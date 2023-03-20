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Президент России для прессы Китая: Идёт демонтаж старой и переставшей работать системы международной безопасности

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Президент России для прессы Китая: Идёт демонтаж старой и переставшей работать системы международной безопасности

В китайском издании «Жэньминь жибао» (является фактически главной газетой китайской Компартии) опубликована статья президента России. Приурочена статья к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Напомним, что визит начинается сегодня, при этом основная политическая часть стартует во вторник 21 марта.


И время визита выбрано отнюдь не случайно. В Китае отмечают, что именно в эти дни долгота дня начинает превосходить продолжительность ночи, что для современного мира носит особый символизм.

Владимир Путин в своей статье отметил, что на сегодняшний день отношения между Россией и Китаем находятся в расцвете и являются стратегически всеобъемлющими. По словам российского президента, обе державы выстраивают открытую систему безопасности, которая отличается равноправием её участников.

Владимир Путин:

Сейчас идёт демонтаж того, что можно назвать старой системой международной безопасности.

Российский лидер отметил, что эта система не просто стара, она перестала работать, перестала поддерживать баланс в мире, что всё чаще приводит к неразрешимым противоречиям и конфликтам.

Коснулся в статье президент России и конфликта на Украине. По словам Владимира Путина, РФ сделала всё возможное для того, чтобы этот конфликт разрешился в дипломатической плоскости:

Но Россия в итоге так и не была услышана.

Сегодня, как пишет президент РФ, в адрес России со стороны Запада звучат ультиматумы, выдвигаются «формулы мира», которые к реальному миру никакого отношения не имеют:

Это говорит только о том, что Запад не заинтересован в поиске путей выхода из сложившейся ситуации.

Президент отметил, что сегодня получается так, что именно российско-китайские отношения являются основой стабильности в мире. Владимир Путин поблагодарил КНР за реальное устремление достичь мира и отметил, что Россия к диалогу с оппонентами открыта.
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10 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:39
    -2
    Демонтаж мировой системы , производить одной стране тяжело. Нужна мощная коалиция. РФ, Китай , та же Турция ( если Эрдоган), некоторые арабские страны, Сирия, Венесуэла, Африканские страны
    1. General_Hammel1
      General_Hammel1 Сегодня, 07:09
      +3
      И одной стране можно это сделать, если там не будет таких людей, которые ставят свои интересы выше интересов своей страны. А что касается коалиции, то также Турция игрок на двух стульях, Китай тоже не понятно кто, вроде бы сосед, друг, а с другой стороны он не будет жертвовать своим товарооборотом с ЕС и США. Ну а надеятся на арабские страны слишком сильно не стоит. Сирия , Венесуэла может быть.
      1. ishinmaikl
        ishinmaikl Сегодня, 07:15
        -1
        *Сирия,Венесуэла может быть*..
        Может быть,что?
      2. kaufman
        kaufman Сегодня, 07:24
        +1
        Естественно , что каждый тянет одеяло на себя. В том то и трудность, создать объединённую коалицию для решения определенных глобальных задач, так заинтересовать , чтоб согласились.
    2. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 07:10
      -4
      *Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем*?
      Одна попытка была уже..Кончилась 91ым годом
    3. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:30
      0
      У Китая своё видение мировой системы и нас там нет в управлении, там есть единый Китай и точка. Турция наш прямой противник с 18 века и никогда не будет союзником, арабские страны подвержены династическим кризисам, а потому как союзник не надежны в перспективе, Африка доказала, что ей ничего доверить нельзя (падение ЮАР из передовой "белой африки" в обычную помойку всего за 30 лет). Я бы этим союзникам титановый шар бы не доверил, а вы предлагает с ними мировой порядок строить.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:31
    0
    Цитата: kaufman
    Демонтаж мировой системы , производить одной стране тяжело. Нужна мощная коалиция. РФ, Китай , та же Турция ( если Эрдоган), некоторые арабские страны, Сирия, Венесуэла, Африканские страны

    а где индейцы амазонки
    как же без их стрел с кураре?
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:38
    0
    Цитата: DMFalke
    У Китая своё видение мировой системы и нас там нет в управлении, там есть единый Китай и точка. Турция наш прямой противник с 18 века и никогда не будет союзником, арабские страны подвержены династическим кризисам, а потому как союзник не надежны в перспективе, Африка доказала, что ей ничего доверить нельзя (падение ЮАР из передовой "белой африки" в обычную помойку всего за 30 лет). Я бы этим союзникам титановый шар бы не доверил, а вы предлагает с ними мировой порядок строить.

    И что забавляет , как мамкины эксперты рисуют на коленке союзы
    тогда как ни одна страна официально не помогла Рф за целый год.
    в лучшем случае "миру-мир".
    где тот самый брикс?
    разводит и ошкуривает Рф на дешевые энергоносители.
    Эрдоган так вообще чуть ли не диктует позиции по зерновым сделкам и пр
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:44
    0
    А что такое миропорядок в 21 веке?
    это бабло и технологии, которые работают лучше чем пушки
    заваруха на 404, это не главный удар по наказуемому.

    всё решат санкции имеющие отсроченный накопительный эффект
    с катализатором - коррупцией
  5. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:48
    0
    Цитата: ishinmaikl
    *Сирия,Венесуэла может быть*..
    Может быть,что?

    видел ролик как человеку отрубают руки фермеры
    место действия - Венесуэла
    проступок - кража курицы.

    Ещё там киднепинг людей всех возрастов процветает.