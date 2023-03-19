Посол Польши в Париже: У нас не останется иного выбора, кроме вступления в конфликт на Украине, если эта страна не сможет защитить свой суверенитет

Точки над «i» в плане вступления сил НАТО на территорию Украины фактически расставил польский дипломат Ян Росцишевский. Он занимает должность польского посла в Париже.
Журналисты поинтересовались у посла Польши о том, есть ли какое-либо условие вступления польской армии в вооружённый конфликт на Украине. Не используя каких-либо витиеватых формулировок, Росцишевский однозначно заявил, что Польша сценарий вторжения на украинскую территорию рассматривает.
Росцишевский:
У нас не останется иного выбора, кроме вступления в конфликте на Украине, если эта страна не сможет защитить свой суверенитет. Для нас важно, чтобы Украина победила.
По словам посла Польши во Франции, «на Украине сейчас идёт сражение за европейские ценности, за западную культуру». Вот только Росцишевский не сформулировал точно, о каких именно ценностях и культуре идёт речь. Об однополых и трансгендерных ценностях? О «ценностях» по смене пола в несознательном возрасте? Или всё-таки о культурных ценностях Гёте и Бальзака, Монтескье и Микеланджело? Но если речь о традиционных ценностях, то поляк лукавит, ведь Россия именно за эти ценности сегодня и вынуждена бороться с западным неолиберализмом, местами явно переходящим в фашизм.
Если руководствоваться логикой польского посла во Франции, то как только официальная Варшава поймёт, что Киев на поле боя проигрывает, польские оккупационные силы уже вполне открыто (а не только как сейчас – в виде многочисленных наёмников) появятся на Украине. Или многочисленные польские наёмники на контролируемых киевским режимом территориях – это и есть свидетельство того, что Киев как минимум далёк от «победы над Россией»?..