Президент РФ: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО

У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть

То, что у России имеется достаточно оружия , в том числе и новейшего, известно даже на Западе. При этом многое из него не задействовано в украинском конфликте.Подтверждением этого стало и недавнее заявление российского президента Владимира Путина, который отметил, что у России имеются самые разные современные системы вооружений, включая и гиперзвуковое оружие, фактически не использующееся в зоне проведения СВО. Об этом Путин сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» На вопрос ведущего о целесообразности начала СВО ещё в 2014 году президент ответил, что вопрос был в том, насколько Россия была готова к более серьезным действиям.Владимир Путин отметил, что в нынешних реалиях Россия выстояла, её экономика и финансовая система, несмотря на все западные прогнозы, устояли и нормально функционируют. В то же время, по словам президента, трудно предположить, в какой ситуации оказалась бы Россия в 2014 году.Кроме того, сегодня у России есть передовые системы оружия, которых не было в 2014 году, добавил Путин.— сказал президент России.Напомним, что о наличии у России гиперзвукового оружия стало известно в 2018 году. В стране разработали ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также крылатую ракету «Циркон».Ранее сообщалось о нескольких применениях гиперзвуковой ракетного комплекса «Кинжал» против украинских объектов. Стратегических гиперзвуковых ракет Россия в ходе СВО не использовала.