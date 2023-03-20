Премьер Саксонии заявил о непосредственной вовлечённости Германии в украинский конфликт

Западные чиновники разного ранга могут сколько угодно говорить о том, что страны НАТО «не являются участниками вооружённого конфликта на Украине», но очевидное за такими формулировками не спрятать. Примечательно, что это признаётся и некоторыми зарубежными политиками.
Например, в издании Focus вышло интервью с премьером Саксонии (федеральная земля Германии) Михаэлем Кречмером, где тот однозначно указал на непосредственную вовлечённость ФРГ в конфликт на Украине.
По словам Кречмера, переговоры между Россией и Украиной остались в прошлом после принятия решения о поставках оружия Украине Западом. Саксонский премьер отметил, что, по его мнению, Берлин не должен был такое решение принимать, и что Германия должна была оставаться активным посредником в диалоге между Киевом и Москвой.
Таким образом, немецкий политик фактически указал на то, что власти Германии изначально благоволили одной из сторон конфликта. На самом деле, об это в своё время заявила и экс-канцлер Ангела Меркель, отметив, что Минские соглашения «Киев и не собирался выполнять».
Михаэль Кречмер:
Теперь ситуация только ухудшается. Сейчас нужно главное: прекращение огня и переговорный процесс.
При этом интересно мнение о Минских соглашениях, высказанное премьером Саксонии дополнительно. Он не считает те договорённости в полной мере негативными, утверждая, что «в своё время они войну в Европе предотвратили».
Кречмер:
Только выводов сделано тогда не было. В Бундесвер (вооружённые силы Германии) вкладываться у нас так и не стали.
Напомним, что накануне посол Польши во Франции заявил о том, что Польша вступит в боевые действия на Украине, если Киев не сможет отстоять украинский суверенитет. Правда, польское посольство теперь заявляет, что посла якобы не так поняли...