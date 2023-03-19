В Новомосковске Днепропетровской области полностью выгорела крупная нефтебаза после удара дронов

Полностью выгорела одна из крупнейших нефтебаз в центральной части Украины. Речь идёт о нефтяном хранилище в городе Новомосковск Днепропетровской области.
Пожар на этом объекте топливно-энергетической инфраструктуры возник пару дней назад вследствие того, что по нефтебазе был нанесён удар с воздуха. Использовались ударные дроны «Герань», которые, как изначально сообщала украинская сторона, «были успешно сбиты». Однако «сбитые» дроны каким-то образом смогли вызвать инцидент, который привёл к выгоранию тысяч тонн топлива и сырой нефти.
Пожар тушили двое суток.
Сегодня глава днепропетровского Новомосковска Сергей Резник подтвердил информацию о том, что «тушение пожара закончилось». Только Резник не сказал всей правды, а именно того, что тушение пожара спустя двое суток после удара дронов закончилось по той простой причине, что гореть на нефтебазе уже практически нечему – топливо выгорело.
Пока нет точных данных о том, каковы цифры финансового ущерба для киевского режима. Но вполне понятно, что, во-первых, они оцениваются десятками миллионов гривен, во-вторых, ущерб сказался на боеспособности украинских вооружённых формирований, которые готовились в Днепропетровской области.