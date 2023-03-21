Пекинские соглашения: начало новой политической эры для мира

Произошло то, о чем в Москве или Вашингтоне могли только мечтать по уровню значимости: два столпа-антагониста, шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия не просто сели за стол переговоров, это и раньше случалось, но договорились восстановить дипломатические отношения. И случилось это благодаря участию в процессе Китая.
Данный анализ сделан на основании статей в китайских источниках: «Жэньминь жибао» (как без них), «Хуанцю шибао» (это международный отдел «Жэньминь жибао») и журнала «Китай». В целом, этих изданий достаточно, чтобы сделать вывод о том, как все смотрится из Китая.
Предыстория всем известна: страны окончательно разорвали отношения в 2016 году, когда саудиты казнили шиитского проповедника. Честно скажем – под весьма надуманным предлогом. Попытки помирить страны, каждая из которых по-своему является лидером в регионе, предпринимались давно. Тут надо отметить работу дипломатов Ирака, которые всеми силами пытались помирить страны, устроив ряд переговоров на эту тему.
У иракцев получилось. Медленно, очень медленно, но отношения теплели. Саудоская Аравия в начале 2022 года впервые выдала визы трем иранским дипломатам, Иран, в свою очередь, благосклонно отнесся к объединению энергетических сетей СА и Ирака, в общем, все медленно шло на поправку. Но больше каких-то значимых событий не случилось, и год 2022-й ушел в историю.
А вот в 2023-м случилось чудо.
Очень показателем момент, что миротворцев в окончательном варианте стал не Катар, который тоже принимал участие в попытках наладить отношения между странами вместе с Оманом, и который является полномочным стратегическим партнером США в регионе, а Китай. Китай, отношения которого с США сложно назвать простыми и безоблачными. Впрочем, как и отношения Саудовской Аравии и Ирана.
Дружба против США?
Возможно, но так, косвенно. На самом деле, Китай по плечи залез на Ближний Восток. В Эмиратах строится что-то секретное в порту Халифа, в СА начали производство собственных баллистических ракет по китайским технологиям.
Но год 2022-й разочаровал. В Иране начались волнения и протесты (очень своевременно, надо сказать), плюс военное сотрудничество с Россией и все вытекающие из этого моменты, плюс изрядно напрягал Израиль, которому не нравилась ни иранская ядерная программа, ни присутствие иранских военных в Сирии.
Вообще война на несколько фронтов – это очень хлопотное и невыгодное дело, особенно когда твой недруг запросто может стать твоим врагом.
В Иране смекнули, что СА со своей просто шикарной (в плане оснащения) армией и китайскими ракетами – не лучший расклад. И плохой мир точно будет лучше доброй ссоры, а потому начали демонстрировать свое желание к разрешению ситуации в целом.
Правда, иранские беспилотники время от времени кошмарили объекты в СА, но запускали их горячие парни из Йемена. Были претензии к иранским хакерам за атаки инфраструктуры СА, много нервов сгорело во время разборок странной серии диверсий на саудовских танкерах. Но в двух последних примерах явно не пойман – не вор.
Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что там стояло за кулисами договорного процесса, но внезапно ворвавшийся Китай плеснул напалма в хило тлеющий костерок примирения. И началось…
Чтобы не быть голословным, просто приведу цитату из того самого Договора, который положил начало сближению двух стран:
«В ответ на благородную инициативу Председателя Китайской Народной Республики Его Превосходительства Си Цзиньпина о поддержке Китаем развития добрососедских отношений между Королевством Саудовская Аравия и Исламской Республикой Иран;
И на основе соглашения между Его Превосходительством Председателем Си Цзиньпином и руководством Королевства Саудовская Аравия и Исламской Республики Иран, согласно которому Китайская Народная Республика будет принимать и поддерживать переговоры между Королевством Саудовская Аравия и Исламской Республикой Иран…»
Не будем рассматривать открытую часть соглашения, там ничего такого нет. Вопрос – а что за кулисами? Конечно, «торжество китайской дипломатии, ведомой курсом Коммунистической партии Китая» - оно как бы неоспоримо. Но все-таки интересно, а что за кадром? И на какие больные точки нажали китайцы, загоняя Тегеран и Эр-Рияд за треугольный стол переговоров…
Почему так? Потому что китайцы, наверное, генетически, мастера компромиссов. А компромисс возможен только там, где есть обоюдные интересы.
Война в Йемене, которая из гражданской как-то стала региональной, потому что кроме йеменских сторон участвует куча стран региона (Катар, Кувейт, Бахрейн, Египет, СА, ОАЭ, Иран и другие), в том числе и участники этого соглашения. И Эр-Рияду эта война явно уже поперек горла, потому что несмотря на превосходство в технике, страны коалиции ничего сделать с хуситами не могут.
Кстати, правительство Йемена в 2018 году обращалось к России с просьбой о помощи в ликвидации конфликта. Ответа не последовало, в принципе, наши решили не вмешиваться.
Иран же неоднократно предъявлял претензии СА по поводу вмешательства в свои внутренние дела. И СА обещала прекратить поддерживать группировки «Джейш аль-Адль», «Аль Ахвазия», «Организация иранских моджахедов». Не просто так, в Иране будут тоже «прогинаться» под ситуацию.
Ну и тут, конечно, самое главное – инвестиции. Волшебное слово. Деньги. Чего-чего, а денег у семьи Аль Сауд не просто много, потому инвестиции СА в Иран – это вполне возможно, поскольку есть во что инвестировать. Про инвестирование в Китай даже говорить неудобно. Впрочем, 15 марта «Жэньминь жибао» выдала информацию о том, что Экспортно-импортный банк Китая (Эксим банк Китая) и Саудовский национальный банк (SNB) успешно заключили первое кредитное сотрудничество в юанях.
«Кредитные средства будут направлены в первую очередь на удовлетворение потребностей в капитале китайско-саудовской торговли. Подобное сотрудничество является первым между Экспортно-импортным банком Китая и финансовым учреждением Саудовской Аравии».
Собственно, об этом про инвестиции можно и не продолжать. Как говорится, все стороны достигли консенсуса и получили свои выгоды.
Здесь стоит отметить, что ни одна из сторон не чувствует себя ущемленной. Это была сделка на троих, где каждый извлек из нее максимум.
Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который присутствовал на переговорах и подписании соглашения, заявил, что произошедшее представляет собой «победу диалога и мира».
«Это показывает, что украинский вопрос — не единственная проблема, с которой сегодня сталкивается мир».
Тончайший намек, не находите? Но переговоры России и Украины - отдельная тема.
А если еще принять во внимание слова Ван И о том, что Си Цзиньпин лично руководил переговорами с самого их начала, то торжество китайской дипломатии, скажем так, возможно и в других современных проблемах. Согласитесь, это вам не «зерновая сделка», где одни получили все, а вторые щелчок по носу. Тут налицо прекрасная работа дипломатов, помноженная на умение торговаться. А то, что в Поднебесной это умеют, очевидно.
ТО, что и как совершили китайские дипломаты, ошарашило всех без исключения страны, желающие реализовать свои интересы в регионе. А таких стран много, в их числе когда-то была и Россия, но сегодня у российской дипломатии несколько иные задачи, типа зерновых сделок Украины. Впрочем, не нам судить, насколько важно присутствие России на Ближнем Востоке. Не важно – значит, и расстраиваться не стоит.
Больше интересна реакция тех, кто неожиданно проиграл свои позиции. То есть, США и Израиль.
Американцы ожидаемо сделали хорошую мину при плохой игре: дескать, мы были полностью в курсе, нам все саудиты рассказывали. Мы вообще за снижение напряженности в регионе, так что просто приветствуем и все такое.
В таком духе высказался Джон Кирби, официальный представитель пентагона. Сколько прилетело и отягчило карму китайским дипломатам от американцев, сказать сложно, но путь к хорошему перерождению у них будет сложен.
В Израиле были честнее, но им и сложнее: США далеко, а Иран – он буквально за границей, потому что иранские военные присутствуют на территории Сирии. В своих интервью бывшие премьер-министры Израиля Нафтали Беннет и Яир Лапид не сговариваясь сказали, что это провал внешней политики Израиля, который на протяжении долгих лет выстраивал стену против Ирана.
Действительно, непростые отношения Израиля и Ирана теперь могут стать совсем сложными. Расчет на СА в противостоянии с Ираном был, поскольку тут работал принцип «разделяй и властвуй». Израиль выстроил очень даже хорошие отношения с саудитами, которые были в контрах с Ираном. И вот теперь – увы. Сомнительно, что СА поддержит антиизраильскую политику Ирана, но и помогать Израилю там точно не станут. Скорее всего, СА будет реализовывать политику нейтралитета по принципу «разбирайтесь сами». Ну а если пойдет накачивание иранской промышленности саудовскими деньгами, то картина будущего рисуется не очень красивой для Израиля.
Израилю снова придется искать союзников, но вот беда – там все почти свои. Впрочем, учитывая способности евреев выкручиваться из любой ситуации, уверен, что в Израиле достойно выйдут и из этой. Они реально умеют.
А Китай – главный модератор региона?
Да, получается так. Наверное, непривычно, потому что обычно Ближний Восток был ареной для СССР и США. Но СССР нет, а Россия самоустранилась от ближневосточных проблем, оставив сирийский полигончик и что-то такое в Судане. Но Россия хотя бы сама…
А вот США получили неслабый такой удар по самолюбию, потому что:
- страны Персидского залива демонстрируют некоторую консолидацию в условиях мирового кризиса;
- не спешат «дружить» друг против друга в угоду США и Израилю, провалив проект «Авраамовых соглашений», направленных на улучшение отношений между арабским миром и Израилем;
- рассматривают альтернативные варианты отношений ради получения большей прибыли.
Кое-кто даже начинает говорить, что США теряет Ближний Восток. На самом деле нет.
Китай совершенно не стремиться действовать в американском агрессивном стиле, вот что заметно и что оценили все участники ближневосточной кухни. Уметь разговаривать, договариваться и торговаться – это ценится не меньше, чем «разговор» с помощью крылатых ракет и авианосцев. Ум и сила, сила и ум.
И да, Китай развивает свое присутствие в регионе, но это не «поход в Залив» с целью захвата новых рынков, а скорее, возврат утраченного.
Когда в начале этого века Китай начал свою экспансию на рынки Африки и Ближнего Востока, это в США явно не понравилось многим. Не понравилось настолько, что внезапно началась «арабская весна», которая унесла много человеческих жизней и сместила не одно правительство.
Практически весь арабский мир был охвачен «оранжевыми революциями» и по странному стечению обстоятельств во многих странах начинался активный поворот в политике и экономике в сторону Китая.
В 2010-2012 годах Китай потерял много позиций, но выводы были сделаны абсолютно правильные. И 10 марта 2023 года стало демонстрацией правильного понимания и правильного курса китайских коммунистов, сумевших очень четко разграничить идеологию и деньги. Это устраивало абсолютно всех, поэтому КНР был воспринят в качестве посредника весьма охотно.
И вот об этом и стоит поговорить.
Какими будут реальные последствия соглашения для Пекина, Тегерана и Эр-Рияда, пока сказать сложно. Время покажет. Однако уже сегодня многие начали называть Китай возможным противовесом США на Ближнем Востоке. С особым удовольствием о растущей роли КНР в регионе начали рассказывать российские СМИ, что на самом деле просто удивляет. Не всегда враг нашего врага – наш друг. Но у нас это понимают далеко не все.
США действительно теряют интерес к Ближнему Востоку и сдают там свои позиции. Но тут надо понимать, ЧТО могут предложить стороны. «Фишка» США была в чем? Инвестиции, то есть, скупка активов в странах и защита. Как с помощью продажи оружия, так и при помощи вооруженных сил.
Тайвань показал миру, что США уже не так готовы бряцать оружием и воевать за других. А ведь именно это и было нужно Саудовской Аравии в гипотетическом противостоянии с Ираном. На стороне Израиля. Денег у саудитов едва ли не больше, чем у США, но вот воевать…
А воевать не хотели и в США. Потому выпустили ситуацию и допустили примирение сторон. Понятно, что лезть в конфликт между Ираном и СА было бы глупо, да и бесперспективно.
А Китай просто шикарно разыграл образ доброго и миролюбивого мишки-панды. Показал себя как очень миролюбивую, но главное – ответственную державу, которая готова сломать мозги своих специалистов и разбиться в лепешку, но выдать конструктивные решения для любой проблемы.
Именно благодаря такому подходу в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией, прокси-война, которую вели страны, не переросла в обычную войну. И уже не перерастет. Так что пострадал в сделке только Израиль, ради безопасности которого и затевалась распря между Ираном и СА.
В итоге, ситуацию, которую начали готовить дипломаты Катара, Омана и прочих стран, оставалось только подтолкнуть к нормальному решению. И то, что республиканцы и представители монархии в равной степени прислушались к доводам коммунистов – это однозначно, победа Китая.
И именно Пекинское соглашение показало, что проблемы любого региона (а Залив – одно из самых «горячих» мест на Земле) можно решить без участия Запада.
Нового тут мало, достаточно вспомнить «Астанинский формат», когда под патронажем России в Казахстане пытались собрать в кучу Турцию и Иран и попытаться урегулировать сирийскую проблему.
Тут, конечно, вопрос реализации.
Явно, что, подсмотрев за Москвой, Пекин пробует реализовать свой, «Пекинский формат». Почему нет, у Китая для этого есть абсолютно все. Использовать успех «Пекинского соглашения», пока все остальные не очухались – это правильно и такой подход приведет к успеху однозначно.
Более того, Китай уже пошел в атаку. Си Цзиньпин уже предложил Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудовской Аравии, Эмиратам и Ирану провести в текущем году в Пекине саммит. Первый в подобном составе, на котором просто вроде как собраться за чаем и поговорить о будущем.
Мне кажется, в России рано обрадовались такой смене ролей на Ближнем Востоке. Китай в данном аспекте совершенно не союзник России, Китай – это третья сила и разумная альтернатива. Причем, в самом Китае не считают себя союзниками или партнерами России. Соседи. Да, добрые, но только соседи.
Роль России же на Ближнем Востоке значительно снизилась, а авторитет упал. Да, из-за событий в Украине. Арабский мир – это мир силы, и там ее понимают и принимают так, как нигде. Если бы через месяц триколор развевался бы над Киевом, арабский мир рукоплескал бы России. Но сегодняшний день – это день демонстрации слабости России, а слабых на Ближнем Востоке не любят. И это очень печально, поскольку для самой России Ближний Восток становится все более важным регионом из-за ее растущей изоляции на Западе и экономических трудностей.
Ближневосточные державы не могут не понимать, насколько усилились их позиции в отношениях с Россией, а поскольку альтернативы нет, значит, для России все станет дороже.
Китай, конечно, обладает несравненно большими финансовыми и техническими возможностями, чем Россия. Учитывая успехи в политике, помноженные на ослабление России и США в ближневосточном регионе, Китай вполне сможет заполнить собой все пробелы, благо, страна много чего может предложить арабскому миру. В том числе – немаловажно – вооружение.
Победа коммунистической дипломатии Китая – несомненно успех для страны и возможно, новый вектор для целого региона. А учитывая, что Персидский залив – это очень важный регион, пока в мире есть спрос на углеводороды, то и последствия от смены вектора могут оказаться самыми разными.
Пекинская сделка – это победа Китая и поражение для США. О месте России сказать просто нечего.
Си Цзинпинь прилетел в Москву. Вполне возможно это - начало новой политической эры в мире.