На митинге в Берлине против военной поддержки Украины: Сегодня им нужны танки, завтра – истребители, а потом и ваши сыновья

БМП Marder немецкого производства

Сегодня им нужны танки , завтра – истребители, а потом и ваши сыновья.

Вполне понятно, что этому не будет конца. Точнее, конец наступит, когда они выпросят у нас наших сыновей, братьев, мужей, отцов.

Хотите мира – отправляйте дипломатов, а не танки.