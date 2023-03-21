Как монголы изменили исторический путь Руси



Схватка русских всадников с татарами. 1916. Худ. С. Архипов. Военно- исторический музей артиллерии, инженерных и войск связи. Санкт-Петербург. Фото автора.

Вступление

Кто это был?



Недолгий век монгольской мир-системы. Одна из карт, которую можно найти в Интернете. На ней изображены страны, на которые распалась недолговечная «кочевая империя» монголов.

Свернула ли Русь с европейского пути?



Шлем из монгольской могилы. Конец XIII–XIV вв. с. Николаевская, Орловская обл. ГЭ. Санкт-Петербург. Фото автора.

Как изменилась система Древней Руси?



Монголы в походе. Кадр из сериала «Чингизхан» производства Монголии и КНР.

«А переменит Бог Орду…»

Написано огромное количество работ: научных и художественных, о том, что «если бы все русские земли объединились, то они бы смогли противостоять» татаро-монголам. Спорить с этим «если бы» трудно. Русская земля в XIII веке была, говоря современным языком, страной суверенных городов-государств со своими политическими амбициями, обидами, борьбой с соседями, столкновениями «старых» городов с «младшими», борьбой с Киевом. Поэтому они объединиться не могли никак. В таких условиях Русь оказалась данником более сильного соперника.Кочевое общество монголов XIII веке, как показывают новейшие исследования, было потестарным и экзополитарным, то есть являлось кочевым обществом с «консенсуальной» структурой по отношению к вождю, где было социальное неравенство, но не было государственных механизмов принуждения и репрессий. По отношению к внешнему миру это общество выступает как агрессивное и хищническое, потому что оно может существовать только за счёт эксплуатации обществ, стоящих вне его.В условиях производственного уклада кочевого скотоводства на первый план выступает присваивающий способ производства, основанный на войне. Они вели войны против сообществ, не способных молниеносно мобилизоваться, а к таким можно отнести все оседлые и земледельческие этносы и государства. Кочевники не ставили целью захватить земли, если они не находились на степной территории. Они осуществляли по отношению к ним экзоэксплуатацию, которая была совокупностью получения даней, периодических набегов и взимания одновременных контрибуций (поминок).Конечно, монголы могли и полностью уничтожить захваченное государство. Так, по иррациональным причинам, но совершенно в духе представлений монголов, было уничтожено на северо-западе современного Китая тангутское государство Си Ся. Одновременно монголы мало влияли на внутреннюю структуру подчиненных стран, которые находились вне территории великой степи.«Кочевая монгольская империя», от Руси до границ китайской империи Сунь, просуществовала как единая структура не более 20 лет и распалась в 1259 году. Когда окончательно был завоеван Китай, земли средней и передней Азии, Золотой Орды уже не входили в одно государство с империей Юань, объединившей Монголию и Китай.Некоторые завоеванные территории, попавшие под контроль чингизидов вне Дальнего Востока, определенное время продолжали формально подчиняться Каракоруму, даже отправляли контингенты войск для завоевания китайской империи Южная Сунь. Так в Ханбалыке (Пекине), столице Юань, появился отряд Русской гвардии наряду с другими иноплеменными гвардиями. Но с 1265 года монголы Средней Азии начали постоянные войны с великим и монгольским ханом и императором Юань. На этом закончилась «кочевая монгольская империя» от последнего до первого моря. Об этом подробно писалось на ВО в цикле, посвящённом войне монголов против китайских государств.Поэтому Русь и не могла входить в монгольскую империю на территории Китая, Юань (1271–1369 гг.). Не входила она и в состав кочевой орды Восточной Европы, именуемой Золотой.Этому спору более двухсот лет. Мысль о том, что «монголы скрыли от нас Европу», принадлежит первому русскому историографу Н. М. Карамзину, что вполне соответствовало уровню исторического анализа начала XIX века, его доводы были подвергнуты критике еще в XIX веке, безосновательность их показали С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, А. Е. Пресёлков и т. д. Не нашли эти выводы подтверждения и в дальнейшей историографии. В ХХI веке они с профессиональной точки зрения являются достоянием исторической мысли, и не более, о чём ниже.Тем не менее продолжает бытовать мнение о том, что если бы не монгольское вторжение, то развитие Руси привело бы к «некой европейской модели», а не к «азиатской сатрапии». Этот домысел ничем не подтверждён в исторических памятниках. Повторимся, восточные славяне идут по тому же органическому европейскому пути, что и вся Европа. Так называемое отставание связанно прежде всего и только с тем, что славяне вступили на исторический путь значительно позднее, чем родственные им западные этносы. В следующих статьях мы увидим, как развивались данные структуры у нас и на западе Европы.Сразу же после монгольского вторжения, которое прошло страшным смерчем через земли северо-востока Руси, никаких видимых политических изменений не произошло. Все старые отношения, счета и обиды продолжали существовать. В канун нападения на Киев монголов за его «золотой стол», как ни в чём не бывало, продолжается борьба русских князей. Конечно, разоренным и пограничным волостям было не до этого.В то время как области, не затронутые или слабо затронутые монгольским вторжением, продолжали борьбу за дани на границах (Смоленск, Новгород, Полоцк и т. д.), вступая в борьбу между собой и с новыми претендентами за пограничные дани (немецкие рыцарские ордена, Литва). Ростов, который сдался монголам и тем сохранил свою общину, а значит и ополчение, в 40–60-е гг. XIII века становится старшим городом на северо-востоке.Уже вскоре князья как представители русских волостей вынуждены были отправляться в Орду для определения условий подчинения. Примечательно, что завоеватели, исходя из своих ментальных представлений, видели в Руси исключительно побежденных и данников-«рабов». А в русских князьях они видели таких же авторитарных правителей, как они сами.Обратной стороной этих «поездок» стал тот факт, что монголы невольно усиливали власть князей в волостях, и князья могли теперь распоряжаться в княжествах так, как ранее не рисковали и помышлять. Это усиление власти князей напрямую было связано с данью, которая не имела экономического обоснования, а назначалась совершенно произвольно и никак не соотносилась с экономическими возможностями данников.На протяжении второй половины XIII века между победившими монголами и потерпевшей поражение Русью, как мы видим, начинают выстраиваться отношения. Ключевым в этих отношениях была «дань», это не налог, а выплата, похожая на контрибуцию, но не единовременная, а постоянная, пока данник признает над собой власть победителя.Никакого включения земель Руси, кроме небольшой территории у Киева, в структуры или систему «кочевой империи» или «улуса Джучева», о чём нас уверяют многие публицисты и историки, никогда не было! Даже границы между «кочевой империей» и русскими землями были четко очерчены.Социальная система Руси не изменилась, но была обессилена. С гибелью городов погибали и вои, свободные граждане волости, составляющие основу жителей земель. Это вело к существенному ослаблению городской или волостной общины, а оставшееся население пыталось уйти в места более безопасные с их точки зрения: с юга Руси на северо-восток, из более значимых городов, чаще подвергавшихся атакам татар, в менее значительные. После XIII, с началом XIV века стало очевидным, что города Руси уже были физически не способны бороться с внешней угрозой.Завоевателям было необходимо наладить постоянное поступление доходов с покоренных земель с минимальными, насколько это возможно, усилиями. Русским землям также было необходимо выстроить отношения, обезопасив их от бесконечных военных набегов со стороны степняков. С этой целью побеждённые представители русских земель, русские князья отправлялись в Орду. Многие из которых там и погибают, отстаивая русские интересы.Обе стороны, во-первых, пытаются «нащупать» приемлемые отношения, что не отменяет фактического состояния дел, где есть победители и побежденные. В этой связи совершенно несостоятельно говорить о каком-то симбиозе Руси и Орды.Во-вторых, на протяжении всего татаро-монгольского ига эти отношения менялись и эволюционировали, Орда была неустойчивой «степной империей», в которой частенько возникали свои смуты и «замятны».Дань или ордынский выход был крайне тяжелым и постоянным экономическим бременем, назначающимся произвольно. Она сопровождалась набегами, чрезвычайными сборами, «подарками» и постоями.Попытка применить по отношению к Руси систему взимания дани или «числа», заимствованную в Средней Азии, провалилась.Практически одновременно с началом формирования системного взимания сборов с захваченных или покоренных земледельческих обществ начался и распад недолговечной «империи монголов»: не было никаких возможностей в условиях Средневековья управлять такой огромной территорией. Ханьская империи Южная Сунн (то есть собственно Китай) была захвачена монголами только в 1279 году.Городское вооруженное движение в Суздале, Новгороде и других городах не дало возможности собрать «число» посредством внешних сборщиков: вначале баскаков-наместников, затем мусульманских купцов-откупщиков, представителей не Золотой Орды, а Каракорума. Несмотря на репрессии со стороны татар, при вынужденном участии русских князей, эти две системы не смогли удержаться на Руси. Благодаря активному сопротивлению волостей, сбор ордынского «выхода» переходит к «местной администрации». Переход сбора даней к русским князьям с начала XIV века обеспечил им финансовый ресурс. Это даст им возможность отстаивать самостоятельность Руси и своих вотчин.Татаро-монгольский разгром нанёс удар по демократическому устройству русских городов, но не отменил его. На протяжении всего XIII века в городах действовали вече, которые стихийно решали различные ключевые вопросы жизни общины и волости. Волость продолжает оставаться единым целым организмом без разделения на город и село. Когда мы говорим горожане, люди, общинники (совр. термин) – мы имеем в виду всех жителей волости, без разделения. Продолжается борьба между волостями – городами-государствами за старшинство в регионе или за выход из подчинения.На Руси ещё не было антагонистических классов, резко противостоящих друг другу: феодалов и крепостных, города и деревни. Город остается «большой деревней», где большинство жителей связанны с сельским хозяйством, даже если это и ремесленники.Но что же изменилось?Во-первых, ордынский сбор и сопровождающие его набеги серьезно подрывали примитивную аграрную экономику страны в сложном климатическом регионе.Вследствие установления даннических отношений монголо-татары вели дела именно с князьями и пытались определять им места, которые они должны были занимать на Руси, но они не могли и пренебрегать сложившимися традиционными отношениями, когда другие князья или даже города, могли фактически на месте оспорить это назначение. Впрочем, для монголов было важнее получать дань, чем менять что-то у северных данников.Неслучайно ордынские ханы были названы «царями», по аналогии с внешними по отношению к Руси византийскими «царями» («цезарь» до XIII века).Тот факт, что русские земли под напором непреодолимой силы вынуждены были платить им дань, не делало эти земли частью «кочевой империи». Знаменательно, что Епифаний Премудрый (ум. 1420 г.) объективно именовал хана Орды «мнимым царем».Русские князья вынуждены были принимать некоторые правила игры, навязанные извне, особенно те, которые им были выгодны. Теперь всё меньше можно было считаться с волостной общиной, а просто «становиться на город» с помощью ханского ярлыка. Городская община (волость) уже не могла указать князю на «путь чист» (изгнать его), а имея ханский ярлык, князья могли теперь действовать силой с большей уверенностью, в том числе привлекая татаро-монгольскую конницу. Эта тактика, в исторической перспективе, оказалась оправданной: как только русские князья нарастили силы, они тут же начали открытую борьбу с кочевниками.Ханы внимательно следили за своими данниками, стремились не допустить усиление кого бы то ни было, играли на противоречиях русских князей, умело стравливая их. И лишь внутренние усобицы, борьба за власть в степи, могли отвлечь их от контроля над Русью, как писал князь Дмитрий Донской: