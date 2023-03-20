Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Чехии Пётр Павел: У Киева осталась одна попытка изменить ситуацию на поле боя в свою сторону

16
Президент Чехии Пётр Павел: У Киева осталась одна попытка изменить ситуацию на поле боя в свою сторону

Украинская армия имеет всего одну попытку для контрнаступления и если оно провалится, других шансов у Киева уже не будет. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел, ранее занимавший высокие должности в руководстве НАТО.


По мнению генерала армии в отставке, у Киева в этом году имеется возможность повернуть ситуацию в свою сторону, проведя контрнаступление и разбив российскую армию. Но, предупреждает Павел, такая попытка будет всего одна и, если украинский Генштаб сядет в лужу, то других шансов уже не будет. ВСУ не только потеряют большое количество военнослужащих, но и военной техники, с большим трудом собранной западными спонсорами Зеленского.

Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления. Поэтому, если Украина примет решение на проведение контрнаступления, и оно провалится, то ей будет невероятно трудно найти средства на следующее

- заявил чешский президент.

По мнению Павла, несмотря на все заявления о продолжении поддержки Украины странами Запада, на самом деле и в США, и в Европе от Киева уже устали, поэтому все надежды сейчас только на одно наступление, на которое помощь кое-как наскребли, оставшись с пустыми арсеналами. В настоящее время самым активным поставщиком вооружений являются США, которые и определяют политику европейских стран в отношении Украины. В следующем году Вашингтон, скорей всего, потеряет интерес к продолжению конфликта и это будет началом конца киевского режима, поскольку за американцами последуют и их союзники.

Так что у Киева остался последний шанс повернуть ситуацию в свою сторону и сделать это необходимо в этом году. По убеждению лидера Чехии, наступление последует в ближайшее время, а как оно сложится, покажет время.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 06:59
    +9
    Такое впечатление что всё НАТО активно готовится к украинскому наступлению и держит кулачки за киевский режим.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 07:13
      +7
      То ли Пётр, то ли Павел, явный подстрекатель и разжигатель мировой войны. Ау, Гаага, где ваши действия..????
    2. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 07:37
      +1
      Ощущение? Это обьективная реальность!
  3. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 07:00
    +5
    "Президент Чехии Пётр Павел: У Киева осталась одна попытка изменить ситуацию на поле боя в свою сторону". Да, попытка у Куева только одна - капитулировать.
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 07:12
      -5
      Уже к Киеву подходите?
      Уже заняли стремительными мощными ударами всю левобережную Украину и осталось только взять в блокаду Киев?
      1. Dizel200
        Dizel200 Сегодня, 07:53
        +4
        Скоро Украины не будет. Вам бы подумать в какую страну на Западе тикать
        1. ishinmaikl
          ishinmaikl Сегодня, 08:09
          -3
          Что такое скоро?
          Вот год назад когда войска РФ были под Киевом- было *скоро*..
          А сейчас как?
          1. Dizel200
            Dizel200 Сегодня, 08:22
            0
            Стоят два быка на холме,старый и молодой. А внизу стадо коров. Молодой: давай, побежали,быстрей трахнем по корове. А старый ему: успокойся,сейчас спокойно спустимся с холма и пере...м все стадо
            1. ishinmaikl
              ishinmaikl Сегодня, 08:25
              -1
              Угу..
              Не достигнув желаемого сделаем вид что желали достигнутого
          2. владимир 290
            владимир 290 Сегодня, 08:40
            +1
            Не торопись миша еще успеешь. Дойдут и до Киева, ведь переобуваться прийдется, рассказывать что всегда был за советскую власть и палки в колеса всу-шным машинам по ночам вставлял и камни под косы бросал. Вон вам уже какие-то чехи указывают, что плохо воюете и последняя попытка, а иначе любить не будут. А так не переживай всему свое время.
  4. rusich
    rusich Сегодня, 07:04
    +1
    У куевской хунты кроме драпа за кордон уже ничего не получится. Петр Павел может тоже начать паковать чемодан для убытия за лужу. Придет время и разберемся со всеми гейропейскими русофобами
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 07:58
    -1
    А не опаздывает ли Россия с объявлением следующей волны мобилизации? Этак на полмиллиона человек? Этак в январе? Причём для них даже не нужна техника. Круговая оборона в населённых пунктах из расчёта батальон на городской квартал. И мощный бронетанковый резерв в ближнем тылу, с артиллерией для встречных ударов после выяснения направления главного удара противника. Людей-то хватает или как в Балаклее будет СОБР в составе 50 человек оборонять важнейший стратегический пункт?
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 08:24
      -2
      А есть ли у России *амуниция для амбиций*?
      Танки снаряды,прочее?
      А то знаете мобилизация живой силы против Хаймарсов наверно не очень здорово будет
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 08:45
        0
        Так само собой нет, остались одни черенки от лопат, а ракеты еще в прошлом году кончились, это нам все аристович ваш рассказывал, так сказать глаза открывал, правда последнее время куда-то слинял, может все таки на фронте незалежность защищает.
    2. Сергей250455
      Сергей250455 Сегодня, 09:04
      0
      Наши мобилизованные сидят дома и получают 200тыс. Если этих ещё не отправили, то какая дополнительная мобилизация?
  6. мазута
    мазута Сегодня, 08:43
    0
    "68 год" для вас петр павел"не за горами...Рано историю забыли,ничему она вас долбоящеров не научила...Что в гражданскую гадили и издевались над красноармейцами,что во вторую мировую работали на нацистов перевыполняя планы,что теперь пакостите.Зато как вы воете когда вас ставят в стойло,к "велкопоповицким козлам"!Там вам и место,в грязном стойле.История всегда повторяется и на этот раз будет так же.