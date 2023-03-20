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Командующий ВВС ВСУ: Украина теряет «лучших лётчиков» в ожидании поставки западных истребителей

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Командующий ВВС ВСУ: Украина теряет «лучших лётчиков» в ожидании поставки западных истребителей

Украиские ВВС срочно нуждаются в поставке западных истребителей, желательно F-16. Пока же в ожидании, когда союзники примут давно назревшее решение о передаче боевых самолетов, Украина продолжает терять "лучших лётчиков" в боях с российскими истребителями. Об этом заявил командующий ВВС Украины Сергей Голубцов.


Украинский генерал дал интервью британскому изданию The Times, в котором пожаловался на затягивание процесса передачи Украине истребителей F-16. По словам Голубцова, в настоящее время украинским пилотам не на чем летать, устаревшие истребители еще советского производства значительно уступают российским, но боевые вылеты продолжаются, Киев теряет лучших военных летчиков, ожидая поставки западной техники.

При этом генерал уверен, что обучение украинских пилотов эксплуатации тех же F-16 не займет много времени, подготовку можно завершить за несколько месяцев, а не за годы, как утверждают в НАТО. По его словам, примером могут послужить два пилота украинских ВВС, которые на территории США проходили ознакомление с истребителями F-16, занимаясь на тренажерах.

Они провели там три недели и на тренажере F-16 обучались тому, как летать вместе в качестве двух пилотов, использовать вооружения. Результаты вышли очень хорошие: украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода

- заявил Голубцов.

Между тем западные спонсоры Киева продолжают игнорировать призывы из офиса Зеленского. В США прямо заявили, что сейчас не время для истребителей, необходимо сосредоточится на поставках наземной техники и провести контрнаступление. Если оно удастся, то можно и поговорить об истребителях, а если нет, то зачем передавать дорогостоящую технику, да еще и с риском попадания ее в руки противника.
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10 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:09
    +8
    Вспоминаю детство.
    Между школами в хоккей играли. Нас разнесли 6-1.
    В той команде пару парней на хоккей ходили. У нас никого.
    И мы поняли тогда, что проиграли, потому как в той команде были двое, как сейчас говорят, в полном обвесе.
    Очень напоминает нынешнюю ситуацию.
    Типа дайте нам что-то, а мы уж тогда.
    Уж сколько им всего давали уже.
    Детей ещё только Ягуарами не называет...
    Бога нет у них, значит и победы не будет....
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 07:34
      +1
      Чуть больше года назад были абсолютно уверенны, что вся авиация всу уничтожена, пво тоже , армия деморализована. Был приказ Шойгу не материть солдат и офицеров всу. Мощно так зашли , уверенно. Праздновали скорую победу и тут началось.
      Пошли видео соженных колонн , которым изначально никто не верил - типа фейки ципсо.
      Ну а потом и перегруппировки и дерзкая атака вертолетами на российскую нефтебазу уничтоженной авиации!!! Удар по БДК в Бердянске, затопили у причала, потом прилетело в склад ракетного вооружения. Далее и Москва и Змеинный.
      И это все на своём !!! Это потом с лета пошли 777, хаймарсы и бронетехника
      Так что вы когда выводы делаете , вспоминайте эти события, а не детский матч.
      И помните о наших летчиках в плену, и о сбитых самолетах( встречайте папу.....), о вертолетах ( героический экипаж Бороды)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:58
      +1
      Все правильно, там у бандеры должна быть лучшая эскадрилья.
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:26
    +3
    В США прямо заявили, что сейчас не время для истребителей, необходимо сосредоточится на поставках наземной техники и провести контрнаступление. Если оно удастся, то можно и поговорить об истребителях, а если нет, то зачем передавать дорогостоящую технику, да еще и с риском попадания ее в руки противника.

    Действительно ничто не мешает США и Великобритании поставить Украине Спитфайеры и Тандерболты Р-47.
    И не жалко, если попадут в музей врага в Монино.

    Со времен Второй мировой войны не знаю ни одного успешного наступления без поддержки ВВС и господства в воздухе.
    США просто гонит свыней ВСУ на убой, чтобы быстрее избавиться от надоевшей и выдохшейся Украины, как избавились от Ирака и Афганистана.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:32
    +3
    Бандеровский генерал наверно считает,что летать на другом самолёте,это как поехать на другой машине.Думает ,что если их пилоты полетят на ф16, то они непременно всех победят.Пилотам ф16 выдавали рекомендации,после учебных боёв с МИГ 29,в ближний бой с МИГ 29 не вступать.Я уже не говорю про СУ 35.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:07
      0
      Думает ,что если их пилоты полетят на ф16, то они непременно всех победят

      Тут играет роль вооружение ф-16 которое принесёт немало бед нашим парням. Не пустыми же их поставят.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:52
    +2
    У бандерлогов чего-нибудь клянчить это генетическое. Очередная вундерфавля нарисовалась - ф16. Ранее были байрактары, стингеры, джавелины, хаймерсы, абрамсы, теперь вот ф16.
  5. esl462
    esl462 Сегодня, 07:55
    +2
    Охренеть, уже командувач ВВС... Блатные, они такие. А как всё начиналось-ползком- на брюхе по впп, на форсаже... Других бы после этого на штабную работу, а этого в генералы...
  6. мазута
    мазута Сегодня, 08:00
    +1
    У этой нацистской прислуги кто то знает биографию?Как сырский может из "россиян"?А то ведь там фашизма с нацизмом нет,по улицам маршируют с факелами и зигуют наколотые свастиками "детишки"...
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:09
    0
    Логика - летать не на чем поэтому теряем пилотов.