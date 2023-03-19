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Стала известна реакция российской и украинской сторон на заявление министра юстиции ФРГ об «аресте» президента РФ

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Стала известна реакция российской и украинской сторон на заявление министра юстиции ФРГ об «аресте» президента РФ

Выдача Международным уголовным судом ордера на «арест» президента России вызвала шквал дискуссий в мировом политическом сообществе. Более взвешенные политики считают, что подобное решение является опрометчивым и лишь усложнит геополитическую обстановку.


В свою очередь, другие поспешили заявить о готовности выполнять постановление МУС. В частности, министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал «арестовать» российского лидера, как только, дословно, нога Путина ступит на территорию Германии.

Стоит отметить, что на данный опус от немецкого министра уже отреагировали, как в России, так и на Украине.

В частности, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему аппарату дать правовую оценку подобным заявлениям.

В то же время, на Украине слова Бушмана восприняли с нескрываемым воодушевлением. Так, советник главы офиса Зеленского Подоляк подчеркнул, что постановления МУС необходимо выполнять. Более того, ему показалось символичным то, что ФРГ первая подобным образом отреагировала на выписанный ордер.

В чем заключается заявленный Подоляком «символизм», видимо, понятно одному ему.

В то же время, позиция некоторых мировых политиков касательно решения МУС оказалась крайне негативной. Например, премьер-министр Камбоджи Хун Сен считает, что необдуманные угрозы «арестовать» Владимира Путина не только осложнят и без того нелегкую геополитическую обстановку, но и вовсе могут привести к ядерному конфликту.
Автор:
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66 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:10
    -6
    глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему аппарату дать правовую оценку подобным заявлениям.

    Следователи как летописцы, фиксируют нарушения.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:45
      +8
      Ещё не извествно, что на самом деле в башке у этого германского еврея - министра юстиции ФРГ Марко Бушмана! И кому он на самом деле в Германии мировыи провокатором служит!

      Ясно одно - служит он только не немцам и не Германии, но выслуживается перед кем-то другим (скорее всего перед мировым еврейским сионистским лобби), причём на горбу немецкого народа!
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 17:59
        +2
        Но он же не виноват в том, что он еврей! love
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:11
          +6
          Цитата: Кот Александрович
          Но он же не виноват в том, что он еврей! love

          Неважно. Как сказано: ...По их делам воздастся им... winked
        2. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 18:29
          -3
          Цитата: Кот Александрович
          Но он же не виноват в том, что он еврей! love

          Весь нюанс в том, что он не еврей. laughing
          1. Комментарий был удален.
        3. alexandreII
          alexandreII Сегодня, 19:11
          +3
          И Иуда Искариот как бы тоже был не виноват......но он был еврей предавший своего учителя....
        4. Roman_VH
          Roman_VH Сегодня, 19:34
          0
          А кто в этом виноват?
          И он похоже не еврей, тот кого называют пархатым. Да и признаки вырождения налицо.
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 18:28
        -2
        Цитата: Татьяна
        Ещё не извествно, что на самом деле в башке у этого германского еврея - министра юстиции ФРГ Марко Бушмана! И кому он на самом деле в Германии мировыи провокатором служит!

        Ясно одно - служит он только не немцам и не Германии, но выслуживается перед кем-то другим (скорее всего перед мировым еврейским сионистским лобби), причём на горбу немецкого народа!

        БушмаНН - чисто немецкая фамилия. Происхождение фамилии - немецкое и означает "человек леса". Эти фамилии получали как знатные роды, владеющие лесами, так и простолюдины, лесники и лесорубы.
        Антисемитам везде евреи мерещатся, это навязчивая идея, фобия, вполне излечимая современной психотерапией.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 19:09
          +2
          Цитата: А Нас Рать
          Весь нюанс в том, что он не еврей.

          Цитата: А Нас Рать
          Бушман - чисто немецкая фамилия. Происхождение фамилии - немецкое и означает "человек леса". Эти фамилии получали как знатные роды, владеющие лесами, так и простолюдины, лесники и лесорубы.

          Вы ошибаетесь!
          Зайдите на ВО на сегодняшнюю статью "Министр юстиции ФРГ: «Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован»"
          Там в своём комментарии "Татьяна. Сегодня, 12:05" я подробно разбираю, кто Марко Бушман по национальности. Получается, что он именно германский еврей.
          Антисемитам везде евреи мерещатся, это навязчивая идея, фобия, вполне излечимая современной психотерапией.
          И антисемитизм тут абсолютно не причём! Ярлыки на меня тут зря навешивать не надо.

          Докажите со ссылками на первоисточники, что я не права!

          Кстати это же Вы писали мне в своём комментарии 16 марта 2023 17:17 к статье на ВО "Израильские власти одобрили лицензии для возможных поставок вооружений украинской армии"
          Теории заговора, удел слабых умов, в жизни работает правило "Бритвы Оккама" - не плодить сущности без надобности.
          Но специально для вас: fellow
          https://youtu.be/i6l0AVdpJgg

          Отрицание заговоров в политике абсолютно ошибочное заблуждение. И продвигается это отрицание как раз теми, кто этими заговорями и занимается с тем, чтобы скрыть их преступные намерения.
          Без заговоров в истории политика никогда не существовала и не обходится.
          Заговоры надо выявлять и разоблачать СВОЕВРЕМЕННО! А не относиться к ним спустя рукава.
        2. Roman_VH
          Roman_VH Сегодня, 19:38
          0
          А также Фишман, гоцман, и зайцельманштейненкович. И хде вы увидели антисемитизм?
      3. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 18:38
        +1
        Предлагаю отзывать наших послов из стран, признавших постановление т.н. МУС.

        Рвать с неадекватами дипломатические отношения.
      4. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:09
        +2
        Есть лишь один вопрос - почему посольство ФРГ в полном составе не выдворено из РФ в 24 часа?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:13
      +3
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему аппарату дать правовую оценку подобным заявлениям.

      Следователи как летописцы, фиксируют нарушения.

      Да! yes В функционале любого следователя, это - сбор информации и правовая квалификация фактов. И всё! Судят другие.
  2. faiver
    faiver Сегодня, 17:13
    +2
    Цитата Лаврова - больше и сказать нечего
    1. ААК
      ААК Сегодня, 17:32
      0
      Значит надо найти в германии какого-ни будь афро-араба с неустойчивой психикой, показать этого "бушмена" и объяснить, что он очень-очень плохо отзывался о том, что дорого сердцу каждого мусульманина... ну а потом как троцкого ... ледрубом
      1. SSR
        SSR Сегодня, 17:41
        0
        Цитата: ААК
        Значит надо найти в германии какого-ни будь афро-араба с неустойчивой психикой,

        Как показывают последние события, "афро-арабы" и камбоджийцы, гораздо адекватнее последователей воукизма и прочих от лукавого.
      2. bars042
        bars042 Сегодня, 18:10
        +5
        надо найти в Германии

        Ни кого искать не надо. Немцы сами в открытую предлагают порядок действий:



        "Русские освободите нас ещё раз". Город Шверин в Восточной Германии.
    2. vicvladol
      vicvladol Сегодня, 17:46
      +1
      Цитату Лаврова можно еще предварить известной фразой Задорнова.
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 17:13
    +1
    То, что это абсурд, надеюсь даже на западе многие понимают. Сразу вспомнился анекдот: да вы так и до мышей... до...!
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:21
      +15
      Цитата: marchcat
      То, что это абсурд, надеюсь даже на западе многие понимают

      Было бы ОШИБКОЙ воспринимать это как АБСУРД. Это четко заявленная ПОЗИЦИЯ, точно такая же как и слова о том, что Запад в полном составе и ФРГ , в его составе ведет войну с Россией.
      И сказала об этом глава МИД ФРГ. И тут снова ФРГ
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:22
        +8
        Теперь либо безоговорочная Победа, либо Гаага.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 18:28
          +4
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Теперь либо безоговорочная Победа, либо Гаага.

          Только победа. Гаага вообще не вариант. Скорее на географической карте мира, в Роттердамском районе, Амстердамской области, появится Гаагский залив, чем на этом судилище увидят представителей высшего руководства России. Фемида у них не той системы.
          1. ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:45
            0
            Скоро увидим. Есть тема для размышления Штаты в прошлом году совершенно откровенно и ни с того ни с сего (Китай вообще так то никуда не дергался) начали сильно и публично давить и мочить китайцев. По всам фронтам, от Тайваня до санкций. Хотя казалось бы должны были в условиях конфликта с РФ делать наоборот. Вывод - они раздражали Китай специально. Возможно что создание союза Китая и России это именно то, чего штаты откровенно и добиваются. Им нужен мега-противник "западной цивилизации" чтобы подчинить все остальные страны половины мира под себя и потом героически их "спасать от мирового зла". Два раза уже в 20 веке прокатывало.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:14
    +2
    Символизм?! Да в том что страна которая ЯКОБЫ осуждает и борется с нацизмом и всеми его проявлениями ПОДДЕРЖИВАЕТ режим который этот нацизм ВОЗРОЖДАЕТ и всячески мешает стране которая не хочет этот режим терпеть у себя под боком.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:22
      +7
      Цитата: Ропот 55
      Символизм?!

      А Вы чего хотели от потомков тех самых нацистов, сейчас пришедших к власти там?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:28
        +5
        svp67 hi, я согласен с вами на все 100. Просто подлость дойче в том что у себя за нацизм и его проявления хоть в чем они карают (по крайней мере простых дойче, за элиту не скажу) но при этом не трогают украинцев и помогают оружием и деньгами стране в каторой нацизм уже давно закреплен официально и растет как тот бамбук.
    2. ettore
      ettore Сегодня, 17:59
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Да в том что страна которая ЯКОБЫ осуждает и борется с нацизмом и всеми его проявлениями ПОДДЕРЖИВАЕТ режим который этот нацизм ВОЗРОЖДАЕТ

      Когда в ФРГ боролись с нацизмом? Делали вид, что не видят его у себя и в тоже время спонсировали за рубежом.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:06
        +1
        ettore hi, в инете есть информация о том сколько получили дойче пытающие зиговать и организовать реанимацию нацизма как организации, даже в рядах Бундесвера были накрыты ячейки, статья была на В. О. так что простые дойче как я писал ранее получают по соплям за это.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:15
    +12
    Здесь должна быть законодательная реакция, необходимо принять закон о том, что будет с государством, выполнившим ордер МУС, в отношении гражданина РФ и таким идиотом, как этот министр. Закон должен быть обязательным к исполнению для всех органов Государственной власти, включая МО РФ.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:24
      +2
      Вот у американцев есть похожий закон.
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:17
    +5
    В качестве примера "негативной позиции некоторых мировых политиков" выбран какой-то несерьёзный персонаж.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:24
    0
    После решения МУС,в,на краине начались праздники местного значения ,которые переросли в массовые гуляния,работали столовые и буфеты.После того как празднику подключился " Еврей- не фашист" началась массовая истерия.Которую можно вылечить только хирургически,таблетки не помогут.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 17:26
    +1
    Кохлы Шойгу уже арестовали?? Или опять:"запад нам поможет!"?А так--брехать,не мешки ворочать.....
  9. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 17:26
    +4
    Как то раз МУС заикнулся насчёт американцев и их подвиги в Ираке. Так америкосы ввели санкции на всех судей МУС и на том всё закончилось, сразу все про всё забыли. Может и нам чем нибудь серьёзным пригрозить?
    1. sedoj
      sedoj Сегодня, 17:30
      +1
      Цитата: леонидыч
      Может и нам чем нибудь серьёзным пригрозить?

      Может ледорубы по почте выслать?
  10. Ruswolf
    Ruswolf Сегодня, 17:29
    +10
    Какая может быть оценка?
    Ордер на арест законного президента суверенного государства, является актом свержения власти.
    Фактически, России объявлена война.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:16
      +1
      Цитата: Ruswolf
      Фактически, России объявлена война.

      То, что она целый год идёт, это точно! yes
    2. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 19:30
      0
      это не только акт свержения власти но и открытое нападение на Россию в лице национального лидера у которого 80% поддержки страны...и это автоматическое объявление войны угрожающее самому существованию государства из за возможных внутренних бунтов и дележки власти ..и поэтому на основании угрозы существования страны подпадает под применение яо. шойгу обязан поставить ультиматум по немедленному возврату путина. каждый просроченный день - отрезание\ уничтожение тактическим яо одного города ..например прошел день нет мюнхена...прошел еще день нет баварии и т.п.
  11. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 17:30
    +4
    Мне кажется это последней красной линией,
    Если и после нее наше посольство (консульство) в Германии продолжит существовать это станет прямым потаканиям про-фашистки настроенного политического режима нацистской Германии.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:20
      +1
      Цитата: Гум_маноид
      Если и после нее наше посольство (консульство) в Германии продолжит существовать

      По факту, их действия ведут к разрыву связей. Так зачем нам то это торпедировать? Мы, умываем руки.
  12. ASM
    ASM Сегодня, 17:31
    -1
    Он просто неумный человек, блин (перефразированное изречение Лаврова). Мало того, что Мус какая-то местечковая контора, где не состоит ни одна весомая в геополитике страна, так она сейчас выглядит полным клоуном. Ну кто на цирк будет обращать внимание?
  13. Загребун
    Загребун Сегодня, 17:33
    0
    Ой вэй, просто объявить что место, где этот поц находится приоретное по удару ядерной дубинкой. Всегда. Пусть думают.
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 17:35
    +2
    министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал «арестовать» российского лидера, как только, дословно, нога Путина ступит на территорию Германии.

    Дойчи, своего уш лёпка сами повесите или русскому солдату придти и разобраться с вашими крикунами?
    Потом на рейхстаге по новой распишемся! fellow
    Выбор за вами! laughing
  15. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 17:36
    0
    глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему аппарату дать правовую оценку подобным заявлениям

    Что возбудил уголовное дело и подал в Басманный суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра юстиции ФРГ Бушмана?
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:45
    +4
    Когда то в СССР были специальные школы для детей "с пониженным уровнем умственного развития".
    Похоже, что сейчас в ФРГ у власти находятся исключительно выпускники аналогичных немецких спецшкол
    p.s. Нынешняя беззубая и соглашательския позиция МИД РФ приводит к эскалации подобных дebильных заявлений. Взяли бы в МИД и выслали посла ФРГ из РФ "за высказывания руководящих деятелей ФРГ, недопустимых в отношении руководства РФ", так в следующий раз кто-нибудь подумал, прежде, чем говорить.
  17. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:47
    0
    Цитата: Андрей Москвин
    В качестве примера "негативной позиции некоторых мировых политиков" выбран какой-то несерьёзный персонаж

    Видимо, других особо и нет
  18. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:51
    +1
    Подоляк подчеркнул, что постановления МУС необходимо выполнять.

    Простите... а КОМУ необходимо? Шестеркам, не имеющим своего голоса - да - наднациональные неизвестно из кого собранные структуры, безусловно, могут указывать и приказывать. И шестерки действительно обязаны это выполнять.
    По-настоящему самодостаточные, суверенные и сильные страны (такие как Россия и США к примеру) - три кучи клали на эти решения околоюридического сброда. Более того, Штаты в свое время открыто заявили МУСу, что если тот посмеет завести хоть одно уголовное дело против гражданина США и привлечь его к ответственности - Америка будет вынуждена встать на защиту своего гражданина с помощью применения военной силы.... Больше граждан США этот МУС не беспокоил.
    А сейчас он пытается привлечь не кого-нибудь, а президента одной из сильнейших стран мира... И? Ответ будет? Или просто Песков тараканьим голосом прошепчет, что это "неосмотрительный поступок" - и всё? Я надеюсь услышать от министра иностранных дел РФ текст, аналогичный тому, что прозвучал от США в своё время!
  19. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:53
    0
    На самом деле вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает приехать и арестовать В.Путина. Точно так же, как никто и не ждёт, что в разгар СВО Путин полетит зачем-то в Германию, где его, якобы, будут арестовывать.
    Нет, это - попытка подать ещё один сигнал. И своим, и нам, и тем, кто ещё не определился, с кем он.
    Что-то из серии:
    - видите? Мы - вместе, мы едины, мы последовательны, мы соблюдаем законность. Мы - цивилизованы!
  20. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 17:57
    +3
    Кроме политика из Камбоджи никого в пример привести? Остальные получаются согласны с МУЗ?
  21. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:02
    0
    ФРГ Марко Бушман пообещал «арестовать» российского лидера, как только, дословно, нога Путина ступит на территорию Германии.
    Смешные они, в первый раз что-ли, наступим если будет нужно. Я не за Путина, хотя и того уважаю, я за всех российских баб... Придут фрицы и опять построят концлагеря. Нет, не построят?
  22. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 18:06
    0
    Я предлагаю объявить в розыск хрена из МУС, который объявил все это. Статья - посягательство на жизнь, и можно от лица какой-то общественной организации заявить о награде за его поимку. Пусть теперь с семьей куда-нибудь в отпуск за пределы шенгена попробует..
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:23
      0
      Цитата: Glagol1
      Я предлагаю объявить в розыск хрена из МУС, который объявил все это.

      Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
      Захарова подтвердила в своем Telegram-канале информацию о том, что прокурор МУС Карим Хан, который выписал «ордер на арест» Путина, является родным братом политика из британской консервативной партии, которого заключили в тюрьму на 18 месяцев после того, как он был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Его досрочно освободили из заключения за три недели до выдачи «ордера на арест» Путину.
      «Как я вчера и говорила, теперь защита детей от извращенцев преследуется на Западе уголовно. Представляете, сколько невинных детских душ было бы загублено моральными уродами, типа этого братца? А Россия не дает. На этих деток уже очередь, наверняка, была», – посетовала Захарова.
  23. faiver
    faiver Сегодня, 18:10
    +1
    Повторюсь - необходимо выдать ордера на арест всех судей МУС, объявить их в международный розыск, и обратиться в Интерпол.
  24. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:12
    +1
    Владимир Владимирович приехал в Мариуполь, а украинские клоуны его не арестовали, по ордеру из Гааги...

    Тут либо ордер фуфельный, либо Мариуполь больше уже не Украина... lol
    hi

  25. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 18:19
    +1
    Цитата: bars042
    Русские освободите нас ещё раз

    Где вы тут видете слово "русские"? Ну, вот зачем сочинять?
  26. Сергей Николаев_3
    Сергей Николаев_3 Сегодня, 18:24
    0
    Мечта некогда побеждённых арестовать Президента России, это- явное проявления маразма и одновременная провокация с целью развязывания войны. России необходимо в этой связи осуществить превентивный удар ядерным оружием малой мощности...А, если не одумаются и не отзовут ордер- большой мощности...Надо заставить чертей уважать Россию!
  27. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:33
    +2
    Höchste Zeit, dass auch Russland internationale
    Haftbefehle gegen folgende Personen bei Interpol
    beantragt:

    1. Frau Angela Merkel, Ex.Franc-Präsident Hollande
    und Emanuel Macron wegen Kriegsverbrechen im
    Zusammenhang mit "MINSK II" sind schon sehr lange
    mehr als überfällig...!!!

    2. Internationale Haftbefehle gegen Georg W. Bush und
    Toni Blair wegen erwiesenem Völkermord im Irak esind
    ebenfalls schon sehr lange überfällig...!!!

    3. Internationaler Haftbefehl gegen den Haupt-Kriegshetzer
    der NATO Jens Stoltenberg mit Belohnung bei Ergreifen
    in Höhe von 20.000.000,00 Millionen EURO, Tod oder
    lebendig...!!!!!!!!!!!!!!!!

    SO muss man dieses "Spiel" spielen und nicht nur empört
    quatschen...!!!!!!

    Sollte Interpol sich weigern, dann sollte Russland seine
    Mitgliedschaft bei Interpol suspendieren...!
  28. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 18:46
    0
    А что должно быть за арест главы государства?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:15
      0
      Цитата: Zaurbek
      А что должно быть за арест главы государства?

      Акт безоговорочной капитуляции и всех виновных в СИЗО-2 Чернокозово.
  29. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:51
    0
    Стала известна реакция российской и украинской сторон на заявление министра юстиции ФРГ об «аресте» президента РФ
    . Сказать, что сбрендили.. так он такой и был, вылезло наружу сейчас, так тоже бывает, хитрые они.
  30. Андрей А
    Андрей А Сегодня, 19:01
    0
    Наши боеголовки за несколько минут опротестуют решения гаагского и любого другого трибунала. Про немцев и финнов, которые тоже начали мечтать об аресте Путина, я уже не говорю... А так, Путин же сказал: мы, в случае чего, погибнем героями и нас ждет рай, а они, просто, сдохнут!!!!
  31. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 19:02
    +1
    Ну, что ж? Мы ещё на один шажок приблизились к ядерному удару по Украине, а может и по Гааге?
  32. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:10
    0
    Например, премьер-министр Камбоджи Хун Сен считает, что необдуманные угрозы
    Но зато в Европе, все от радости слюной захлёбываются.
  33. saran
    saran Сегодня, 19:18
    0
    Шойгу следователь из Мариуполя, тоже приглашал на допрос. ВС РФ явилось , а где тот следователь майор? Искали его искали, Путин приехал и не нашли.Так куда надо явиться? В Гаагу, вы главное не разбежитесь как мыши .
  34. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 19:37
    0
    Цитата: svp67
    Запад в полном составе и ФРГ , в его составе ведет войну с Россией.
    И сказала об этом глава МИД ФРГ. И тут снова ФРГ

    Именно поэтому (МУС - некая полуобщественная организация, и с неё взятки гладки, а ФРГ - государство!) наш МИД должен заявить о том, что в десятидневный срок правительство ФРГ и лично канцлер должны ясно и недвусмысленно дезавуировать заявление министра юстиции ФРГ. Иначе мы вынуждены будем: приостановить дипломатические отношения с ФРГ, отозвать посла, закрыть консульства, оповестить находящихся там наших граждан о приостановке консульской поддержки, предложить им покинуть ФРГ, выслать из России всех немецких дипломатов, закрыть все немецкие консульства на территории России, всем гражданам ФРГ предложить в 10дневный срок покинуть Россию. И если дойчи не пошевелятся - сделать это.
  35. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:38
    +1
    когда было не нужно следком, возбуждался как индукционная катушка!!!
    почему до сих пор нет дела на группу преступников возомнивших себя судьями и угрожающих главе нашего государства?