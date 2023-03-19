На митинге в Берлине против военной поддержки Украины: Сегодня им нужны танки, завтра – истребители, а потом и ваши сыновья

БМП Marder немецкого производства
В Берлине собрался очередной митинг, на котором местные жители выступили против вооружения Украины. Митингующие обращаются к властям, призывая их обратить внимание на то, что запрос на оказание военной и финансовой помощи от Украины идут строго по нарастающей.
Выступающие против военной поддержки Украины:
Сегодня им нужны танки, завтра – истребители, а потом и ваши сыновья.
Отмечено, что в прошлом году Украина просила стрелковое оружие и противотанковые комплексы. Просила – получила. Потом стала просить средства артиллерии и боеприпасы. Просила – получила. Потом начала просить РСЗО и ракеты. Просили – получили. Далее дело перешло к выпрашиванию поставок танков – и танки альянс НАТО, включая Германию, тоже начал поставлять Киеву.
Митингующие в Берлине:
Вполне понятно, что этому не будет конца. Точнее, конец наступит, когда они выпросят у нас наших сыновей, братьев, мужей, отцов.
Среди лозунгов, адресованных Олафу Шольцу:
Хотите мира – отправляйте дипломатов, а не танки.
Стоит отметить, что манифестации против отправки оружия Украине в разных столицах Европы проходят регулярно. Однако для властей мнение своих собственных граждан не стоит ровным счётом ничего. Как уже заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок: «Мы продолжим помогать Украине, и мне всё равно, что по этому поводу думают немцы».