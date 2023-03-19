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В Новомосковске Днепропетровской области полностью выгорела крупная нефтебаза после удара дронов

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В Новомосковске Днепропетровской области полностью выгорела крупная нефтебаза после удара дронов

Полностью выгорела одна из крупнейших нефтебаз в центральной части Украины. Речь идёт о нефтяном хранилище в городе Новомосковск Днепропетровской области.


Пожар на этом объекте топливно-энергетической инфраструктуры возник пару дней назад вследствие того, что по нефтебазе был нанесён удар с воздуха. Использовались ударные дроны «Герань», которые, как изначально сообщала украинская сторона, «были успешно сбиты». Однако «сбитые» дроны каким-то образом смогли вызвать инцидент, который привёл к выгоранию тысяч тонн топлива и сырой нефти.

Пожар тушили двое суток.

Сегодня глава днепропетровского Новомосковска Сергей Резник подтвердил информацию о том, что «тушение пожара закончилось». Только Резник не сказал всей правды, а именно того, что тушение пожара спустя двое суток после удара дронов закончилось по той простой причине, что гореть на нефтебазе уже практически нечему – топливо выгорело.

Пока нет точных данных о том, каковы цифры финансового ущерба для киевского режима. Но вполне понятно, что, во-первых, они оцениваются десятками миллионов гривен, во-вторых, ущерб сказался на боеспособности украинских вооружённых формирований, которые готовились в Днепропетровской области.
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10 комментариев
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  1. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:46
    +2
    А почему у города до сих пор такое непатриотичное название?
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 21:50
      +4
      А смысл его сейчас менять, если он всё равно к Московии отойдёт?
    2. Маз
      Маз Сегодня, 22:10
      0
      Да дымит ещё, База. А Название городу дала Екатерина Великая. За собор сложеный без единого гвоздя "в лапу" из сосновых и дубовых брусьев Акимом Погребняком. Императрица так была поражена красотой собора, что воскликнула выходя из кареты- Ах, это новая Москва!- отсюда название, собор и сейчас принадлежит московскому патриархату и является мировым наследием по программе ЮНЕСКО.. поэтому и собор и город не трогают. Боятся. Народ может не понять.
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 22:14
        0
        Думаю, что в итоге собор этот таки спалят сами хлопцы перед уходом на Волынь.
  2. Альф
    Альф Сегодня, 21:47
    -1
    которые, как изначально сообщала украинская сторона, «были успешно сбиты». Однако «сбитые» дроны каким-то образом смогли вызвать инцидент, который привёл к выгоранию тысяч тонн топлива и сырой нефти.

    Правильно заявила украинская сторона-все дроны были сбиты, т.е. ПВО свою задачу выполнила. А вот тот факт, что сбиваемые БПЛА упали именно туда, куда и целились-да кого это волнует, об этом упоминать вовсе и не нужно...
    Только Резник не сказал всей правды, а именно того, что тушение пожара спустя двое суток после удара дронов закончилось по той простой причине, что гореть на нефтебазе уже практически нечему

    Ну он же не соврал, говоря, что пожар потушен ? laughing
    Как говорится-операция прошла успешно, но больной скончался...
  3. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 21:47
    0
    Пожар на этом объекте топливно-энергетической инфраструктуры возник пару дней назад вследствие того, что по нефтебазе был нанесён удар с воздуха.

    А эта нефтебаза выросла ис-под земли пару дней назад или разведка РФ о ней узнала только пару дней назад?
  4. Аргон
    Аргон Сегодня, 21:48
    0
    Опять сбили объектами герани? Дорогая ПВО
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:49
    0
    Ну а чего, прикинули орган к носу дешевле дать выгореть, все равно списывать все wink, а басни про сбитые 120% отзапущенных мы уже с прошлой осени слушаем.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:51
    0
    Так было видео он лайн,как сбитые гераньки с матами летели к цели.Два штука или может это украинцы матерились ,когда снимали.Непонятно,русский язык у них же запрещён. laughing
  7. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 21:59
    +1
    Почаще бы! Вообще, все НПЗ надо уничтожить.