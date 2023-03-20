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Представитель правительства Афганистана призвал суд в Гааге «пробудиться от сна» и выдать ордер на арест американского командования и политиков

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Представитель правительства Афганистана призвал суд в Гааге «пробудиться от сна» и выдать ордер на арест американского командования и политиков

Решение суда в Гааге выдать «ордер на арест» президента России Владимира Путина прокомментировали власти Афганистана. Напомним, что сейчас афганские власти представлены движением «Талибан» (*террористическая группировка, запрещённая в России).


Представитель аппарата правительства Афганистана Абдулла Аззам, отвечающий за консультации в экономическом секторе, написал в соцсети буквально следующее:

МУС (Международному уголовному суду) пора пробудиться от сна. Накажите реальных виновных – американцев, виновных в череде военных преступлений в Афганистане.

Речь об американских политиках и командовании.

В связи с этим началась заочная полемика между МУС и «Талибаном»* (ввиду недавних решений суда в Гааге эта звёздочка вполне могла бы подходить и для МУС…). Так, у аппарата МУС поинтересовались, не собирается ли суд выдавать ордер на арест граждан США, отдававших приказы на противоправные действия в Афганистане – например, приказы на вывоз из страны афганских детей (явная отсылка к обвинениям МУС в адрес властей России о якобы неправомерном «вывозе» украинских детей).

Отвечая на этот вопрос, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что «вопрос о расследовании преступлений, совершённых американской стороной, не стоит на повестке МУС».

Прокурор:

Сами талибы* ответственны за преступления в стране.

В «Талибан» ответили Кариму Хану о том, что преступлений, в отличие от американцев, против мирных граждан Афганистана они не совершали.

Ранее высказались по поводу решения МУС власти ряда государств Юго-Восточной Азии, отметив, что это решение ставит под вопрос всю систему международной безопасности. Речь идёт о том, что в случае «ареста» президента России на территории одной из стран (а например, немецкий министр юстиции пригрозил Владимиру Путину арестом в случае посещения им Германии) может разразиться ядерная война, так как это будет фактическим нападением на Россию как на одну из крупнейших ядерных держав.
Использованы фотографии:
Правительство Афганистана
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10 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:01
    +4
    Представитель аппарата правительства Афганистана Абдулла Аззам, отвечающий за консультации в экономическом секторе, написал в соцсети буквально следующее:
    МУС (Международному уголовному суду) пора пробудиться от сна. Накажите реальных виновных – американцев, виновных в череде военных преступлений в Афганистане.

    good
    Вот она первая реакция иностранцев на бред и МУСсирование тем ареста лидера российского государства.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 07:08
      +3
      ввиду недавних решений суда в Гааге эта звёздочка вполне могла бы подходить и для МУС…
      Признание МУС, организацией поддерживающая террористические государства, было не плохо и своевременно.
  2. rusich
    rusich Сегодня, 07:01
    +2
    Даже в "Талибане" здравомыслящие люди в отличии сидящих в МУС, гейпарламентах и прочих органах западной дермократии.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 07:04
    +2
    Представитель правительства Афганистана призвал суд в Гааге «пробудиться от сна» и выдать ордер на арест американского командования и политиков
    А какой суд он призвал то? Там их ДВА и каждый считает себя "международным"...
    Да и делали они попытку призвать американцев к ответу за Ирак... Попытка закончилась сразу, как только американцы "рыкнули"...
  4. Arifon
    Arifon Сегодня, 07:27
    +6
    "...может разразиться ядерная война, так как это будет фактическим нападением на Россию как на одну из крупнейших ядерных держав..."
    Китаю и России нужно:
    1. заключить военный союз
    2. предъявить ультиматум США, о прекращении политики санкций и давления, о даче гарантий безопасности, о развитии нормальной здоровой конкуренции, о верховенстве международных законов под эгидой обновленной (новой) ООН, закрыть окончательно территориальные вопросы (Крым, Украина, Тайвань)
    3. пока есть неоспоримое преимущество и отрыв в развитии гиперзвукового оружия - предупредить, что в случае отказа от выполнения ультиматума будет нанесен удар с территорий КНР и РФ по территории США гиперзвуковыми ракетами с ЯО. Быть готовыми вступить в крупномасштабный конфликт до конца.
    Пока существуют Британия-США в современном их виде - всё равно не будет ни нормальной жизни ни развития у России и КНР. Постоянные войны, смерть и хаос на наших территориях и на границах... Вопрос другим, не военным путём, решён быть не может. К глубокому сожалению.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:16
      0
      Заключить военный союз с Китаем? Здорово. А у Китая спросили он хочет вступать, судя по их заявлениям и действиям они готовы только на гаранта мира.
      Вы им отправите ультиматум, они вас послали и дальше что? Ядерное оружие применять?
      Гипероружие это оружие нападения, а защита 100% не гарантирует.
  5. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:36
    0
    МУС (Международному уголовному суду) пора пробудиться от сна. Накажите реальных виновных – американцев, виновных в череде военных преступлений в Афганистане.

    Реакция США на попытку МУС преследовать американцев за их военные преступления в Афганистане в 2018 году была совсем другой, чем у РФ: "Мы запретим судьям и прокурорам этого суда въезд на территорию Соединенных Штатов. Мы наложим арест на их активы, мы будем преследовать их в судебном порядке по американскому уголовному законодательству".
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 07:44
    +3
    Ни кто так не дискредитировал работу "международного" уголовного суда, как сам этот суд, превратив организацию в контору "рога и копыта". Клоуны в мантиях.
  7. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 08:05
    0
    Арест амерских преступников не возможен за преступления в афганистане,ливии,ираке и других странах.это другое.это демократия амерская в действии.
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:48
    0
    «вопрос о расследовании преступлений, совершённых американской стороной, не стоит на повестке МУС»

    ну правильно, янки недвусмысленно предупредили, что в таком случае будут задерживать всех должностных лиц МУС по всему миру и судить по своим законам. А вот нашему МИДу пока еще твердости фаберже не хватает, чтобы сделать аналогичное заявление.