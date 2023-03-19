Посол Польши в Париже: У нас не останется иного выбора, кроме вступления в конфликт на Украине, если эта страна не сможет защитить свой суверенитет

У нас не останется иного выбора, кроме вступления в конфликте на Украине, если эта страна не сможет защитить свой суверенитет. Для нас важно, чтобы Украина победила.

Точки над «i» в плане вступления сил НАТО на территорию Украины фактически расставил польский дипломат Ян Росцишевский. Он занимает должность польского посла в Париже.Журналисты поинтересовались у посла Польши о том, есть ли какое-либо условие вступления польской армии в вооружённый конфликт на Украине. Не используя каких-либо витиеватых формулировок, Росцишевский однозначно заявил, что Польша сценарий вторжения на украинскую территорию рассматривает.Росцишевский:По словам посла Польши во Франции, «на Украине сейчас идёт сражение за европейские ценности, за западную культуру». Вот только Росцишевский не сформулировал точно, о каких именно ценностях и культуре идёт речь. Об однополых и трансгендерных ценностях? О «ценностях» по смене пола в несознательном возрасте? Или всё-таки о культурных ценностях Гёте и Бальзака, Монтескье и Микеланджело? Но если речь о традиционных ценностях, то поляк лукавит, ведь Россия именно за эти ценности сегодня и вынуждена бороться с западным неолиберализмом, местами явно переходящим в фашизм.Если руководствоваться логикой польского посла во Франции, то как только официальная Варшава поймёт, что Киев на поле боя проигрывает, польские оккупационные силы уже вполне открыто (а не только как сейчас – в виде многочисленных наёмников) появятся на Украине. Или многочисленные польские наёмники на контролируемых киевским режимом территориях – это и есть свидетельство того, что Киев как минимум далёк от «победы над Россией»?..