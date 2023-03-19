Военное обозрение
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Американская газета со ссылкой на украинского военнослужащего: «Некоторым российским солдатам даже оружие не выдают»

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Американская газета со ссылкой на украинского военнослужащего: «Некоторым российским солдатам даже оружие не выдают»

Очередное интервью с украинским военнослужащим, воюющим в районе Бахмута (Артёмовска), вышло в американской прессе. Публикует материал The News York Times, и некоторые тирады из этого интервью вызывают, мягко говоря, неоднозначную реакцию.


Так, военнослужащий (представлен как Ярослав) 3-й штурмовой бригады (один из переформатированных на Украине вариантов террористического и запрещённого в РФ «Азова») в интервью американской прессе заявил о том, что некоторым российским военнослужащим якобы «вообще не выдают оружия».

Из интервью:

Они хорошо разделяют задачи. Кто-то хорошо стреляет, кто-то – копает, кто-то подносит боеприпасы. В наступлении они участвуют отдельно. Продвинулись одни – тут же подходят другие, начинают рыть окопы и блиндажи. И вот так вскоре у них появляется целая деревня на занятых позициях.

Далее украинский военнослужащий сетует на то, что у «наступающих русских какое-то пренебрежение к смерти»:

Они идут вперёд, несмотря на потери. Погибли одни, тут же идут другие. Мы думаем, может под препаратами. Тут же с ума сойти можно.

Далее начинаются очередные басни о том, что «российские войска, вероятно, применяют заградотряды». Такой вывод «Ярослав» и его сослуживцы сделали, исходя из видео, где было запечатлено, как один из российских бойцов оглядывается назад перед штурмовыми действиями. Железобетонное доказательство, ничего не скажешь… Как и то, что отдельным российским военным «даже оружие в руки не дают». Вспоминается советский анекдот о стройбате.

Все эти публикации в западной прессе со ссылкой на украинских военных порой напоминают производную геббельсовской пропаганды, где советского воина-освободителя рисовали в таких красках, что европейцы сначала – при выходе Красной Армии за пределы СССР - панически боялись советских солдат. Потом пропаганда быстро развеялась, но сегодня западные СМИ принимаются за старые методы.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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49 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:27
    +18
    Мне напомнило анекдот из моей армейской юности про стройбат... laughingИ да,это замечательно,что сразу оборудуют позиции
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:38
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Мне напомнило анекдот из моей армейской юности про стройбат..

      Смех смехом, но...на Западе любят сейчас эту тему обсуждать... Именно о том, что "русским приходиться воевать лопатами..."
      И им невдомёк, что при штурме города, именно умелое использование лопат и иного шанцевого, и подручного инструмента и спец.средств позволяет штурмовать с меньшими потерями.
      Так наши солдаты действовали в Сталинграде, в Познани и Бреслау, при штурмах иных немецких городов
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:41
        +1
        В статье кстати есть правильные вещи.Впрочем,мне рассказал мобилизованный коллега ,находящийся в отпуске.Рыли окопы,строили укрепления.Подразделения"кадровых" при этом,вели бои..
        1. Алексей Лантух
          Алексей Лантух Сегодня, 18:52
          -3
          Где рыли? На 1-й или 2-й линии обороны? Так калаша дали или нет?
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 19:03
            0
            Понимаю сарказм.Про глупость о калаше не стал спрашивать.Пока из ума не выжил yes
        2. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 19:38
          0
          «даже оружие в руки не дают»

          А зачем нам оружие, если саперные лопатки есть! Боевых медведей водкой напоим и погоним их в бой, шлёпая их плашмя лопатками по заднице. laughing
      2. azkolt
        azkolt Сегодня, 19:04
        0
        Ну я думаю, сейчас дело до этого не доходит или очень и очень редко. Мне кажется мужик просто им травил байки, по приколу, а они уши развесили.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 19:39
          0
          Цитата: azkolt
          Мне кажется мужик просто им травил байки, по приколу,

          Не, они там типа видео с беспилотника смотрели.
      3. NKT
        NKT Сегодня, 19:24
        0
        В телеграмм-каналах речь идет о Вагнеровцах и там немного другой посыл сделан:

        У Русских очень хорошее разделение задач и они отлично окапываются, - военный ВСУ рассказал американцам о тактике ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

        "У них очень хорошее разделение задач: кто-то только копает, кто-то приносит боеприпасы, кто-то стреляет, и они по отдельности участвуют в наступлении. Как только их войска продвигаются вперед, люди с лопатами подходят сзади и роют окопы и блиндажи, в то время как другие несут боеприпасы и прячут их в ямах. Скоро у них появляется целая деревня", - цитирует New York Times военного ВСУ по имени Ярослав из 3-й штурмовой бригады (бывший нацистский полк "Азов").
    2. МДП
      МДП Сегодня, 19:27
      +1
      Тоже про стройбат советский вспомнил. 30 лет прошло, а байка эта до Америки дошла только
      1. sanja.grw
        sanja.grw Сегодня, 19:39
        0
        А почему байка, служба в Стройбате 93-95, у меня в военнике написано - оружие противогаз
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 19:41
        +1
        У каждого своя правда, только изучают всегда правду победителя.
    3. boris ivanov
      boris ivanov Сегодня, 19:40
      0
      Я тоже вчера отправил "пугач" и "рогатку". бойтесь бандеровцы!)
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:29
    -3
    Некоторых наших политиков и на сво не пускают.
    Они все равно ястребы, противники запада.
    А другие пиярятся в комуфляже.
    А собственность в новороссии третьим достанется.
    И не бандере, и не пинчукам с братушками с кипра
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:29
    +3
    да-да, один калаш на двоих с одним магазином. а картохой учатся метать вместо гранат. ага.

    где-то подобное уже было.... я в смысле что-то похожее западные уже трындели. про Сталинград?
    1. albert
      albert Сегодня, 18:40
      +1
      Напоминает Халл оф Дьюити, прохождение за СССР. laughing laughing laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:49
        0
        да, Вы правы. точно! вспомнил - Call of Duty, прохождение за наших. там рядовой Козлов был в качестве основной фигуры.

        дык может западные что игры компьютерные, что статьи - всё клепают с одной и той же методички?
    2. Diger
      Diger Сегодня, 18:46
      +3
      смысле что-то похожее западные уже трындели. про Сталинград?

      belay
      Не было такого про Сталинград, чего чушь то пороть?


      Цитата: анонимный автор
      Американская газета со ссылкой на украинского военнослужащего: «Некоторым российским солдатам даже оружие не выдают»

      no
      Хотелось бы ссылку.
      Я на
      https://www.nytimes.com/international/
      Не нашёл ни про «Ярослава» украинца из 3 штурмового, ни про стройбат, ни про отсутствие оружия
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 19:14
        +1
        Цитата: Diger
        Хотелось бы ссылку.

        https://www.nytimes.com/2023/03/19/world/europe/russia-bakhmut-ukraine.html hi
      2. Макиавелли
        Макиавелли Сегодня, 19:47
        0
        Сейчас разгоняют такую утку. Мол советы в первые дни войны воевали с одной винтовкой на троих. Ещё Михалков со своей цитаделью подлил говна в бочку.
    3. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 18:57
      +1
      Цитата: Nexcom
      да-да, один калаш на двоих с одним магазином

      Помним помним. С черенком от лопаты и оружие себе добудешь в бою. laughing
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:32
    -1
    Ну понеслась комментировать западную пропаганду! Сразу видно ,кто чем дышит на сайте.А сайт не только мы читаем,его и в Пентагоне иногда комментируют и не только ,в Пентагоне но и несколько поближе.Смотрю с сайта исчезли некоторые ,которые задавали "глупые" вопросы,но ещё остались специалисты " широкого профиля".Знатоки во всём- вундеркинды.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:33
      0
      да ладно! Прям таки в Пентагоне? belay

      ----------------
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 19:00
        +1
        Цитата: Nexcom
        да ладно! Прям таки в Пентагоне?

        А то как же!Учатся...У нас же тут комментаторы всяко лучше знают как воевать надо чем в генштабе!Да и узнают какая западная пресса у наших заходит.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 19:15
          +1
          После чтения западной прессы всегда читаю их коменты.После того как американец упал,и Госдеп обоссался от страху.Коменты изменились.Появились : А зачем нам сдалась эта Украина,сейчас не 2 МВ.Русские достанут если захотят.
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 19:24
          0
          Цитата: Эдик
          У нас же тут комментаторы всяко лучше знают как воевать надо чем в генштабе!Да и узнают какая западная пресса у наших заходит.

          Может быть, некоторые знают лучше, но не имеют расклада сил и средств.
          И все диванные эксперты знают, зачем нужно укреплять границы и каким оружием нужно воевать и против чего.
          А ещё комментаторам известно с времён Чапаева:
           Показать / Скрыть текст

          Уничтожать командиров и руководство необходимо, потому что без командира и бойцам может быть крышка.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:06
        0
        Года 3- 4 назад Пентагон сослался на статью на Военном обозрении,но авторские не заплатил.Жмотяра. laughing
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:28
        0
        Посольство КНДР присылало сайту ,благодарственное письмо за одну из статей про их страну и такое было.
    2. Diger
      Diger Сегодня, 18:50
      +4
      А сайт не только мы читаем,его и в Пентагон

      Статьи Рябова или Скоморохова?
      Не смешите

      Единственный, кого они могут читать Климов и Тимохин, но это они и так знают.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 19:14
        +1
        Единственный, кого они могут читать Климов и Тимохин

        Это ДА! Это почти как от Матфея и/или Луки.
  5. abc_alex
    abc_alex Сегодня, 18:34
    +2
    Прекрасно! Радует, что бундес-архивы, очевидно в отличном состоянии и методички Геббельса сохранились в читабельном состоянии :)
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:42
      +1
      Может, просто с творчеством Михалкова познакомились?
  6. Эд1970
    Эд1970 Сегодня, 18:38
    0
    "Рации, прицелы, квадракоптеры: депутат с Ямала передала бойцам СВО купленную на собранные северянами деньги технику .... Военнослужащая уже не в первый раз обратилась к ямальским представителям партии за помощью. ..."
    https://www.mk-yamal.ru/social/2023/03/15/racii-pricely-kvadrakoptery-deputat-s-yamala-peredala-boycam-svo-kuplennuyu-na-sobrannye-severyanami-dengi-tekhniku.html

    Вроде есть чем гордиться, а с другой стороны, получается, командиры не обеспечивают?
  7. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 18:39
    0
    "о отдельным российским военным «даже оружие в руки не дают"..
    "Разруха она гнездится не в клозетах а в головах." Видно переел "чудных американских таблеток" поэтому этому "очевидцу" заградотряд НКВД вместе с Лаврением Палычем мерещется.
  8. KCA
    KCA Сегодня, 18:41
    0
    Вот прям вообще не выдают оружия? А куда делись закрома? Начиная от Мосинок, большая часть которых неизбежно была утеряна, но выпущено их было свыше 12 000 000 штук только за время войны, "Светы" тоже, наверняка, остались на хранении, что-то осталось, куда делись АК и АКМ, АКС, да даже АКСУ? И пистолеты кончились? Вот прям уверен, что и Наганы можно найти на складах. В общем дятел прочитал по бумажке, как приказали и доволен
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:13
      0
      Цитата: KCA
      Вот прям уверен, что и Наганы можно найти на складах.

      Ежели поглубже и хорошенько покопаться, то можно и Смит унд Вессоны выкопать. Поговаривают, что однажды на забытом складе нашли забытого часового, он там пятнадцать лет прожил.
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:41
    0
    Американский журналюга просто не понял, что на самом деле сказал украинский военный. А он сказал, что у Вагнера есть подразделения в нужном количестве, которые обеспечивают боевые действия, боевых подразделений в бою. А вот в Армии России как раз таких подразделений и не хватает. На картинке, если считать "количество танков" в полку, выглядит все красиво, а вот подразделений обеспечения боевых действий в нужном количестве нет. Отсюда и проблемы в СВО.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:46
    0
    Потом пропаганда быстро развеялась, но сегодня западные СМИ принимаются за старые методы.
    . Вопрос... фашистов их брехня не помогла, может их последышы решили, что им она поможет? fool
    Кстати, а забугорные хозяевам, такая брехня поможет? Тем более, это уже мало кого интересует, у обывателя проблемы совсем другие...
  11. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:53
    0
    Старая песня, либеральная, но если кто-то хочет - слушайте.
  12. maiman61
    maiman61 Сегодня, 18:57
    +2
    Один неумный слушает другого неумного! Ты меня уважаешь? Уважаю! Я тебя тоже уважаю, значит мы уважаемые люди!
  13. Николай310
    Николай310 Сегодня, 19:00
    +2
    Тоже самое говорят и про укров...слово в слово...стандартный набор штампов
  14. Void
    Void Сегодня, 19:12
    0
    Все ровно, да наоборот
    Россия не та страна, где об таких "чудесах" узнают из Западной прессы.
  15. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 19:18
    0
    Американская газета со ссылкой на украинского военнослужащего: «Некоторым российским солдатам даже оружие не выдают». Американским журналистам и украинским военнослужащим явно мозгов не выдают.
  16. Ясная
    Ясная Сегодня, 19:21
    +1
    публикации в западной прессе напоминают производную геббельсовской пропаганды, где советского воина-освободителя рисовали в таких красках, что европейцы сначала – при выходе Красной Армии за пределы СССР - панически боялись советских солдат. Потом пропаганда быстро развеялась, но сегодня западные СМИ принимаются за старые методы.

    Значит в истории все опять повторится.
  17. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:22
    0
    Взяли за образец самих себя, экстраполировали, перенесли на российскую армию - и, вуаля, готово геббельсовское откровение о своём противнике.
  18. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:26
    0
    Он в интервью не говорил же про то, что оружие не выдают. Описал групповую работу, где каждый выполняет отведенные задачи.
    Сами то несут большие потери, кто ещё под препаратами, большой вопрос. request
  19. sifgame
    sifgame Сегодня, 19:30
    0
    Что то мне подсказывает хуторянин рассказал про своих
  20. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:35
    0
    Некоторым российским солдатам даже оружие не выдают
    это вольный пересказ бородатого анекдота советского периода, про отморозков из стройбата?
  21. Загребун
    Загребун Сегодня, 19:40
    0
    И не кормят, у них мини реактор есть. А еще они лучами из глаз бьют. Мы (я так точно) помним. Местами любим. И ага.