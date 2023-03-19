Американская газета со ссылкой на украинского военнослужащего: «Некоторым российским солдатам даже оружие не выдают»

Они хорошо разделяют задачи. Кто-то хорошо стреляет, кто-то – копает, кто-то подносит боеприпасы. В наступлении они участвуют отдельно. Продвинулись одни – тут же подходят другие, начинают рыть окопы и блиндажи. И вот так вскоре у них появляется целая деревня на занятых позициях.

Они идут вперёд, несмотря на потери. Погибли одни, тут же идут другие. Мы думаем, может под препаратами. Тут же с ума сойти можно.