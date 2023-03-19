Американская газета со ссылкой на украинского военнослужащего: «Некоторым российским солдатам даже оружие не выдают»

Очередное интервью с украинским военнослужащим, воюющим в районе Бахмута (Артёмовска), вышло в американской прессе. Публикует материал The News York Times, и некоторые тирады из этого интервью вызывают, мягко говоря, неоднозначную реакцию.
Так, военнослужащий (представлен как Ярослав) 3-й штурмовой бригады (один из переформатированных на Украине вариантов террористического и запрещённого в РФ «Азова») в интервью американской прессе заявил о том, что некоторым российским военнослужащим якобы «вообще не выдают оружия».
Из интервью:
Они хорошо разделяют задачи. Кто-то хорошо стреляет, кто-то – копает, кто-то подносит боеприпасы. В наступлении они участвуют отдельно. Продвинулись одни – тут же подходят другие, начинают рыть окопы и блиндажи. И вот так вскоре у них появляется целая деревня на занятых позициях.
Далее украинский военнослужащий сетует на то, что у «наступающих русских какое-то пренебрежение к смерти»:
Они идут вперёд, несмотря на потери. Погибли одни, тут же идут другие. Мы думаем, может под препаратами. Тут же с ума сойти можно.
Далее начинаются очередные басни о том, что «российские войска, вероятно, применяют заградотряды». Такой вывод «Ярослав» и его сослуживцы сделали, исходя из видео, где было запечатлено, как один из российских бойцов оглядывается назад перед штурмовыми действиями. Железобетонное доказательство, ничего не скажешь… Как и то, что отдельным российским военным «даже оружие в руки не дают». Вспоминается советский анекдот о стройбате.
Все эти публикации в западной прессе со ссылкой на украинских военных порой напоминают производную геббельсовской пропаганды, где советского воина-освободителя рисовали в таких красках, что европейцы сначала – при выходе Красной Армии за пределы СССР - панически боялись советских солдат. Потом пропаганда быстро развеялась, но сегодня западные СМИ принимаются за старые методы.