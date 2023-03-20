Президент Чехии Пётр Павел: У Киева осталась одна попытка изменить ситуацию на поле боя в свою сторону

Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления. Поэтому, если Украина примет решение на проведение контрнаступления, и оно провалится, то ей будет невероятно трудно найти средства на следующее

Украинская армия имеет всего одну попытку для контрнаступления и если оно провалится, других шансов у Киева уже не будет. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел, ранее занимавший высокие должности в руководстве НАТО.По мнению генерала армии в отставке, у Киева в этом году имеется возможность повернуть ситуацию в свою сторону, проведя контрнаступление и разбив российскую армию. Но, предупреждает Павел, такая попытка будет всего одна и, если украинский Генштаб сядет в лужу, то других шансов уже не будет. ВСУ не только потеряют большое количество военнослужащих, но и военной техники, с большим трудом собранной западными спонсорами Зеленского.- заявил чешский президент.По мнению Павла, несмотря на все заявления о продолжении поддержки Украины странами Запада, на самом деле и в США, и в Европе от Киева уже устали, поэтому все надежды сейчас только на одно наступление, на которое помощь кое-как наскребли, оставшись с пустыми арсеналами. В настоящее время самым активным поставщиком вооружений являются США, которые и определяют политику европейских стран в отношении Украины. В следующем году Вашингтон, скорей всего, потеряет интерес к продолжению конфликта и это будет началом конца киевского режима, поскольку за американцами последуют и их союзники.Так что у Киева остался последний шанс повернуть ситуацию в свою сторону и сделать это необходимо в этом году. По убеждению лидера Чехии, наступление последует в ближайшее время, а как оно сложится, покажет время.