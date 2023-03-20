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Премьер Саксонии заявил о непосредственной вовлечённости Германии в украинский конфликт

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Премьер Саксонии заявил о непосредственной вовлечённости Германии в украинский конфликт

Западные чиновники разного ранга могут сколько угодно говорить о том, что страны НАТО «не являются участниками вооружённого конфликта на Украине», но очевидное за такими формулировками не спрятать. Примечательно, что это признаётся и некоторыми зарубежными политиками.


Например, в издании Focus вышло интервью с премьером Саксонии (федеральная земля Германии) Михаэлем Кречмером, где тот однозначно указал на непосредственную вовлечённость ФРГ в конфликт на Украине.

По словам Кречмера, переговоры между Россией и Украиной остались в прошлом после принятия решения о поставках оружия Украине Западом. Саксонский премьер отметил, что, по его мнению, Берлин не должен был такое решение принимать, и что Германия должна была оставаться активным посредником в диалоге между Киевом и Москвой.

Таким образом, немецкий политик фактически указал на то, что власти Германии изначально благоволили одной из сторон конфликта. На самом деле, об это в своё время заявила и экс-канцлер Ангела Меркель, отметив, что Минские соглашения «Киев и не собирался выполнять».

Михаэль Кречмер:

Теперь ситуация только ухудшается. Сейчас нужно главное: прекращение огня и переговорный процесс.

При этом интересно мнение о Минских соглашениях, высказанное премьером Саксонии дополнительно. Он не считает те договорённости в полной мере негативными, утверждая, что «в своё время они войну в Европе предотвратили».

Кречмер:

Только выводов сделано тогда не было. В Бундесвер (вооружённые силы Германии) вкладываться у нас так и не стали.

Напомним, что накануне посол Польши во Франции заявил о том, что Польша вступит в боевые действия на Украине, если Киев не сможет отстоять украинский суверенитет. Правда, польское посольство теперь заявляет, что посла якобы не так поняли...
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2 комментария
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 06:13
    +2
    Теперь ситуация только ухудшается. Сейчас нужно главное: прекращение огня и переговорный процесс

    А кто им поверит после спланированного провала Минска?
    Думать надо было раньше...
    Такое ощущение, что они первый раз с Россией воюют. Все таки историю войн всем западным политикам надо преподавать отдельно и углубленно.
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:25
    +1
    Он не считает те договорённости в полной мере негативными, утверждая, что «в своё время они войну в Европе предотвратили».
    Но сейчас Европа в целом и Германия в частности успешно навёрстывают упущенные тогда возможности на радость смотрящего за океаном