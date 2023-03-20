Военное обозрение
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Посольство Польши во Франции опровергло заявление своего посла о готовности польской армии вступить в конфликт с Россией

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Посольство Польши во Франции опровергло заявление своего посла о готовности польской армии вступить в конфликт с Россией

Посла Польши во Франции Яна Росцишевского "неправильно поняли", Варшава не планирует вступать в конфликт с Россией на Украине, когда у ВСУ закончатся солдаты. С таким заявлением выступило польское посольство в Париже, пытаясь выгородить своего дипломата.


Как уже писало в одном из своих новостных материалов "Военное обозрение", посол Польши во Франции Росцишевский в интервью французскому каналу LCI заявил, что Польша готова вступить в открытый конфликт с Россией на Украине, когда Киев потерпит поражение от российской армии. По его словам, Запад не должен допустить победы России, поскольку это будет означать поражение западного мира. Ну, а, поляки готовы взять на себя миссию по остановке российского наступления, открыто вступив в боевые действия.

Данное интервью было подхвачено западной и российской прессой и широко разошлось, заявление посла получило свою оценку, а в Варшаве, видимо, напугались последствий и потребовали сделать опровержение, которое незамедлительно последовало. Как оказалось, Ростишевский ничего такого не говорил, слова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы и т.д. В общем, неправильно польского дипломата поняли, он вообще о другом говорил.

В связи с появляющимися комментариями на тему интервью посла Росцишевского французскому каналу LCI 18 марта текущего года обращаем внимание, что оно в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано

- говорится в сообщении польского посольства во Франции.

Как утверждают в Варшаве, Польша не намерена вступать в открытый конфликт с Россией, а слова посла надо понимать как обещание Киеву помощи от всех союзников, а не только поляков. В то же время подтвердили, что и дальше будут оказывать помощь Украине поставками вооружений и техники. Про наемников промолчали, хотя в последнее время очень большое количество польских "джентльменов удачи" появилось на просторах Украины.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:24
    +7
    Посол открыл секрет Полишинеля.Польша уже вступила в конфлиат с Россией
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 06:35
      -1
      —-Безграничный польский гонор… похоже - хотят еще один раунд спора ляхов и русских… Варшавский Поход, 17 Сентября 1939, Армия Людова в союзе с Красной Армией, Варшавский Договор, «Солидарность» и 1989 Ярузельского, НАТО…. По большому счету с середины 20-го века - как ни крути, счет в пользу Польши…
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 06:29
    +3
    Не знаю, готова ли воевать Польша. Главное, чтобы готовы к такому повороту были мы.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:12
      -1
      Не знаю, готова ли воевать Польша. Главное, чтобы готовы к такому повороту были мы.

      У ляхов ещё есть время подготовится, а у нас его уже нет СВО уже второй год идёт .
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:33
    0
    Что в последнее время слишком многих политиков хоть наших хоть не наших аудитория НЕПРАВИЛЬНО понимает wink, очередной персонаж 360 градусов нарисовался.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:38
    +3
    Это ожидаемо.
    Но тут главное допустить эту мысль. Чтобы СМИ разнесли и люди воспринимать начали , как реальность.
    Окно овертона в очередной раз раскрылось.
    Это все шаги одного плана.
    Того, что всегда был...
    Уничтожить Россию в принципе
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 06:55
    +2
    Вопрос, что мы будем делать когда Польша "введёт войска" на территорию западной Украины? Это им совсем не сложно будет сделать, тем более поляки на Украине получили права равные с правами украинцев, могут занимать должности чиновников, в полиции, в армии...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 07:08
      -3
      Цитата: Владимир М
      Вопрос, что мы будем делать когда Польша "введёт войска" на территорию западной Украины?

      Пущай вводят. Территория Украины давным-давно поделена, полякам привычно западная достанется, а России по Днепру границы хватит.
      1. Ратибор_А
        Ратибор_А Сегодня, 07:27
        +1
        Вся территория должна быть наша, с чего мы с свои территории должны отдавать...
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 07:39
          +2
          На счёт всей территорий западной Украины есть сомнение. Ну не возможно переделать население живущее на этих территориях, сколько не пытались. Оттуда вся зараза распространилась по всей территории Украины.
  6. Shiva83483
    Shiva83483 Сегодня, 07:08
    0
    тоже мне новость....поляки на перспективу рябятся за "Всходни крессы"....мечтатели
  7. uralant
    uralant Сегодня, 07:16
    +1
    Польша чётко выполняет требование США и тянет одеяло первенства в Европе на себя. Гиену История ни чему не научила. Оно и понятно. Вся Европа перевозбудилась и занимает очередь на делёжку шкуры, может даже уже и поделили, а эти заявления являются претензиями на крохи упавшие со стола хозяина, кому крошка пожирней, кость побольше. Так уже не раз было, забывают, что медведь-то живой и шкуру ещё содрать надо, а кому там филей достанется опять медведю решать. Вся ситуация повторяет сценарий "Особенностей национальной охоты", в части охоты на корову и разделки её туши!
  8. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 08:05
    0
    Вообще слова "самая большая армия Европы" говорит об обратном. Армию не так просто накачивают оружием. Та же схема была на Украине.
  9. Million
    Million Сегодня, 08:42
    0
    Информационная война-она такая....
    Вбросы могут быть с целью увидеть ответную реакцию на них.
  10. Kosta153
    Kosta153 Сегодня, 08:49
    0
    Посла Польши во Франции Яна Росцишевского "неправильно поняли", Варшава не планирует вступать в конфликт с Россией на Украине, когда у ВСУ закончатся солдаты. С таким заявлением выступило польское посольство в Париже, пытаясь выгородить своего дипломата. Конечно, неправильно поняли. Введут, когда еще не закончатся украинцы. Не зря они готовятся, ой не зря.