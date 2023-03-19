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В Кремле рассказали о сегодняшнем долгом диалоге между президентом РФ и начальником Генштаба

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В Кремле рассказали о сегодняшнем долгом диалоге между президентом РФ и начальником Генштаба

Сегодня, 19 марта, президент России Владимир Путин посетил штаб СВО в Ростове-на Дону, о чем сообщает пресс-служба Кремля.


В заявлении говорится, что Верховный Главнокомандующий заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ и ряда других военачальников. При этом со слов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, диалог Владимира Путина и Валерия Герасимова занял довольно продолжительное время.

Чиновник пояснил, что президент России в штабе спецоперации в Ростове заслушал достаточно подробный и обстоятельный доклад по поводу текущей ситуации на разных направлениях в зоне СВО. Затем Верховный Главнокомандующий долго говорил с начальником Генштаба за закрытыми дверьми.

Касательно сегодняшнего визита Владимира Путина в штаб СВО Песков отметил, что это была хоть и не запланированная, но штатная проверка командного пункта. Между тем чиновник добавил, что президент уже дал оценку текущей ситуации в зоне проведения спецоперации на основании заслушанных докладов.

Кроме того, ранее в ходе интервью телеканалу Россия-1 Песков прокомментировал недавнюю ситуацию с американским беспилотником, который потерпел крушение недалеко от Крыма.

Со слов пресс-секретаря Кремля, миссия этих БПЛА заключается отнюдь не в обеспечении безопасности судоходства в международных водах, о чем говорят в США.

Нам это хорошо известно

- подчеркнул чиновник.

В то же время, Песков добавил, что подобные инциденты как нельзя лучше демонстрируют прямую вовлеченность США в конфликт на Украине.
Автор:
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59 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:55
    +19
    Долгий разговлр за закрытыми дверями..Был бы толк и прорыв в этой позиционной заварухе
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:58
      +13
      "Пока идут интриги, разборки и палки в колеса, они мешают воевать.Я думаю, что времени на подготовку у нас еще пара недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить “Боржоми”»,
      Это сказал накануне Евгений Пригожин, который видит ситуацию с линии фронта......
      1. maiman61
        maiman61 Сегодня, 19:01
        +3
        Он абсолютно прав! Упустить время для наступления, это первый шаг к поражению!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:04
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Долгий разговлр за закрытыми дверями..

      Если бы было всё не печально, то долгие разговоры, с выездом на место, вряд-ли нужны no
      Или: Заслушал и утвердил. А, тут: Заслушал и долго вел диалог...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:15
        -6
        Наличными силами пытаются затянуть конфликт?..Но и мы несем потери и их надо постоянно восполнять.Замкнутый круг какой то.Надеюсь до трудных решений не дойдет.Особенно после посещения Мариуполя
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:50
        -2
        Народ ,вы не в курсе что завтра в Москву приезжает СиДзинпин и украинские ( НАТОвские беспилотники) ищут пути к Москве.Этот слив для НАТО ,а не для нас.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 18:08
      -7
      А пока суть да дело, представителя ЧВК "Вагнер" вызвали в прокуратуру города Горячий Ключ по поводу незаконного воинского захоронения которое состоялось вчера. Тьма власти.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:15
        +7
        После визита Евгения Пригожина ,Прокуратура Горячего Ключа в полном составе напишет заявления пойти добровольцами в СВО?Всё может быть.
        1. Minus
          Minus Сегодня, 18:38
          +7
          Маз разочаровал этой новостью, сильно разочаровал.... Посмотрел я на этот источника новости. Ну который Ольгерт Семёнов.... По фото-типичный гомик( особенно отдельные его посты с крашеными губами и макияжем), по текстам жулик, да ещё и курсы по заработку продает. Лохотрон одним словом))))) Не думал что МАЗ поведется на таких. ))))
      2. Minus
        Minus Сегодня, 18:17
        0
        Откуда инфа? Так то сегодня прощались с бойцами. И на каналах музыкантов в телеге тишина.
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 19:06
          0
          Цитата: Minus
          Откуда инфа?

          От "политолога с украинским паспортом". Главное вброс сделать, а правда это или нет, это не важно. Важно, что первее всех выскочил.
      3. Minus
        Minus Сегодня, 18:22
        0
        В дзене у одного не совсем адекватного автора только такое есть, и у него же в телеге. Ещё раз, хотелось бы чтобы был указан источник новости.
      4. Minus
        Minus Сегодня, 18:26
        0
        Вот на этого *политолога* , как он сам себя называет , ведут все ссылки с этой новостью....https://dzen.ru/olgerd_semenow
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:57
    +2
    О чем говорили за закрытыми дверьми нам не скажут ну и смысл? Счас кто за начнут придумывать свое, кто против свои мысли изложут вот и будет спор неочем.
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:59
    +11
    Военные ничего не говорили о предстоящих "трудных решениях"?Стремительная операция превратилась в тягомоту на годы.Все по плану! Кругом везде победы,уничтожение противника,море техники--а стоим на месте. request
    РС.Я там ничего не написал на 15 лет отсидки?Только в этом преуспели-затыкать рот .Можно только кричать "Ура"!
    1. abc_alex
      abc_alex Сегодня, 18:22
      -1
      Цитата: фа2998
      Стремительная операция превратилась в тягомоту на годы.


      Да? И кто же лично вам обещал стремительную операцию? Не поделитесь источником вашего вдохновения?
      А заодно подскажите, а вот ваше "годЫ" это не из серии "грЫвня"? или "КЫив"? Не из местных особенностей фонетики? :) Просто в русском языке годЫ означает, как правило, больше двух. Я слышал, что Украина ведёт войну с Россией уже 200 лет, вы эту войну имели в виду? Просто СВО длится менее двух лет. Это месяцы, но никак не годЫ.

      Цитата: фа2998
      Я там ничего не написал на 15 лет отсидки?Только в этом преуспели-затыкать рот .Можно только кричать "Ура"!

      Это смотря, по какому УК. По российскому -- нет. По украинскому или какому-нибудь "Патриотик Акт" США -- не знаю. Попробуйте справиться у своих местных юристов :)
    2. ZAV69
      ZAV69 Сегодня, 18:26
      +1
      Цитата: фа2998
      Стремительная операция превратилась в тягомоту на годы

      А Вы как хотели ? Что бы закончить СВО надо вырезать 5 и 6 колонны. Законно вырезать. Нужно полное преобразование промышленности которое сидит на западной комплектухе. А это надолго
    3. Путник_2
      Путник_2 Сегодня, 19:03
      0
      Смотря чему будете кричать "Ура".
    4. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 19:36
      -1
      А ничего что в противниках 50 стран?
  4. Слон
    Слон Сегодня, 18:01
    +8
    А что же наш многоуважаемый Шойгу, потерялся или съехал с темы?!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:03
      +5
      просто он больше по строительной части
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 18:08
        +9
        По храмостроительной. Да и некогда ему сейчас - парад на носу.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 19:02
      0
      Министр обороны это организатор, а боевым планированием занимается Генштаб, вот даже не знаю, нач Генштаба подчиняется министру, или напрямую главковерху
  5. Buyan
    Buyan Сегодня, 18:03
    +4
    Герасимов всегда грустный какой-то, как Пьеро прям wassat
    1. Динго
      Динго Сегодня, 18:23
      -1
      Герасимов всегда грустный какой-то

      "Знания умножают печали"...
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:42
      +4

      "Герасимов всегда грустный"///
      ----
      Пригожина читает, вероятно.
      Тот "пребывает в пессимизьме", заявил, что через две недели придет ... большая военная неприятность.
      Вот Герасимов и думает: "а чо я-то могу сделать? Что я Суворов-Бонопарт что ли? Черт дернул пойти в военные..."
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:05
    +4
    вместе прочитали учебник по военному делу?
    а шойгу чего не позвали
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 18:21
      0
      Учебник тоже нужно ещё уметь понять. Может проще на картошках объяснить где должен быть командующий СВО.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:06
    -2
    Вот честно радует, что Шойгу "отодвигают".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:12
      +2
      Это если есть толковый и грамотный в военном деле на его место будет на пользу..А так,одни преданные..
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 18:31
        -4
        Согласен с вами. Но я думаю, Армия России много не потеряет если Шойгу уберут, а вот приобрести сможет. Раньше при посещении ВВП войск, особенно штабов всегда присутствовал Шойгу...
        1. ААК
          ААК Сегодня, 18:50
          +2
          так это в мирное время... а на фронте от Шойгу примерно столько пользы, сколько от его дочери и зятя... тут, дай Всевышний, ему бы с организацией поставок боеприпасов и вооружений справиться
  8. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 18:08
    -1
    президент России в штабе спецоперации в Ростове заслушал достаточно подробный и обстоятельный доклад по поводу текущей ситуации на разных направлениях в зоне СВО. Затем Верховный Главнокомандующий долго говорил с начальником Генштаба за закрытыми дверьми.

    Руководству РФ не удаётся заморозить войну по текущей ЛБС без сокрушительного разгрома ВСУ и освобождения всей Украины из-за упертой позиции США и НАТО.
    Но при текущей мобилизации 300 тысяч человек в СВО невозможно и наступление на Украине, кроме локальных боев на Донбассе.
    На фронтах Украины установилось неустойчивое равновесие до весны.
    Поэтому долгий разговор.
    1. abc_alex
      abc_alex Сегодня, 18:26
      +1
      Цитата: War_Lord
      Но при текущей мобилизации 300 тысяч человек в СВО невозможно и наступление на Украине, кроме локальных боев на Донбассе.


      Хм... 300 тыс. человек. Это 20 дивизий по штатам военного времени периода ВОВ. Вы, видимо, видный эксперт в области военного планирования, раз так смело заявляете о "не хватит". Может вы подскажете, а где именно сейчас эти 20 дивизий? Заодно проясните, пожалуйста вопрос, а вот "20 дивизий в локальных боях на Донбассе" это сколько стволов в пересчёте на километр? :)
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 19:34
        0
        Вам рассказать, какими силами Сталин освобождал Украину в 1943 - 1944 годах?
        Четыре украинских фронта общей численностью 2,5 миллиона человек.

    2. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 18:37
      -3
      Цитата: War_Lord
      Но при текущей мобилизации 300 тысяч человек в СВО невозможно и наступление на Украине, кроме локальных боев на Донбассе.

      Все "аналитики", делающие подобные выводы, забывают о двух фактах:
      1. Линия боевого соприкосновения после Харьковского "контрнаступа" была полностью стабилизирована задолго до прихода на фронт мобилизованных, т.е. силами первоначальной, измотанной боями группировки.
      2. Постепенное уничтожение живой силы и техники врага с образованием локальных котлов проводится силами первоначальной группировки, усиленной половиной мобилизованных. Приблизительно 150-200 тысяч мобилизованных находятся в резерве. Этой дополнительной силы хватит для купирования прорывов врага на любом направлении, а после этого для масштабного наступления на выбранном направлении.
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 19:36
        0
        Для купирования прорывов ВСУ может и хватит, а вот для наступления, особенно для надёжного контроля тылов, когда освобожденная площадь Украины увеличится в разы - безусловно нет.
  9. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:09
    0
    Неужели всё-таки думают начать? Пора уже?
    1. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 18:34
      +2
      "пора уже"- это вы о чём? Вообще-то вроде как к украинскому наступлению готовятся.
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:11
    +8
    Мне вот интересно
    по Конституции часть страны захвачена врагом
    гарант же считает, что это не повод брать ответственность на себя.
    Завтра хох.лы оккопаются в белгородской области.
    опять подтянем красные линии?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:16
      +3
      Операция это что-то вроде гопников у ларька погонять, а вот на войне создается Государственный Комитет Обороны, и Верховный лично его возглавляет, все делается для Победы, любые разговоры о переговорах с "партнерами" которые враги лютые на самом деле недопустимы, любая торговля и перечисление денег на войну противнику не допускаются.......... ну по крайней мере так учит история и не только ВОВ. Пока мы рисовали красные линии в Гааге уже камеры подмели, отступать-то точно некуда.
    2. abc_alex
      abc_alex Сегодня, 18:28
      -3
      Цитата: bravo77
      по Конституции часть страны захвачена врагом

      А по какой именно Конституции у вас часть страны захвачена врагом? Я вот читаю Российскую, там по этому поводу ничего не написано. :)
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:20
    +1
    Роман Абрамович тоже участвовал? Его степень участия в СВО трудно переоценить.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:22
    -3
    Для особо одарённых,война сейчас совсем другая как было раньше .И у нас под штыком не 7 миллионов ,для стратегических наступательных операций.Найдено противоядие против ТЯО оружия- рассредоточение обороняющихся сил,с сохранием огневой контакта обороняющимися.Если этого нет то получаем что получили ,летом осенью.Вот не надо было в первый раз проявлять " добрую волю".
  13. Diger
    Diger Сегодня, 18:32
    +2
    Цитата: АВТОР:Василий Волков
    В то же время, Песков добавил, что подобные инциденты как нельзя лучше демонстрируют прямую вовлеченность США в конфликт на Украине.

    Сделайте пожалуйста голосование:
    кто бы Пескову пожал руку?
  14. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 18:33
    +3
    У Шойгу сейчас операция по спасению мажоров из Вольского института. Это наиглавнейшее сейчас. Прочитал и просто охренел , больше действиям мо не удивлюсь.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 19:00
      0
      А о чём речь? Ссылочку не кинете, а то событие мимо меня прошло.
      1. alexandr 66
        alexandr 66 Сегодня, 19:08
        +2
        Наберите 100 дней до приказа в Вольском институте.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 19:21
          0
          Спасибо. Ознакомился. Ну что сказать - в Москве на геликах гоняют, в Вольске мебель ломают и первокурсникам морды бьют всей шоблой. Каждый развлекается как умеет.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 19:38
          0
          Лучше бы бочку пива 900 литров поставили во дворах в близлежащих районах, была у нас такая традиция после окончания 5 курса.Всё руководство мореходки носом рыло,что бы её найти в районе.Бесплатное пиво,при тотальном "дюфиците".Договаривались с директором пивзавода,он всегда шёл навстречу.Вот это традиция ,так традиция.Сейчас не знаю почти сорок лет прошло.
  15. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:38
    -3
    Может я оптимист,но думаю именно скандал Пригожин -Шойгу и привел Верховного в штаб в Ростовской области.Разбор будет однозначно и изминения то же.Думаю есть командиры которые сказали пусть и не все,но многое.Вот и первый результат обсуждение обстановки с нач .штаба без министра МО.
  16. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 18:42
    +2
    Верховный Главнокомандующий заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ и ряда других военачальников. При этом со слов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, диалог Владимира Путина и Валерия Герасимова занял довольно продолжительное время.


    Путин перед важными переговорами ,это как мы помним будет визит главы Китая в Россию,предпочитает иметь более полную информацию о ходе СВО.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 19:07
      +1
      А дадут ли, полную информацию?
      Или так, чтобы Верховного не расстраивать?
    2. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 19:37
      0
      Цитата: lopvlad
      диалог Владимира Путина и Валерия Герасимова занял довольно продолжительное время.


      Путин перед важными переговорами ,
      ,предпочитает иметь более полную информацию о ходе СВО.
      Значит в "бумажных докладах" много чего не договаривают и слишком много приписывают...
      sad
  17. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:44
    +3
    Мужики, как-то плохо всё это.
    Сегодня прислали мне на WhatsApp "Мнение простого Советского офицера". Если кому интересно, опубликую.
    Ну ведь, всё, о чём мы здесь, с болью и горечью пишем, никто, к сожалению, не слышит.
    Противник, кодлой, поддерживающих его стран, навалился на Россию, а Россия ведёт себя, мягко говоря, странно "спецоперируя".
    Так ведь и саму себя, во время операции можно "зарезать".

    Аллё, руководители, вы же Державу угробите! Война это, война!
    Киев, в проходной двор превратили. Уже, для любого "прыщика", признаком дурного тона стало, туда не заявится.
    Все азы военной науки попраны. Гнездо врага, коммуникации, руководство, будто неприкосновенны.
    Становитя очень страшно за страну, в которой я, после убийства моей Родины, СССР, не жил, но люблю и за неё очень переживаю.
    Ребята, это же Война!!!
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 19:03
      +1
      Похмелитесь - станет лучше, но только не много, я знаю о чем говорю.
  18. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:00
    0
    Не читая особо новости, кроме заголовка, не читая комментариев - нам ничего не скажут. Моё мнение - так и должно быть.
  19. Олег Барчев
    Олег Барчев Сегодня, 19:29
    0
    Поищите информацию как брали ВАршаву в январе 1945 года. Собственно операция по обхвату флангов группировки фашистов в городе длилась дольше, а вот очистка и захват города 3 дня (с 14 по 17 января). В операции принимали участие 2 общевойсковые армии (61 и 47) и одна танковая 2 гвардейская - 1 Белорусский фронт . На момент начала операции в разрушенном городе проживало около 120 тыс. человек, гарнизон фашистов в самом городе около 50 тыс. человек. Теперь зная эти цифры представьте сколько необходимо войск для операции по захвату подготовленного к осаде современного города. Не надо повторять чужую ложь и глупость, что наши войска готовились брать Киев (численность населения около 3 млн. человек) в начале проведения СВО (март 2022 года). Нет и не планировалось оккупации всей Украины - наше политическое руководство не хотело получить второй Афганистан. Новый Афганистан получили американцы и их "партнеры", это они содержат экономику Украины с населением 20-22 миллионов человек и около 8 млн. беженцев в странах Европы. Плюс затраты на проведение военной операции. Всего затраты стран НАТО на Украине и все что связано с военной операцией можно оценить в 12-14 млрд. долларов в месяц.
  20. иван2022
    иван2022 Сегодня, 19:47
    0
    А зачем нам знать об этих диалогах и монологах?
    Зачем нам знать, что "царь сегодня катался на санках" или летал по небу со стерхами?
    Где результат работы Царя?

    Он в том, что Россия не применяет чего-то-там, что имеет, а Украина применяет против нас даже то, чего у неё никогда не было. Каждый день.