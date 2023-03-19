Steigan: Британские пропагандистские центры годами настраивают население Норвегии против России

На Западе давно привыкли направлять общественное мнение в нужное им русло, особенно если это касается вопросов, связанных с Россией.
Как пишет норвежское издание Steigan, британские пропагандистские центры годами вели обработку населения Норвегии, чтобы настроить его против России и им удалось сильно изменить общественное мнение в стране.
За последние пять лет отношение жителей Норвегии к России изменились до неузнаваемости, отмечает издание. Steigan напоминает, что в Норвегии, несмотря на членство в НАТО, всегда были сильны позиции сторонников мира. Двадцать лет назад в стране проходили многотысячные митинги против войны в Ираке, а сегодня норвежцы поддерживают поставки оружия Киеву, пишет Steigan. По данным издания, жители Норвегии настолько оболванены иностранной пропагандой, что 9 из 10 выступают за военную помощь Украине. К сравнению, в США в феврале менее половины опрошенных поддержали эту идею.
Воинственную риторику поддерживают даже традиционно занимавшие антиимпериалистические и миролюбивые позиции левые политики Норвегии, отмечает с сожалением Steigan.
По мнению авторов Steigan, такое сильное изменение настроения как обычных норвежцев, так и политиков, безусловно, связано с внешним воздействием.
Как пишет издание, стало известно, что уже на протяжении нескольких лет британское правительство ведёт грязную политику в самых разных странах, включая и Норвегию, чтобы склонить общественное мнение к нужному им вектору. Для этого через определённые рычаги идёт воздействие на СМИ, политические партии и организации этих стран, чтобы они заняли, в данном случае, более воинственную и антироссийскую позицию.