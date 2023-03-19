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Президент РФ: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО

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Президент РФ: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО

То, что у России имеется достаточно оружия, в том числе и новейшего, известно даже на Западе. При этом многое из него не задействовано в украинском конфликте.


Подтверждением этого стало и недавнее заявление российского президента Владимира Путина, который отметил, что у России имеются самые разные современные системы вооружений, включая и гиперзвуковое оружие, фактически не использующееся в зоне проведения СВО. Об этом Путин сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На вопрос ведущего о целесообразности начала СВО ещё в 2014 году президент ответил, что вопрос был в том, насколько Россия была готова к более серьезным действиям.

Владимир Путин отметил, что в нынешних реалиях Россия выстояла, её экономика и финансовая система, несмотря на все западные прогнозы, устояли и нормально функционируют. В то же время, по словам президента, трудно предположить, в какой ситуации оказалась бы Россия в 2014 году.

Кроме того, сегодня у России есть передовые системы оружия, которых не было в 2014 году, добавил Путин.

У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть

— сказал президент России.

Напомним, что о наличии у России гиперзвукового оружия стало известно в 2018 году. В стране разработали ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также крылатую ракету «Циркон».

Ранее сообщалось о нескольких применениях гиперзвуковой ракетного комплекса «Кинжал» против украинских объектов. Стратегических гиперзвуковых ракет Россия в ходе СВО не использовала.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 16:54
    0
    Наверняка у нас и ещё что-то есть, но это мы никому не скажем и не покажем (пока не ухнем). Это наверно тоже имеет место быть (может быть мне кажется).
    Но ухнем, обязательно ухнем когда приспичет, но потом окончательно и победоносно.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:58
    0
    Может пора начать применять?Вычислять нахождение высшего командования и отправлять в ад.Что мешает?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:06
      0
      dmi.pris 1, а зачем???
      Кто же тогда КАПИТУЛЯЦИЮ подпишет??? Сарказм.