Президент России для прессы Китая: Идёт демонтаж старой и переставшей работать системы международной безопасности

Сейчас идёт демонтаж того, что можно назвать старой системой международной безопасности.

Но Россия в итоге так и не была услышана.

Это говорит только о том, что Запад не заинтересован в поиске путей выхода из сложившейся ситуации.

В китайском издании «Жэньминь жибао» (является фактически главной газетой китайской Компартии) опубликована статья президента России. Приурочена статья к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Напомним, что визит начинается сегодня, при этом основная политическая часть стартует во вторник 21 марта.И время визита выбрано отнюдь не случайно. В Китае отмечают, что именно в эти дни долгота дня начинает превосходить продолжительность ночи, что для современного мира носит особый символизм.Владимир Путин в своей статье отметил, что на сегодняшний день отношения между Россией и Китаем находятся в расцвете и являются стратегически всеобъемлющими. По словам российского президента, обе державы выстраивают открытую систему безопасности, которая отличается равноправием её участников.Владимир Путин:Российский лидер отметил, что эта система не просто стара, она перестала работать, перестала поддерживать баланс в мире, что всё чаще приводит к неразрешимым противоречиям и конфликтам.Коснулся в статье президент России и конфликта на Украине. По словам Владимира Путина, РФ сделала всё возможное для того, чтобы этот конфликт разрешился в дипломатической плоскости:Сегодня, как пишет президент РФ, в адрес России со стороны Запада звучат ультиматумы, выдвигаются «формулы мира», которые к реальному миру никакого отношения не имеют:Президент отметил, что сегодня получается так, что именно российско-китайские отношения являются основой стабильности в мире. Владимир Путин поблагодарил КНР за реальное устремление достичь мира и отметил, что Россия к диалогу с оппонентами открыта.