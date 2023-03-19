В Кремле рассказали о сегодняшнем долгом диалоге между президентом РФ и начальником Генштаба

Сегодня, 19 марта, президент России Владимир Путин посетил штаб СВО в Ростове-на Дону, о чем сообщает пресс-служба Кремля.
В заявлении говорится, что Верховный Главнокомандующий заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ и ряда других военачальников. При этом со слов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, диалог Владимира Путина и Валерия Герасимова занял довольно продолжительное время.
Чиновник пояснил, что президент России в штабе спецоперации в Ростове заслушал достаточно подробный и обстоятельный доклад по поводу текущей ситуации на разных направлениях в зоне СВО. Затем Верховный Главнокомандующий долго говорил с начальником Генштаба за закрытыми дверьми.
Касательно сегодняшнего визита Владимира Путина в штаб СВО Песков отметил, что это была хоть и не запланированная, но штатная проверка командного пункта. Между тем чиновник добавил, что президент уже дал оценку текущей ситуации в зоне проведения спецоперации на основании заслушанных докладов.
Кроме того, ранее в ходе интервью телеканалу Россия-1 Песков прокомментировал недавнюю ситуацию с американским беспилотником, который потерпел крушение недалеко от Крыма.
Со слов пресс-секретаря Кремля, миссия этих БПЛА заключается отнюдь не в обеспечении безопасности судоходства в международных водах, о чем говорят в США.
Нам это хорошо известно
- подчеркнул чиновник.
В то же время, Песков добавил, что подобные инциденты как нельзя лучше демонстрируют прямую вовлеченность США в конфликт на Украине.