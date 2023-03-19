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Посол Польши в Париже: У нас не останется иного выбора, кроме вступления в конфликт на Украине, если эта страна не сможет защитить свой суверенитет

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Посол Польши в Париже: У нас не останется иного выбора, кроме вступления в конфликт на Украине, если эта страна не сможет защитить свой суверенитет

Точки над «i» в плане вступления сил НАТО на территорию Украины фактически расставил польский дипломат Ян Росцишевский. Он занимает должность польского посла в Париже.


Журналисты поинтересовались у посла Польши о том, есть ли какое-либо условие вступления польской армии в вооружённый конфликт на Украине. Не используя каких-либо витиеватых формулировок, Росцишевский однозначно заявил, что Польша сценарий вторжения на украинскую территорию рассматривает.

Росцишевский:

У нас не останется иного выбора, кроме вступления в конфликте на Украине, если эта страна не сможет защитить свой суверенитет. Для нас важно, чтобы Украина победила.

По словам посла Польши во Франции, «на Украине сейчас идёт сражение за европейские ценности, за западную культуру». Вот только Росцишевский не сформулировал точно, о каких именно ценностях и культуре идёт речь. Об однополых и трансгендерных ценностях? О «ценностях» по смене пола в несознательном возрасте? Или всё-таки о культурных ценностях Гёте и Бальзака, Монтескье и Микеланджело? Но если речь о традиционных ценностях, то поляк лукавит, ведь Россия именно за эти ценности сегодня и вынуждена бороться с западным неолиберализмом, местами явно переходящим в фашизм.

Если руководствоваться логикой польского посла во Франции, то как только официальная Варшава поймёт, что Киев на поле боя проигрывает, польские оккупационные силы уже вполне открыто (а не только как сейчас – в виде многочисленных наёмников) появятся на Украине. Или многочисленные польские наёмники на контролируемых киевским режимом территориях – это и есть свидетельство того, что Киев как минимум далёк от «победы над Россией»?..
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33 комментария
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:31
    +12
    Ну раз они пойдут воевать за ценности Адольфа и Бандеры, тогда по Польше будет нанесён Ядерный Удар и пошло оно всё!
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 21:45
      +1
      тогда по Польше будет нанесён Ядерный Удар и пошло оно всё!
      Думаю сначала надо уничтожить правительственные и военные центры принятия решений (Украину не поминайте), а если это не отрезвит панов, ну тогда да, придётся забить на экологию. Польшей правят такие же - манагеры как в целом в Европе, им дороже всего их собственная шкура и кошелёк. На Польшу в целом им скорее всего плевать. А вот простые поляки вряд ли захотят умирать за украинцев- нацистов.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 21:50
        +4
        Цитата: ИВЗ
        Думаю сначала надо уничтожить правительственные и военные центры принятия решений (Украину не поминайте)

        В Сирии этим грозились.
        На Украине этим грозились...
        А получилось почему-то никак. Почему Вы считаете, что в случае вторжения Польши будет по другому ?
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:57
      +2
      Цитата: 75Сергей
      Ну раз они пойдут воевать за ценности Адольфа и Бандеры, тогда по Польше будет нанесён Ядерный Удар и пошло оно всё!

      И привет Четвертая Мировая с палками и камнями.
      Только выход из моратория и испытание на Новой Земле мегатонн 30ть помогут вправить мозги забывчивым и отрезвить опьяненных. А сразу бомбить- это самоубийство.
      Если тебя окружила толпа гопников с ножами, желательно сначала показать им гранату, а не сразу бросать её себе под ноги.
    3. d1975
      d1975 Сегодня, 22:01
      0
      Польша не ядерная страна ! Это раз . Второе перестаньте думать так вслух . Вам что заняться нечем ? Дубина ядрённая не этих целей делалась , чтобы пшеков лупить . Америкосов - да !, Британию - да !. Остальных это не реально .
    4. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 22:01
      0
      Хм...

      При таких "раскладах", этот посол ляхов в Париже, имеет некоторые шансы разделить судьбу Залесского и стать "министром иностранных дел правительства в эмиграции". В Лондоне...
    5. Виссарионыч
      Виссарионыч Сегодня, 22:10
      0
      По Польше не стоит бить, а вот посещение сарматом Лондона, самое то
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 21:32
    +3
    У нас не останется иного выбора, кроме вступления в конфликте на Украине, если эта страна не сможет защитить свой суверенитет. Для нас важно, чтобы Украина победила.

    В случае вступления Польши в войну на Украине или её агрессии против Белоруссии мы уже цацкаться с применением ЯО как на Украине не будем.
    Польша сгорит до тла ровно за 15 минут после вступления в войну.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 21:57
      +2
      Цитата: War_Lord
      мы уже цацкаться с применением ЯО как на Украине не будем.

      А кто это "мы"? По факту. Реально. Имярек "War_Lord" и К°? У Вас есть доступ к "КНОПКЕ"? Вы принимаете решения подобного уровня?
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 21:58
        +2
        Российская Федерация.
        Поскольку Польша - член НАТО в отличие от Украины и чужая исторически и культурно нам страна.
    2. boni592807
      boni592807 Сегодня, 22:07
      0
      War_Lord (Alexander). Сегодня, 21:32. НОВЫЙ - "...В случае вступления Польши в войну на Украине или её агрессии против Белоруссии мы уже цацкаться...не будем.
      Польша сгорит до тла ровно за 15 минут после вступления в войну..."

      Эка вы какой торопыга... Нет!!! stop
      "Решать" вопрос надо по мере ПОСТУПЛЕНИЯ представителей не СГИНЕЛЫ на территорию бывшей УСССР с учетом максимальной ИХ концентрации . crying ..Чего ЗРЯ силы и средства переводить...Да и не забывать. что после ресурсы самим пригодятся(пора научиться у "партнеров" домовитости).. НЕ сжегать crying а "трамбовать" love - знающие поймут...Что-то для нового правительства Германии можно ПРЕДЛОЖИТЬ. feel например. что не благодарным не сгинелам подарили после ВОВ("МВ) (Шольц сильно ОПУСТИЛ Германию. И те кто ЕГО сменят. если хотят работы и спасения промышленности и самой Германии будут более разумны в отношении с РФ. Ради себя РАДИМЫХ). Всегда ПОЛЕЗНО думать о ЗАВТРА. Опять в противовес США можно и ДРУЖИТЬ bully .А БА-БА-ХНУТЬ никогда НЕ поздно... Не так ли ... crying
      Пока есть возможность в прямую самим не "запускать" войну с НАТо.... А если Польша ХОЧЕТ сама без НАТо... и славненько .. lol Сама ЗАХОТЕЛА. сама ПЕРЕЙДЕТ границу бывшего СССР(большой России -РИ. РФ - правопремница) ... и Россия её( пока не СГИНЕЛУ) "поцелует" потом(когда перейдет границу) если не СГИНЕЛА захочет.... love crying
      Как-то так... hi
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 22:10
        0
        У нас конвенциональных, неядерных сил на Польшу и Украину вместе взятых не хватит без всеобщей мобилизации населения и экономики РФ.
        Кроме того, нужно учесть наличие в Польше войск США, которые в стороне не останутся.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:32
    +4
    Так вроде куча пшеков уже утилизирована на 404... wassat
  4. KCA
    KCA Сегодня, 21:35
    +10
    Ну что тут можно сказать, Д.Б., об этом посол нафиг подумал?
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 21:44
      +1
      И ведь, когда такая картинка появилась в интернете, ни Кто вероятно не думал, что до такого дойдёт!
      1. KCA
        KCA Сегодня, 21:47
        +1
        Да все думали, полики они ещё с 1982 года напрашиваются
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 21:59
          +2
          Жаль мы в 1981 г в ноябре не поехали из Германии давить этого Валенсу.Техника была введена из боксов,оружие получено,боекомплект загружен в машины .Личный состав находился на штатных местах.6 - 8 часов ждали приказа.Войцех Ярузельский ввёл военное положение,это Польшу и спасло.Так бы раскатали бы их.Леонид Ильич добрый был.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:35
    +14
    Если затра посол Польши в России не будет вызван в МИД,это может плохо кончится для мира.Или поляки хотят умереть в одну харю.По ним придётся бить всем что у нас есть.А НАТО подпишится или сдрыснет ,сами только сами.
    1. d1975
      d1975 Сегодня, 22:03
      0
      Да не посла надо вызывать , а убирать все дипотношения с пшеками и трибалтами . Оптимизацию посольств . Луговой точно это говорит , но его не слышат или делают вид ,что не слышат .
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 22:07
      0
      Цитата: tralflot1832
      Если затра посол Польши в России не будет вызван в МИД,это может плохо кончится для мира.

      А смысл? Традиционно ответят в том ключе, что это заявление не отражает официальной позиции МИД Польши и Варшавы, поскольку является частным мнением одного из сотен дипломатических работников польского МИДа в одной из забугорных стран. Нам не послов надо вызывать, а полностью разрывать дип.отношения с этой страной поскольку у нас с поляками уже не осталось никакого взаимодействия по сколь нибудь значимому для нас вопросу.
      Цитата: tralflot1832
      По ним придётся бить всем что у нас есть.

      К тому идёт. Допросятся, или выпросят.
      Цитата: tralflot1832
      А НАТО подпишится или сдрыснет ,сами только сами.
      НАТО не подпишется. Поленья ещё полгода назад на саммите НАТО пытались раскачать тему "своего участия в б/д на украине но с опорой на п.5 устава НАТО, на что им недвусмысленно ответили, что если они сами влезут, то пункт № 5 действовать не будет т.к. на территорию Польши никто не нападал и если они горят желанием, то могут это сделать в инициативном порядке под свою же ответственность, после чего поленья снова перешли в режим привлечения "отпускников и добровольцев". Ну вот не даёт им покоя Львовская область, поэтому они ищут варианты участия, что бы и область под свой контроль взять и по холке не выхватить, возможно попытаются оформить это дело под видом введения своего контингента "миротворцев" до внутренних административных границ области сильно совпадающих с их территориальным интересом. hi .
  6. konstantin68
    konstantin68 Сегодня, 21:42
    +4
    Слова,слова... К сожалению,весь мир перестал отвечать "за базар".
    Сказал и сказал. Ничего не будет,и ни к чему это его не обязывает.
    Реакцию от нашего МИДа недурно бы выслушать.
    Или опять "красные линии"? Перестал понимать.
  7. красноярск
    красноярск Сегодня, 21:43
    +3
    [/quote]У нас не останется иного выбора, кроме вступления в конфликте на Украине, если эта страна не сможет защитить свой суверенитет. [quote]

    Это явная и недвусмысленная угроза в наш адрес. Чем ответит наш МИД?
    Надеюсь не словами - "Мы сожалеем, что польский посол сказал не подумавши", или что-то в этом роде. От МИДа должно поступить недвусмысленное предупреждение, что в случае .... по Польше будет нанесен удар ...всеми имеющимися средствами.
    А как иначе с этими наглецами?
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 21:46
      +1
      У МИДа РФ ответ трафаретный и не меняющийся вне зависимости от ситуации:
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 22:05
      0
      Цитата: красноярск
      Это явная и недвусмысленная угроза в наш адрес. Чем ответит наш МИД?

      24 февраля 2022 года был продемонстрирован принцып: "Если драка неизбежна - бей первым". Как будет на этот раз?
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:44
    +2
    Поляки, второго "чуда на Висле" уже не будет. Будет просто кирдык Варшаве.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:47
    +2
    Добавлю,надо вызывать всех послов стран входящих в НАТО и желающих вступить,по одному.И требовать ,объяснения своей позиции по заявлению польского посла во Франции.У поляков фальшстарт перед 20 марта и это с одной стороны хорошо.Эка их бомбануло.
  10. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 21:49
    +2
    Одна подконтрольная страна хочет защитить суверенитет другой подконтрольной и проданной побирушки.
  11. hohohol
    hohohol Сегодня, 21:51
    +2
    Это одноклеточное думает что НАТО впрягаться за Польшу? Возможно, но подавляющее большинство Болеков и Лёликов об этом так никогда и не узнают. Всё идет четко по американскому плану, сначала xoxлы, потом пшеханы, а там и прибалты, если последние не образумятся и внезапно не поумнеют. А вообще все эти бывшие сосиськи cрaны, как говаривал незабвенный Леонид Ильич, как были буфером между Россией и Западом, так и остались и пора бы им это уже понять.
  12. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 21:54
    +1
    Так это ещё в первые месяцы понятно было, после подписания Зе особого статуса Польши. У России на горизонте череда конфликтов, конца и края не видно…
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 21:54
    +3
    Какие тут многие смелые заявляющие про применение ЯО. Ну зайдут поляки "на свои территории" и что? Мы все никак не наберёмся смелости разбомбить в ноль Кременчугский НПЗ на Украине, а тут вдруг будем пулять ядерным батоном?
  14. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 22:00
    +1
    Польский посол в Париже говорит для тамошней публики, дабы Франция не кинула украину с военной помощью. Польский же посол в РФ про это помалкивает. Да и и польская армия на западных землях украины очень даже незванные гости. Имел беседу с жителем из Черкасс, та он вполне определенно говорить что поляки более враждебные враги, чем российская армия, уточню, человеку под 70, служил и в СА и в ВСУ.
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 22:04
    0
    Цитата: красноярск

    Это явная и недвусмысленная угроза в наш адрес. Чем ответит наш МИД?
    Надеюсь не словами - "Мы сожалеем, что польский посол сказал не подумавши", или что-то в этом роде. От МИДа должно поступить недвусмысленное предупреждение, что в случае .... по Польше будет нанесен удар ...всеми имеющимися средствами.
    А как иначе с этими наглецами?

    МИД ответит дипломатично. Другое дело, что обычно после 1001-го предупреждения разная сволочь в виде прибалтийских тигров, ляхов расслабляется и позволяет себе слишком многое. Тем не менее, приключения на задницу неожиданно прилетают из другой инстанции, когда о них уже никто не помышляет.
  16. север 2
    север 2 Сегодня, 22:07
    0
    поляку следовало бы сообразить , что разные люди в сортирах имеют разные предпочтения . Например Екатерина Великая сделала в сортире из трона короля Польши себе стульчик над своим ночным горшком . А полковник КГБ пообещал наёмников найти аж в сортире и там же их и "замочить" . А ведь "замочат"...