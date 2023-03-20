Посольство Польши во Франции опровергло заявление своего посла о готовности польской армии вступить в конфликт с Россией

В связи с появляющимися комментариями на тему интервью посла Росцишевского французскому каналу LCI 18 марта текущего года обращаем внимание, что оно в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано

Посла Польши во Франции Яна Росцишевского "неправильно поняли", Варшава не планирует вступать в конфликт с Россией на Украине, когда у ВСУ закончатся солдаты. С таким заявлением выступило польское посольство в Париже, пытаясь выгородить своего дипломата.Как уже писало в одном из своих новостных материалов "Военное обозрение", посол Польши во Франции Росцишевский в интервью французскому каналу LCI заявил, что Польша готова вступить в открытый конфликт с Россией на Украине, когда Киев потерпит поражение от российской армии. По его словам, Запад не должен допустить победы России, поскольку это будет означать поражение западного мира. Ну, а, поляки готовы взять на себя миссию по остановке российского наступления, открыто вступив в боевые действия.Данное интервью было подхвачено западной и российской прессой и широко разошлось, заявление посла получило свою оценку, а в Варшаве, видимо, напугались последствий и потребовали сделать опровержение, которое незамедлительно последовало. Как оказалось, Ростишевский ничего такого не говорил, слова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы и т.д. В общем, неправильно польского дипломата поняли, он вообще о другом говорил.- говорится в сообщении польского посольства во Франции.Как утверждают в Варшаве, Польша не намерена вступать в открытый конфликт с Россией, а слова посла надо понимать как обещание Киеву помощи от всех союзников, а не только поляков. В то же время подтвердили, что и дальше будут оказывать помощь Украине поставками вооружений и техники. Про наемников промолчали, хотя в последнее время очень большое количество польских "джентльменов удачи" появилось на просторах Украины.