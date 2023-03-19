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Минобороны РФ: за сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ

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Минобороны РФ: за сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ

Вооруженные силы РФ продолжают боевые действия на всех направлениях специальной военной операции. При этом активно применяется авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.


Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В сообщении рассказывается о потерях, которые украинские военные понесли за прошедшие сутки в живой силе и технике. Так на Купянском направлении Вооруженными силами РФ было ликвидировано по 50 военнослужащих противника, на Краснолиманском – 90, на Донецком – более 80. Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 50 человек.

Особое внимание командованием ВС России уделяется уничтожению артиллерии противника. За сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ. При этом было задействовано ракетное вооружение, артиллерия, оперативно тактическая и армейская авиация.

Стоит отметить уничтожение на Донецком направлении украинской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, поставленной на Украину Соединенными Штатами.

За прошедшие сутки также зафиксировано уничтожение вражеских бронемашин, пикапов и другой техники.

В районе Отрадокаменки Херсонской области были поражены два ангара с вражеской военной техникой и вооружением, принадлежавших 122-й бригаде теробороны ВСУ

Отлично работают и российские системы ПВО. Среди прочего, ими били перехвачено девять ракет РСЗО HIMARS и «Ольха».

Летчики ВКС России в районе Купянска сбили украинский вертолет Ми-8.
Автор:
Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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15 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:26
    +5
    Даже и не знаю, мож я чего не понимаю, но потери ВСУ по официальным данным не малые а фронт вернее линия не реагирует. Как так то?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:34
      0
      Так у них сейчас уже 3 армия собрана.И постоянно они подвозят свежие резервы за место тех что идут на переформирование из-за высоких потерь.Они воюют не умением,а числом и людей не берегут.

      За время специальной военной операции на Украине были созданы три армии. Об этом в интервью каналу Red Pilled TV рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его словам, армию первого формирования Вооруженные силы России уничтожили в первые месяцы СВО.
      "В период с февраля по июль вторая армия была сформирована, оснащена и отправлена в бой. Эта армия была в значительной степени уничтожена к рождеству", - рассказал Макгрегор.
      Сейчас ВС РФ противостоит третья армия, сформированная в результате принудительной мобилизации.
      . В военном ведомстве Украины отметили, что началось увеличение численности женщин среди всех категорий личного состава ВСУ. Так, в 2014 году в вооруженных силах Украины было 49 926 женщин, из них военнослужащих – 16 557, офицеров – 1633, сержантов и старшин – 4754, солдат – 9707, курсантов – 370 человек.

      А уже в марте 2023 года в ВСУ насчитывается 60 538 женщин, из них военнослужащих – 42 898. Таким образом, количество женщин-военных увеличилось в 2,5 раза, по сравнению с 2014 годом. Число женщин-офицеров возросло до 7416 человек, что почти в семь раз больше, чем в 2014 году, женщин-сержантов и старшин - 11 тыс. 215, солдат – 22 тыс. 832, курсантов – 1500 и гражданского персонала – 18 тыс. 101 человек.
      По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, такие изменения в армии противника произошли не от хорошей жизни.
      - Парадокс заключается в том, что сейчас на Украине основной дефицит не снарядов и не танков, а бойцов и командиров, - сказал он. - Потери ВСУ катастрофические. По данным израильской разведки, безвозвратные потери - более 300 тысяч человек, по нашим данным - более 330 тысяч человек.
      Но это не все. К этому числу можно прибавить такие же цифры раненых и больных. Кроме того, практически все мужчины призывного возраста ударилась в бега — кто уехал в Европу, кто в Россию. И это те люди, которые не собираются возвращаться. Дефицит личного состава огромнейший.

      https://dzen.ru/a/ZBQ646rZFBokNxCc

      . Ситуация в Бахмуте продолжает оставаться тяжелой. Российские «музыканты» продолжают двигаться вперед по территории Артемовского завода по обработке металлов (АЗОМ), но противник не отступает — оказывает ожесточенное сопротивление. Об этом проинформировал военкор Александр Симонов.
      По его словам, по позициям подразделений ЧВК постоянно отрабатывает украинская артиллерия. Пути подвоза боеприпасов и эвакуации также простреливаются.
      «По нашим позициям постоянно работают все калибры. Начиная от АГС, заканчивая ствольной и реактивной артиллерией», — цитирует военкора «ПолитЭксперт».
      Симонов отметил, что большая часть АЗОМ сейчас за «музыкантами». Неприятель контролирует незначительное число сооружений, но там он успел хорошо закрепиться.
      «Осталось взять штурмом всего несколько зданий. Противник за них очень сильно зацепился, и сейчас продолжаются жесточайшие бои», — подытожил военный корреспондент, работающий в Донбассе.

      https://trmzk.ru/20230319-svezhie-novosti-iz-artemovska-na-segodnya-19-03-2023-aktualnaya-informaciya-o-zachistke-goroda.dzen

      . На остальных направлениях Бахмута продвижение в городе за сутки более 200 метров. В тч АЗОМ, район Самолета, Квадраты и центр города район Авангарда — менее 500 метров до администрации. Все переправы Вагнера через Бахмутку работают.
      В нп Хромово под Бахмутом продолжается жесткий замес.
      ВСУ тянут с Часов Яра трошников с техникой на убой. Позиции переходят из рук в руки по несколько раз в день. Есть потери у Оркестра. Работает арта. Не хватает снарядов залить укропа огнем. Музыканты на боевом духе.


      .Поступают сообщения, что на юге Артёмовска в районе стадиона «Авангард» идёт сильный бой. До перехода ЧВК «Вагнер» на правый берег Артёмовска (Бахмута) в этом месте находились позиции 24-го батальона «Айдар» 53-й мех бригады, а также разведроты и 20-го отдельного мотопехотного батальона 93-й мех ВСУ.Стадион «Авангард» находится практически в центре города — от него до здания артёмовской администрации 800 м по прямой.

      https://donbasstoday.ru/19-03-2023-bitva-za-bahmut-artemovsk-segodnya-vs-rf-uzhe-v-czentre-bahmute-novosti-obstanovka-na-19-marta/
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:44
        +2
        Orange- Bigg hi, спорить не буду не спец просто не сходиться в моей бестолковой, если на участке выбило к примеру 30 ОПЫТНЫХ бойцов за сутки ну взамен привезли 50 НЕ ОПЫТНЫХ разве не должны этих 50 ликвидировать быстрее чем тех 30? Это я по себе сужу, я к примеру в современном городском с моим опытом и часа не протяну. Тогда получается что подвоз неопытных должен быть ну просто постоянный и очень большой, звиняйте за корявость мысли.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:56
          0
          Ну так они постоянно и подвозят всё новых и новых мобиков.Им не жалко.Но движение вперёд пусть и медленное,но есть. На фото Востокмаш,находящийся на территории АЗОМ.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 16:37
      +1
      Надо не всу задавать вопросы, а мо рф и гениальному штабу
    3. ААК
      ААК Сегодня, 16:39
      +4
      Какая-то странная арифметика, нанесено огневое поражение 92 артиллерийским подразделениям противника, а нет ни слова о реальном уничтожении ХОТЯ-БЫ ОДНОЙ гаубицы или РСЗО... Это как понять - типа мы выстрелили В СТОРОНУ 92 артиллерийских подразделений и сделали ещё 92 "лунных пейзажа", но ни в одно орудие или в РСЗО не попали, или как ещё?!!! Теперь понятно, откуда потом возникают публикации о нехватке снарядов...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:46
        +4
        Вообще подобные доклады должны быть по результатам.Снижению активности противника,отступлению с занятых позиций..А то все это похоже на игру в "испорченный телефон".Ничего подобного не наблюдается,так что это вся арифметика-в пустоту
    4. B44
      B44 Сегодня, 16:40
      +1
      Это не секрет. Командир батареи уничтожает такой М109, докладывает об уничтожении своему начальнику. Возбужденный начальник докладывает выше, что уничтожено две штуки, а не одна, может быть, будет награда или хотя бы похвала. Потом следующий отчет - четыре уничтоженных, а когда отчет попадает на стол генерала, у нас уже пять уничтоженных, это залог за медаль. Затем Конашенков радостно объявляет об уничтожении 10 вражеских М109, и народ воет от восторга и аплодисментов. Я перестал читать эти отчеты около 3 месяцев назад.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:56
        +2
        B44 hi, а теперь представим что генерал пишет 10 пушек и 100500 пехоты и идет к министру на доклад а министр возьми да и спроси раз такие потери а НАСКОЛЬКО продвнинулись наши войска ВПЕРЕД и тут?! Это я к тому что начальство может и спросить за такие доклады, причем не официально а по СВОЙСКИ и хана карьере.
  2. 23424636
    23424636 Сегодня, 16:37
    +6
    пора запретить Конашенкову рассказывать сказки про потери врага.А вещать о продвижении на фронте или тупо -на фронте без перемен. А песни про огромные потери "вишни в саду у дяди Вани" просто достали ...
    1. Слон
      Слон Сегодня, 16:43
      +3
      Да, если идет такое успешное поражение вражеской техники и л/c, то почему нет продвижения и занятия уничтоженных и относительно стирильных позиций
      и укрепрайонов врага?!
  3. Eskobar
    Eskobar Сегодня, 16:37
    +4
    А мне одному не понятно, как с такой точностью, до человека, наше МО считает потери противника? И насколько они больше/ меньше наших. Так, для сравнения.
  4. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 16:41
    +2
    Сегодня святой Иосиф. Наилучшие пожелания всем папам. drinks
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:01
      0
      На святых надейся.Да и сам -не плошай.. hi
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 16:49
    +2
    Интересно, что количество уничтоженного чего-то-там "музыкантами" не объявляется, просто-заняли то, освободили это... Собственно, только продвижение и имеет смысл.
    Может, Конашенкова и Ко лучше в окопы?