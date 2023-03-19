Военное обозрение
Войти Регистрация

На митинге в Берлине против военной поддержки Украины: Сегодня им нужны танки, завтра – истребители, а потом и ваши сыновья

10
На митинге в Берлине против военной поддержки Украины: Сегодня им нужны танки, завтра – истребители, а потом и ваши сыновья

БМП Marder немецкого производства


В Берлине собрался очередной митинг, на котором местные жители выступили против вооружения Украины. Митингующие обращаются к властям, призывая их обратить внимание на то, что запрос на оказание военной и финансовой помощи от Украины идут строго по нарастающей.

Выступающие против военной поддержки Украины:

Сегодня им нужны танки, завтра – истребители, а потом и ваши сыновья.

Отмечено, что в прошлом году Украина просила стрелковое оружие и противотанковые комплексы. Просила – получила. Потом стала просить средства артиллерии и боеприпасы. Просила – получила. Потом начала просить РСЗО и ракеты. Просили – получили. Далее дело перешло к выпрашиванию поставок танков – и танки альянс НАТО, включая Германию, тоже начал поставлять Киеву.

Митингующие в Берлине:

Вполне понятно, что этому не будет конца. Точнее, конец наступит, когда они выпросят у нас наших сыновей, братьев, мужей, отцов.

Среди лозунгов, адресованных Олафу Шольцу:

Хотите мира – отправляйте дипломатов, а не танки.

Стоит отметить, что манифестации против отправки оружия Украине в разных столицах Европы проходят регулярно. Однако для властей мнение своих собственных граждан не стоит ровным счётом ничего. Как уже заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок: «Мы продолжим помогать Украине, и мне всё равно, что по этому поводу думают немцы».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:30
    +2
    И сыновья пойдут. Причём с энтузиазмом. Ибо за те дни, пока шла эвакуация сил НАТО из Афганистана, немецкие военные получили по 5 тысяч евро премии. А тут ставки выше.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 16:43
      +2
      Да не пойдут они никуда, бундесвер это далеко не вермахт. У немцев своих проблем выше крыши, одна из основных - старение и постепенное вымирание немцев как нации с заменой их на мигрантов. Кризис немного приостановился в 90 годы в связи с массовой миграцией немцев из республик бывшего СССР, но этот задел практически исчерпан. Поразительно то, что мнение рядовых немцев совершенно не совпадает с мнением их правительства.
      Рядовые немцы больше обеспокоены платежами за коммуналку и сохранением рабочих мест, их салорейх вообще мало волнует. И редкие yблюдки типа Шольца волнуются о том, как поглубже лизнуть у матрасников.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:48
      0
      Цитата: Roma-1977
      И сыновья пойдут. Причём с энтузиазмом. Ибо за те дни, пока шла эвакуация сил НАТО из Афганистана, немецкие военные получили по 5 тысяч евро премии. А тут ставки выше.

      И сыновья, и отцы, и братья, и мужья, и деды - все мужчины-немцы на войну пойдут, если ставленники Вашингтона в Германии: Шольц, Бербок, еврей Бушман т.д. их пошлют!
      И ведь обязательно пошлют!
      И никакая пацифистская песня "Лили Марлен" немецкого солдата ПМВ, как не спасла Германию и немцев во ВМВ, так не спасёт их в ТМВ!

      Lili Marleen - English Subtitles - 1930s/40s German Song.
  2. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 16:30
    +1
    Однако для властей мнение своих собственных граждан не стоит ровным счётом ничего. Как уже заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок: «Мы продолжим помогать Украине, и мне всё равно, что по этому поводу думают немцы».

    Этим всё сказано, власть имущие плевали с высокой колокольни на народ, и не только в Германии но и в других странах, политики безмозглые уже прекрасно понимают, что раз влезли в петлю США то им и деваться не куда, это и есть начало конца их власти, за которую они держатся, цепляясь всеми правдами и ложью веляя хвостом перед хозяином в надежде на сладкую обглоданную кость из сша, видать историю они изучали в барах и пивнухах, в надежде что Россия развалится и им перепадет, перепасть то перепадет, только вопрос что, трындюлей от России и унижение от русского солдата, который своим грязным сапогом будет наступать на горло всем шавкам, марионеткам , которые в гейропе жируют за счёт народа! Не долго их музыка будет играть, без России и мира не будет, хотят сгореть в ядерном аду, сгорят!
  3. B44
    B44 Сегодня, 16:32
    +3
    Эти демонстрации имеют такое влияние на события, как протест пенсионера из Омска, который протестует из-за того, что кто-то насрал ему в колодец. Аналогичный эффект. Оружие и технику отправляют в Украину каждый день, в Европе все больше распространяется русофобия, все больше стран готовят к открытой войне, а наши власти благодарят «почетных партнеров» с Запада и стараются иногда не нападать слишком сильно. Повредим еще одну трубу, Украина обидится и сырье перестанет поступать на этот гадкий Запад.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:37
    +1
    Дойче впрочем как и яппы находятся под ОККУПАЦИЕЙ аж 1945 года просто они стыдливо не хотят называть вещи своими именами. Так что пусть хоть из порток выпрыгнут и вывернуться наизнанку это им не поможет. Их усмерят свои же соотечественники, причем усмерят с энтузиазмом.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 16:46
      +1
      Что немцы, что и японцы сейчас едва ли не гордятся своей оккупацией, среди довольно значительного числа японцев так вообще распространено мнение, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбрасывал СССР, так же как и многие немцы полагают, что и Кёльн и Дрезден стёрли с лица земли русские, а американцы заняв бОльшую часть Германии спасли тем самым миллионы немок от изнасилования дикими ордами монголоидных большевиков...
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 16:42
    +1
    Сегодня святой Иосиф. Наилучшие пожелания всем папам. drinks
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:42
    0
    До бюргеров начало доходить?Сомневаюсь,теперь от них ничего не зависит,хоть разбейтесь об стену.
  7. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 17:00
    0
    Хозяева же ясно выразились - плевать на Европу(и даже ещё яснее), чего там обывателям непонятно?