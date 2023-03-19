Стала известна реакция российской и украинской сторон на заявление министра юстиции ФРГ об «аресте» президента РФ

Выдача Международным уголовным судом ордера на «арест» президента России вызвала шквал дискуссий в мировом политическом сообществе. Более взвешенные политики считают, что подобное решение является опрометчивым и лишь усложнит геополитическую обстановку.В свою очередь, другие поспешили заявить о готовности выполнять постановление МУС. В частности, министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал «арестовать» российского лидера, как только, дословно, нога Путина ступит на территорию Германии.Стоит отметить, что на данный опус от немецкого министра уже отреагировали, как в России, так и на Украине.В частности, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему аппарату дать правовую оценку подобным заявлениям.В то же время, на Украине слова Бушмана восприняли с нескрываемым воодушевлением. Так, советник главы офиса Зеленского Подоляк подчеркнул, что постановления МУС необходимо выполнять. Более того, ему показалось символичным то, что ФРГ первая подобным образом отреагировала на выписанный ордер.В чем заключается заявленный Подоляком «символизм», видимо, понятно одному ему.В то же время, позиция некоторых мировых политиков касательно решения МУС оказалась крайне негативной. Например, премьер-министр Камбоджи Хун Сен считает, что необдуманные угрозы «арестовать» Владимира Путина не только осложнят и без того нелегкую геополитическую обстановку, но и вовсе могут привести к ядерному конфликту.