio Vo
    Sergio Vo Сегодня, 15:55
    +2
    Reuetrs принадлежит порядка 80% информационного поля мира. Удивительно если бы норвежцы , финны топили бы за укров. Им с 14 года рассказывали как русские убивают украинцев, переворачивали информацию с ног на голову, чтобы платили налоги на армию, помощь укру и не роптали
  5. ian
    ian Сегодня, 15:56
    +6
    Формирование общественного мнения это половина победы. Та сторона это прекрасно понимает. В "демократическом обществе" каленым железом выжигается инакомыслие и жестко контролируется подача информации. . А в нашем "кровавом Мордоре" до сих пор ругать собственную страну модно и патриотично. Признак интеллигентности и "элитности"....
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 16:00
      +1
      Ну что вы так резко - не половина, но ощутимая часть точно.
  6. Офицер запаса
    Офицер запаса Сегодня, 16:01
    +2
    "...стало известно, что уже на протяжении нескольких лет британское правительство ведёт грязную политику в самых разных странах..."
    Не несколько лет, а уже несколько столетий. Издание Steigan только что проснулось?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:14
      0
      Вот именно. Вообще не понимаю, как можно поддерживать дипотношения с открытым и явным врагом.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:05
    0
    Steigan: Британские пропагандистские центры годами настраивают население Норвегии против России
    . Стоит признать, что мозгоправы, наглы, опытные, коварные...
    Нам, сейчас, противопоставить им, особо и нечего!
    Разве что отстаивать консервативные ценности, правила, нормальность ...
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:10
    +3
    Steigan: Британские пропагандистские центры годами настраивают население Норвегии против России
    А норвежские НКО под видом культурного обмена ненавязчиво внушали архангельским поморам, что они не русские, а отдельный народ.
    1. стар
      стар Сегодня, 16:18
      0
      О количестве друзей у России довольно точно высказался Александр III и с тех пор практически ничего не изменилось
  9. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 16:23
    0
    "Прозреть" страны мира могут только увидев силу. Например, взрыв Посейдона на траверсе Лондона закроет рты шавок лучше, чем 128 красная линия.
    Причём США впрягаться не будет. Их устроит объяснение о техногенной катастрофе и извинения перед британской (и Французской) пустыней от России. Ведь таким решением мы уберем ещё одного их конкурента.
    Причём они так же будут не любить Россию. Но начнут бояться. А от этого один шаг к уважению.