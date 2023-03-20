Представитель правительства Афганистана призвал суд в Гааге «пробудиться от сна» и выдать ордер на арест американского командования и политиков

МУС (Международному уголовному суду) пора пробудиться от сна. Накажите реальных виновных – американцев, виновных в череде военных преступлений в Афганистане.

Сами талибы* ответственны за преступления в стране.

Решение суда в Гааге выдать «ордер на арест» президента России Владимира Путина прокомментировали власти Афганистана. Напомним, что сейчас афганские власти представлены движением «Талибан» (*террористическая группировка, запрещённая в России).Представитель аппарата правительства Афганистана Абдулла Аззам, отвечающий за консультации в экономическом секторе, написал в соцсети буквально следующее:Речь об американских политиках и командовании.В связи с этим началась заочная полемика между МУС и «Талибаном»* (ввиду недавних решений суда в Гааге эта звёздочка вполне могла бы подходить и для МУС…). Так, у аппарата МУС поинтересовались, не собирается ли суд выдавать ордер на арест граждан США, отдававших приказы на противоправные действия в Афганистане – например, приказы на вывоз из страны афганских детей (явная отсылка к обвинениям МУС в адрес властей России о якобы неправомерном «вывозе» украинских детей).Отвечая на этот вопрос, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что «вопрос о расследовании преступлений, совершённых американской стороной, не стоит на повестке МУС».Прокурор:В «Талибан» ответили Кариму Хану о том, что преступлений, в отличие от американцев, против мирных граждан Афганистана они не совершали.Ранее высказались по поводу решения МУС власти ряда государств Юго-Восточной Азии, отметив, что это решение ставит под вопрос всю систему международной безопасности. Речь идёт о том, что в случае «ареста» президента России на территории одной из стран (а например, немецкий министр юстиции пригрозил Владимиру Путину арестом в случае посещения им Германии) может разразиться ядерная война, так как это будет фактическим нападением на Россию как на одну из крупнейших ядерных держав.