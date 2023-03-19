Минобороны РФ: за сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ

Вооруженные силы РФ продолжают боевые действия на всех направлениях специальной военной операции. При этом активно применяется авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
В сообщении рассказывается о потерях, которые украинские военные понесли за прошедшие сутки в живой силе и технике. Так на Купянском направлении Вооруженными силами РФ было ликвидировано по 50 военнослужащих противника, на Краснолиманском – 90, на Донецком – более 80. Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 50 человек.
Особое внимание командованием ВС России уделяется уничтожению артиллерии противника. За сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ. При этом было задействовано ракетное вооружение, артиллерия, оперативно тактическая и армейская авиация.
Стоит отметить уничтожение на Донецком направлении украинской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, поставленной на Украину Соединенными Штатами.
За прошедшие сутки также зафиксировано уничтожение вражеских бронемашин, пикапов и другой техники.
В районе Отрадокаменки Херсонской области были поражены два ангара с вражеской военной техникой и вооружением, принадлежавших 122-й бригаде теробороны ВСУ
Отлично работают и российские системы ПВО. Среди прочего, ими били перехвачено девять ракет РСЗО HIMARS и «Ольха».
Летчики ВКС России в районе Купянска сбили украинский вертолет Ми-8.