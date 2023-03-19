Стала известна реакция российской и украинской сторон на заявление министра юстиции ФРГ об «аресте» президента РФ

Выдача Международным уголовным судом ордера на «арест» президента России вызвала шквал дискуссий в мировом политическом сообществе. Более взвешенные политики считают, что подобное решение является опрометчивым и лишь усложнит геополитическую обстановку.
В свою очередь, другие поспешили заявить о готовности выполнять постановление МУС. В частности, министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал «арестовать» российского лидера, как только, дословно, нога Путина ступит на территорию Германии.
Стоит отметить, что на данный опус от немецкого министра уже отреагировали, как в России, так и на Украине.
В частности, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему аппарату дать правовую оценку подобным заявлениям.
В то же время, на Украине слова Бушмана восприняли с нескрываемым воодушевлением. Так, советник главы офиса Зеленского Подоляк подчеркнул, что постановления МУС необходимо выполнять. Более того, ему показалось символичным то, что ФРГ первая подобным образом отреагировала на выписанный ордер.
В чем заключается заявленный Подоляком «символизм», видимо, понятно одному ему.
В то же время, позиция некоторых мировых политиков касательно решения МУС оказалась крайне негативной. Например, премьер-министр Камбоджи Хун Сен считает, что необдуманные угрозы «арестовать» Владимира Путина не только осложнят и без того нелегкую геополитическую обстановку, но и вовсе могут привести к ядерному конфликту.